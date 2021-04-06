Диеты и посты: что общего и в чем разница »

Не пища – зло, а чревоугодие.
Максим Исповедник.
Основное правило предотвращение всех проблем – это их своевременная профилактика. В отношении здоровья эту идею пропагандировали как врачеватели древнего мира (на востоке Хуа-то, на западе Гиппократ), так и современные ученые – что выражается в рекомендациях Министерства здравоохранения. По этому поводу вспоминается пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Нам остается только выбрать, каким способом помогать своему организму и противостоять негативным факторам окружающей среды.
Если зайти в книжный магазин, то на глаза попадется огромное количество литературы на эту тему. Причем некоторые авторы предлагают довольно радикальные методы оздоровления – тут и использование перекиси водорода, и употребление лечебной глины, как в пищу, так и в виде компрессов на все тело, и многое другое. Подобное обилие порой противоречивой информации способно сбить с толку любого нормального человека. Отчего же отталкиваться, делая выбор?
Одним из важнейших критериев при выборе метода профилактики здоровья должен стать факт проверки временем. Новые идеи по любому вопросу появляются всегда и во все времена, но большинство из этих идей не проходят испытание временем.
Оценивая с этой точки зрения разные методы оздоровления организма, на первый план однозначно выходит система постов, принятая в христианстве. Многие люди делают ошибку, сравнивая посты с обычными диетами и не находя в этом разницы, но это далеко не так. Попытаемся сравнить эти два разных способа влияния на здоровье.Особенности диет
Если сказать что сейчас диет много – значит, ничего не сказать. Счет пошел на сотни, если не на тысячи, но все это многообразие способов питания объединяет несколько общих черт.
• Диеты применяются в любое время года независимо от сезона и лунного календаря. Очень часто эта особенность использования диет нарушает естественные биоритмы организма. Простой пример – диета, ограничивающая употребление любой жирной и белковой пищи, в зимнее время года нарушает энергетический баланс в организме. Зимой человеку надо больше энергии, а жиры являются естественным источником энергии. Недостаток белка в пище приводит ко многим проблемам – например, снижается иммунитет, что в зимнее время чревато частыми простудными заболеваниями. Многие люди, пытаясь зимой с помощью таких диет сбросить вес, только вредят своему здоровью и внешнему виду.
• Основной принцип всех диет заключается в том, что продукты питания делятся на две категории: те, которые можно использовать в питании и те, которые нельзя. Обычно первая группа продуктов намного меньше второй группы. Даже непродолжительное питание по такой схеме приводит к проблеме избытков и недостатков. Проблема избытков заключается в том, что организм получает слишком много определенных питательных элементов и накапливает их. Аналогично, проблема недостатков заключается в недополучении определенных питательных элементов, и, как следствие, в нарушении правильной работы различных систем организма, который может полноценно функционировать только при получении сбалансированного количества питательных элементов.
По эти причинам использовать диеты имеет смысл при достижении специфических целей и под наблюдением врача. Не стоит использовать диеты лишь для избавления от целлюлита и лишнего веса, ведь это лишь следствие неправильного обмена веществ.Особенности постов
• Время проведения постов стабильно, и только немного колеблется год от года. Это сезоны, когда Земля получает максимальное количество солнечной энергии. Если в эти периоды обильно питаться, то в организме начинает накапливаться излишек энергии, что приводит к образованию свободных радикалов. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые разрушают здоровые клетки и ДНК (носитель наследственной информации), что в конечном счете может привести к образованию раковых клеток.
Самый надежный и проверенный способ избежать этой пагубной цепочки (излишек энергии в организме – свободные радикалы – раковые клетки) – это соблюдать пост, то есть уменьшать количество энергии, поступающей с пищей. В этом случае усвоенная организмом солнечная радиация будет приносить пользу, а не вред. С периодами солнечной активности совпадает время распространения вирусных инфекций (например, эпидемия гриппа обычно бывает осенью и весной), и соблюдение постов и в этом случаи окажет неоценимую услугу человеку, так как пост активизирует работу иммунной системы.
• В течение года соблюдается четыре основных поста. Каждый из постов выполняет строго определенную задачу характерную для этого сезона.
Великий пост – совпадает с весенними месяцами. В этот период активизируется вся жизнь на Земле, а также работа внутренних органов человека. Зимой в нашем рационе преобладает пища, богатая крахмалом, жирами и белками. Эти «тяжелые» ингредиенты за зимние месяцы накапливаются в тканях, а весной организм их начинает перерабатывать – пост служит идеальным помощником и процесс происходит без осложнений.
Петров пост – совпадает с начальными летними месяцами. В этот период атмосфера обычно насыщена влагой и температура уже высокая. Эти факторы уменьшают силы организма, излишне расслабляя его. Благодаря посту организм не перегревается, и человек чувствует себя более работоспособным. Пост помогает организму избавиться от лишней жидкости и создает чувство легкости в теле.
Успенский пост – соблюдают во второй половине августа. В это время обычно обостряются болезни, связанные с перегревом организма. Пост помогает охладить организм, придав ему силы в борьбе с недугами.
Рождественский пост – захватывает весь декабрь. В этот период отдельные компоненты пищи откладываются в органах и тканях, вызывая тугоподвижность, нарушение циркуляции крови, образование тромбов на стенках сосудов. Пост успешно противостоит этим пагубным процессам, предотвращая развитие огромного количества хронических болезней.
• Набор продуктов, рекомендуемых для каждого поста, различен, но есть общие правила, как надо начинаться поститься. Прежде всего, постепенно отказываться от мяса и мясных полуфабрикатов - уменьшить употребление до одного раза в сутки, потом два раза в неделю, а затем совсем отказаться на время поста. Также постепенно отказываться от яиц, рыбы и молочной продукции, постепенно увеличивая в своем рационе количество блюд из гороха, гречки, фасоли, орехов (это источники растительного белка), и конечно, постоянно употреблять в пищу фрукты по сезону и овощи (тушенные или свежие). Переходить на обычный рацион питания надо тоже постепенно, не перегружая организм «тяжелыми» продуктами.
Система постов – это накопленная веками сбалансированная программа по поддержанию здоровья в организме, которую имеет смысл использовать всю жизнь.