10 видов необычного Нового года »

6 декабря 2016



На центральной площади



Хоть раз в жизни об этом думает каждый, представляя, например, Красную площадь, одетую в белый, пушистый снег, мороз, щекочущий нос, шампанское в бокалах, интеллигентных приветливых людей вокруг.



Плюсы. Вы оторветесь от стола, подышите свежим воздухом, ощутите общность с другими.



Минусы. С шампанским на площадь вас, скорее всего, не пустит милиция. То тут, то там будут взрываться петарды, и какая-нибудь прожжет вам куртку. Потом вы будете долго ловить такси, а когда поймаете, водитель запросит сумму, за которую можно долететь до Праги в «низкий» сезон.



В театре



В музыкальных театрах, как правило, в этот вечер дают «Щелкунчика». Причем в Новый год танцует обычно лучший состав. Атмосфера — самая праздничная: такого скопления мехов, бриллиантов, вечерних платьев вы можете не увидеть за целый год.



Плюсы. Проникнетесь сказочным настроением, ожиданием чуда, ощутите себя в числе избранных.



Минусы. Места могут оказаться неудобными, и вы будете только догадываться, чем там заняты Маша с Принцем. Если вы не любитель искусства, то не исключено, что представление вам покажется скучным и вы будете мечтать оказаться дома, перед родным телевизором.



За границей



А можно из студеной России уехать туда, где вечное лето. Например, в Таиланд, Египет или в Турцию. Или в Индию — там как раз проходит Международный фестиваль йоги. Встречать Новый год будете на берегу океана, разжигая костры и распевая бхаджаны, — там и узнаете, что это такое.



Плюсы. Увидите другую страну, получите новые впечатления, приобщитесь к иным традициям.



Минусы. Возможно, вам будет не хватать елки, снега — всего того, что у нас связано с представлением о Новом годе. А чтобы погрузиться в глубины йоги, необходимо, ко всему прочему, придерживаться вегетарианского питания, не употреблять алкоголь и не курить.



На даче



Что, если покинуть городскую квартиру и отправиться на дачу? Почему нет — натуральная живая елка на улице, мягкие сугробы, утром — шашлык во дворе, горки, санки, лыжи...



Плюсы. Надышитесь свежим воздухом, ваш деревенский румянец будет выгодно отличать вас от прокуренных и отравленных алкоголем коллег.



Минусы. Снега может быть столько, что вы просто не проедете в свой дачный поселок. Если не сумеете растопить печку, камин, то придется натянуть на себя всю рабочую одежду, что осталась с осени. А будет плохая погода (метель, мороз или наоборот — слякоть), то так и просидите в доме, похожими на солдат Наполеона, отступающих под Москвой.



В ресторане



О том, чтобы создать вам праздничное настроение, там позаботятся другие. Будет накрыт столик, выступят артисты, музыка, песни, танцы, поздравления и пожелания счастья - до утра.



Плюсы. Не надо ничего делать самой - убирать, готовить, развлекать.



Минусы. Если вы не сумеете почему-либо включиться в общее веселье, то часа в два ночи вам захочется домой - снять пафосную одежду, завернуться в плед. А у вашего спутника, возможно, будет совсем другое настроение. Общество может оказаться далеко не изысканным, и вам придется прятаться в туалете от потного мужика, призывающего вас последовать за ним на Колыму.



Сама с собой



Встречать Новый год в одиночестве не так уж плохо. Купите книжку, которую хотели прочитать весь год, пару-тройку фильмов и обязательно что-нибудь вкусное. Дома создайте атмосферу тишины и спокойствия: выключите телефон, примите ароматическую ванну.



Плюсы. Только вы сами решаете, когда и что вам делать: пить вино, смотреть кино, углубиться в интернет или пойти спать.



Минусы. Около полуночи вы можете почувствовать непреодолимое желание слиться с празднующими людьми. Не противьтесь ему: позвоните друзьям, загляните с бутылкой шампанского на огонек к соседям, просто выйдите на улицу. И возможно, встретите того, кому тоже стало не по себе одному в этот праздничный вечер.



