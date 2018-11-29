Шапочное знакомство »

29 ноября 2018



Самые разнообразные, но практически все - с детства знакомые, или родственники знакомых, они венчают головы моделей на показах зимних коллекций всех ведущих модных домов. Поэтому, если вы до сих пор с шапкой не подружились - сделайте это сейчас, самое время! Только не говорите, что вам шапка не идет - просто вы не умеете ее носить. Шапка - она как сумка, это не просто вещь, это - самовыражение, философия, игра и все, что захотите! Главное - соответствие ситуации и всему остальному, что на вас надето.



БЕРЕТ - воплощение романтического стиля для женщин и атрибут богемного шика для мужчин. Лучший головной убор для романтического свидания и излюбленная форма одежды для головы, отягощенной интеллектом. Классический берет элегантен и требует навыка ношения. Носить его лучше с женственной одеждой классического стиля. Берет, одетый поверх платка (способы повязывания могут быть разными - от банданного до хуторского или фабричного), - сочетание неизбитое и эффектное, он может быть уместным практически с любой одеждой, подойдет и для поездки за город. В не слишком холодный день, в сочетании, например, с коротким двубортным пальто, актуален шитый берет в стиле Гаврош - более объемный, чем классический, из вельвета, бархата или связанный крупной вязкой. Для погоды похолоднее подойдет меховая разновидность - из крашеного стриженого или вязаного меха. Еще более объемный берет, называемый растаманским, - шапка, которую в свое время Боб Марли носил, почти не снимая. Это отличный элемент гардероба для тех, кто без комплексов, дреды при этом иметь не обязательно. Ярких, веселых расцветок оптимистичные шапки такого фасона - великолепный антидепрессант как для владельца, так и для встречных прохожих - они так задорно оживляют наш монохромный зимний пейзаж!



ШЛЯПА, причем классического, мужского стиля - еще один «возвращенец» этого сезона. Шляпы, сильно смахивающие на те, что когда-то носили наши папы и даже дедушки, представительницы слабого пола носят сейчас не только и даже не столько с классическими пальто или плащами - их надевают с маленькой курткой, пуховой или кожаной, в сочетании с длинным-длинным вязаным шарфом. К сожалению, шляпы не всем к лицу. Если и вы придерживаетесь этого мнения, значит, вы мерили очень мало шляп. На самом деле: шляпы идут всем. Как говорила Софи Лорен, женщину в шляпе забыть невозможно.



КЕПИ тоже в фаворе этой зимой. С одной стороны - экстравагантная элегантность, с другой - дань значительному потеплению. Меховая шапка все реже соответствует температурному режиму - когда почти всю зиму напролет идет дождь, носить ее странно, да и жалко. И те, кто к вязаным шапкам относится прохладно (см. начало нашего материала), выбирают кепку. В зависимости от материала, покроя и цвета кепка может быть легкомысленной или строго-сдержанной, может быть и откровенно дурацкой - идет она практически всем, но выбирать ее нужно очень тщательно. В этом сезоне, с его ориентацией на туманный Альбион, в моде твидовые кепки в английском стиле или вязаные кепки, похожие на объемный берет, но с козырьком.



МЕХОВАЯ ШАПКА, несмотря на погодные катаклизмы, позиций своих сдавать не собирается и тоже у многих вызывает ностальгическое умиление: хит этой зимы - шапка-боярка, как у Барбары Брыльской в роли Нади Шевелевой. Длинноворсовый мех для этих моделей красят, натуральный цвет оставляют только классической рыжей лисе. Такую шапку-кочку, низко надвинутую на брови, можно носить практически с чем угодно. Остаются модным и гигантские ушанки, как у Поля Готье, - только ни в коем случае не подвязывайте уши к верху - они должны продуманно топорщиться, как косички у Пеппи Длинныйчулок, а завязки (желательно атласные) - болтаться.



Другой модный меховой фасон - «капелька». Маленькая изысканная шапочка - элемент образа very expensive woman, ее носят с шубой, безупречного кроя пальто. Так что, если вы не разделяете взгляды Greenpeace или просто мерзнете - смело надевайте и помните, что в России вовсе не бриллианты, а меха - лучшие друзья девушек. По крайней мере, многих и зимой.



ВЯЗАНАЯ ШАПКА этой зимой должна быть крупной вязки. Общая увлеченность стилем винтаж и ее не обошла стороной. Трудно поверить, но в моду возвращается то, что носили на головах наши мамы в 1970-е: шапки с объемными, рельефными узорами, все эти трогательные косы, переплеты и тому подобное. А что удивляться - кто мог когда-то подумать, что в моду вернется такая нелепая вещь, как платформы...



Современный стиль тяготеет к hand-made. Это значит, пора что-нибудь связать самой, тем, кто не умеет, но хочет - немедленно научиться, а тем, кто не умеет и не хочет - упросить бабушку или поискать в магазинах имитацию ручной вязки в форме шапки.



