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Вкусные кулинарные рецепты с фотографиями

Многие девушки в погоне за тонкой талией готовы пожертвовать обедом и ужином, не подозревая, что приносят в жертву собственное здоровье. Впрочем, я не собираюсь пугать вас страшилками, моя цель несколько иная – рассказать начинающим хозяйкам о простых и не слишком калорийных блюдах, которые к тому же и полезны. В этом разделе я буду размещать только самые интересные и вкусные, и при этом по возможности простые кулинарные рецепты с фотографиями. Надеюсь, описание рецептов будет достаточно логичным и понятным, а фотографии помогут лучше представить результат.
Ваш шеф-повар Сергей.
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Чем заменить сахар?
25 октября 2019
Все знают, что сахар вреден: и кариес от него, и лишние килограммы, и нарушения обмена веществ. Вот только стоит ли менять его на сахарозаменители?

Ведь искусственным подсластителям предъявляют те же самые обвинения. Мы попробовали провести собственное расследование и докопаться до истины. И вот что выяснилось. Когда изобрели сахарозаменители, в первую очередь обрадовались те, кому сладенького нельзя, а хочется. И очень быстро эти мелкие сладкие таблеточки вошли в моду. Теперь ажиотаж спал, но вопрос остался: а есть от них польза, кроме банального "0 калорий"?

вред и польза сахарозаменителейДОВОДЫ ЗАЩИТЫ. Действительно, главное преимущество заменителей сахара — в них нет легкоусвояемых углеводов, которые, расщепляясь в организме, выделяют калории. Например, если вы кладете на чашку чая или кофе две чайные ложки (10 г) сахара, то "съедаете" примерно 40 ккал. Однако слова "ноль калорий" относятся только к интенсивным подсластителям — аспартаму, сахарину, сукралозе, цикламату, которые при этом слаще сахара в сотни раз. Другие сахарозаменители (сорбит, маннит, ксилит) могут выделять около 2,4 ккал — но не сразу, в отличие от природного сахара. Кому это нужно? Во-первых, тем, кто борется с лишним весом. Во-вторых, больным диабетом, при котором природный сахар не усваивается и накапливается в крови. В-третьих, тем, у кого слабая зубная эмаль и есть риск развития кариеса. Заменители сахара не вызывают кариес. Более того, некоторые из них, как сорбит или ксилит, активно противодействуют разрушающим ткань зуба микробам, за что их и полюбили производители зубных паст и жевательных резинок. Сладкие "пустышки" незаменимы при производстве низкокалорийных продуктов: конфет, выпечки, мороженого, лимонадов. Их же добавляют в "невкусные" лекарства, ведь не у всех есть сила воли глотать противные микстуры, даже если их так рекомендует врач.

АРГУМЕНТЫ ОБВИНЕНИЯ. Больше всего претензий у специалистов к подсластителям, полученным химическим путем, — аспартаму, цикламату, сахарину и другим. И самое сенсационное заявление: от низкокалорийных заменителей сахара, оказывается, толстеют! Специалисты американского исследовательского центра поведения человека утверждают, что "фальшивки" замедляют обмен веществ, в результате любые полученные потом с пищей углеводы не сжигаются, а откладываются в виде пресловутых лишних килограммов. Правда, по признанию самих ученых, это лишь промежуточные результаты их изысканий, и исследование требует дальнейшей работы. Некоторые эксперты убеждены, что сахарозаменители обладают канцерогенным эффектом. Из-за таких подозрений в США запрещен подсластитель цикламат. Те же обвинения выдвигаются в адрес сахарина. Наконец, все заменители сахара обладают сильным желчегонным эффектом. Поэтому людям с заболеваниями желчевыводящих путей надо быть осторожнее с ними.

ВЕРДИКТ. Конечно, предупреждения ученых не стоит игнорировать. Но если вы здоровы и не попадаете под противопоказания, то ничего страшного от употребления сахарозаменителей не случится. Например, заменители сахара не рекомендуются при беременности, запрещены в детском питании, ацесульфам лучше ограничить при сердечной недостаточности, а цикламат—в случае проблем с почками. Кстати, в исследованиях подопытным крысам подсластители скармливали килограммами. А ведь любой продукт может стать ядом — все зависит от дозы!

Хорошего помаленьку

Это уже после того, как съедено пирожное и выпит чай с тремя ложками сахарного песка и конфеткой, мы начинаем думать, что такое приятное баловство не стоило лишних калорий и подпорченных зубов. Но оказывается, не все так печально.

