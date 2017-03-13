Повелитель зеленых чаев: Тай Пин Хоу Куй »

13 марта 2017







Этот чай трудно спутать с другими даже в сухом виде. Особая примета: очень длинные (7-10 см) зеленые плоские листья - «клинки», с решетчатым узором (при изготовлении чайный лист оборачивают в ткань или перекладывают пластинами низкорастущего бамбука, так, что на отборных листах отпечатывается узор основы и утка или сетчатая структура бамбукового среза. Выбирают побеги с особого вида длинно листовых чайных деревьев и две более короткие почки по принципу «одно копье — два ножа». Сырье отбирается вручную, сортируется по форме и размеру.



Горная провинция Аньхой - одна из визитных карточек туристического Китая: причудливые сосны, выветренные утесы, облачные скалы, все это напоминает фантастические инопланетные пейзажи из фильма «Аватар». Чаи с плантаций этой области знамениты, четыре из них вошли в десятку лучших китайских чаев.



Процесс изготовления чая Тай Пин Хоу Куй кропотлив, делится на четыре части.







Отборные листы выдерживают в котле, формируют чайные полоски, прохлопывают каждый, просушивают на ситах, постепенно снижая температуру, распластывают листья, потом перекладывают тканью и бамбуковыми пластинами. Процедура «прохлопывания» листьев тканью производится, как правило, вручную, но в последнее время появились станки, которые расправляют и удерживают чайный лист между сетчатыми рамами. Несмотря на то, что знатоки традиционно предпочитают продукт ручного труда, вкус Тай Пин Хоу Куй не страдает от машинного производства, главное — правильный выбор сырья.



Легенды и реальность



Классический роман старинной литературы: «Путешествие на Запад» (XVI век), популярен в Китае по сей день. На его страницах нашлось место и фантастике, и сатире и героическим подвигам. Одним из действующих лиц является Сунь Укун — хитроумный и храбрый Царь Обезьян, персонаж противоречивый, наподобие озорного Гермеса или буйного Диониса, но безусловно положительный. Именно легендарный Царь Обезьян считается изобретателем древнего сорта «чая-лезвия», цзяньча, прообраза чая Тай Пин Хоу Куй. Сунь Укун, умеющий летать, срывал с вершин трех гор почки и чайные листы. Некоторые переводят название чая Тай Пин Хоу Куй, как «Повелитель или Главарь Обезьян», хотя это и поэтичная версия, но не имеет отношения к реальности. Сорт Тай Пин Хоу Куй в его современном виде был создан в начале XX века, знаменитым чаеводом из Аньхоя Вань Лао Эром, по прозвищу Куй Чэн, который жил близ местности Хоукэн, что переводится, как Обезьяний холм. Быть может поэтому народная молва связала знаменитый чай с Сунь Укуном. В Китае чтят народные традиции и бережно относятся к культурному наследию, которым проникнуты бытовые сферы жизни. В любом случае, благородные чайные «лезвия» сорта Тай Пин Хоу Куй по своим вкусовым и целебным качествам превосходят мифологию. Усовершенствование производства не стоит на месте, существует три разновидности сорта, все они принадлежат к высшей категории. Окончательные стандарты установились в 1960-х годах XX века, но исследования продолжаются и, возможно, в будущем производство снова будет улучшено. Но даже сейчас Тай Пин Хоу Куй является лауреатом высших наград на чайных выставках во всем мире.



Аромат орхидеи и бодрость тигра



Китайские знатоки и любители чая сравнивают запах Тай Пин Хоу Куй с ароматом орхидеи. Несмотря на крупные почти «брутальные» на вид чайные лезвия, они дают легкий, прозрачный и эффектный настой, действительно наполненный цветочной и луговой свежестью, настой не горчит. Общий настрой можно сравнить с неторопливой медитацией, постепенным погружением в оттенки вкуса. Чай очень ароматен, запах долго остается даже в опустевшей пиале, таким образом, чай радует все пять чувств — от обоняния до зрения.



При заваривании в слегка охлажденном (не крутом) кипятке, длинные чайные листы и почки эффектно кружатся, будто танцуют, это явление в Китае называют «танцем феникса» и это один из признаков того, что чай приготовлен правильно, а сырье высокого качества. Тай Пин Хоу Куй отлично подходит для повседневного, обеденного чаепития, многие советуют использовать его, как альтернативу кофе. Тай Пин Хоу Куй придает бодрость, уравновешивает самочувствие, дарит трезвость и ясность мыслей, но без присущих кофе агрессии и жесткости воздействия.



