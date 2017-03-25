Ключи к обеду

25 марта 2017



Ни ложек, ни вилок



И это не значит, что вы находитесь не в цивилизованном обществе. Прилично есть руками не менее трудно, чем вилкой и ножом. Это самый древний способ принимать пищу, но не самый примитивный, и здесь есть свои правила. До еды руки должны быть вымыты прямо на глазах у сотрапезников, для чего подается чаша с водой или влажное полотенце. В воде могут плавать дольки лимона и розовые лепестки. Брать еду можно только правой рукой: взять кусочек мяса из плова, сформовать вокруг него рис - и в рот.



Можно действовать и так, как поступают в Южной Индии: зачерпывать еду импровизированным совочком из тонкой лепешки.



Без ложки обходятся и в том случае, когда бульон подан в чашке с одной ручкой. Руками принято брать хлеб, большие бутерброды, печенье, пирожные, фрукты, в том числе цитрусовые. И даже сахар-рафинад, если рядом с вазочкой не лежат предназначенные для этого щипцы. Хлеб не следует резать или брать вилкой.



В некоторых закусочных «фаст фуд» столовые приборы не подаются принципиально. Поэтому во время еды приходится пользоваться салфетками. И тогда нелишне напомнить себе: как ни торопишься, нужно все-таки помыть руки... Любопытный факт: в средние века аристократы, садясь за стол, надевали перчатки, которые выбрасывали по окончании трапезы.







Ножи



Вряд ли, конечно, на столе будут лежать одни только ножи, без вилок, хотя нож, безусловно, самый древний столовый прибор. Эволюция ножа - от каменного осколка в обиходе первобытных людей до множества разновидностей из нержавеющей стали в наши дни. Считается, что изысканную функцию застольного прибора нож приобрел не раньше XV столетия. А в Древней Греции и Риме держать ножи на столе вообще было запрещено, чтобы, разгорячившись пиршеством, его участники не нанесли увечий друг другу.



На современном столе каких только ножей нет! Для рыбы, фруктов или спаржи -отдельные. Необходимость использовать специальные приборы для рыбы имеет, скорее всего, историческую подоплеку: раньше не было надежных моющих средств, с помощью которых можно было бы избавиться от специфического запаха после еды. Нож для спаржи больше похож на лопаточку, так как ее стебли очень мягкие.



Для масла также всегда подается особый нож - тупой, с округлым кончиком. Располагается он возле масленки. У ножа для сыра кончик заострен.



Ложки



Даже у тех народов, которые едят руками, обязательно существует такой столовый прибор, как ложка, - ведь приготовленное кушанье нужно разделить, разложить по мискам, плошкам и тарелкам. Скорее всего, ложка произошла от черпака, которым набирали воду из колодца. Такой же черпачок, только существенно меньших размеров, оказался удобен для манипуляций с жидкой и горячей пищей.



Ложки упоминались еще в «Повести временных лет» - золотые и серебряные. На их форме и материалах, из которых они изготавливались, сильно сказывались не только соображения удобства, но и амбиции владельцев. Чем пышнее воротник хозяина, тем длиннее ручка столового прибора; нет нужды таскать за голенищем - можно украсить, отделать слоновой костью, изготовить ручку из фарфора и даже заказать для любимой ложки специальный футляр.



Вилки



Изобретатель вилки неизвестен. Большая двузубая вилка, служившая для подачи гостям мяса с общего блюда, существует в Европе чуть ли не с античных времен. Индивидуальные вилки в обиход входили с трудом. Повезло ли нам, имеющим множество разных вилок? Обычных и закусочных, для мяса, для рыбы, для разделки омаров - с крючком, который извлекает мясо из панциря с одного конца, и ложечкой для вычерпывания сока с другого, для устриц - с двумя зубцами, для улиток - с одним, и так далее. Как разобраться во всем многообразии столовых приборов «здесь и сейчас»? С некоторыми из них не сталкиваешься почти никогда, и вдруг появляется такая необходимость: чаще всего на званом вечере.



