Запретная радость

24 мая 2019



Попробуйте вспомнить названия любимых тортов - скорее всего, таковых наберется с десяток. Еще десяток-другой назовут друзья и знакомые, но все равно это будет каплей в море кондитерской фантазии.



Существует множество наименований тортов, но научиться в них разбираться достаточно просто. Кондитерское производство чем-то похоже на вашу кухню, отличаются только масштабы. Начинается все с изготовления полуфабрикатов, затем производятся отделочные материалы и наконец происходит оформление изделия. Основное сырье для полуфабрикатов - мука высшего сорта, сливочное масло, яйца, сахар.



В зависимости от рецептуры кондитеры различают несколько разновидностей выпечных полуфабрикатов. Самый популярный из них - бисквитный, получаемый из сбитых с сахаром яиц. После выпекания пористую пышную массу иногда пропитывают ароматизированным сиропом. Вероятно, в представлении большинства людей только таким и должен быть торт, поскольку именно за бисквитными кондитерскими изделиями, украшенными кремом, джемом, фруктами, шоколадом, закрепилось абсолютное лидерство по количеству рецептов. Миндально-ореховый полуфабрикат получают похожим способом, но добавляя тертые орехи. Кроме названных, существуют также песочный, слоеный, заварной, крошковый, вафельный, белково-сбивной полуфабрикаты.



Качество тортов оценивается при анализе структуры, консистенции и цвета выпечного полуфабриката. Бисквитный должен быть мелкопористым, эластичным, иметь золотисто-желтый цвет, а песочный полуфабрикат может слегка крошиться, его цвет - светло-коричневый. Показателем качества слоеного теста является плотное прилегание слоев друг к другу.



Торт обязан производить на гостей сильное впечатление. Часто кондитерский шедевр вносят под аплодисменты и поедать начинают еще до того, как вонзят нож, - глазами. Поэтому всевозможные огрехи в оформлении изделии недопустимы. Расплывшийся, нечеткий рисунок из крема, «поседевшая» шоколадная или засахаренная помадная глазурь считаются дефектами. Торт должен иметь правильную форму, без изломов и вмятин, и боковые поверхности, полностью покрытые кремом или крошкой. К числу прочих дефектов производства относят неравномерную пропитку полуфабриката или нехарактерную для него структуру. И, разумеется, корж для торта не должен быть подгоревшим.



Торты с кремовой и фруктовой отделкой хранят в холодильнике при температуре от 0 до 6°С. Вафельные изделия с кремовой начинкой и другие торты без отделки - при температуре до 18°С. Срок хранения зависит в первую очередь от использованного крема. Торты с заварным кремом хранятся 6 часов, со сливочным - 36, с белковым кремом и фруктовой отделкой или вовсе без нее - 72 часа. Самые долговечные - вафельные и шоколадно-вафельные торты, которые могут храниться до 30 суток.



Веселого дня рождения



Появление торта - всегда самый веселый и волнующий момент празднования дня рождения. Давайте поразмышляем над тем, каким должен быть именинный торт - масляным, приторно-сладким или легким, воздушным?



Представьте себе, что вы в гостях плотно поели (где вообще и наедаться, как не в гостях?) и пришло время десерта. Тортик принесли, а отказаться неловко - хозяйка полночи его пекла и до утра украшала. И вместо того чтобы выйти из-за стола с непреодолимым желанием жить, вы встанете с трудом и желанием умереть. Как вы понимаете, так не должно быть, и в идеале торт не должен добавить тяжести в желудке после сытной трапезы. В связи с этим предлагаем вам рецепт невероятно диетического торта. Уверяем - гости им от души налюбуются, поцокают языками, а есть не смогут, несмотря на то что захотят. Заметим, что концепция предполагает наличие именинника.



Надуйте воздушный шарик так, чтобы он по диаметру поместился в форму для торта. Обмажьте смесью сахарной пудры, какао и сгущенного молока, затем поставьте в форму. Затем на клейкую массу прилепите кусочки сырого теста, вставьте в них свечи. Еще раз аккуратно обмажьте «тортик» смесью какао, сахарной пудры и молока. Сделайте из печенья крошку и обсыпьте объект. Когда дело дойдет до исполнения ритуала, выключайте свет, вносите торт, зажигайте свечи. Именинник их задует, потом дайте ему нож... Скажем вам, бабахает несильно, все-таки шарик намазан «кремом» - ну, пару крошек улетит.