Секреты заваривания







Из-за великанского, по сравнению с другими сортами, размера сухого чайного листа, для Тай Пин Хоу Куй не подходят обычные чайники или маленькие гайвани. Целостность листьев нельзя нарушать. Идеальный выбор: большая чайная колба или высокий жаропрочный стакан. В Китае предпочитают отмерять заварку не граммами, а количеством чайных листов, но для любителей и новичков, открывающих для себя мир элитного зеленого чая, хороша формула: 4-6 гр. на 100 мл воды. Чай выдерживает 3-5 заварок. Чайное сырье не предназначено для долгого хранения, чтобы сохранить полезные и вкусовые качества, советуем держать его в прохладном месте, без доступа прямого солнечного света.



Кипяток (вода должна быть мягкой) рекомендуется остудить до 70-80°C. Первый пролив, «стартовое купание», удаляет с листов чайную пыль и насыщает заварку влагой. Заварка в чайном стакане или бокале продолжается 2-3 минуты. В это время можно наблюдать за уже упомянутым «танцем феникса», когда длинные чаинки медленно опускаются на дно, кружась и тяжелея от влаги и расправляются, так что отдельное зеленое «лезвие» раскрывается на три части: лист и две почки. После этого можно наслаждаться вкусом Тай Пина.



При заваривании в колбе или гайвани большого размера 1 пролив длится 15-20 секунд.



Рекомендуется пить Тай Пин Хоу Куй слегка остывшим, вдыхать аромат опустевшей посуды, у этого сорта сильно не только послевкусие, но и цветочный запах, который постепенно отдает настой.



Существует альтернативный и радикальный способ заварки сорта Тай Пин Хоу Куй, сочетание «льда и пламени». В стеклянный стакан или колбу помещаются кубики льда и чайные листья, затем заливаются крутым кипятком 90°C. Такой контрастный душ мгновенно «взрывает» вкус и аромат чая, но этот способ исключает повторное заваривание.



