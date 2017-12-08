Новогодняя фантазия »

8 декабря 2017



Новый год - праздник необычный, очень любимый всеми нами с детства. И это тот праздник, когда можно позволить себе все, что невозможно во многих других случаях, - элементы театральности, карнавальности, когда можно собственными руками воплотить жизнь свои фантазии, свои идеи.



Общепринято, что Новый год - это домашнее торжество, когда собирается вместе вся семья. Если вы планируете отмечать его дома, то для веселья можно придумать какие-то забавные костюмы, смешные головные уборы. Так как наступающий год - год Желтой Земляной Собаки, нужно одеваться соответственно этому. Собака – животное умное и неприхотливое, доброжелательное и уверенное. Подбирая наряд, руководствуйтесь принципом «комфорт и элегантность». Стоит отдать предпочтение спокойным тонам в желто-коричневой гамме. Избегайте кричащих цветов и многоцветных, многофактурных нарядов.



В интимной обстановке, если у вас запланирована романтическая ночь с возлюбленным с шампанским при свечах, можно одеться очень красиво, но так, чтобы легко было и раздеться. Тут позволительны более откровенные наряды с декольте, полупрозрачные платья с кружевом или что-то более карнавальное, например восточные шаровары из шифона и расшитое бусами бюстье. Если ко всему прочему вы еще и станцуете для своего мужчины танец живота, то эта ночь наверняка запомнится и ему, и вам.



Если вы собираетесь встречать Новый год в каком-то общественном месте – клубе или ресторане - выбирайте для праздничного платья тона золотистого, песочного или бордового цвета. Их можно сочетать с классическим черным или белым цветом. В наряде не должно быть и намека на вульгарность - все должно быть сдержанным и комфортным, и не забывайте, что Новый год - праздник длинный.



Ткани для новогоднего наряда предпочтительны праздничные, с блестящей, лаковой поверхностью - шелк, атлас, которые можно сочетать с бархатом, материалы с люрексом. Молодые дамы могут позволить себе и более легкие варианты: шифон или органзу, которые хорошо сочетаются с более фактурными тканями типа шантунга или газара. Безусловно, в этот праздник вы можете позволить себе быть Шамаханской царицей и нарядиться в костюм, усыпанный блестками или украшенный бисерной вышивкой. Фантазия здесь не ограничена ни стилем, ни кроем, ни материалом, ни длиной юбки: кто-то хочет быть принцессой, а кто-то женщиной-вамп - в этот вечер допустимо все. Но лучше все-таки выяснить, где же вы будете встречать Новый год, и продумать наряд заранее, чтобы случайно не шокировать окружающих своим умопомрачительным видом (дабы не попасть в дурацкое положение, как героиня Бриджит Джонс, явившаяся на семейную вечеринку в образе девушки-зайчика из «Плейбоя»).



В Новый год можно побыть чуточку актрисой и примерить на себе совсем неожиданный образ, то, что вам так давно хотелось, но вы не могли себе этого позволить. Например, образ дамы прошлых лет и надеть то, что досталось вам по наследству. Это могут быть даже какие-то смешные вещи, но их можно весело обыграть. Не обязательно бегать по магазинам в поисках дорогого платья, которое, возможно, вы больше никогда и не наденете. Лучше повнимательнее просмотрите свой гардероб, может быть, стоит купить всего лишь какую-нибудь красивую блузку или топ, роскошные туфли или сапоги из атласа и кружева?



Аксессуары в такой праздничный день могут сослужить хорошую службу. Попробуйте себя в роли дизайнера и попробуйте сделать что-нибудь своими руками – например, изящные бусы, вышитую сумочку. Используйте собственную фантазию и не бойтесь, что это будет выглядеть самоделом. Hand-made - это супермодно. Главная ценность здесь - индивидуальность наряда, ощущение винтажности, словно вы нашли все эти вещи в бабушкином сундуке.



Аксессуары очень пригодятся тем, кто собирается провести новогодние дни за границей. Если вы не предполагаете идти на какой-то званый прием, где по протоколу положено бальное платье, то не обязательно брать с собой большой багаж с разными туалетами. Ваш наряд может быть вполне демократичным, но сделать его действительно праздничным помогут небольшие аксессуары в коктейльном стиле - маленькая красивая сумочка, крупная бижутерия, нарядная шаль и туфли. Все это можно легко взять с собой, а если вы заблаговременно приезжаете в какой-то город, то потратьте немного времени и купите что-то новенькое прямо на месте - получите двойное удовольствие от самой покупки и обновленного праздничного наряда.



В новогоднюю ночь аншлаг не только в ресторанах, но и в ночных клубах с дискотеками. Эти места диктуют свои правила в одежде. Важно, чтобы она была удобной, «подвижной». Здесь будут хорошо смотреться расшитые блестками и стразами джинсы - их можно купить в магазине, а можно собственноручно «поиздеваться» над какими-нибудь старенькими брюками, которые завалялись в вашем гардеробе. Дополнит их майка, усыпанная блестками или отделанная нашитыми на нее кружевами, лентами. Такой дискотечный костюм можно легко сделать в домашних условиях. Тут допустимы и искусственные цветы, и снежинки, и даже дождик - все это можно прикрепить быстро, прямо на ходу.