Все вместе



В такой ситуации уместно вспомнить, что знание принципов с лихвой восполняет незнание фактов. Сколько ножей лежит справа от тарелки - столько будет перемен блюд. Для каждой перемены следует брать самые крайние от тарелки приборы. Если среди вилок затесалась ложка, значит, будет подан суп. Приспособления, лежащие прямо перед тарелкой перпендикулярно ей, предназначены для фруктов и десерта. В какую сторону смотрят их ручки, в ту руку и нужно брать необходимый прибор. Большинство правил соответствуют наиболее естественным ситуациям в ритуале приема пищи: хотите прерваться ненадолго - обоприте приборы о края тарелки. Закончили еду - положите вилку и нож под углом 45°. Вилка, лежащая поверх ножа крест-накрест, означает, что вы еще вернетесь к трапезе.



Существуют даже приборы, предназначенные для конкретных блюд. Например, фондю сервируют длинной вилкой, напоминающей отвертку, с двумя зубцами. Для улиток подают помимо крохотной вилочки еще и щипчики, конфигурация которых зависит от формы раковины. Для дичи тоже существуют особые щипцы, напоминающие зазубренные кривые ножницы, которыми разламывают кости, чтобы потом было удобно отделять мясо с помощью ножа и вилки. Особо пикантная вещица - ножницы для винограда. Ими обрезают виноградинки с кисти. Узнать инструмент легко: обычно он украшен изображением виноградных лоз.