Купить Сочетание древних традиций и веяний современности воплощено в длинных «клинковых» листьях зеленого чая Тай Пин Хоу Куй , который берет начало на северных отрогах горы Хуаншань, в провинции Аньхой, уезд Тайпин, деревня Хоукэн. Несмотря на то, что этот сорт чая менее известен в России, чем его более успешные собратья, он входит в десятку лучших китайских чаев и в 2004 году на Международной выставке завоевал почетное звание «Повелителя зеленых чаев». В чем секрет чая, собранного в короткий период начала Хлебных Дождей (20 апреля) и до наступления лета (5 мая).Этот чай трудно спутать с другими даже в сухом виде. Особая примета: очень длинные (7-10 см) зеленые плоские листья - «клинки», с решетчатым узором (при изготовлении чайный лист оборачивают в ткань или перекладывают пластинами низкорастущего бамбука, так, что на отборных листах отпечатывается узор основы и утка или сетчатая структура бамбукового среза. Выбирают побеги с особого вида длинно листовых чайных деревьев и две более короткие почки по принципу «одно копье — два ножа». Сырье отбирается вручную, сортируется по форме и размеру.Горная провинция Аньхой - одна из визитных карточек туристического Китая: причудливые сосны, выветренные утесы, облачные скалы, все это напоминает фантастические инопланетные пейзажи из фильма «Аватар». Чаи с плантаций этой области знамениты, четыре из них вошли в десятку лучших китайских чаев.Процесс изготовления чая Тай Пин Хоу Куй кропотлив, делится на четыре части.Отборные листы выдерживают в котле, формируют чайные полоски, прохлопывают каждый, просушивают на ситах, постепенно снижая температуру, распластывают листья, потом перекладывают тканью и бамбуковыми пластинами. Процедура «прохлопывания» листьев тканью производится, как правило, вручную, но в последнее время появились станки, которые расправляют и удерживают чайный лист между сетчатыми рамами. Несмотря на то, что знатоки традиционно предпочитают продукт ручного труда, вкус Тай Пин Хоу Куй не страдает от машинного производства, главное — правильный выбор сырья.Классический роман старинной литературы: «Путешествие на Запад» (XVI век), популярен в Китае по сей день. На его страницах нашлось место и фантастике, и сатире и героическим подвигам. Одним из действующих лиц является Сунь Укун — хитроумный и храбрый Царь Обезьян, персонаж противоречивый, наподобие озорного Гермеса или буйного Диониса, но безусловно положительный. Именно легендарный Царь Обезьян считается изобретателем древнего сорта «чая-лезвия», цзяньча, прообраза чая Тай Пин Хоу Куй. Сунь Укун, умеющий летать, срывал с вершин трех гор почки и чайные листы. Некоторые переводят название чая Тай Пин Хоу Куй, как «Повелитель или Главарь Обезьян», хотя это и поэтичная версия, но не имеет отношения к реальности. Сорт Тай Пин Хоу Куй в его современном виде был создан в начале XX века, знаменитым чаеводом из Аньхоя Вань Лао Эром, по прозвищу Куй Чэн, который жил близ местности Хоукэн, что переводится, как Обезьяний холм. Быть может поэтому народная молва связала знаменитый чай с Сунь Укуном. В Китае чтят народные традиции и бережно относятся к культурному наследию, которым проникнуты бытовые сферы жизни. В любом случае, благородные чайные «лезвия» сорта Тай Пин Хоу Куй по своим вкусовым и целебным качествам превосходят мифологию. Усовершенствование производства не стоит на месте, существует три разновидности сорта, все они принадлежат к высшей категории. Окончательные стандарты установились в 1960-х годах XX века, но исследования продолжаются и, возможно, в будущем производство снова будет улучшено. Но даже сейчас Тай Пин Хоу Куй является лауреатом высших наград на чайных выставках во всем мире.Китайские знатоки и любители чая сравнивают запах Тай Пин Хоу Куй с ароматом орхидеи. Несмотря на крупные почти «брутальные» на вид чайные лезвия, они дают легкий, прозрачный и эффектный настой, действительно наполненный цветочной и луговой свежестью, настой не горчит. Общий настрой можно сравнить с неторопливой медитацией, постепенным погружением в оттенки вкуса. Чай очень ароматен, запах долго остается даже в опустевшей пиале, таким образом, чай радует все пять чувств — от обоняния до зрения.При заваривании в слегка охлажденном (не крутом) кипятке, длинные чайные листы и почки эффектно кружатся, будто танцуют, это явление в Китае называют «танцем феникса» и это один из признаков того, что чай приготовлен правильно, а сырье высокого качества. Тай Пин Хоу Куй отлично подходит для повседневного, обеденного чаепития, многие советуют использовать его, как альтернативу кофе. Тай Пин Хоу Куй придает бодрость, уравновешивает самочувствие, дарит трезвость и ясность мыслей, но без присущих кофе агрессии и жесткости воздействия.Из-за великанского, по сравнению с другими сортами, размера сухого чайного листа, для Тай Пин Хоу Куй не подходят обычные чайники или маленькие гайвани. Целостность листьев нельзя нарушать. Идеальный выбор: большая чайная колба или высокий жаропрочный стакан. В Китае предпочитают отмерять заварку не граммами, а количеством чайных листов, но для любителей и новичков, открывающих для себя мир элитного зеленого чая, хороша формула: 4-6 гр. на 100 мл воды. Чай выдерживает 3-5 заварок. Чайное сырье не предназначено для долгого хранения, чтобы сохранить полезные и вкусовые качества, советуем держать его в прохладном месте, без доступа прямого солнечного света.Кипяток (вода должна быть мягкой) рекомендуется остудить до 70-80°C. Первый пролив, «стартовое купание», удаляет с листов чайную пыль и насыщает заварку влагой. Заварка в чайном стакане или бокале продолжается 2-3 минуты. В это время можно наблюдать за уже упомянутым «танцем феникса», когда длинные чаинки медленно опускаются на дно, кружась и тяжелея от влаги и расправляются, так что отдельное зеленое «лезвие» раскрывается на три части: лист и две почки. После этого можно наслаждаться вкусом Тай Пина.При заваривании в колбе или гайвани большого размера 1 пролив длится 15-20 секунд.Рекомендуется пить Тай Пин Хоу Куй слегка остывшим, вдыхать аромат опустевшей посуды, у этого сорта сильно не только послевкусие, но и цветочный запах, который постепенно отдает настой.Существует альтернативный и радикальный способ заварки сорта Тай Пин Хоу Куй, сочетание «льда и пламени». В стеклянный стакан или колбу помещаются кубики льда и чайные листья, затем заливаются крутым кипятком 90°C. Такой контрастный душ мгновенно «взрывает» вкус и аромат чая, но этот способ исключает повторное заваривание.Купить Тай Пин Хоу Куй отменного качества Вы можете в интернет-магазине элитного китайского чая, посуды и акссесуаров chai-chai.ru







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