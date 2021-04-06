Диеты и посты: что общего и в чем разница »

6 апреля 2021 Не пища – зло, а чревоугодие.

Максим Исповедник.



Основное правило предотвращение всех проблем – это их своевременная профилактика. В отношении здоровья эту идею пропагандировали как врачеватели древнего мира (на востоке Хуа-то, на западе Гиппократ), так и современные ученые – что выражается в рекомендациях Министерства здравоохранения. По этому поводу вспоминается пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Нам остается только выбрать, каким способом помогать своему организму и противостоять негативным факторам окружающей среды.



Если зайти в книжный магазин, то на глаза попадется огромное количество литературы на эту тему. Причем некоторые авторы предлагают довольно радикальные методы оздоровления – тут и использование перекиси водорода, и употребление лечебной глины, как в пищу, так и в виде компрессов на все тело, и многое другое. Подобное обилие порой противоречивой информации способно сбить с толку любого нормального человека. Отчего же отталкиваться, делая выбор?



Одним из важнейших критериев при выборе метода профилактики здоровья должен стать факт проверки временем. Новые идеи по любому вопросу появляются всегда и во все времена, но большинство из этих идей не проходят испытание временем.



Оценивая с этой точки зрения разные методы оздоровления организма, на первый план однозначно выходит система постов, принятая в христианстве. Многие люди делают ошибку, сравнивая посты с обычными диетами и не находя в этом разницы, но это далеко не так. Попытаемся сравнить эти два разных способа влияния на здоровье.



Особенности диет



Если сказать что сейчас диет много – значит, ничего не сказать. Счет пошел на сотни, если не на тысячи, но все это многообразие способов питания объединяет несколько общих черт.



• Диеты применяются в любое время года независимо от сезона и лунного календаря. Очень часто эта особенность использования диет нарушает естественные биоритмы организма. Простой пример – диета, ограничивающая употребление любой жирной и белковой пищи, в зимнее время года нарушает энергетический баланс в организме. Зимой человеку надо больше энергии, а жиры являются естественным источником энергии. Недостаток белка в пище приводит ко многим проблемам – например, снижается иммунитет, что в зимнее время чревато частыми простудными заболеваниями. Многие люди, пытаясь зимой с помощью таких диет сбросить вес, только вредят своему здоровью и внешнему виду.



• Основной принцип всех диет заключается в том, что продукты питания делятся на две категории: те, которые можно использовать в питании и те, которые нельзя. Обычно первая группа продуктов намного меньше второй группы. Даже непродолжительное питание по такой схеме приводит к проблеме избытков и недостатков. Проблема избытков заключается в том, что организм получает слишком много определенных питательных элементов и накапливает их. Аналогично, проблема недостатков заключается в недополучении определенных питательных элементов, и, как следствие, в нарушении правильной работы различных систем организма, который может полноценно функционировать только при получении сбалансированного количества питательных элементов.



По эти причинам использовать диеты имеет смысл при достижении специфических целей и под наблюдением врача. Не стоит использовать диеты лишь для избавления от целлюлита и лишнего веса, ведь это лишь следствие неправильного обмена веществ.



Особенности постов



• Время проведения постов стабильно, и только немного колеблется год от года. Это сезоны, когда Земля получает максимальное количество солнечной энергии. Если в эти периоды обильно питаться, то в организме начинает накапливаться излишек энергии, что приводит к образованию свободных радикалов. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые разрушают здоровые клетки и ДНК (носитель наследственной информации), что в конечном счете может привести к образованию раковых клеток.



Самый надежный и проверенный способ избежать этой пагубной цепочки (излишек энергии в организме – свободные радикалы – раковые клетки) – это соблюдать пост, то есть уменьшать количество энергии, поступающей с пищей. В этом случае усвоенная организмом солнечная радиация будет приносить пользу, а не вред. С периодами солнечной активности совпадает время распространения вирусных инфекций (например, эпидемия гриппа обычно бывает осенью и весной), и соблюдение постов и в этом случаи окажет неоценимую услугу человеку, так как пост активизирует работу иммунной системы.



