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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Ювелирная работа
26 июня 2021
Метод армирования лица нитями был разработан еще в конце 60-х годов прошлого века, однако заговорили о нем лишь и 90-х. Во многом благодаря Катрин Денев. Как-то раз знаменитая француженка призналась, что в ее коже не меньше 50м золотых нитей... Вскоре армирование нитями делали в клиниках пластической хирургии по всей Франции, а потом и Европе.

Изначально технология армирования заключалась в создании под кожей каркаса из тонких золотых нитей. Он поддерживал овал лица и стимулировал образование коллагеновых волокон. Однако гладкие и тонкие золотые нити скользят, зачастую не выполняя свою функцию, а из-за своей жесткости они плохо приспособлены к мимике лица. Сегодня в ходу нити нового поколения - с насечками. Они не влияют на мимику и куда лучше поддерживают лицевые мышцы.

золотые нитиНити APTOS

Родина этого метода - Россия. В 1996 году медики Георгий и Марлен Суламанидзе разработали технологию, позволяющую корректировать ослабленные ткани в области щек, скул, верхней части шеи и внешних уголков бровей без хирургического вмешательства. Функцию поддерживающего каркаса выполняет нить APTOS, покрытая множеством мельчайших разнонаправленных выступов. Эту нить изготавливают из полипропилена - материала, который в хирургии используют для наложения внутренних швов. Полипропилен долго не рассасывается, что обеспечивает длительный эффект лифтинга. Нить покрыта множеством мельчайших шипов, и ее вводят под анестезией. Имплантацию производят при помощи иглы - лицо как бы «прошивают» нитями, которые твердо закрепляются в тканях и поддерживают их. Эффект заметен практически сразу, а через 4-6 месяцев он еще и удваивается: в ответ на присутствие инородного тела в организме формируются новые ткани, что позволяет еще лучше поддержать ослабленные мышцы.

Плюсы: процедура малотравматична и довольно проста - врач проводит имплантацию в кабинете, под местной анестезией. Операция длится 60-90 минут, периода адаптации не требуется. Результат сохраняется около 5 лет.

Минусы и побочные эффекты: изначально нити были слишком короткими (8-12 см) и не слишком гибкими, а насечки - выражены недостаточно явно. Нити скользили, порой происходило отторжение. Однако с новым поколением APTOS эти проблемы не грозят: нити стали длинными, а насечки - винтообразными. Побочные эффекты очень редки, разве что порой при операции возникают небольшие кровоподтеки. После армирования придется отказаться от интенсивного физического воздействия на обработанные зоны (например, массажа) и ограничить занятия спортом, чтобы исключить нагрузки, деформирующие каркас.

Наше мнение: истинное омоложение. Мимика не пострадает - хотя, безусловно, за ней придется тщательно следить.

Длинные нити: APTOS Needle

Благодаря длине (20-25см) и возможности Х-образной имплантации новое поколение нитей позволяет прикрепить ослабленные ткани лица к более прочной ткани черепной области - надкостнице. Это позволяет создать очень прочный каркас. Одновременно мы получаем «эффект гамака» (когда ткани поддерживаются нитями снизу) и подтяжку. Некоторые беспокоятся из-за присутствия инородных тел в организме. Но нити - это всего полграмма нейтрального по составу материала. Стоит захотеть - и доктор без труда удалит их.

Плюсы: в отличие от хирургического лифтинга, этот метод не грозит проблемой с сосудами. Не помешают нити и проведению других процедур (например, классического лифтинга) в будущем.

Минусы и побочные эффекты: возможно возникновение кровоподтеков, которые исчезнут через несколько дней.

Наше мнение: метод эффективен в лифтинге мягких тканей лица и тела.

Резорбируемые (рассасывающиеся) нити: Happy Lift

Разработаны по принципe нитей APTOS. Материал, из которого делают Happy Lift, рассасывается без следа: через 8-12 месяцев после имплантации нити исчезают. За это время на месте каркаса формируется достаточно фиброзной ткани, чтобы справляться с мышечной нагрузкой самостоятельно.

Плюсы: эти нити не придется удалять.

Минусы и побочные эффекты: процедура не подходит пациентам со слишком опущенными тканями или чрезмерно плотной кожей - после исчезновения нитей состояние лица может ухудшиться.

Наше мнение: разрастание ткани - естественная реакция на присутствие в организме инородного тела. Не продолжится ли этот процесс и после растворения нитей?

Зигзагообразная нить: Curl Lift

Эта технология была впервые опробована в 60-х годах XX века французским врачом Рене Гильмэном. Мягкие ткани зигзагообразно прошивают гладкой нитью, которая проходит от границы роста волос по кожным тканям, обрисовывает контур губ и возвращается к исходной точке. Чтобы подтянуть нужную часть лица, врач осторожно двигает нить, затем фиксирует ее и делает под волосами невидимый узелок.

Плюсы: благодаря двум точкам фиксации результат получается более длительный и надежный. Первая точка (внутренняя) за счет прорисовки контура губ прочно укрепляет кожные ткани. Вторая (внешняя) - узелок под волосами. Он словно «запирает» всю конструкцию на замок.

Минусы и побочные эффекты: метод противопоказан при тонкой коже и недостатке эластана и коллагена в кожных тканях. После процедуры чуть ниже линии губ могут появиться неэстетичные ямочки. Возможна асимметрия овала лица.

Наше мнение: Curl Lift не заменит классического лифтинга, но может отсрочить его на несколько лет.
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