По чужим традициям



Можно позаимствовать новогодние традиции другой страны. Например, ровно в полночь 31 декабря выбросить из окна старый телевизор, дедушкин комод и пару тарелок, как это делают в Италии. Или поджечь бочку с дегтем и катать ее по улицам, сжигая, таким образом, старый год и приглашая новый — как в Шотландии. Японцы в момент наступления нового года начинают смеяться, веря, что это принесет удачу.



Плюсы. Роясь в интернете в поисках интересных нюансов, вы пополните свой интеллектуальный багаж.



Минусы. Окружающие могут вас не понять, особенно если вы не посвятите их в подробности своих инициатив



Устроить карнавал



Организуйте мексиканскую вечеринку - сомбреро, музыку и текилу достать не трудно. Или соберите по знакомым смешные шляпки, боа, купите маски, предложите гостям обязательно принести какой-нибудь забавный аксессуар. Пусть кто-то снимает всю вашу вакханалию на видео или фотоаппарат.



Плюсы. Если все включатся в игру, то будет очень весело.



Минусы. Если гости проигнорируют ваш призыв устроить карнавал и придут в торжественной одежде, вы в костюме маленькой разбойницы из «Снежной королевы» почувствуете себя не очень уютно.



Вдвоем



Встречайте Новый год с мужчиной своей мечты. Только вы и он, бокал шампанского, свечи, подарки (кто знает, может, он преподнесет вам обручальное кольцо...), очень значимые разговоры и, конечно, феерический секс...



Плюсы. Новый год вдвоем — это серьезная заявка на будущее. Да и просто приятно такую ночь провести с любимым.



Минусы. Мужчина может не разделить ваших романтических настроений и будет норовить включить телевизор, позвонить родственникам, друзьям и коллегам. А потом, сославшись на трудности последних дней на работе, лечь и уснуть.



Заказать вечеринку



Чего только не предлагают «специалисты по праздникам»: эксклюзивные шоу-программы, цирковые и оригинальные номера, фейерверки, торт на колесиках с выпрыгивающей стриптизершей. Обещают, что для вас споют и станцуют звезды эстрады, а карикатурист изобразит ваше счастливое лицо.



Плюсы. Не надо напрягаться самой и думать, как развлечь гостей.



