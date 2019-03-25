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Курс на курсы
25 марта 2019
Большинство из нас учит иностранный язык с какой-то целью. Кому-то с помощью знания языка хочется получить более высокооплачиваемую работу, кто-то стремится уехать трудиться за границу, кто-то не желает краснеть и белеть в зарубежной поездке, когда нужно сказать 2-3 банальные фразы. Ну, и наконец, есть такие счастливчики, которые учат иностранный язык, потому что им это нравится и в их распоряжении имеется свободное время. Короче говоря, для чего бы вы ни учили язык, скорее всего, отправитесь на курсы.

Чаще всего необходимо не изучение языка с нуля, а усовершенствование базовых навыков, полученных в школе и институте, и приобретение особых. Как же сохранить, не потерять, а в идеале - приумножить то, что далось вам нелегким трудом? Язык, как правило, требуется не через несколько лет, а как можно быстрее. В течение нескольких месяцев. На этой неделе. Вчера. Для решения этого вопроса и были придуманы специальные условия обучения, проведена разработка нетрадиционных, то есть «авторских» программ.

авторские курсы английского языка

«Авторская» программа призвана предложить слушателю такой способ обучения, который позволил бы ему максимально упростить и ускорить путь к приобретению базовых языковых навыков. В этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем, любая медаль, как известно, имеет две стороны. Очевидный, казалось бы, «плюс» «авторских» программ - раз и навсегда выверенный, структурированный «маршрут» обучения - заключает в себе проблему. Такая программа зачастую лишена необходимой гибкости. Нетривиально поставленная языковая задача, не вписывающаяся в предусмотренные курсом методические, тематические или временные рамки, автоматически сужает круг задач, разрешаемых в его пределах. Между тем, выход из этой ситуации вполне возможен. Суть в том, что программе следует быть не просто «авторской». Она должна быть «соавторской».

Стань соавтором

«Соавторство» слушателя предполагает его активное участие в выборе, организации и возможном корректировании программы собственного обучения. Ведь вы, как правило, хорошо знаете, чего хотите, и языковые задачи, которые стоят перед вами, зачастую достаточно конкретны и специфичны. Именно поэтому первым шагом языковой школы должно стать умение выслушать - и услышать - человека, осознать стоящие перед ним задачи и предложить спектр возможных решений, максимально соответствующих не только его языковому уровню, но и его привычному типу мышления, способу работы с информацией и даже темпераменту. Именно на этом основании создается максимально индивидуально ориентированная программа обучения и подбираются те пособия, которые с большей вероятностью способны привести к успеху, - так считают специалисты по изучению иностранных языков.

Если вы никогда не учили иностранный язык (либо давно и основательно его забыли), вам предложат ряд программ для начинающих. Их цель - помочь слушателю приобрести базовые разговорные навыки, освоить лексику и грамматику языка в объеме, необходимом не только для выживания, но и для полноценной жизни. Для очень занятых людей существуют сжатые и динамичные программы, строго ориентированные на коммуникацию. Уделяя меньше времени детальной проработке произношения и орфографии, разработчики и преподаватели концентрируют внимание слушателя на выработке принципиально необходимых ему навыков понимания речи и безбоязненного говорения на не вполне известном языке.

Тем, кто обладает относительно прочными базовыми знаниями и хочет научиться безболезненно их применять, требуется иной подход. Здесь будет полезен курс, направленный на активизацию и развитие основных разговорных навыков в ситуациях, приближенных к «экстремальным» условиям общения в иноязычной среде. В такую программу входят интенсивные тренинги, ситуативные и ролевые игры. Они помогут на практике осуществить знакомую каждому деловому человеку теорию максимально быстрого реагирования на все жизненные казусы - но уже в языковом пространстве.

Не для всех

Если вы активно ведете дела с зарубежными партнерами, то потребуется курс, направленный на приобретение и оптимизацию навыков деловой коммуникации. Программа подобного курса может быть ориентирована на самые разнообразные сферы бизнеса. Стартовый курс, наряду с тренингом необходимых общих навыков, включает в себя ключевые темы, характерные для делового общения, - ведение деловой переписки, телефонные переговоры, презентации. Главная задача здесь - преодолеть пресловутый «психологический барьер» в общении на иностранном языке, а также научиться направлять все, даже самые начальные, приобретенные знания на пользу делу. Наличие же у слушателя грамматической и лексической базы позволяет вводить в курс материал, необходимый каждому конкретному клиенту: от правил оформления контрактов до рынка ценных бумаг.

Относительно развернутые курсы объединяют слушателей одного уровня, желающих «разговориться» и почувствовать себя свободно при общении на иностранном языке среди людей с разными интересами и манерой говорения. Однако есть и более мобильный вариант. Сугубо индивидуальные программы могут включать в себя несколько занятий, в течение которых слушатель получает возможность опробовать приобретенные навыки в общении с другими слушателями. Подобная языковая «встряска» сделает обучение более увлекательным и позволит приобрести полезный опыт общения с незнакомыми людьми на избранном языке.
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