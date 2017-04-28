Журнал для современных женщин
Женский журнал Ресничка - главная страница

Вкусные кулинарные рецепты с фотографиями

Многие девушки в погоне за тонкой талией готовы пожертвовать обедом и ужином, не подозревая, что приносят в жертву собственное здоровье. Впрочем, я не собираюсь пугать вас страшилками, моя цель несколько иная – рассказать начинающим хозяйкам о простых и не слишком калорийных блюдах, которые к тому же и полезны. В этом разделе я буду размещать только самые интересные и вкусные, и при этом по возможности простые кулинарные рецепты с фотографиями. Надеюсь, описание рецептов будет достаточно логичным и понятным, а фотографии помогут лучше представить результат.
Ваш шеф-повар Сергей.
Поиск по сайту

Люблю я макароны!
28 апреля 2017
Тесто тонко раскатывают, нарезают узкими полосками, а затем высушивают - такой способ приготовления лапши, вермишели и других макаронных изделий был знаком не только китайцам, у которых Марко Поло позаимствовал рецепт, но и жителям Древнего Египта.

Как известно, «макаронниками» называют итальянцев. Им принадлежит пальма первенства в производстве, экспорте и потреблении макарон. Неудивительно, что словом «паста» теперь называют не только итальянские спагетти, но и отечественные рожки. Хотя, наверное, не так важно, кто именно изобрел чудесное блюдо. Главное, что сегодня макароны знают, любят и ценят во всем мире.

Альтернатива пшенице

Основа для макарон отличается от теста для пирогов и блинов. Во-первых, в макаронном тесте, как и в пельменном, отсутствуют разрыхлители - сода, пекарский порошок или дрожжи. Во-вторых, и это главное, не всякое зерно годится для изготовления настоящей пасты. Вместо хлебопекарных мягких сортов пшеницы для производства лучших макарон принято использовать особый твердый – Triticum durum (semolina). Международная маркировка таких изделий - durum, semola, semolina и grano duro. Отечественный ГОСТ эти макароны относит к группе А (есть также группы Б и В из мягкой пшеницы).

Во многих европейских странах изделия, изготовленные из другого сырья, по закону не имеют права называться макаронами или пастой. Как утверждают приверженцы средиземноморской системы питания, только из крупки твердой пшеницы получаются богатые питательными веществами изделия, которые, кстати, не портят фигуру. Особенно если замешаны они только на воде.

Впрочем, присутствие в макаронах яиц или яичного порошка, а также витаминов, зародышей пшеницы, молочных, овощных, соевых и глютеновых добавок не считается противозаконным. Во всяком случае, согласно российским нормативам.

виды макаронных изделийВремя варки имеет значение

...и немаловажное. Недоваренные макароны будут жесткими, разваренные - бесформенными и безвкусными. В зависимости от состава, размера и формы изделий время варки является разным, так что ориентироваться нужно по рекомендациям на упаковке продукта.

Остальные правила приготовления макарон не зависят от вида изделий. Варить их нужно в высокой кастрюле с толстыми стенками. Вопреки распространенному мнению промывать макароны перед варкой совершенно излишне. На каждые 100 г берется 1 л воды и 10 г соли. В закипевшую воду бросают соль, когда она полностью растворится - засыпают макароны. Длинные вермишель, спагетти или лингуини не ломают - это противоречит принципам приготовления пасты.

Не нравится наматывать бесконечные макароны на вилку? Сварите рожки или короткие спиральки. Длинномерную пасту опускают в кипяток одним концом и, по мере размокания, слегка надавливая, укладывают в кастрюлю целиком. Чтобы вода не переставала кипеть после засыпания макарон, необходимо усилить огонь.

Перед дальнейшей кулинарной обработкой макароны не остужают. Для рецептов, предполагающих использование большого количества соуса или запекание, изделия чуть-чуть не доваривают, чтобы затем они сохраняли форму.

Распределение обязанностей

Кулинарная традиция советских времен отводила макаронным изделиям в основном второстепенную роль гарнира. А в европейской кухне классическим гарниром считаются только похожие на рис крошечные орцо (с итальянского название orzo переводится как «перловка»). Эта «макаронная крупа» часто используется и для супов.

