Какое должно быть постельное белье? »

7 ноября 2016



...Качественное?



Лучше, конечно, предпочесть крупных производителей. Ведь чаще всего они контролируют качество на всех этапах производства: от переработки хлопка до производства готовой продукции. К тому же крупные компании заботятся о клиенте и не будут его обманывать, указывая недостоверную информацию на упаковке. В то время, как маленькие - которые зачастую работают подпольно, - могут сочинить все, что угодно. Ведь их цель - поскорее сбыть некачественный товар.



Логично: производитель, ориентированный на долгосрочные рыночные перспективы, блюдет свою производительскую честь. Если название той или иной марки долгое время на слуху, то шансы, что вам достанется качественная продукция, возрастают. Сомневаетесь? Отправляйтесь в мировую паутину: там вы наверняка прочтете отзывы покупателей. Не лишним будет заглянуть и на интернет-сайт производителя. На нем должны быть не только «логотип и контакты», но и полная информация о торговых марках, качестве продукции, конкурентных преимуществах. Если товары удостаивались призов или наград (например, «Сто лучших товаров»), это уже - показатель качества.



...Удобное?



Если подушка, втиснутая в не подходящую по размеру наволочку, больше напоминает барабан, одеяло, наоборот, болтается в пододеяльнике, а простыни сбиваются в ком,

стоит вам перевернуться на бочок, - вряд ли вы проснетесь отдохнувшим. Если подушка и одеяло у вас отечественного производства, то и при выборе постельного белья стоит проявить патриотизм - ведь его размеры соответствуют ГОСТам. Бывают полутораспальные, двуспальные, евро- (подойдут тем, у кого кровать немного шире обычной) и семейные комплекты. Последние - неплохой выбор для тех, кто ни с кем не хочет делить одеяло.



Разобравшись с размерами, переходим к выбору ткани. Она должна быть не только приятна для кожи, но и соответствовать сезону. Например, шелковое белье, которое идеально подходит для лета, зимой будет уже неуместно. А вот сатин, напротив, универсален: летом его шелковистая поверхность дарит прохладу, а зимой - согревает.

Популярно белье из бязи. Она (как, впрочем, и все натуральные ткани) хороша по своим гигиеническим свойствам: не электризуется и прекрасно впитывает влагу. Да, ткань даже с небольшим содержанием искусственных волокон дольше сохраняет первозданный вид. Но на здоровье экономить все-таки не стоит: мы и так зачастую весь день ходим в синтетической одежде - так давайте обойдемся без синтетики хотя бы ночью. Кстати, сейчас делают ткани даже со специальной кремовой пропиткой, которая смягчает и увлажняет кожу. Такая ткань очень приятна на ощупь. На лето можно взять белье из биоматина, оно не только приятно для кожи, но и обладает заметным холодящим эффектом.



...Безопасное?



Безопасность в данном случае полностью зависит от качества ткани. Разумеется, на ощупь отличить чистый хлопок от ткани с примесью невозможно. Но есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:



• запах



Легкий запах текстиля - единственный аромат, который должен исходить от нового постельного белья. Приоткройте упаковку и просто понюхайте ткань. Если в нос ударит резкий запах, знайте: это говорит о несоблюдении условий производства. Запах плесени указывает на неправильное хранение на складе. Велика вероятность, что нити ткани уже могут быть повреждены. Что будет с таким комплектом после первой же стирки - остается только гадать.



• цвет



Вряд ли в магазине позволят распечатать постельное белье и развернуть его. Но этого и не требуется: многие производители помещает на упаковку образец ткани. Если его нет, можно попросить продавца достать из упаковки хотя бы уголок простыни. Сравните интенсивность цвета с лицевой и изнаночной стороны ткани: разница должна быть небольшой, иначе ткань может полинять после стирки. Ну а если в просьбе вам отказали - лучше отправиться в другой магазин.



• ширина



Немаловажная деталь - ширина ткани, из которой шьется постельное белье. Не на всех предприятиях установлено современное оборудование, а потому при изготовлении большой простыни иногда приходится сшивать два куска материи. Помните об этом и старайтесь брать бесшовное белье: шов, даже очень качественный, будет доставлять дискомфорт. Узнать, есть ли шов на простыне, можно двумя способами: спросить у продавца или поискать указание на упаковке.



..Красивое?



Поговорка, что ночью все кошки серы, в данном случае неуместна. Мы любим себя и достойны лучшего. Прошли времена белых пододеяльников в мелкий унылый цветочек. Сегодня постельное белье становится элементом дизайна интерьера: производители едва ли не ежемесячно обновляют коллекции, а модные тенденции мгновенно находят воплощение в домашнем текстиле.



Правда, в России и в Европе мода немного разнится: европейцы склоняются к авангарду, выбирают смелые рисунки, графику и геометрию, а россияне предпочитают более спокойный дизайн и пастельные тона. Некоторые любят классику: рисунки в стиле барокко и рококо беспроигрышно смотрятся в любой ситуации. Последнее веяние - черно-белое постельное белье. Многие опасаются интенсивных цветов, считая, что яркая ткань быстро потускнеет. Но если вы купили действительно качественное белье, то оно легко выдержит стирку, не полиняет и не деформируется - вне зависимости от расцветки.

