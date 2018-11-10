Плоды райского огорода »

10 ноября 2018



Взять хотя бы морковный сок — это прекрасное средство и для профилактики онкологических заболеваний, и для восстановления сил: столько витаминов не всякий витаминный комплекс содержит. А если учесть, что таблетки в оболочке иногда не усваиваются желудочно-кишечным трактом...



Короче говоря, когда на вашем столе нет овощей — плохо, но когда на нем отсутствуют овощные соки — ужасно! Почему именно соки? Оказывается, только в них содержится так называемая активная вода, которая в четыре раза быстрее, чем обычная, проникает в клетки организма; кроме того, в ней имеются все необходимые человеку микроэлементы. Чего нельзя сказать о широко разрекламированных, бесспорно вкусных (Еве бы понравилось!) пастеризованных соках — они, к сожалению, не столь полезны, как принято считать.



Итак, из чего же можно получить эту поистине живительную влагу? Вы не поверите, но практически из любого растения. Скажем, из уже упомянутой свеклы. Свекольный сок улучшает состав крови, что в свою очередь стимулирует работу сосудов, способствует усвоению пищи, нормализует кровяное давление. Начинать лучше с маленьких порций — не более двух столовых ложек в день.



С соком редиса (его получают из листьев и корней) следует быть аккуратнее: он способен вызвать сильнейшую реакцию. Тем не менее в сочетании с морковным соком он восстанавливает тонус слизистых оболочек, в частности после приема антибиотиков. В нем много калия, натрия, железа и магния.



Сок сельдерея (в нем в избытке содержится биологически активный органический натрий) поможет вам в борьбе с уже поглощенными в виде тортиков, пирожных, мороженого, спагетти углеводами. Он не только нейтрализует и выводит их из организма, но и налаживает работу нервной системы. Его настоятельно советуют принимать курильщикам, поскольку этот сок предотвращает бронхиальные и легочные недуги. В приготовлении прост: семь вымытых корнеплодов пропустите через мясорубку, полученную массу отожмите. Однако не следует пить более двух столовых ложек в день.



Для любителей мясной пищи природа придумала спаржу. Достаточно выпивать одну столовую ложку сока спаржи в день — и вы избавлены от плохо усваиваемых организмом «полноценных белков».



С капустой сложнее. Медики не рекомендуют употреблять ее в сыром виде, хотя именно в ней есть сера и хлор, очищающие слизистую оболочку желудка и кишечника и помогающие сбросить вес.



Сок цикория, разведенный с соком моркови, петрушки и сельдерея, восстанавливает зрение (курс — три месяца). Сок зеленого перца или сок пастернака с добавлением морковного улучшит состояние волос и ногтей. Богат кальцием и сок репы.



Вы, вероятно, удивитесь, но некоторым нравится сок тыквы. Его используют при заболеваниях почек, печени, сердца, при ожирении, общей слабости, отеках и аденоме предстательной железы. В отличие от уже перечисленных растений в тыкве в изобилии присутствуют сахароза, белки и минеральные соли. Единственный недостаток — она действует как сильное мочегонное. Вкус станет приятнее, если добавить в стакан с соком три столовые ложки меда. Пьют его исключительно после еды.



А теперь несколько слов о настоящем феномене растительного мира — люцерне. Она содержит кальций, марганец, фосфор, хлор, натрий, калий и кремний, то есть микроэлементы, обязательные для нормального функционирования организма. Регулярное употребление люцерны позволит до глубокой старости сохранять богатырское здоровье. Сок люцерны особенно полезен пожилым людям — помогает при болезнях артерий и расстройствах сердечной системы. Конечно, зимой найти в продаже свежую люцерну сложно. Но в холодное время года можно использовать проросшие семена. Вдобавок ко всему сок люцерны делает волосы сильнее, что особенно актуально зимой.