Если состав пасты сравнительно незатейлив, то разнообразие ее форм поражает воображение. Для одних блюд лучше использовать плоскую и длинную лапшу, а другие требуют коротких и широких трубочек. В макаронной кулинарии вкус, внешний вид и удобство - понятия довольно близкие. Крупные трубки каннеллони созданы специально для того, чтобы их начиняли фаршем. Можно заполнять им отварные или ошпаренные кипятком каннеллони, потом заливать их соусом и запекать. Похожие на мотки пряжи гнезда замечательно удерживают пастообразные соусы, например томатные.

Современные технологии упаковки позволяют сохранять изделия из теста «живыми» (в не высушенном виде) значительно дольше, чем это было возможно 50 лет назад. В отличие от сухих макарон сырые хранятся только в холодильнике.

Макаронный салат

В салате будет эффектно смотреться фигурная паста: спиральки, бантики, ракушки.

На 100 г сухих макаронных изделий:

- 1 свежий огурец,
- 2 сладких перца, 200 г ветчины,
- 150 г консервированной кукурузы,
- 1 ч. ложка лимонного сока,
- 2 ст. ложки оливкового масла,
- соль по вкусу.

Макароны отварить, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Дать остыть. Взбить масло, лимонный сок и соль. Заправить этой смесью макароны. Нарезать огурец, сладкий перец, ветчину, добавить кукурузу и перемешать все с макаронами.




Нравится
Все статьи раздела
Ключи к обеду »
Повелитель зеленых чаев: Тай Пин Хоу Куй »
Афродизиаки – блюда для любви »
Новогодний стол на скорую руку »
Каша – радость наша »
Новогодний! Горячительный! »
Паста по-японски »
Ни рыба, ни мясо… Намного лучше! »
Вкусные лекарства »
Вот такие пироги… »
Обед без правил »
Звезды в бокале »
Десерт по правилам »
Рыбный день »
В стиле вок »
Питание летом »
Утка, гусь или индейка? »
Как украсить новогодний стол »
Двуликий фьюжн »
Танцы над углями »
13 заповедей макробиотики »
Рождественские имбирные пряники »
Холодные супы: прохлаждайтесь на здоровье »
Кулинарные специи и пряности »
Все, что вы еще не знали про суши »
Афродизиаки на вашем столе »
Новогодние салаты 2008 »
Рецепт приготовления аджики »
1001 ночь с лукумом и нугой »
Любителям клубнички посвящается »
Лето, жара, окрошка »
Красим яйца, печем куличи, готовим пасху »
Блюда из тыквы на Великий Пост »
Блины, блинчики, оладьи к Масленице »
Светлый праздник Рождества »
Салат Мельник, он же Охотничий салат »
Медовый торт "Нежность" »
Украинский борщ на мясном бульоне с пампушками »
Заготовки на зиму - домашнее консервирование овощей »
Яблочная шарлотка – рецепт приготовления пирога »
Салат Мимоза - два рецепта салата »
Греческий салат »
Салат Цезарь - два рецепта салата »
Экотрениг На вольных хлебах
Советуем прочитать
Два рецепта салата "Мимоза"
Салат Мимоза действительно напоминает цветки мимозы, рассыпанные на белом снегу, и смотрится очень празднично.

Гимнастика для позвоночника
Позвоночник – стержень, на котором держится все тело - может стать причиной серьезных недомоганий и даже болезней.

Потливость – не порок
Потеть не только нормально, но и полезно, а в некоторых ситуациях - просто необходимо и даже эротично.

Персональный гороскоп – верить или нет?
И если верить, то с какой долей скепсиса - разве могут звезды одинаково влиять на совершенно разных людей?

Лечение от любви
Оказывается, сильные любовные переживания некоторыми врачами (и даже законодательствами) могут приравниваться к болезням.


Copyright © 2006. Женский журнал Ресничка. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Главная страница | Контакты
Главная страница | Сделать стартовой | Добавить в избранное | ФОРУМ

Рецепты красоты

Рецепты красоты
Простые, но
по-настоящему действенные способы выглядеть на все сто!

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб
Диеты, упражнения, шейпинг, йога...
Все о здоровом образе жизни.

Гороскопы на сегодня

ежедневный >
любовный >
бизнес >
здоровья >
эротический >

Психологическая помощь

Заметки психолога
Небольшие, но весьма поучительные уроки для тех, кто хочет разобраться в себе.

Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты с фотографиями
Вкусные рецепты с фотографиями от нашего шеф-повара

О любви и не только

Ваши истории
Невыдуманные истории наших читателей. Присоединяйтесь!