• В течение года соблюдается четыре основных поста. Каждый из постов выполняет строго определенную задачу характерную для этого сезона.



Великий пост – совпадает с весенними месяцами. В этот период активизируется вся жизнь на Земле, а также работа внутренних органов человека. Зимой в нашем рационе преобладает пища, богатая крахмалом, жирами и белками. Эти «тяжелые» ингредиенты за зимние месяцы накапливаются в тканях, а весной организм их начинает перерабатывать – пост служит идеальным помощником и процесс происходит без осложнений.



Петров пост – совпадает с начальными летними месяцами. В этот период атмосфера обычно насыщена влагой и температура уже высокая. Эти факторы уменьшают силы организма, излишне расслабляя его. Благодаря посту организм не перегревается, и человек чувствует себя более работоспособным. Пост помогает организму избавиться от лишней жидкости и создает чувство легкости в теле.



Успенский пост – соблюдают во второй половине августа. В это время обычно обостряются болезни, связанные с перегревом организма. Пост помогает охладить организм, придав ему силы в борьбе с недугами.



Рождественский пост – захватывает весь декабрь. В этот период отдельные компоненты пищи откладываются в органах и тканях, вызывая тугоподвижность, нарушение циркуляции крови, образование тромбов на стенках сосудов. Пост успешно противостоит этим пагубным процессам, предотвращая развитие огромного количества хронических болезней.



• Набор продуктов, рекомендуемых для каждого поста, различен, но есть общие правила, как надо начинаться поститься. Прежде всего, постепенно отказываться от мяса и мясных полуфабрикатов - уменьшить употребление до одного раза в сутки, потом два раза в неделю, а затем совсем отказаться на время поста. Также постепенно отказываться от яиц, рыбы и молочной продукции, постепенно увеличивая в своем рационе количество блюд из гороха, гречки, фасоли, орехов (это источники растительного белка), и конечно, постоянно употреблять в пищу фрукты по сезону и овощи (тушенные или свежие). Переходить на обычный рацион питания надо тоже постепенно, не перегружая организм «тяжелыми» продуктами.



