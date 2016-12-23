Новогодний стол на скорую руку

23 декабря 2016



Фрукты, овощи



В сказке Шарля Перро с двенадцатым ударом часов карета превращается в тыкву. В нашем случае ситуация полностью противоположная: все тыквы, баклажаны, огурцы и помидоры должны к этому сроку превратиться в волшебные дары феи. Поэтому будем действовать быстро и целенаправленно.



• Учитывая масштабы новогоднего меню, даже тарталетки и канапе будут дополнительной нагрузкой для желудка. Вместо хлеба и мучных корзиночек можно использовать небольшие отрезки стеблей сельдерея. Благодаря своей вогнутой форме они будут хорошо удерживать самую разную начинку: приправленный пряными травами творожный сыр, паштеты или даже икру. У основания стебли расширяются. Из этой части можно вырезать ложку для салата, которая выгодно отличается от металлической: вместо того чтобы мыть, ее можно просто съесть.



• Избежать пресловутого оливье можно разными способами. В европейской кулинарии салатом принято называть блюдо, в котором виден каждый ингредиент. Например, можно вырезать из кожуры большого цитрусового под названием «помело» корзинку, а очищенные от белых пленок дольки уложить внутрь на лист салата, перемежая их кусочками авокадо, и украсить ломтиками сладкой паприки. Все сооружение полить соусом из оливкового масла и уксуса.



Сыры



Идеальный источник кулинарного вдохновения. Отдел сыров - это одновременно и пространное меню, и гастрономический путеводитель по странам.



• Салаты из молодого козьего сыра - превосходное сопровождение к шампанскому. Вот один из вариантов такого салата: свежие огурцы очистить от кожицы, разрезать на две продольные половинки. Из этих частей чайной ложкой извлечь семена, а затем полученные «лодочки» нарезать поперек. Кусочки огурцов обсушить, чтобы удалить лишний сок, присоединить нарезанные козий сыр и петрушку и перемешать все ингредиенты, добавив к ним немного лимонного сока и оливкового масла.



• Легендарный Пармиджано Реджано и его «младший брат» Грана Падано - сыры, которые прекрасны как сами по себе, так и в качестве добавок к различным блюдам. Так, если главным праздничным блюдом будут отбивные или обжаренные куриные грудки, то, прежде чем их панировать, можно густо посыпать порции мяса тертым Пармиджано или его российским аналогом. Затем приправленные сыром куски мяса нужно опустить в яйцо, муку и обжарить.



Мясной отдел



Можно размораживать оледеневшие куски мяса в микроволновой печи, но и это требует времени. Так что в нашей ситуации охлажденная курица предпочтительнее замороженного окорока.



• Одна из самых популярных закусок - хрустящие куриные крылышки. Чтобы они приобрели аппетитную корочку, нужно использовать несколько приемов. Во-первых, разделить каждое крылышко на три части по суставам. Самые тонкие кончики - сварить и отдать домашним питомцам, пусть и у них в Новый год будет угощение. На коже двух оставшихся кусков сделать несколько продольных надрезов. Крылья можно замариновать в остром соусе, а затем обмакнуть в густой кляр из крахмала, яичных белков, соли, сахара и пряностей и обжарить во фритюре. Кстати, настоятельно рекомендую есть крылышки до речи Президента - это закуска, а не основное блюдо.



Мясные деликатесы



«Самые-самые» деликатесы из мяса - конечно же, сыро-вяленые. Пармская ветчина, хамон, бастурма, салями... Чтобы праздник удался, достаточно разложить их ломтики на тарелке. Но можно и приготовить что-нибудь интересное.



• Обжарив сырокопченый бекон на маленьком огне до золотистого цвета и удалив избыток жира, мы получим хрустящие «чипсы», которые могут служить как украшением, так и ингредиентом для салата.



Хлебный отдел



Купив сегодня буханку «Дарницкого» или «Столичного», завтра вы обнаружите добрую ее половину в виде подсохших кусочков с загнутыми краями. Будем руководствоваться старым отечественным лозунгом «Хлеба к обеду в меру бери...» и сосредоточимся на тех мучных изделиях, которые подойдут для приготовления особых блюд.



