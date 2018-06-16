Восточная феерея »

16 июня 2018



Секреты острова Мияко



Япония - во многом загадочная и таинственная страна, без сомнения, привлекает своей экзотикой. Достаточно просто вспомнить буйное цветение сакуры, восточную философию взаимоотношений «человек-природа», древние традиции чайных церемоний или, заглянув в японский ресторан, отведать что-нибудь из морских деликатесов. Но Япония известна еще и как страна долгожителей, наибольшее число которых зарегистрировано на острове Мияко. Жители этого острова знают много секретов о растениях и используют их как универсальное средство для очищения организма.



Одним из таких секретов является череда волосистая, однолетнее растение семейства сложноцветных. Растет она по всему острову, на почве, намытой на коралловые рифы, поэтому содержит много морских минералов. Японцы заваривают чай из этой травы и пьют его каждый день. Череда волосистая обладает противовоспалительным эффектом, укрепляет иммунитет и способность кожи противостоять негативным воздействиям окружающей среды. Кроме того, череда - сильнейший антиоксидант, который препятствует фотостарению кожи и образованию морщин. Экстракт череды волосистой входит в состав косметических средств, защищающих от воздействия солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи способствуют возникновению свободных радикалов, которые окисляют кожу, повреждая и разрушая ДНК ее клеток. Со временем в организме увеличивается количество меланина, на коже появляются темные пятна, а в глубоких слоях эпидермиса значительно уменьшается количество веществ, отвечающих за эластичность кожи.



Разрушение эластина и коллагена приводит к преждевременному старению кожи. В переводе с греческого языка слово коллаген обозначает «порождающий клей», что наиболее ярко отражает функцию коллагена. Являясь природным белком, он «клеит», «соединяет» элементы клеток, в результате чего из них формируются ткани и органы. Молодая кожа упруга и эластична, но уже после 25 лет организм постепенно утрачивает способность вырабатывать коллаген, появляются морщины вокруг глаз, рта, лба. Приостановить процесс старения поможет сила морского коллагена.



Польза морского коллагена



В океанических водах японского острова Окинава произрастают разные виды водорослей: глубоководные, красные, зеленые, модзуку, экстракты которых, проникая глубоко в подкожный слой, отлично насыщают кожу влагой. Вода играет важную роль в синтезе соединений различных аминокислот, именно с их помощью и образуется общеизвестный ингредиент красоты - коллаген. Аминокислоты - бесцветные кристаллические вещества, растворимые в воде, отличаются чрезвычайно малым размером молекул, что обеспечивает легкое их проникновение в глубокие слои кожи. Размер аминокислотных частиц в 3000 раз меньше коллагеновых.



Недостаточное содержание аминокислот приводит к неспособности организма формировать новые здоровые клетки, что способствует сухости, дряблости кожи. Экстракты морских водорослей имеют вязкую основу, которая позволяет надолго сохранить влагу. Поэтому применение увлажняющей косметической серии с морским коллагеном и морскими минералами является наиболее эффективным способом восполнить водный баланс, сохранить упругость и эластичность кожи.



Как сохранить влагу в коже



Часто в состав увлажняющих средств входит гиалуроновая кислота, которая обладает уникальным свойством задерживать и сохранять влагу. Ученые-косметологи полагают, что один грамм гиалуроновой кислоты способен задержать и сохранить шесть литров воды. Но особый интерес для японских дерматологов представляет сквалан - продукт естественного происхождения. Само слово произошло от латинского squalus - акула, печень которой богата этим веществом. В значительном количестве сквалан встречается в маслах растительного происхождения, например, оливковом, пальмовом, амарантовом, а также в маслах, получаемых из зародышей пшеницы и рисовых отрубей. Сквалан - бесцветное, прозрачное масло, без особого запаха и вкуса, оно легко проникает через эпидермис, не оставляя ощущения жирности, придает коже мягкость и шелковистость. При нанесении на кожу сквалан образует защитную пленку, которая, сохраняя влагу, способствует улучшению кожного дыхания. Абсолютно безвреден при применении на различных участках тела, волосах, слизистых оболочках, ногтях.