Система постов – это накопленная веками сбалансированная программа по поддержанию здоровья в организме, которую имеет смысл использовать всю жизнь. Основное правило предотвращение всех проблем – это их своевременная профилактика. В отношении здоровья эту идею пропагандировали как врачеватели древнего мира (на востоке Хуа-то, на западе Гиппократ), так и современные ученые – что выражается в рекомендациях Министерства здравоохранения. По этому поводу вспоминается пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Нам остается только выбрать, каким способом помогать своему организму и противостоять негативным факторам окружающей среды.Если зайти в книжный магазин, то на глаза попадется огромное количество литературы на эту тему. Причем некоторые авторы предлагают довольно радикальные методы оздоровления – тут и использование перекиси водорода, и употребление лечебной глины, как в пищу, так и в виде компрессов на все тело, и многое другое. Подобное обилие порой противоречивой информации способно сбить с толку любого нормального человека. Отчего же отталкиваться, делая выбор?Одним из важнейших критериев при выборе метода профилактики здоровья должен стать факт проверки временем. Новые идеи по любому вопросу появляются всегда и во все времена, но большинство из этих идей не проходят испытание временем.Оценивая с этой точки зрения разные методы оздоровления организма, на первый план однозначно выходит система постов, принятая в христианстве. Многие люди делают ошибку, сравнивая посты с обычными диетами и не находя в этом разницы, но это далеко не так. Попытаемся сравнить эти два разных способа влияния на здоровье.Если сказать что сейчас диет много – значит, ничего не сказать. Счет пошел на сотни, если не на тысячи, но все это многообразие способов питания объединяет несколько общих черт.• Диеты применяются в любое время года независимо от сезона и лунного календаря. Очень часто эта особенность использования диет нарушает естественные биоритмы организма. Простой пример – диета, ограничивающая употребление любой жирной и белковой пищи, в зимнее время года нарушает энергетический баланс в организме. Зимой человеку надо больше энергии, а жиры являются естественным источником энергии. Недостаток белка в пище приводит ко многим проблемам – например, снижается иммунитет, что в зимнее время чревато частыми простудными заболеваниями. Многие люди, пытаясь зимой с помощью таких диет сбросить вес, только вредят своему здоровью и внешнему виду.• Основной принцип всех диет заключается в том, что продукты питания делятся на две категории: те, которые можно использовать в питании и те, которые нельзя. Обычно первая группа продуктов намного меньше второй группы. Даже непродолжительное питание по такой схеме приводит к проблеме избытков и недостатков. Проблема избытков заключается в том, что организм получает слишком много определенных питательных элементов и накапливает их. Аналогично, проблема недостатков заключается в недополучении определенных питательных элементов, и, как следствие, в нарушении правильной работы различных систем организма, который может полноценно функционировать только при получении сбалансированного количества питательных элементов.По эти причинам использовать диеты имеет смысл при достижении специфических целей и под наблюдением врача. Не стоит использовать диеты лишь для избавления от целлюлита и лишнего веса, ведь это лишь следствие неправильного обмена веществ.• Время проведения постов стабильно, и только немного колеблется год от года. Это сезоны, когда Земля получает максимальное количество солнечной энергии. Если в эти периоды обильно питаться, то в организме начинает накапливаться излишек энергии, что приводит к образованию свободных радикалов. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые разрушают здоровые клетки и ДНК (носитель наследственной информации), что в конечном счете может привести к образованию раковых клеток.Самый надежный и проверенный способ избежать этой пагубной цепочки (излишек энергии в организме – свободные радикалы – раковые клетки) – это соблюдать пост, то есть уменьшать количество энергии, поступающей с пищей. В этом случае усвоенная организмом солнечная радиация будет приносить пользу, а не вред. С периодами солнечной активности совпадает время распространения вирусных инфекций (например, эпидемия гриппа обычно бывает осенью и весной), и соблюдение постов и в этом случаи окажет неоценимую услугу человеку, так как пост активизирует работу иммунной системы.• В течение года соблюдается четыре основных поста. Каждый из постов выполняет строго определенную задачу характерную для этого сезона.Великий пост – совпадает с весенними месяцами. В этот период активизируется вся жизнь на Земле, а также работа внутренних органов человека. Зимой в нашем рационе преобладает пища, богатая крахмалом, жирами и белками. Эти «тяжелые» ингредиенты за зимние месяцы накапливаются в тканях, а весной организм их начинает перерабатывать – пост служит идеальным помощником и процесс происходит без осложнений.Петров пост – совпадает с начальными летними месяцами. В этот период атмосфера обычно насыщена влагой и температура уже высокая. Эти факторы уменьшают силы организма, излишне расслабляя его. Благодаря посту организм не перегревается, и человек чувствует себя более работоспособным. Пост помогает организму избавиться от лишней жидкости и создает чувство легкости в теле.Успенский пост – соблюдают во второй половине августа. В это время обычно обостряются болезни, связанные с перегревом организма. Пост помогает охладить организм, придав ему силы в борьбе с недугами.Рождественский пост – захватывает весь декабрь. В этот период отдельные компоненты пищи откладываются в органах и тканях, вызывая тугоподвижность, нарушение циркуляции крови, образование тромбов на стенках сосудов. Пост успешно противостоит этим пагубным процессам, предотвращая развитие огромного количества хронических болезней.• Набор продуктов, рекомендуемых для каждого поста, различен, но есть общие правила, как надо начинаться поститься. Прежде всего, постепенно отказываться от мяса и мясных полуфабрикатов - уменьшить употребление до одного раза в сутки, потом два раза в неделю, а затем совсем отказаться на время поста. Также постепенно отказываться от яиц, рыбы и молочной продукции, постепенно увеличивая в своем рационе количество блюд из гороха, гречки, фасоли, орехов (это источники растительного белка), и конечно, постоянно употреблять в пищу фрукты по сезону и овощи (тушенные или свежие). Переходить на обычный рацион питания надо тоже постепенно, не перегружая организм «тяжелыми» продуктами.Система постов – это накопленная веками сбалансированная программа по поддержанию здоровья в организме, которую имеет смысл использовать всю жизнь.