Одним словом, не бойтесь фантазировать, помните, что никаких жестких рекомендаций относительно новогоднего наряда не существует. Это тот праздник, когда возможно все! В предновогодней суете, как всегда, много разных хлопот: надо купить всем подарки, придумать праздничное меню, помечтать о том, как все это будет проходить, ну и, конечно, о том, как мы сами будем выглядеть в эту ночь.Новый год - праздник необычный, очень любимый всеми нами с детства. И это тот праздник, когда можно позволить себе все, что невозможно во многих других случаях, - элементы театральности, карнавальности, когда можно собственными руками воплотить жизнь свои фантазии, свои идеи.Общепринято, что Новый год - это домашнее торжество, когда собирается вместе вся семья. Если вы планируете отмечать его дома, то для веселья можно придумать какие-то забавные костюмы, смешные головные уборы. Так как наступающий год - год Желтой Земляной Собаки, нужно одеваться соответственно этому. Собака – животное умное и неприхотливое, доброжелательное и уверенное. Подбирая наряд, руководствуйтесь принципом «комфорт и элегантность». Стоит отдать предпочтение спокойным тонам в желто-коричневой гамме. Избегайте кричащих цветов и многоцветных, многофактурных нарядов.В интимной обстановке, если у вас запланирована романтическая ночь с возлюбленным с шампанским при свечах, можно одеться очень красиво, но так, чтобы легко было и раздеться. Тут позволительны более откровенные наряды с декольте, полупрозрачные платья с кружевом или что-то более карнавальное, например восточные шаровары из шифона и расшитое бусами бюстье. Если ко всему прочему вы еще и станцуете для своего мужчины танец живота, то эта ночь наверняка запомнится и ему, и вам.Если вы собираетесь встречать Новый год в каком-то общественном месте – клубе или ресторане - выбирайте для праздничного платья тона золотистого, песочного или бордового цвета. Их можно сочетать с классическим черным или белым цветом. В наряде не должно быть и намека на вульгарность - все должно быть сдержанным и комфортным, и не забывайте, что Новый год - праздник длинный.Ткани для новогоднего наряда предпочтительны праздничные, с блестящей, лаковой поверхностью - шелк, атлас, которые можно сочетать с бархатом, материалы с люрексом. Молодые дамы могут позволить себе и более легкие варианты: шифон или органзу, которые хорошо сочетаются с более фактурными тканями типа шантунга или газара. Безусловно, в этот праздник вы можете позволить себе быть Шамаханской царицей и нарядиться в костюм, усыпанный блестками или украшенный бисерной вышивкой. Фантазия здесь не ограничена ни стилем, ни кроем, ни материалом, ни длиной юбки: кто-то хочет быть принцессой, а кто-то женщиной-вамп - в этот вечер допустимо все. Но лучше все-таки выяснить, где же вы будете встречать Новый год, и продумать наряд заранее, чтобы случайно не шокировать окружающих своим умопомрачительным видом (дабы не попасть в дурацкое положение, как героиня Бриджит Джонс, явившаяся на семейную вечеринку в образе девушки-зайчика из «Плейбоя»).В Новый год можно побыть чуточку актрисой и примерить на себе совсем неожиданный образ, то, что вам так давно хотелось, но вы не могли себе этого позволить. Например, образ дамы прошлых лет и надеть то, что досталось вам по наследству. Это могут быть даже какие-то смешные вещи, но их можно весело обыграть. Не обязательно бегать по магазинам в поисках дорогого платья, которое, возможно, вы больше никогда и не наденете. Лучше повнимательнее просмотрите свой гардероб, может быть, стоит купить всего лишь какую-нибудь красивую блузку или топ, роскошные туфли или сапоги из атласа и кружева?Аксессуары в такой праздничный день могут сослужить хорошую службу. Попробуйте себя в роли дизайнера и попробуйте сделать что-нибудь своими руками – например, изящные бусы, вышитую сумочку. Используйте собственную фантазию и не бойтесь, что это будет выглядеть самоделом. Hand-made - это супермодно. Главная ценность здесь - индивидуальность наряда, ощущение винтажности, словно вы нашли все эти вещи в бабушкином сундуке.Аксессуары очень пригодятся тем, кто собирается провести новогодние дни за границей. Если вы не предполагаете идти на какой-то званый прием, где по протоколу положено бальное платье, то не обязательно брать с собой большой багаж с разными туалетами. Ваш наряд может быть вполне демократичным, но сделать его действительно праздничным помогут небольшие аксессуары в коктейльном стиле - маленькая красивая сумочка, крупная бижутерия, нарядная шаль и туфли. Все это можно легко взять с собой, а если вы заблаговременно приезжаете в какой-то город, то потратьте немного времени и купите что-то новенькое прямо на месте - получите двойное удовольствие от самой покупки и обновленного праздничного наряда.В новогоднюю ночь аншлаг не только в ресторанах, но и в ночных клубах с дискотеками. Эти места диктуют свои правила в одежде. Важно, чтобы она была удобной, «подвижной». Здесь будут хорошо смотреться расшитые блестками и стразами джинсы - их можно купить в магазине, а можно собственноручно «поиздеваться» над какими-нибудь старенькими брюками, которые завалялись в вашем гардеробе. Дополнит их майка, усыпанная блестками или отделанная нашитыми на нее кружевами, лентами. Такой дискотечный костюм можно легко сделать в домашних условиях. Тут допустимы и искусственные цветы, и снежинки, и даже дождик - все это можно прикрепить быстро, прямо на ходу.Одним словом, не бойтесь фантазировать, помните, что никаких жестких рекомендаций относительно новогоднего наряда не существует. Это тот праздник, когда возможно все!