Естественное и продолжительное сохранение красоты и молодости невозможно без косметических препаратов с витаминным комплексом и экстрактами экзотических растений, ведь их сбалансированные формулы защищают, питают, обновляют, тонизируют клетки кожи, поддерживают водно-жировой баланс, оказывают лифтинговое действие. Уникальное сочетание активных компонентов растительных и природных масел, экстрактов различных растений широко применяется и в косметических линиях по уходу за кожей, и в различных сериях по уходу за волосами, и в инновационных направлениях по уходу за ногтями.



Прелесть японского маникюра



Совершенно недавно в элитных салонах красоты появилась эксклюзивная услуга - японский маникюр, который не имеет противопоказаний. Обычно его делают после удаления наращенных ногтей, полезен он и тем, кого природа не наделила красивыми ногтями. Процедура состоит из последовательных этапов, начиная с диагностики состояния ногтей, ведь каждому клиенту нужен индивидуальный подход.



Как и европейский, японский маникюр необрезной. Для обработки кутикулы используются палочки титбана из особого сорта апельсинового дерева. Предварительно продезинфицировав руки, на них наносят средства, содержащие протеин. Это своеобразная база перед покрытием ногтя профилактическими или лечащими жидкостями, мастиками, сыворотками на основе исключительно натуральных компонентов, например: экстракта красного чая, женьшеня. Кутикула обрабатывается маслом лотоса. Затем ногти смазывают минеральной пастой, содержащей жемчужную крошку, функция которой - выравнивать поверхность ногтя. Минералы укрепляют ноготь, делают его прочнее, ускоряют процесс роста. Далее ногти покрывают специальной пудрой с пчелиным воском и парафином, что создает защитную пленку, которая «запечатывает» ноготь. Благодаря этому ногтевая пластина очень скоро становится ровной и крепкой. Но это еще не все. Далее следует массаж с использованием нагретых шелковых мешочков с минеральными солями и сухими цветами. Эта заключительная ароматерапия расслабляет и обвораживает фантастической восточной феерией иланг-иланга, корицы, золотого лимона, жасмина или розы. Сильнейшая конкуренция среди российских и зарубежных компаний в области индустрии красоты предъявляет жесткие требования к качеству поставляемой продукции. Профессиональная косметика Японии получила заслуженное признание на мировом и отечественном рынках. В поле исследований японских фирм, занимающихся производством косметики, входят медицина, фармацевтика, социология, высокие технологии, дизайн. Крупнейшие компании Pola, Kanebo, Shiseido, Hisamitsi и другие предлагают огромный выбор косметической продукции для красоты и здоровья, которые дарят омоложение, обновление, погружают в мир прекрасных ощущений и хорошего самочувствия.Япония - во многом загадочная и таинственная страна, без сомнения, привлекает своей экзотикой. Достаточно просто вспомнить буйное цветение сакуры, восточную философию взаимоотношений «человек-природа», древние традиции чайных церемоний или, заглянув в японский ресторан, отведать что-нибудь из морских деликатесов. Но Япония известна еще и как страна долгожителей, наибольшее число которых зарегистрировано на острове Мияко. Жители этого острова знают много секретов о растениях и используют их как универсальное средство для очищения организма.Одним из таких секретов является череда волосистая, однолетнее растение семейства сложноцветных. Растет она по всему острову, на почве, намытой на коралловые рифы, поэтому содержит много морских минералов. Японцы заваривают чай из этой травы и пьют его каждый день. Череда волосистая обладает противовоспалительным эффектом, укрепляет иммунитет и способность кожи противостоять негативным воздействиям окружающей среды. Кроме того, череда - сильнейший антиоксидант, который препятствует фотостарению кожи и образованию морщин. Экстракт череды волосистой входит в состав косметических средств, защищающих от воздействия солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи способствуют возникновению свободных радикалов, которые окисляют кожу, повреждая и разрушая ДНК ее клеток. Со временем в организме увеличивается количество меланина, на коже появляются темные пятна, а в глубоких слоях эпидермиса значительно уменьшается количество веществ, отвечающих за эластичность кожи.