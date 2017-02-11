Афродизиаки – блюда для любви

11 февраля 2017



На самом деле за предложением отведать фаллоса дикобраза под соусом из рогов носорога не сложно разглядеть банальный рекламный трюк. Но это не значит, что афродизиаков в природе не существует: блюда, повышающие потенцию и воспламеняющие страсть, можно приготовить из вполне доступных продуктов.



Сила букв



Игривым фантазерам в слове «афродизиак» может увидеться намек на темнокожих жителей планеты – мол, славятся же они недюжинной мужской силой. Но нет, мужи Африки здесь ни при чем. Вещества, возбуждающие половое влечение, получили свое название по имени богини любви Афродиты: именно со времен древних греков люди начали употреблять в пищу «возбуждающие» продукты. Вот и понятно, почему вокруг афродизиаков сформировалось столько мифов. Самым распространенным из них является мнение, что повышение либидо вызывают блюда из половых органов животных. Спешим успокоить приверженцев Гринписа: миф остается мифом. На самом деле воздействие афродизиаков на организм человека сводится не к древним поверьям или черной магии, а к вполне объяснимым химическим реакциям.







Формула любви



Гормоном полового влечения и у мужчин и у женщин является тестостерон. Необходимый уровень содержания его в организме служит залогом здорового либидо. Но вот напасть: медицинские инъекции тестостерона тормозят его самостоятельное производство организмом, то есть приводят к совершенно нежелательному результату. И тут на помощь приходят афродизиаки – продукты и травы, которые способствуют естественной выработке нужных веществ. Все дело в питательных элементах, которые в этих продуктах содержатся: именно они стимулируют производство гормонов любви. И никаких загадок – это просто витамины и минералы, которые необходимы человеку для здоровья и, как следствие, для поддержания полового влечения, здоровому человеку свойственного. Получается, что список продуктов, которые можно отнести к афродизиакам, довольно обширен. Но все-таки в нем можно выделить самых вкусных и действенных лидеров. А именно:



• Морепродукты (рыба, икра, омары, устрицы и прочие резиденты пучины морской) благотворно действуют на организм благодаря высокому содержанию белка. Наличие в них большого количества фосфора, цинка и йода непосредственно способствует выработке тестостерона. Нужны доказательства? Что ж, вспомните рассказы незамужних подруг, которые проводили отпуск на жарких побережьях морей. Темперамент аборигенов удостоился самых высоких оценок, не так ли? Меж тем основу их рациона составляют именно морепродукты...



• Орехи, яйца, грибы, кроме «заветного» цинка, содержат витамин Е. Именно он дарит бодрость – как днем, так и ночью. Среди орехов чудодейственной силой славятся миндаль, мускат и фисташки. А куриным яйцам лучше предпочесть перепелиные.



• Лук, чеснок, мед – это продукты, издревле почитаемые в качестве источника витамина С. К тому же они являются прекрасными иммунными стимуляторами. Хотя чеснок и сложно отнести к эротической кухне, но исключать его из рациона не стоит – можно лишиться ценного подспорья для тонуса.



• Сельдерей считается мощным афродизиаком, способствующим выработке мужских гормонов. В древности это растение считалось лучшим средством для лечения половой дисфункции. Ну а рекордно низкая калорийность сельдерея облегчает процесс пищеварения и, таким образом, сводит на нет вероятность послетрапезной дремоты.



• Пахучие пряности и травы – гвоздика, корица, имбирь, шафран, базилик, укроп – поддерживают тонус организма, что так важно для насыщенной интимной жизни. Было время, когда специи даже запрещали в монастырях, поскольку те вызывали неблагопристойные желания.



• Перец чили содержит вещество капсаицин, придающий растению остроту. Уникальное свойство капсаицина заключается в том, что оно способствует притоку крови к органам малого таза. А это, как нетрудно догадаться, напрямую сказывается на потенции.



• Шоколад обладает таким же возбуждающим эффектом, что и кофеин. Добавьте к этому, что шоколад способствует выработке эндорфинов – гормонов радости, – и самый сладкий афродизиак перед вами.



• Шампанское и легкое вино действуют расслабляюще, а потому прекрасно подходят для увертюры любовной истории. Главное – не переборщить, иначе обратный эффект неизбежен.



Секреты профи



Исторические персонажи, прославившиеся любовными подвигами, не обходились без афродизиаков.



Маркиза де Помпадур, знаменитая фаворитка Людовика XV, не проводила и дня без кофе с сельдереем. Скажем больше: неугомонная особа заставляла своего повара обильно приправлять сельдереем и грецкими орехами все блюда без исключения! Придворные были убеждены, что оригинальные кулинарные предпочтения преследовали определенную цель – удержать при себе короля... Ведь ходили слухи, что от природы мадам обладала довольно вялым темпераментом. Что ж, стоит заметить, что старания Помпадур увенчались успехом!