ДОВОДЫ ЗАЩИТЫ. С белым сахаром все понятно. Это чистый углевод, в котором нет ни витаминов, ни микроэлементов — одни "пустые" калории. Но и они могут пригодиться, например, в середине рабочего дня. Клеткам мозга необходима глюкоза, а из обычного сахара они могут получить ее быстрее всего. Так что после напряженной работы мозга не грех будет его и подкормить. Недостаточное питание серого вещества моментально отражается на его работе. Можно заменить белый сахар на коричневый (то есть неочищенный от так называемой черной патоки) сахар — кладезь полезнейших минералов: калия, железа, меди, кальция (его даже больше, чем в молоке, йогурте и многих сырах). А еще сахар улучшает настроение. Когда во время приступов необъяснимой грусти мы съедаем что-нибудь сладенькое, наша поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, который в свою очередь приводит к выделению серотонина — "гормона счастья".

АРГУМЕНТЫ ОБВИНЕНИЯ. Что сахар вреден для зубов и фигуры, известно даже детям. Но любителям подсластить жизнь стоит знать, что этот "витамин радости" при неумеренном употреблении может привести к обратному эффекту. Сахар уменьшает запасы витамина В1 в организме. А чем меньше последнего — тем больше вероятность неврастении, депрессии, быстрой утомляемости, мышечной слабости. Ну и, конечно, избытки сахара в пище перегружают поджелудочную железу и увеличивают риск развития сахарного диабета.

ВЕРДИКТ. Если в отношениях с сахаром и сладостями вы следуете принципу "хорошего помаленьку", то вреда от него не будет. Если вы считаете, что все-таки превышаете допустимый лимит, попробуйте действовать методом полезной замены. В чай добавьте мед, хочется сладкого — ешьте больше фруктов или сухофрукты.

Считаем граммы

Натуральный сахар — ценный источник жизненной энергии наряду с жирами и белками. В него входят фруктоза, глюкоза, манноза, галактоза, мальтоза и множество других веществ, без которых не может нормально функционировать организм. Поэтому совсем исключать сахар из полноценного питания нельзя. Диетологи рекомендуют употреблять не более 50—60 г сахара в день. Это примерно 10—12 чайных ложек сахара. В кусочке рафинада — 7 г сахара. Вы кладете в чай намного меньше песочка? Не спешите радоваться. В эту норму входит сахар и в продуктах, причем даже несладких на первый взгляд: ведь сахар производители добавляют в острые соусы, кетчупы, копчености, колбасы и другие продукты для улучшения их вкуса и в качестве консерванта. В итоге многие из нас реально съедают сахара в несколько раз больше рекомендуемой нормы. Вот пример содержания сахара в некоторых продуктах. 1 стакан фруктового напитка — 22 г сахара. 100 г молочного шоколада — 40 г сахара. Йогурт с фруктами — 10,9 г сахара. Среднее яблоко — 2 г сахара. Банан — 7 г сахара. Есть еще скрытый сахар — это не чистая глюкоза, фруктоза и сахароза, а сахар в соединениях, который труднее и медленнее расщепляется в организме.

Сахарная зависимость

Иногда потребность в сладком вызвана тем, что в мозг действительно поступает меньше глюкозы, чем ему требуется (гипогликемия). Признаком того, что нашему мозгу не хватает питания, может быть головная боль. Недаром во время напряженной умственной работы тянет на шоколад и конфеты. Но чаще бывает психологическая зависимость от сладкого. К примеру, когда человек привык заедать стресс чем-то вкусненьким. Такая чрезмерная привязанность к сладкому, когда в пище преобладают углеводы, — плохо, потому что углеводы это не строительный материал для мышц, ферментов, гормонов и т.д. Здесь необходимы белки. С утра можно съедать углеводный завтрак—каша, сок, даже немного печенья. На обед— что-нибудь горячее, например суп. А в 17 часов обязательно должно быть белковое блюдо. Дневная норма углеводов— 350-400 граммов, при повышенных физических нагрузках разрешается больше. Детей нельзя поощрять сладким или наказывать, лишая сладкого. Формируется неправильная привычка: человек, став взрослым, будет хвататься за шоколадку автоматически, когда у него просто плохое настроение.

Полезные сладости

Это в первую очередь мед, если на него нет аллергии. Здоровому человеку желательно съедать в день 2-3 полные чайные ложки меда. Диабетикам разрешается не более одной чайной ложки. Очень полезен горький черный шоколад. К "хорошим" сладостям можно отнести фрукты и сухофрукты. Мармелад, если он, конечно, не напичкан красителями, а приготовлен из натурального сырья, тоже полезен. В нем много пектинов, растительных волокон, которые нормализуют микрофлору кишечника и улучшают пищеварение, уменьшают содержание в организме вредного холестерина и токсинов.




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