Торт со сковороды



Если же без торта не обойтись, то в холодильнике может дожидаться своего часа настоящий. Этот торт хорош тем, что коржи для него пекут не в духовке, а в сковороде. Для начала нужно приготовить жидкое бисквитное тесто из 2 стаканов сахара, 1 стакана сметаны, половины стакана молока, трех яиц, половины стакана крахмала и половины стакана муки, чайной ложки разрыхлителя. Тесто взбивается, если густое - добавляйте молоко, если совсем жидкое - муку. Оно должно получиться гуще, чем для блинов или даже оладий. Пекутся «коржи» на сухой тефлоновой сковородке. Жиром лучше не смазывать - появляется ненужный «блинный» привкус.



Когда коржи остынут, смажьте их шоколадным кремом из половины пачки масла и половины банки сгущенного какао. Можно добавить коньяка. Немного крема отложите для смазывания торта с боков. Смажьте кремом корж, уложите на него следующий и «соберите» торт, поставьте в холодильник. Затем смажьте остатками крема его боковую поверхность и «наклейте» на нее ломтики шоколада.



Предварительно из белого шоколада можно сделать украшения. Для этого белый шоколад расплавьте на водяной бане или в микроволновой печи, сделайте из бумаги маленький кулечек, в нем - отверстие и через него выдавите украшения на доску, покрытую пергаментом, или тефлоновую поверхность (можно и в холодную сковородку). Затем поставьте на холод для застывания украшений. Торт оформите фруктами и обязательно покройте их желе, чтобы не заветривались и блестели. Для этого нужно замочить в холодной воде желатин, добавить его в белое вино, туда же положить сахар и нагреть до растворения сахара и желатина. Обязательно процедить, затем остудить до приобретения вязкой консистенции. Этим желирующим раствором смажьте фрукты. Торт никак не вписывается в современные представления о здоровом образе жизни, который предполагает подсчет причиненного организму вреда. И считать нечего - в любом торте жира, белка, сахара и калорий в изобилии. Но устоять перед соблазнами кондитерского отдела непросто.Попробуйте вспомнить названия любимых тортов - скорее всего, таковых наберется с десяток. Еще десяток-другой назовут друзья и знакомые, но все равно это будет каплей в море кондитерской фантазии.Существует множество наименований тортов, но научиться в них разбираться достаточно просто. Кондитерское производство чем-то похоже на вашу кухню, отличаются только масштабы. Начинается все с изготовления полуфабрикатов, затем производятся отделочные материалы и наконец происходит оформление изделия. Основное сырье для полуфабрикатов - мука высшего сорта, сливочное масло, яйца, сахар.В зависимости от рецептуры кондитеры различают несколько разновидностей выпечных полуфабрикатов. Самый популярный из них - бисквитный, получаемый из сбитых с сахаром яиц. После выпекания пористую пышную массу иногда пропитывают ароматизированным сиропом. Вероятно, в представлении большинства людей только таким и должен быть торт, поскольку именно за бисквитными кондитерскими изделиями, украшенными кремом, джемом, фруктами, шоколадом, закрепилось абсолютное лидерство по количеству рецептов. Миндально-ореховый полуфабрикат получают похожим способом, но добавляя тертые орехи. Кроме названных, существуют также песочный, слоеный, заварной, крошковый, вафельный, белково-сбивной полуфабрикаты.Качество тортов оценивается при анализе структуры, консистенции и цвета выпечного полуфабриката. Бисквитный должен быть мелкопористым, эластичным, иметь золотисто-желтый цвет, а песочный полуфабрикат может слегка крошиться, его цвет - светло-коричневый. Показателем качества слоеного теста является плотное прилегание слоев друг к другу.Торт обязан производить на гостей сильное впечатление. Часто кондитерский шедевр вносят под аплодисменты и поедать начинают еще до того, как вонзят нож, - глазами. Поэтому всевозможные огрехи в оформлении изделии недопустимы. Расплывшийся, нечеткий рисунок из крема, «поседевшая» шоколадная или засахаренная помадная глазурь считаются дефектами. Торт должен иметь правильную форму, без изломов и вмятин, и боковые поверхности, полностью покрытые кремом или крошкой. К числу прочих дефектов производства относят неравномерную пропитку полуфабриката или нехарактерную для него структуру. И, разумеется, корж для торта не должен быть подгоревшим.