Минусы. Дед Мороз может оказаться пьяным, стриптизерша - старой, а эстрадные «звезды» - ненастоящими. Вам надоело каждый год смотреть «Иронию судьбы...» под салат «оливье»? Хочется чего-то необычного? Что ж, нет проблем! Возможностей для оригинальной встречи Нового года сейчас больше чем когда-либо, только прежде чем решиться на такой эксперимент, просчитайте все плюсы и минусы этого шага.Хоть раз в жизни об этом думает каждый, представляя, например, Красную площадь, одетую в белый, пушистый снег, мороз, щекочущий нос, шампанское в бокалах, интеллигентных приветливых людей вокруг.. Вы оторветесь от стола, подышите свежим воздухом, ощутите общность с другими.. С шампанским на площадь вас, скорее всего, не пустит милиция. То тут, то там будут взрываться петарды, и какая-нибудь прожжет вам куртку. Потом вы будете долго ловить такси, а когда поймаете, водитель запросит сумму, за которую можно долететь до Праги в «низкий» сезон.В музыкальных театрах, как правило, в этот вечер дают «Щелкунчика». Причем в Новый год танцует обычно лучший состав. Атмосфера — самая праздничная: такого скопления мехов, бриллиантов, вечерних платьев вы можете не увидеть за целый год.. Проникнетесь сказочным настроением, ожиданием чуда, ощутите себя в числе избранных.. Места могут оказаться неудобными, и вы будете только догадываться, чем там заняты Маша с Принцем. Если вы не любитель искусства, то не исключено, что представление вам покажется скучным и вы будете мечтать оказаться дома, перед родным телевизором.А можно из студеной России уехать туда, где вечное лето. Например, в Таиланд, Египет или в Турцию. Или в Индию — там как раз проходит Международный фестиваль йоги. Встречать Новый год будете на берегу океана, разжигая костры и распевая бхаджаны, — там и узнаете, что это такое.. Увидите другую страну, получите новые впечатления, приобщитесь к иным традициям.. Возможно, вам будет не хватать елки, снега — всего того, что у нас связано с представлением о Новом годе. А чтобы погрузиться в глубины йоги, необходимо, ко всему прочему, придерживаться вегетарианского питания, не употреблять алкоголь и не курить.Что, если покинуть городскую квартиру и отправиться на дачу? Почему нет — натуральная живая елка на улице, мягкие сугробы, утром — шашлык во дворе, горки, санки, лыжи.... Надышитесь свежим воздухом, ваш деревенский румянец будет выгодно отличать вас от прокуренных и отравленных алкоголем коллег.. Снега может быть столько, что вы просто не проедете в свой дачный поселок. Если не сумеете растопить печку, камин, то придется натянуть на себя всю рабочую одежду, что осталась с осени. А будет плохая погода (метель, мороз или наоборот — слякоть), то так и просидите в доме, похожими на солдат Наполеона, отступающих под Москвой.О том, чтобы создать вам праздничное настроение, там позаботятся другие. Будет накрыт столик, выступят артисты, музыка, песни, танцы, поздравления и пожелания счастья - до утра.. Не надо ничего делать самой - убирать, готовить, развлекать.. Если вы не сумеете почему-либо включиться в общее веселье, то часа в два ночи вам захочется домой - снять пафосную одежду, завернуться в плед. А у вашего спутника, возможно, будет совсем другое настроение. Общество может оказаться далеко не изысканным, и вам придется прятаться в туалете от потного мужика, призывающего вас последовать за ним на Колыму.Встречать Новый год в одиночестве не так уж плохо. Купите книжку, которую хотели прочитать весь год, пару-тройку фильмов и обязательно что-нибудь вкусное. Дома создайте атмосферу тишины и спокойствия: выключите телефон, примите ароматическую ванну.. Только вы сами решаете, когда и что вам делать: пить вино, смотреть кино, углубиться в интернет или пойти спать.. Около полуночи вы можете почувствовать непреодолимое желание слиться с празднующими людьми. Не противьтесь ему: позвоните друзьям, загляните с бутылкой шампанского на огонек к соседям, просто выйдите на улицу. И возможно, встретите того, кому тоже стало не по себе одному в этот праздничный вечер.Можно позаимствовать новогодние традиции другой страны. Например, ровно в полночь 31 декабря выбросить из окна старый телевизор, дедушкин комод и пару тарелок, как это делают в Италии. Или поджечь бочку с дегтем и катать ее по улицам, сжигая, таким образом, старый год и приглашая новый — как в Шотландии. Японцы в момент наступления нового года начинают смеяться, веря, что это принесет удачу.. Роясь в интернете в поисках интересных нюансов, вы пополните свой интеллектуальный багаж.. Окружающие могут вас не понять, особенно если вы не посвятите их в подробности своих инициативОрганизуйте мексиканскую вечеринку - сомбреро, музыку и текилу достать не трудно. Или соберите по знакомым смешные шляпки, боа, купите маски, предложите гостям обязательно принести какой-нибудь забавный аксессуар. Пусть кто-то снимает всю вашу вакханалию на видео или фотоаппарат.. Если все включатся в игру, то будет очень весело.. Если гости проигнорируют ваш призыв устроить карнавал и придут в торжественной одежде, вы в костюме маленькой разбойницы из «Снежной королевы» почувствуете себя не очень уютно.Встречайте Новый год с мужчиной своей мечты. Только вы и он, бокал шампанского, свечи, подарки (кто знает, может, он преподнесет вам обручальное кольцо...), очень значимые разговоры и, конечно, феерический секс.... Новый год вдвоем — это серьезная заявка на будущее. Да и просто приятно такую ночь провести с любимым.. Мужчина может не разделить ваших романтических настроений и будет норовить включить телевизор, позвонить родственникам, друзьям и коллегам. А потом, сославшись на трудности последних дней на работе, лечь и уснуть.Чего только не предлагают «специалисты по праздникам»: эксклюзивные шоу-программы, цирковые и оригинальные номера, фейерверки, торт на колесиках с выпрыгивающей стриптизершей. Обещают, что для вас споют и станцуют звезды эстрады, а карикатурист изобразит ваше счастливое лицо.. Не надо напрягаться самой и думать, как развлечь гостей.. Дед Мороз может оказаться пьяным, стриптизерша - старой, а эстрадные «звезды» - ненастоящими.