И напоследок еще один совет: если вы не вполне уверены в себе, не заказывайте незнакомые блюда! А вот принцип «посмотрите, как едят хозяева» может подвести, что подтверждается известным историческим анекдотом. На приеме в доме у одного знаменитого политического деятеля гости увидели, как хозяин вылил прямо в блюдечко кофе с молоком, насыпал туда сахар и перемешал его пальцем. Изумленные, но воспитанные гости сделали то же самое. И тут хозяин посвистел и принялся угощать из блюдечка любимую собачку... Зачерпывай ложкой кашу да отправляй в рот... Нехитрое искусство, верно? Однако и ему приходится учиться, ведь умение владеть столовыми приборами нельзя впитать с молоком матери. Направляемые маминой рукой, мы и не подозреваем, что на протяжении взрослой жизни не раз будем задаваться вопросом - как правильно есть? Подходишь в гостях к накрытому столу, садишься и обнаруживаешь, к примеру, что на столе...И это не значит, что вы находитесь не в цивилизованном обществе. Прилично есть руками не менее трудно, чем вилкой и ножом. Это самый древний способ принимать пищу, но не самый примитивный, и здесь есть свои правила. До еды руки должны быть вымыты прямо на глазах у сотрапезников, для чего подается чаша с водой или влажное полотенце. В воде могут плавать дольки лимона и розовые лепестки. Брать еду можно только правой рукой: взять кусочек мяса из плова, сформовать вокруг него рис - и в рот.Можно действовать и так, как поступают в Южной Индии: зачерпывать еду импровизированным совочком из тонкой лепешки.Без ложки обходятся и в том случае, когда бульон подан в чашке с одной ручкой. Руками принято брать хлеб, большие бутерброды, печенье, пирожные, фрукты, в том числе цитрусовые. И даже сахар-рафинад, если рядом с вазочкой не лежат предназначенные для этого щипцы. Хлеб не следует резать или брать вилкой.В некоторых закусочных «фаст фуд» столовые приборы не подаются принципиально. Поэтому во время еды приходится пользоваться салфетками. И тогда нелишне напомнить себе: как ни торопишься, нужно все-таки помыть руки... Любопытный факт: в средние века аристократы, садясь за стол, надевали перчатки, которые выбрасывали по окончании трапезы.Вряд ли, конечно, на столе будут лежать одни только ножи, без вилок, хотя нож, безусловно, самый древний столовый прибор. Эволюция ножа - от каменного осколка в обиходе первобытных людей до множества разновидностей из нержавеющей стали в наши дни. Считается, что изысканную функцию застольного прибора нож приобрел не раньше XV столетия. А в Древней Греции и Риме держать ножи на столе вообще было запрещено, чтобы, разгорячившись пиршеством, его участники не нанесли увечий друг другу.На современном столе каких только ножей нет! Для рыбы, фруктов или спаржи -отдельные. Необходимость использовать специальные приборы для рыбы имеет, скорее всего, историческую подоплеку: раньше не было надежных моющих средств, с помощью которых можно было бы избавиться от специфического запаха после еды. Нож для спаржи больше похож на лопаточку, так как ее стебли очень мягкие.Для масла также всегда подается особый нож - тупой, с округлым кончиком. Располагается он возле масленки. У ножа для сыра кончик заострен.Даже у тех народов, которые едят руками, обязательно существует такой столовый прибор, как ложка, - ведь приготовленное кушанье нужно разделить, разложить по мискам, плошкам и тарелкам. Скорее всего, ложка произошла от черпака, которым набирали воду из колодца. Такой же черпачок, только существенно меньших размеров, оказался удобен для манипуляций с жидкой и горячей пищей.Ложки упоминались еще в «Повести временных лет» - золотые и серебряные. На их форме и материалах, из которых они изготавливались, сильно сказывались не только соображения удобства, но и амбиции владельцев. Чем пышнее воротник хозяина, тем длиннее ручка столового прибора; нет нужды таскать за голенищем - можно украсить, отделать слоновой костью, изготовить ручку из фарфора и даже заказать для любимой ложки специальный футляр.Изобретатель вилки неизвестен. Большая двузубая вилка, служившая для подачи гостям мяса с общего блюда, существует в Европе чуть ли не с античных времен. Индивидуальные вилки в обиход входили с трудом. Повезло ли нам, имеющим множество разных вилок? Обычных и закусочных, для мяса, для рыбы, для разделки омаров - с крючком, который извлекает мясо из панциря с одного конца, и ложечкой для вычерпывания сока с другого, для устриц - с двумя зубцами, для улиток - с одним, и так далее. Как разобраться во всем многообразии столовых приборов «здесь и сейчас»? С некоторыми из них не сталкиваешься почти никогда, и вдруг появляется такая необходимость: чаще всего на званом вечере.В такой ситуации уместно вспомнить, что знание принципов с лихвой восполняет незнание фактов. Сколько ножей лежит справа от тарелки - столько будет перемен блюд. Для каждой перемены следует брать самые крайние от тарелки приборы. Если среди вилок затесалась ложка, значит, будет подан суп. Приспособления, лежащие прямо перед тарелкой перпендикулярно ей, предназначены для фруктов и десерта. В какую сторону смотрят их ручки, в ту руку и нужно брать необходимый прибор. Большинство правил соответствуют наиболее естественным ситуациям в ритуале приема пищи: хотите прерваться ненадолго - обоприте приборы о края тарелки. Закончили еду - положите вилку и нож под углом 45°. Вилка, лежащая поверх ножа крест-накрест, означает, что вы еще вернетесь к трапезе.Существуют даже приборы, предназначенные для конкретных блюд. Например, фондю сервируют длинной вилкой, напоминающей отвертку, с двумя зубцами. Для улиток подают помимо крохотной вилочки еще и щипчики, конфигурация которых зависит от формы раковины. Для дичи тоже существуют особые щипцы, напоминающие зазубренные кривые ножницы, которыми разламывают кости, чтобы потом было удобно отделять мясо с помощью ножа и вилки. Особо пикантная вещица - ножницы для винограда. Ими обрезают виноградинки с кисти. Узнать инструмент легко: обычно он украшен изображением виноградных лоз.И напоследок еще один совет: если вы не вполне уверены в себе, не заказывайте незнакомые блюда! А вот принцип «посмотрите, как едят хозяева» может подвести, что подтверждается известным историческим анекдотом. На приеме в доме у одного знаменитого политического деятеля гости увидели, как хозяин вылил прямо в блюдечко кофе с молоком, насыпал туда сахар и перемешал его пальцем. Изумленные, но воспитанные гости сделали то же самое. И тут хозяин посвистел и принялся угощать из блюдечка любимую собачку...







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