Джакомо Казанова предпочитал меню, целиком состоявшее из возбуждающих продуктов. Именно с именем Казановы прочно ассоциируется знаменитый афродизиак – устрицы. Их легендарный ловелас поглощал в огромных количествах. А прославило устрицы предание, согласно которому знаменитому герою–любовнику удалось в поцелуе передать юной девушке устрицу и тем самым завоевать ее расположение. А еще в ежедневный рацион Казановы входили сморчки и горячий шоколад.



Маркиз де Сад прибегал к «незаконным» методам повышения потенции: в блюда, которыми он потчевал гостей, добавляли шпанскую мушку. Эту приправу готовят из крыльев одноименного насекомого, и на черных рынках ее можно купить до сих пор. Сейчас доказано, что шпанская мушка, хоть и является сильнейшим афродизиаком, крайне вредна для здоровья.



Овидий считал, что возродить уснувшие чувства способна простая яичница, приготовленная с луком и разнообразными душистыми травами. Кстати, Камасутра – индийский трактат о любви – предлагает схожий рецепт, но с добавлением риса и меда.



Советы на каждый день



• Мелко порубите или пропустите через мясорубку по 100 г изюма, кураги и грецких орехов. Добавьте 100 г меда и тщательно перемешайте. Съедайте по столовой ложке ежедневно, по желанию запивая кефиром.



• Заваривая чай, добавляйте немного пряностей – корицы, гвоздики, имбиря, муската. Сочетание специй можно менять хоть каждый день, главное – не переборщить. Для кофе подойдет щепотка кардамона.



• Для приготовления соусов измельчайте в блендере душистые травы и сельдерей, а также добавляйте любые орехи. Чтобы соус не казался пресным, заправьте его соевым соусом и оливковым маслом.



• Отдавайте предпочтение белковой пище – морепродуктам, курице, яйцам – и постарайтесь не злоупотреблять жирным и жареным. Последнее, кстати, вполне может заслужить титул анти-афродизиаков.



Напоследок остается порадовать скептиков и читателей, привыкших доверять только доводам науки: на сегодняшний день не существует ни одного медицинского исследования, которое бы официально доказывало действие афродизиаков как средств, повышающих потенцию. А потому приписать продуктам и пряностям лечебный эффект никак нельзя. Но ведь страсть глуха к законам логики, не так ли?