• Если обмотать один конец хлебной палочки тоненькими ломтиками сыровяленой ветчины или красной рыбы, получится хорошая замена традиционным бутербродам и канапе. А чтобы блюдо не занимало на столе много места, можно поставить такую закуску в стакан или даже в вазу для цветов.



Пряности, специи, приправы



Может быть, и не следует сгребать с полок все ароматные бутылочки и пакетики, но избыток приправ определенно лучше, чем их недостаток. Пригодятся перец, базилик и орегано, чесночный и луковый порошки.



• Среди пряностей можно отыскать смесь для глинтвейна. Этим рождественским напитком хорошо угощать приходящих с холода гостей: смешайте горячий черный чай с подогретым красным вином и пряной смесью - гвоздикой, корицей, кардамоном, цедрой цитрусовых и ванилью. Добавьте сахар и водку по вкусу. Следует учитывать, что, как правило, в рецептах глинтвейна, которые производители пряных смесей пишут на упаковках, объем жидкости несколько занижен, поэтому напиток получается слишком ароматным.



• Свежее решение можно найти даже на полке с уксусами. Выбираем темный ароматный бальзамик, а к нему - вот она, свежесть, - упаковку клубники. Горка ягод на столе, небольшие розетки с уксусом, чтобы обмакивать клубнику, - и получается изысканная закуска в лучших традициях итальянской кухни.



• Вероятно, не лишним будет прихватить английский вустерский соус - незаменимую составляющую быстродействующих «утренних» коктейлей. Например, «Кровавой Мэри» с водкой и томатным соком. Можно на скорую руку подготовиться к празднику сегодня, но лучше во всеоружии встретить его продолжение завтра.