Говорят, что если ежедневно втирать в корни волос смесь из сока моркови, люцерны и латука, то они начнут расти гораздо быстрее. Когда же вам наскучат перечисленные выше соки, вспомните о петрушке, крапиве и одуванчике. Петрушка позаботится о ваших почках и пищеварительном тракте (ограничьте потребление чистого сока 20 граммами в день), снимет болевые ощущения при головных и периодических болях. Крапива нормализует обмен веществ, а одуванчик (его сок лучше смешивать с соком из моркови или репы) укрепляет зубы и кости. Между прочим, полезны и соки из репчатого лука и хрена: первый выручает при заболеваниях верхних дыхательных путей, второй стимулирует кровообращение. Апельсиновый сок — вещь по утрам привычная. Но попробуйте заменить его свекольным или морковным — и ваши домашние сразу поднимут крик: «Зачем? Почему? Не надо! Не хотим!» И будут правы — гадость редкостная, но ведь полезно!Взять хотя бы морковный сок — это прекрасное средство и для профилактики онкологических заболеваний, и для восстановления сил: столько витаминов не всякий витаминный комплекс содержит. А если учесть, что таблетки в оболочке иногда не усваиваются желудочно-кишечным трактом...Короче говоря, когда на вашем столе нет овощей — плохо, но когда на нем отсутствуют овощные соки — ужасно! Почему именно соки? Оказывается, только в них содержится так называемая активная вода, которая в четыре раза быстрее, чем обычная, проникает в клетки организма; кроме того, в ней имеются все необходимые человеку микроэлементы. Чего нельзя сказать о широко разрекламированных, бесспорно вкусных (Еве бы понравилось!) пастеризованных соках — они, к сожалению, не столь полезны, как принято считать.Итак, из чего же можно получить эту поистине живительную влагу? Вы не поверите, но практически из любого растения. Скажем, из уже упомянутой свеклы. Свекольный сок улучшает состав крови, что в свою очередь стимулирует работу сосудов, способствует усвоению пищи, нормализует кровяное давление. Начинать лучше с маленьких порций — не более двух столовых ложек в день.С соком редиса (его получают из листьев и корней) следует быть аккуратнее: он способен вызвать сильнейшую реакцию. Тем не менее в сочетании с морковным соком он восстанавливает тонус слизистых оболочек, в частности после приема антибиотиков. В нем много калия, натрия, железа и магния.Сок сельдерея (в нем в избытке содержится биологически активный органический натрий) поможет вам в борьбе с уже поглощенными в виде тортиков, пирожных, мороженого, спагетти углеводами. Он не только нейтрализует и выводит их из организма, но и налаживает работу нервной системы. Его настоятельно советуют принимать курильщикам, поскольку этот сок предотвращает бронхиальные и легочные недуги. В приготовлении прост: семь вымытых корнеплодов пропустите через мясорубку, полученную массу отожмите. Однако не следует пить более двух столовых ложек в день.Для любителей мясной пищи природа придумала спаржу. Достаточно выпивать одну столовую ложку сока спаржи в день — и вы избавлены от плохо усваиваемых организмом «полноценных белков».С капустой сложнее. Медики не рекомендуют употреблять ее в сыром виде, хотя именно в ней есть сера и хлор, очищающие слизистую оболочку желудка и кишечника и помогающие сбросить вес.Сок цикория, разведенный с соком моркови, петрушки и сельдерея, восстанавливает зрение (курс — три месяца). Сок зеленого перца или сок пастернака с добавлением морковного улучшит состояние волос и ногтей. Богат кальцием и сок репы.Вы, вероятно, удивитесь, но некоторым нравится сок тыквы. Его используют при заболеваниях почек, печени, сердца, при ожирении, общей слабости, отеках и аденоме предстательной железы. В отличие от уже перечисленных растений в тыкве в изобилии присутствуют сахароза, белки и минеральные соли. Единственный недостаток — она действует как сильное мочегонное. Вкус станет приятнее, если добавить в стакан с соком три столовые ложки меда. Пьют его исключительно после еды.А теперь несколько слов о настоящем феномене растительного мира — люцерне. Она содержит кальций, марганец, фосфор, хлор, натрий, калий и кремний, то есть микроэлементы, обязательные для нормального функционирования организма. Регулярное употребление люцерны позволит до глубокой старости сохранять богатырское здоровье. Сок люцерны особенно полезен пожилым людям — помогает при болезнях артерий и расстройствах сердечной системы. Конечно, зимой найти в продаже свежую люцерну сложно. Но в холодное время года можно использовать проросшие семена. Вдобавок ко всему сок люцерны делает волосы сильнее, что особенно актуально зимой.Говорят, что если ежедневно втирать в корни волос смесь из сока моркови, люцерны и латука, то они начнут расти гораздо быстрее. Когда же вам наскучат перечисленные выше соки, вспомните о петрушке, крапиве и одуванчике. Петрушка позаботится о ваших почках и пищеварительном тракте (ограничьте потребление чистого сока 20 граммами в день), снимет болевые ощущения при головных и периодических болях. Крапива нормализует обмен веществ, а одуванчик (его сок лучше смешивать с соком из моркови или репы) укрепляет зубы и кости. Между прочим, полезны и соки из репчатого лука и хрена: первый выручает при заболеваниях верхних дыхательных путей, второй стимулирует кровообращение.







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