Постельное белье, увы, часто покупают по мистическому принципу «как бог на душу положит». Единственный критерий - «чтобы нравилось», а потому любовь к прекрасному заставляет покупателя придирчиво разглядывать упаковку и дизайн ткани, но никак не оценивать качество. Между тем именно последнее определяет, сладко ли вам будет спаться на этой простыне или нет. Покрывало может выглядеть достойным королевской опочивальни, но отдохнуть под ним вы не сможете: зимой будет холодно, летом - жарко. Согласитесь, смысла в такой красоте немного. Так давайте, как минимум, треть жизни - которую, как вы помните, мы проводим в постели, - превратим в сказку. Для этого нужно выбрать качественное, удобное, красивое и безопасное белье. Давайте по порядку. Итак...Лучше, конечно, предпочесть крупных производителей. Ведь чаще всего они контролируют качество на всех этапах производства: от переработки хлопка до производства готовой продукции. К тому же крупные компании заботятся о клиенте и не будут его обманывать, указывая недостоверную информацию на упаковке. В то время, как маленькие - которые зачастую работают подпольно, - могут сочинить все, что угодно. Ведь их цель - поскорее сбыть некачественный товар.Логично: производитель, ориентированный на долгосрочные рыночные перспективы, блюдет свою производительскую честь. Если название той или иной марки долгое время на слуху, то шансы, что вам достанется качественная продукция, возрастают. Сомневаетесь? Отправляйтесь в мировую паутину: там вы наверняка прочтете отзывы покупателей. Не лишним будет заглянуть и на интернет-сайт производителя. На нем должны быть не только «логотип и контакты», но и полная информация о торговых марках, качестве продукции, конкурентных преимуществах. Если товары удостаивались призов или наград (например, «Сто лучших товаров»), это уже - показатель качества.Если подушка, втиснутая в не подходящую по размеру наволочку, больше напоминает барабан, одеяло, наоборот, болтается в пододеяльнике, а простыни сбиваются в ком,стоит вам перевернуться на бочок, - вряд ли вы проснетесь отдохнувшим. Если подушка и одеяло у вас отечественного производства, то и при выборе постельного белья стоит проявить патриотизм - ведь его размеры соответствуют ГОСТам. Бывают полутораспальные, двуспальные, евро- (подойдут тем, у кого кровать немного шире обычной) и семейные комплекты. Последние - неплохой выбор для тех, кто ни с кем не хочет делить одеяло.Разобравшись с размерами, переходим к выбору ткани. Она должна быть не только приятна для кожи, но и соответствовать сезону. Например, шелковое белье, которое идеально подходит для лета, зимой будет уже неуместно. А вот сатин, напротив, универсален: летом его шелковистая поверхность дарит прохладу, а зимой - согревает.Популярно белье из бязи. Она (как, впрочем, и все натуральные ткани) хороша по своим гигиеническим свойствам: не электризуется и прекрасно впитывает влагу. Да, ткань даже с небольшим содержанием искусственных волокон дольше сохраняет первозданный вид. Но на здоровье экономить все-таки не стоит: мы и так зачастую весь день ходим в синтетической одежде - так давайте обойдемся без синтетики хотя бы ночью. Кстати, сейчас делают ткани даже со специальной кремовой пропиткой, которая смягчает и увлажняет кожу. Такая ткань очень приятна на ощупь. На лето можно взять белье из биоматина, оно не только приятно для кожи, но и обладает заметным холодящим эффектом.Безопасность в данном случае полностью зависит от качества ткани. Разумеется, на ощупь отличить чистый хлопок от ткани с примесью невозможно. Но есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:Легкий запах текстиля - единственный аромат, который должен исходить от нового постельного белья. Приоткройте упаковку и просто понюхайте ткань. Если в нос ударит резкий запах, знайте: это говорит о несоблюдении условий производства. Запах плесени указывает на неправильное хранение на складе. Велика вероятность, что нити ткани уже могут быть повреждены. Что будет с таким комплектом после первой же стирки - остается только гадать.Вряд ли в магазине позволят распечатать постельное белье и развернуть его. Но этого и не требуется: многие производители помещает на упаковку образец ткани. Если его нет, можно попросить продавца достать из упаковки хотя бы уголок простыни. Сравните интенсивность цвета с лицевой и изнаночной стороны ткани: разница должна быть небольшой, иначе ткань может полинять после стирки. Ну а если в просьбе вам отказали - лучше отправиться в другой магазин.Немаловажная деталь - ширина ткани, из которой шьется постельное белье. Не на всех предприятиях установлено современное оборудование, а потому при изготовлении большой простыни иногда приходится сшивать два куска материи. Помните об этом и старайтесь брать бесшовное белье: шов, даже очень качественный, будет доставлять дискомфорт. Узнать, есть ли шов на простыне, можно двумя способами: спросить у продавца или поискать указание на упаковке.Поговорка, что ночью все кошки серы, в данном случае неуместна. Мы любим себя и достойны лучшего. Прошли времена белых пододеяльников в мелкий унылый цветочек. Сегодня постельное белье становится элементом дизайна интерьера: производители едва ли не ежемесячно обновляют коллекции, а модные тенденции мгновенно находят воплощение в домашнем текстиле.Правда, в России и в Европе мода немного разнится: европейцы склоняются к авангарду, выбирают смелые рисунки, графику и геометрию, а россияне предпочитают более спокойный дизайн и пастельные тона. Некоторые любят классику: рисунки в стиле барокко и рококо беспроигрышно смотрятся в любой ситуации. Последнее веяние - черно-белое постельное белье. Многие опасаются интенсивных цветов, считая, что яркая ткань быстро потускнеет. Но если вы купили действительно качественное белье, то оно легко выдержит стирку, не полиняет и не деформируется - вне зависимости от расцветки.