Ушлые рестораторы давно подметили: если сообщить клиенту, что в составе блюда присутствует афродизиак, то вероятность заказа этого яства возрастает. Кто же откажется убить сразу двух зайцев – и голод утолить, и повысить сексуальный тонус?На самом деле за предложением отведать фаллоса дикобраза под соусом из рогов носорога не сложно разглядеть банальный рекламный трюк. Но это не значит, что афродизиаков в природе не существует: блюда, повышающие потенцию и воспламеняющие страсть, можно приготовить из вполне доступных продуктов.Игривым фантазерам в слове «афродизиак» может увидеться намек на темнокожих жителей планеты – мол, славятся же они недюжинной мужской силой. Но нет, мужи Африки здесь ни при чем. Вещества, возбуждающие половое влечение, получили свое название по имени богини любви Афродиты: именно со времен древних греков люди начали употреблять в пищу «возбуждающие» продукты. Вот и понятно, почему вокруг афродизиаков сформировалось столько мифов. Самым распространенным из них является мнение, что повышение либидо вызывают блюда из половых органов животных. Спешим успокоить приверженцев Гринписа: миф остается мифом. На самом деле воздействие афродизиаков на организм человека сводится не к древним поверьям или черной магии, а к вполне объяснимым химическим реакциям.Гормоном полового влечения и у мужчин и у женщин является тестостерон. Необходимый уровень содержания его в организме служит залогом здорового либидо. Но вот напасть: медицинские инъекции тестостерона тормозят его самостоятельное производство организмом, то есть приводят к совершенно нежелательному результату. И тут на помощь приходят афродизиаки – продукты и травы, которые способствуют естественной выработке нужных веществ. Все дело в питательных элементах, которые в этих продуктах содержатся: именно они стимулируют производство гормонов любви. И никаких загадок – это просто витамины и минералы, которые необходимы человеку для здоровья и, как следствие, для поддержания полового влечения, здоровому человеку свойственного. Получается, что список продуктов, которые можно отнести к афродизиакам, довольно обширен. Но все-таки в нем можно выделить самых вкусных и действенных лидеров. А именно:• Морепродукты (рыба, икра, омары, устрицы и прочие резиденты пучины морской) благотворно действуют на организм благодаря высокому содержанию белка. Наличие в них большого количества фосфора, цинка и йода непосредственно способствует выработке тестостерона. Нужны доказательства? Что ж, вспомните рассказы незамужних подруг, которые проводили отпуск на жарких побережьях морей. Темперамент аборигенов удостоился самых высоких оценок, не так ли? Меж тем основу их рациона составляют именно морепродукты...• Орехи, яйца, грибы, кроме «заветного» цинка, содержат витамин Е. Именно он дарит бодрость – как днем, так и ночью. Среди орехов чудодейственной силой славятся миндаль, мускат и фисташки. А куриным яйцам лучше предпочесть перепелиные.• Лук, чеснок, мед – это продукты, издревле почитаемые в качестве источника витамина С. К тому же они являются прекрасными иммунными стимуляторами. Хотя чеснок и сложно отнести к эротической кухне, но исключать его из рациона не стоит – можно лишиться ценного подспорья для тонуса.• Сельдерей считается мощным афродизиаком, способствующим выработке мужских гормонов. В древности это растение считалось лучшим средством для лечения половой дисфункции. Ну а рекордно низкая калорийность сельдерея облегчает процесс пищеварения и, таким образом, сводит на нет вероятность послетрапезной дремоты.• Пахучие пряности и травы – гвоздика, корица, имбирь, шафран, базилик, укроп – поддерживают тонус организма, что так важно для насыщенной интимной жизни. Было время, когда специи даже запрещали в монастырях, поскольку те вызывали неблагопристойные желания.• Перец чили содержит вещество капсаицин, придающий растению остроту. Уникальное свойство капсаицина заключается в том, что оно способствует притоку крови к органам малого таза. А это, как нетрудно догадаться, напрямую сказывается на потенции.• Шоколад обладает таким же возбуждающим эффектом, что и кофеин. Добавьте к этому, что шоколад способствует выработке эндорфинов – гормонов радости, – и самый сладкий афродизиак перед вами.• Шампанское и легкое вино действуют расслабляюще, а потому прекрасно подходят для увертюры любовной истории. Главное – не переборщить, иначе обратный эффект неизбежен.Исторические персонажи, прославившиеся любовными подвигами, не обходились без афродизиаков.Маркиза де Помпадур, знаменитая фаворитка Людовика XV, не проводила и дня без кофе с сельдереем. Скажем больше: неугомонная особа заставляла своего повара обильно приправлять сельдереем и грецкими орехами все блюда без исключения! Придворные были убеждены, что оригинальные кулинарные предпочтения преследовали определенную цель – удержать при себе короля... Ведь ходили слухи, что от природы мадам обладала довольно вялым темпераментом. Что ж, стоит заметить, что старания Помпадур увенчались успехом!Джакомо Казанова предпочитал меню, целиком состоявшее из возбуждающих продуктов. Именно с именем Казановы прочно ассоциируется знаменитый афродизиак – устрицы. Их легендарный ловелас поглощал в огромных количествах. А прославило устрицы предание, согласно которому знаменитому герою–любовнику удалось в поцелуе передать юной девушке устрицу и тем самым завоевать ее расположение. А еще в ежедневный рацион Казановы входили сморчки и горячий шоколад.Маркиз де Сад прибегал к «незаконным» методам повышения потенции: в блюда, которыми он потчевал гостей, добавляли шпанскую мушку. Эту приправу готовят из крыльев одноименного насекомого, и на черных рынках ее можно купить до сих пор. Сейчас доказано, что шпанская мушка, хоть и является сильнейшим афродизиаком, крайне вредна для здоровья.Овидий считал, что возродить уснувшие чувства способна простая яичница, приготовленная с луком и разнообразными душистыми травами. Кстати, Камасутра – индийский трактат о любви – предлагает схожий рецепт, но с добавлением риса и меда.• Мелко порубите или пропустите через мясорубку по 100 г изюма, кураги и грецких орехов. Добавьте 100 г меда и тщательно перемешайте. Съедайте по столовой ложке ежедневно, по желанию запивая кефиром.• Заваривая чай, добавляйте немного пряностей – корицы, гвоздики, имбиря, муската. Сочетание специй можно менять хоть каждый день, главное – не переборщить. Для кофе подойдет щепотка кардамона.• Для приготовления соусов измельчайте в блендере душистые травы и сельдерей, а также добавляйте любые орехи. Чтобы соус не казался пресным, заправьте его соевым соусом и оливковым маслом.• Отдавайте предпочтение белковой пище – морепродуктам, курице, яйцам – и постарайтесь не злоупотреблять жирным и жареным. Последнее, кстати, вполне может заслужить титул анти-афродизиаков.Напоследок остается порадовать скептиков и читателей, привыкших доверять только доводам науки: на сегодняшний день не существует ни одного медицинского исследования, которое бы официально доказывало действие афродизиаков как средств, повышающих потенцию. А потому приписать продуктам и пряностям лечебный эффект никак нельзя. Но ведь страсть глуха к законам логики, не так ли?







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