Торты с кремовой и фруктовой отделкой хранят в холодильнике при температуре от 0 до 6°С. Вафельные изделия с кремовой начинкой и другие торты без отделки - при температуре до 18°С. Срок хранения зависит в первую очередь от использованного крема. Торты с заварным кремом хранятся 6 часов, со сливочным - 36, с белковым кремом и фруктовой отделкой или вовсе без нее - 72 часа. Самые долговечные - вафельные и шоколадно-вафельные торты, которые могут храниться до 30 суток.Появление торта - всегда самый веселый и волнующий момент празднования дня рождения. Давайте поразмышляем над тем, каким должен быть именинный торт - масляным, приторно-сладким или легким, воздушным?Представьте себе, что вы в гостях плотно поели (где вообще и наедаться, как не в гостях?) и пришло время десерта. Тортик принесли, а отказаться неловко - хозяйка полночи его пекла и до утра украшала. И вместо того чтобы выйти из-за стола с непреодолимым желанием жить, вы встанете с трудом и желанием умереть. Как вы понимаете, так не должно быть, и в идеале торт не должен добавить тяжести в желудке после сытной трапезы. В связи с этим предлагаем вам рецепт невероятно диетического торта. Уверяем - гости им от души налюбуются, поцокают языками, а есть не смогут, несмотря на то что захотят. Заметим, что концепция предполагает наличие именинника.Надуйте воздушный шарик так, чтобы он по диаметру поместился в форму для торта. Обмажьте смесью сахарной пудры, какао и сгущенного молока, затем поставьте в форму. Затем на клейкую массу прилепите кусочки сырого теста, вставьте в них свечи. Еще раз аккуратно обмажьте «тортик» смесью какао, сахарной пудры и молока. Сделайте из печенья крошку и обсыпьте объект. Когда дело дойдет до исполнения ритуала, выключайте свет, вносите торт, зажигайте свечи. Именинник их задует, потом дайте ему нож... Скажем вам, бабахает несильно, все-таки шарик намазан «кремом» - ну, пару крошек улетит.Если же без торта не обойтись, то в холодильнике может дожидаться своего часа настоящий. Этот торт хорош тем, что коржи для него пекут не в духовке, а в сковороде. Для начала нужно приготовить жидкое бисквитное тесто из 2 стаканов сахара, 1 стакана сметаны, половины стакана молока, трех яиц, половины стакана крахмала и половины стакана муки, чайной ложки разрыхлителя. Тесто взбивается, если густое - добавляйте молоко, если совсем жидкое - муку. Оно должно получиться гуще, чем для блинов или даже оладий. Пекутся «коржи» на сухой тефлоновой сковородке. Жиром лучше не смазывать - появляется ненужный «блинный» привкус.Когда коржи остынут, смажьте их шоколадным кремом из половины пачки масла и половины банки сгущенного какао. Можно добавить коньяка. Немного крема отложите для смазывания торта с боков. Смажьте кремом корж, уложите на него следующий и «соберите» торт, поставьте в холодильник. Затем смажьте остатками крема его боковую поверхность и «наклейте» на нее ломтики шоколада.Предварительно из белого шоколада можно сделать украшения. Для этого белый шоколад расплавьте на водяной бане или в микроволновой печи, сделайте из бумаги маленький кулечек, в нем - отверстие и через него выдавите украшения на доску, покрытую пергаментом, или тефлоновую поверхность (можно и в холодную сковородку). Затем поставьте на холод для застывания украшений. Торт оформите фруктами и обязательно покройте их желе, чтобы не заветривались и блестели. Для этого нужно замочить в холодной воде желатин, добавить его в белое вино, туда же положить сахар и нагреть до растворения сахара и желатина. Обязательно процедить, затем остудить до приобретения вязкой консистенции. Этим желирующим раствором смажьте фрукты.







Нравится