Пять советов по уходу за окрашенными волосами »

12 января 2017



Для того, чтобы волосы выглядели здоровыми, достаточно следовать пяти простым советам:



1. Не травмировать волосы при окраске



Самое важное - правильное средство окрашивания. Качественный продукт, например краска для волос







2. Защищать волосы от внешних воздействий



Отрицательно влиять на качество шевелюры может не только окрашивание. Значительный вред причиняют естественные факторы - солнце, холод, ветер. Для любых погодных условий важно подобрать эффективную защиту - от правильной краски для волос, которая станет фундаментом защиты до различных спреев и масок, которые будут его дополнять.



3. Ухаживать не только за волосами, а и за кожей головы



Обращая огромное внимание на концы волос, мы часто забываем о том, что основой ухода должна быть здоровая кожа головы. Очень важно выбрать краску для волос, которая заботливо отнесется не только к волосам, а и к коже головы, которая, как правило, гораздо нежнее и травмируется чаще.



4. Заботиться о цвете



Частые окраски даже самым щадящим средством могут ослабить волос. Как известно, скупой платит дважды, да и куда приятнее наслаждаться ярким цветом долго, чем тратить время на окрашивание раз в неделю. Хорошая краска, защищающая цвет от вымывания - залог здорового блеска и яркого оттенка волос не только после окрашивания, а и через длительное время после него.



5. Думать наперед



Очень часто в погоне за длинными волосами мы жертвуем главным - их качеством. После окрашивания очень важно следить за состоянием волос, и не бояться обрезать несколько лишних сантиметров, чтобы волосы и линия срезу выглядели аккуратно.

Почему-то принято считать, что уход за волосами, которые подвергались окрашиванию, должен крайне отличаться от обычного. Естественно, такое утверждение было правильным для наших мам и бабушек, живших в эпоху, когда способы окрашивания волос могли бы ввергнуть в панику любого современного парикмахера. Сейчас же современные средства избавляют нас от необходимости трястись над каждым локоном.Для того, чтобы волосы выглядели здоровыми, достаточно следовать пяти простым советам:Самое важное - правильное средство окрашивания. Качественный продукт, например краска для волос brillance Schwarzkopf , разработан не только для достижения идеального оттенка, а и для ухода за волосами. Специальные пигменты, которые входят в состав средства, делают поверхность волоса ровной и блестящей. Во время окрашивания краска тщательно обволакивает каждый локон, насыщая его цветом.Отрицательно влиять на качество шевелюры может не только окрашивание. Значительный вред причиняют естественные факторы - солнце, холод, ветер. Для любых погодных условий важно подобрать эффективную защиту - от правильной краски для волос, которая станет фундаментом защиты до различных спреев и масок, которые будут его дополнять.Обращая огромное внимание на концы волос, мы часто забываем о том, что основой ухода должна быть здоровая кожа головы. Очень важно выбрать краску для волос, которая заботливо отнесется не только к волосам, а и к коже головы, которая, как правило, гораздо нежнее и травмируется чаще.Частые окраски даже самым щадящим средством могут ослабить волос. Как известно, скупой платит дважды, да и куда приятнее наслаждаться ярким цветом долго, чем тратить время на окрашивание раз в неделю. Хорошая краска, защищающая цвет от вымывания - залог здорового блеска и яркого оттенка волос не только после окрашивания, а и через длительное время после него.Очень часто в погоне за длинными волосами мы жертвуем главным - их качеством. После окрашивания очень важно следить за состоянием волос, и не бояться обрезать несколько лишних сантиметров, чтобы волосы и линия срезу выглядели аккуратно.

