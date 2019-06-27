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Пояс для джентльмена
27 июня 2019
Ни один современный мужчина не обходится без хорошего и стильного ремня. Вы спросите: «Почему?» Да потому, что не важно, бизнесмен вы или представитель творческой профессии, презентабельный вид – одна из главных составляющих успешного человека. Известно, что при наличии остальных качеств встречают все же по одежке. И оценивают не только костюм, но и аксессуары, и одним из самых необходимых является ремень.

Эволюция ремней

Существует несколько теорий о возникновении такой детали туалета как ремень. На Крите, в Древней Греции и Риме пояс считался модным аксессуаром. В рыцарские времена мужские ремни защищали наиболее уязвимое место воинов - живот. На Руси без пояса, как и без креста, ходить было нельзя. Распоясать человека означало его обесчестить. Мужчины носили пояс ниже талии, так как дородность в те времена считалась большим достоинством. Даже брюки своим появлением обязаны именно ремню. В Персии смекалистые воины перевязывали свои юбки ремнями, чтоб удобнее было ездить на коне. Так появились шаровары - предшественники брюк.

Со временем значение пояса только возрастало. В средние века пояс считался символом целомудрия и чести. Мужчины прикрепляли к поясу кисеты, кошельки. В эпоху ампир пояса использовали исключительно как декоративный элемент. Это могли быть длинные пояса, которые завязывались на боку или спереди, или короткие полоски из нежного бархата, скрепляемые металлической пряжкой.

В XIX в. пояса в основном носили женщины. Они подпоясывали ими под грудью платья-туники. Позже силуэт женской одежды изменился, и к началу XX века пояса повязывали уже непосредственно на талии. В XX веке пояс стали активно использовать и мужчины, чаще всего - как элемент верхней одежды.

как грамотно подобрать ременьКак правильно подобрать ремень

На сегодняшний день законодатели моды утверждают, что ношение ремня - признак хорошего тона. Не зря в русском языке существует слово «распоясанный» - неаккуратный, неряшливый, невоспитанный. Бросив взгляд на пояс своего собеседника или прохожего, можно оценить уровень его доходов, настроение и, как утверждают знатоки, даже характер. Успешно и ненавязчиво подчеркнуть свой стиль с помощью аксессуаров удается далеко не каждому, и поэтому полагаться исключительно на советы законодателей моды не стоит. Зачастую их советы могут быть неординарными, не соответствовать консервативному стилю делового человека. Но существует несколько правил, которых следует придерживаться, несмотря ни на что.

Итак, вы пришли в магазин. С чего же начать? Стоит определиться, какой ремень вам необходим. Есть три вида: брючные, джинсовые и универсальные. Брючные ремни имеют ширину 30-35 мм и строгий классический дизайн, предназначенный для деловых костюмов. Джинсовые ремни шире брючных – 40 мм и, как правило, имеют массивную пряжку. Универсальные же ремни - 35 мм и подходят как к брюкам, так и к джинсам.

Прежде чем купить, обратите внимание на качество представленного товара. Посмотрите, есть ли на ремне клеймо. Как правило, на ремни из натуральной кожи наносится клеймо, изображающее растянутую шкуру. Если такого не было обнаружено, потрите срез ремешка. Если ремень ненатуральный, то вылезут нитки основы кожзаменителя. Дальше сожмите ремень в руке. Натуральная кожа согреется от ваших рук, а кожзаменитель останется холодным. Обязательно поскручивайте ремень, чтоб проверить его на изгиб. Качественные ремни легко переносят такие эксперименты и расправляются без последствий (заломов и складок).

При выборе ремня стоит также учитывать особенности вашей фигуры. Мужчинам крупной комплекции больше подойдут ремни, которые будут сидеть в брючных поясных петлях на всю ширину пояса, то есть нижняя кромка ремня должна проходить точно по нижней строчке пояса. Джентльменам невысокого роста и плотного телосложения стоит выбирать ремни поуже. А господам высоким и худым - широкие ремни. Неизвестно, по какой причине, но принято застегивать ремень на третью дырочку. В запасе остаются по две дырочки справа и слева. Соблюдать такие правила несложно, так как сейчас в любой мастерской по починке обуви по вашей просьбе вам и ремешок укоротят, и дырочки дополнительные проделают.

Модные особенности и тенденции

Мужской ремень должен сочетаться по цвету и фактуре с ботинками, портфелем (если вы его носите), ремешком часов. Не обязательно, но желательно, чтоб пряжка ремня была в тон к металлу циферблата часов. Прекрасно, если цвет ремня сочетается с рубашкой и галстуком. При этом не стоит забывать, что все предметы одежды должны быть выдержаны в одном стиле. Для молодых людей, предпочитающих классике яркие авангардные вещи, дизайнеры создают огромное количество фантастических аксессуаров и, конечно же, ремней, разнообразных по форме и из различных материалов. Например, ремни из металла, пластика, текстиля, с большими пряжками в виде животных, надписей. Особым шиком считаются ремни из кожи экзотических животных - крокодилов, змей, носорогов.

Также дизайнеры уделяют огромное внимание пряжкам. Вот уж где их фантазия не знает границ! У традиционных ремней черного, коричневого, темно-вишневого цветов пряжка обычно металлическая, в виде скобки, и сделана из тусклого белого металла. И выглядит она благородно и достойно. На эксклюзивных моделях пряжки представляют собой настоящие произведения искусства. Их делают вручную, необыкновенных форм, цветов, наносят на них различные тиснения, гравировки, украшают камнями.

Сейчас часто можно встретить молодых людей, на которых надеты ремни с металлической фурнитурой, с заклепками, блочками, пуклями. Обычно красивые броские пряжки присутствуют на ремнях, предназначенных для джинсов и вельветовых штанов. Как правило, это массивные сплошные пряжки на кобурной кнопке, сочетающиеся с металлическим наконечником ремня. А сами ремни - с оплеткой и прошиты по краям. Хорошим тоном считается, если оплетка одного цвета с ремнем, но выделяется своей фактурой. Такие ремни относят к стилю «вестерн», они ассоциируются с мифическими американскими ковбоями.
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