Разрушение эластина и коллагена приводит к преждевременному старению кожи. В переводе с греческого языка слово коллаген обозначает «порождающий клей», что наиболее ярко отражает функцию коллагена. Являясь природным белком, он «клеит», «соединяет» элементы клеток, в результате чего из них формируются ткани и органы. Молодая кожа упруга и эластична, но уже после 25 лет организм постепенно утрачивает способность вырабатывать коллаген, появляются морщины вокруг глаз, рта, лба. Приостановить процесс старения поможет сила морского коллагена.В океанических водах японского острова Окинава произрастают разные виды водорослей: глубоководные, красные, зеленые, модзуку, экстракты которых, проникая глубоко в подкожный слой, отлично насыщают кожу влагой. Вода играет важную роль в синтезе соединений различных аминокислот, именно с их помощью и образуется общеизвестный ингредиент красоты - коллаген. Аминокислоты - бесцветные кристаллические вещества, растворимые в воде, отличаются чрезвычайно малым размером молекул, что обеспечивает легкое их проникновение в глубокие слои кожи. Размер аминокислотных частиц в 3000 раз меньше коллагеновых.Недостаточное содержание аминокислот приводит к неспособности организма формировать новые здоровые клетки, что способствует сухости, дряблости кожи. Экстракты морских водорослей имеют вязкую основу, которая позволяет надолго сохранить влагу. Поэтому применение увлажняющей косметической серии с морским коллагеном и морскими минералами является наиболее эффективным способом восполнить водный баланс, сохранить упругость и эластичность кожи.Часто в состав увлажняющих средств входит гиалуроновая кислота, которая обладает уникальным свойством задерживать и сохранять влагу. Ученые-косметологи полагают, что один грамм гиалуроновой кислоты способен задержать и сохранить шесть литров воды. Но особый интерес для японских дерматологов представляет сквалан - продукт естественного происхождения. Само слово произошло от латинского squalus - акула, печень которой богата этим веществом. В значительном количестве сквалан встречается в маслах растительного происхождения, например, оливковом, пальмовом, амарантовом, а также в маслах, получаемых из зародышей пшеницы и рисовых отрубей. Сквалан - бесцветное, прозрачное масло, без особого запаха и вкуса, оно легко проникает через эпидермис, не оставляя ощущения жирности, придает коже мягкость и шелковистость. При нанесении на кожу сквалан образует защитную пленку, которая, сохраняя влагу, способствует улучшению кожного дыхания. Абсолютно безвреден при применении на различных участках тела, волосах, слизистых оболочках, ногтях.Естественное и продолжительное сохранение красоты и молодости невозможно без косметических препаратов с витаминным комплексом и экстрактами экзотических растений, ведь их сбалансированные формулы защищают, питают, обновляют, тонизируют клетки кожи, поддерживают водно-жировой баланс, оказывают лифтинговое действие. Уникальное сочетание активных компонентов растительных и природных масел, экстрактов различных растений широко применяется и в косметических линиях по уходу за кожей, и в различных сериях по уходу за волосами, и в инновационных направлениях по уходу за ногтями.Совершенно недавно в элитных салонах красоты появилась эксклюзивная услуга - японский маникюр, который не имеет противопоказаний. Обычно его делают после удаления наращенных ногтей, полезен он и тем, кого природа не наделила красивыми ногтями. Процедура состоит из последовательных этапов, начиная с диагностики состояния ногтей, ведь каждому клиенту нужен индивидуальный подход.Как и европейский, японский маникюр необрезной. Для обработки кутикулы используются палочки титбана из особого сорта апельсинового дерева. Предварительно продезинфицировав руки, на них наносят средства, содержащие протеин. Это своеобразная база перед покрытием ногтя профилактическими или лечащими жидкостями, мастиками, сыворотками на основе исключительно натуральных компонентов, например: экстракта красного чая, женьшеня. Кутикула обрабатывается маслом лотоса. Затем ногти смазывают минеральной пастой, содержащей жемчужную крошку, функция которой - выравнивать поверхность ногтя. Минералы укрепляют ноготь, делают его прочнее, ускоряют процесс роста. Далее ногти покрывают специальной пудрой с пчелиным воском и парафином, что создает защитную пленку, которая «запечатывает» ноготь. Благодаря этому ногтевая пластина очень скоро становится ровной и крепкой. Но это еще не все. Далее следует массаж с использованием нагретых шелковых мешочков с минеральными солями и сухими цветами. Эта заключительная ароматерапия расслабляет и обвораживает фантастической восточной феерией иланг-иланга, корицы, золотого лимона, жасмина или розы.