В любом случае помните: голова должна быть в тепле, мама была абсолютно права. Хотя диаметрально расходилась в этом убеждении с Суворовым, который в тепле предпочитал держать ноги. Но если вспомнить портрет голубоглазого генералиссимуса, станет понятно, почему мамина точка зрения должна быть нам ближе. А все потому, что от холода кровеносные сосуды сужаются, микроциркуляция замедляется, из-за этого корни волос не получают достаточного питания. Результат - сначала просто жирные у корней и сухие на кончиках волосы, затем - постепенное их отбытие. Но даже если не делать таких далеко идущих, мрачных прогнозов, не думаете же вы, в конце концов, что красный нос идет вам больше, чем шапка?! Кто не прятал опостылевшую шапку, только выйдя за дверь, или хотя бы завернув за угол (если мама подозрительно смотрела в окно), - у того не было школьного отрочества. «Уродская» - самый нейтральный из эпитетов, которым обычно называется этот предмет, навязанный в переносном, а часто и в прямом смысле кем-то из заботливых родителей. Но, как это всегда бывает, трагедия возвращается в виде фарса: вязаные шапки – хит нынешнего сезона!Самые разнообразные, но практически все - с детства знакомые, или родственники знакомых, они венчают головы моделей на показах зимних коллекций всех ведущих модных домов. Поэтому, если вы до сих пор с шапкой не подружились - сделайте это сейчас, самое время! Только не говорите, что вам шапка не идет - просто вы не умеете ее носить. Шапка - она как сумка, это не просто вещь, это - самовыражение, философия, игра и все, что захотите! Главное - соответствие ситуации и всему остальному, что на вас надето.- воплощение романтического стиля для женщин и атрибут богемного шика для мужчин. Лучший головной убор для романтического свидания и излюбленная форма одежды для головы, отягощенной интеллектом. Классический берет элегантен и требует навыка ношения. Носить его лучше с женственной одеждой классического стиля. Берет, одетый поверх платка (способы повязывания могут быть разными - от банданного до хуторского или фабричного), - сочетание неизбитое и эффектное, он может быть уместным практически с любой одеждой, подойдет и для поездки за город. В не слишком холодный день, в сочетании, например, с коротким двубортным пальто, актуален шитый берет в стиле Гаврош - более объемный, чем классический, из вельвета, бархата или связанный крупной вязкой. Для погоды похолоднее подойдет меховая разновидность - из крашеного стриженого или вязаного меха. Еще более объемный берет, называемый растаманским, - шапка, которую в свое время Боб Марли носил, почти не снимая. Это отличный элемент гардероба для тех, кто без комплексов, дреды при этом иметь не обязательно. Ярких, веселых расцветок оптимистичные шапки такого фасона - великолепный антидепрессант как для владельца, так и для встречных прохожих - они так задорно оживляют наш монохромный зимний пейзаж!, причем классического, мужского стиля - еще один «возвращенец» этого сезона. Шляпы, сильно смахивающие на те, что когда-то носили наши папы и даже дедушки, представительницы слабого пола носят сейчас не только и даже не столько с классическими пальто или плащами - их надевают с маленькой курткой, пуховой или кожаной, в сочетании с длинным-длинным вязаным шарфом. К сожалению, шляпы не всем к лицу. Если и вы придерживаетесь этого мнения, значит, вы мерили очень мало шляп. На самом деле: шляпы идут всем. Как говорила Софи Лорен, женщину в шляпе забыть невозможно.тоже в фаворе этой зимой. С одной стороны - экстравагантная элегантность, с другой - дань значительному потеплению. Меховая шапка все реже соответствует температурному режиму - когда почти всю зиму напролет идет дождь, носить ее странно, да и жалко. И те, кто к вязаным шапкам относится прохладно (см. начало нашего материала), выбирают кепку. В зависимости от материала, покроя и цвета кепка может быть легкомысленной или строго-сдержанной, может быть и откровенно дурацкой - идет она практически всем, но выбирать ее нужно очень тщательно. В этом сезоне, с его ориентацией на туманный Альбион, в моде твидовые кепки в английском стиле или вязаные кепки, похожие на объемный берет, но с козырьком., несмотря на погодные катаклизмы, позиций своих сдавать не собирается и тоже у многих вызывает ностальгическое умиление: хит этой зимы - шапка-боярка, как у Барбары Брыльской в роли Нади Шевелевой. Длинноворсовый мех для этих моделей красят, натуральный цвет оставляют только классической рыжей лисе. Такую шапку-кочку, низко надвинутую на брови, можно носить практически с чем угодно. Остаются модным и гигантские ушанки, как у Поля Готье, - только ни в коем случае не подвязывайте уши к верху - они должны продуманно топорщиться, как косички у Пеппи Длинныйчулок, а завязки (желательно атласные) - болтаться.Другой модный меховой фасон - «капелька». Маленькая изысканная шапочка - элемент образа very expensive woman, ее носят с шубой, безупречного кроя пальто. Так что, если вы не разделяете взгляды Greenpeace или просто мерзнете - смело надевайте и помните, что в России вовсе не бриллианты, а меха - лучшие друзья девушек. По крайней мере, многих и зимой.этой зимой должна быть крупной вязки. Общая увлеченность стилем винтаж и ее не обошла стороной. Трудно поверить, но в моду возвращается то, что носили на головах наши мамы в 1970-е: шапки с объемными, рельефными узорами, все эти трогательные косы, переплеты и тому подобное. А что удивляться - кто мог когда-то подумать, что в моду вернется такая нелепая вещь, как платформы...Современный стиль тяготеет к hand-made. Это значит, пора что-нибудь связать самой, тем, кто не умеет, но хочет - немедленно научиться, а тем, кто не умеет и не хочет - упросить бабушку или поискать в магазинах имитацию ручной вязки в форме шапки.В любом случае помните: голова должна быть в тепле, мама была абсолютно права. Хотя диаметрально расходилась в этом убеждении с Суворовым, который в тепле предпочитал держать ноги. Но если вспомнить портрет голубоглазого генералиссимуса, станет понятно, почему мамина точка зрения должна быть нам ближе. А все потому, что от холода кровеносные сосуды сужаются, микроциркуляция замедляется, из-за этого корни волос не получают достаточного питания. Результат - сначала просто жирные у корней и сухие на кончиках волосы, затем - постепенное их отбытие. Но даже если не делать таких далеко идущих, мрачных прогнозов, не думаете же вы, в конце концов, что красный нос идет вам больше, чем шапка?!