Кондитерский отдел



Готовых тортов мы рискуем уже не застать - в канун Нового года возможно все. Купите упаковку бисквитных коржей, жирные сливки, фрукты, цукаты, орехи, шоколад - и дождавшиеся сладкого гости останутся довольны. В круговерти неотложных дел Новый год может застать деловых леди врасплох. До боя курантов всего несколько часов, а дома холодильник зияет пустотой - не хватило времени как следует подготовиться к самой длинной гастрономической ночи года. В этом случае вам помогут оригинальные идеи быстрых блюд.В сказке Шарля Перро с двенадцатым ударом часов карета превращается в тыкву. В нашем случае ситуация полностью противоположная: все тыквы, баклажаны, огурцы и помидоры должны к этому сроку превратиться в волшебные дары феи. Поэтому будем действовать быстро и целенаправленно.• Учитывая масштабы новогоднего меню, даже тарталетки и канапе будут дополнительной нагрузкой для желудка. Вместо хлеба и мучных корзиночек можно использовать небольшие отрезки стеблей сельдерея. Благодаря своей вогнутой форме они будут хорошо удерживать самую разную начинку: приправленный пряными травами творожный сыр, паштеты или даже икру. У основания стебли расширяются. Из этой части можно вырезать ложку для салата, которая выгодно отличается от металлической: вместо того чтобы мыть, ее можно просто съесть.• Избежать пресловутого оливье можно разными способами. В европейской кулинарии салатом принято называть блюдо, в котором виден каждый ингредиент. Например, можно вырезать из кожуры большого цитрусового под названием «помело» корзинку, а очищенные от белых пленок дольки уложить внутрь на лист салата, перемежая их кусочками авокадо, и украсить ломтиками сладкой паприки. Все сооружение полить соусом из оливкового масла и уксуса.Идеальный источник кулинарного вдохновения. Отдел сыров - это одновременно и пространное меню, и гастрономический путеводитель по странам.• Салаты из молодого козьего сыра - превосходное сопровождение к шампанскому. Вот один из вариантов такого салата: свежие огурцы очистить от кожицы, разрезать на две продольные половинки. Из этих частей чайной ложкой извлечь семена, а затем полученные «лодочки» нарезать поперек. Кусочки огурцов обсушить, чтобы удалить лишний сок, присоединить нарезанные козий сыр и петрушку и перемешать все ингредиенты, добавив к ним немного лимонного сока и оливкового масла.• Легендарный Пармиджано Реджано и его «младший брат» Грана Падано - сыры, которые прекрасны как сами по себе, так и в качестве добавок к различным блюдам. Так, если главным праздничным блюдом будут отбивные или обжаренные куриные грудки, то, прежде чем их панировать, можно густо посыпать порции мяса тертым Пармиджано или его российским аналогом. Затем приправленные сыром куски мяса нужно опустить в яйцо, муку и обжарить.Можно размораживать оледеневшие куски мяса в микроволновой печи, но и это требует времени. Так что в нашей ситуации охлажденная курица предпочтительнее замороженного окорока.• Одна из самых популярных закусок - хрустящие куриные крылышки. Чтобы они приобрели аппетитную корочку, нужно использовать несколько приемов. Во-первых, разделить каждое крылышко на три части по суставам. Самые тонкие кончики - сварить и отдать домашним питомцам, пусть и у них в Новый год будет угощение. На коже двух оставшихся кусков сделать несколько продольных надрезов. Крылья можно замариновать в остром соусе, а затем обмакнуть в густой кляр из крахмала, яичных белков, соли, сахара и пряностей и обжарить во фритюре. Кстати, настоятельно рекомендую есть крылышки до речи Президента - это закуска, а не основное блюдо.«Самые-самые» деликатесы из мяса - конечно же, сыро-вяленые. Пармская ветчина, хамон, бастурма, салями... Чтобы праздник удался, достаточно разложить их ломтики на тарелке. Но можно и приготовить что-нибудь интересное.• Обжарив сырокопченый бекон на маленьком огне до золотистого цвета и удалив избыток жира, мы получим хрустящие «чипсы», которые могут служить как украшением, так и ингредиентом для салата.Купив сегодня буханку «Дарницкого» или «Столичного», завтра вы обнаружите добрую ее половину в виде подсохших кусочков с загнутыми краями. Будем руководствоваться старым отечественным лозунгом «Хлеба к обеду в меру бери...» и сосредоточимся на тех мучных изделиях, которые подойдут для приготовления особых блюд.• Если обмотать один конец хлебной палочки тоненькими ломтиками сыровяленой ветчины или красной рыбы, получится хорошая замена традиционным бутербродам и канапе. А чтобы блюдо не занимало на столе много места, можно поставить такую закуску в стакан или даже в вазу для цветов.Может быть, и не следует сгребать с полок все ароматные бутылочки и пакетики, но избыток приправ определенно лучше, чем их недостаток. Пригодятся перец, базилик и орегано, чесночный и луковый порошки.• Среди пряностей можно отыскать смесь для глинтвейна. Этим рождественским напитком хорошо угощать приходящих с холода гостей: смешайте горячий черный чай с подогретым красным вином и пряной смесью - гвоздикой, корицей, кардамоном, цедрой цитрусовых и ванилью. Добавьте сахар и водку по вкусу. Следует учитывать, что, как правило, в рецептах глинтвейна, которые производители пряных смесей пишут на упаковках, объем жидкости несколько занижен, поэтому напиток получается слишком ароматным.• Свежее решение можно найти даже на полке с уксусами. Выбираем темный ароматный бальзамик, а к нему - вот она, свежесть, - упаковку клубники. Горка ягод на столе, небольшие розетки с уксусом, чтобы обмакивать клубнику, - и получается изысканная закуска в лучших традициях итальянской кухни.• Вероятно, не лишним будет прихватить английский вустерский соус - незаменимую составляющую быстродействующих «утренних» коктейлей. Например, «Кровавой Мэри» с водкой и томатным соком. Можно на скорую руку подготовиться к празднику сегодня, но лучше во всеоружии встретить его продолжение завтра.Готовых тортов мы рискуем уже не застать - в канун Нового года возможно все. Купите упаковку бисквитных коржей, жирные сливки, фрукты, цукаты, орехи, шоколад - и дождавшиеся сладкого гости останутся довольны.







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