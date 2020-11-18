18 ноября 2020



Разбрасывает свои вещи по квартире и вообще – не склонен соблюдать порядок (классика жанра, но тем не менее довольно неприятно).



Весьма бурно проявляет эмоции: если хохочет, то оглушительно, если возмущается, то не стесняясь в выражениях.



Во время просмотра футбольного матча/компьютерной игры/переписки в чате и т.д. выпадает из реального времени. То есть, невосприимчив ни к каким воздействиям со стороны. Его не дозовешься, он словно окружен невидимой стеной без окон и дверей.



Во время сна просматривает свои сновидения в режиме «онлайн» - стонет, вздрагивает, дерется с «противниками», стаскивая при этом с вас одеяло и спихивая с кровати.



В мгновение ока проглатывает любовно приготовленные вами романтические ужины. Да, он может при этом блаженно приговаривать «Ммм, как вкусно». Но разве можно по достоинству оценить шедевры кулинарного искусства, поедая их со скоростью света?



Засиживается у друзей допоздна. И часто.



О, ужас! Позволяет себе общаться по телефону (и не только) с посторонними девушками, называя их подругами друзей, сокурсницами, коллегами…







Список можно продолжать. И у многих пар этот список довольно большой. Увеличиваясь в размерах, он все больше действует на нервы. В то же время, задавая себе вопрос о целесообразности дальнейшей совместной жизни, мы спохватываемся: «Нет-нет! В общем и целом он человек положительный. Все будет замечательно, если он не будет делать то-то и то-то, а будет чаще делать это и вот это. Подправить там, подрихтовать здесь, тут убрать, а там добавить, и все будет классно». Вот рецепт счастья! Но как его достичь?



Ничего сложного здесь нет – надо лишь поставить цель и идти к ней. Вот мы и идем – настойчиво и уверенно. Претворение в жизнь намеченных планов может проходить по-разному. Как правило, самыми распространенными являются следующие приемы:



- ласковые просьбы (« Милый, а не мог бы ты..., «Может быть, ты будешь делать... и не станешь...», «Мне так хочется, чтобы ты...»)



- рекомендации («Лучше будет, если ты...», «Желательно, чтобы...»)



- указания, требования и претензии («Не делай так больше!», «Я терпеть не могу...», «Когда, наконец, ты перестанешь...?»)



Ну а что же «объект воздействия»? В большинстве случаев наши избранники начинают сопротивляться подобному влиянию. Конечно, здесь играет роль множество факторов: личностные качества партнеров, стиль их общения, особенности коммуникаций по существу проблемы, длительность отношений и др. Но, тем не менее, именно возмущением зачастую реагируют мужчины на попытки изменить их поведение. У нас это вызывает, как правило, недоумение и обиду: «Как же так? Я ведь хочу, чтобы было лучше!» В худшем случае появляются взаимные упреки, которые, в свою очередь, порождают отчуждение и отдаление партнеров друг от друга.



Почему так происходит? Ведь намерения действительно были благими...



Дело в том, что взрослый человек является уже сформированной личностью со своими вкусами, предпочтениями, привязанностями, привычками, а также желаниями, потребностями и целями. Он имеет устоявшуюся систему ценностей и собственное видение мира как в макро-, так и в микромасштабе (то есть в семье). Из-за стремления сохранить эту целостность (что совершенно естественно) и возникает сопротивление внешнему воздействию. К тому же каждый человек обладает индивидуальными особенностями, которые не всегда нравятся окружающим, но при этом являются довольно устойчивыми. Их нельзя отрезать, как засохший листочек от комнатного цветка: это же часть души, можно сказать. Вот поэтому так трудно «отучить» мужчину от чего-либо и «приучить» к чему-то. И это стоит учитывать при создании союза. Ведь, полюбив, мы принимаем человека целиком и полностью, со всеми его недостатками и преимуществами, «плюсами» и «минусами». Получается, что с чем-то приходится просто мириться, делать скидку на «слабости» и милостиво прощать.



С другой стороны, все люди обладают способностью меняться. Как известно, изменчивость – природный адаптивный механизм, без которого мы просто не выжили бы. Тонкость состоит в том, что человек меняется преимущественно по собственному желанию либо под воздействием достаточно серьезных обстоятельств. Второй вариант – как правило, стрессовый и, соответственно, неприятный. Поэтому лучше выбрать первый: перемены по внутреннему побуждению. Реализовать этот план можно путем проведения переговоров со своим избранником.



К переговорам нужно подготовиться. Вначале определите для себя, что вам не нравится в партнере. Затем уберите из этого перечня те «слабости», которые вы можете великодушно простить любимому. А оставшиеся – в подходящий момент спокойно обсудите с ним. Здесь важно обозначить такой акцент: никто никого не собирается менять. Просто есть некоторые неудобства, которых хотелось бы избежать. И вы со своей стороны готовы приложить для этого все усилия. Например: как сделать так, чтобы одежда любимого не валялась по всей квартире? Может быть, отвести для нее специальное место? Шкаф – это неудобно? Ладно, а если это будет отдельный стул или кресло?



Нередко то, что для женщин является не совсем приемлемым, мужчины воспринимают как вполне нормальное событие. Поэтому не удивляйтесь, если рассказ о дискомфортных для вас моментах станет для любимого откровением. Его недоумение при этом, скорее всего, будет абсолютно искренним. Действительно, как может раздражать громкий хохот (ведь это – от всей души) или посиделки с друзьями (дружба – одна из великих ценностей)? Поэтому свои несогласия стоит подкреплять весомыми аргументами, опираясь при этом на собственные чувства («Мне неприятно, потому что я из-за этого чувствую себя уязвленной», «Я не привыкла к громким звукам и в таких ситуациях мне тяжело»). Здесь также имеют значение интонации, мимика, особенности построения фраз. В результате конструктивно проведенного диалога разумный и любящий мужчина просто не сможет не пойти на некоторые уступки.



Следует учесть, что если подобные обсуждения проводить часто, то партнер может расценить их как попытки его изменить; если в некорректной форме, то – как давление. И в том, и в другом случае не заставит себя долго ждать ответная защитная реакция. Вследствие этого есть риск попасть в тот самый замкнутый круг из взаимных упреков и недовольства. Поэтому, когда накатывает раздражение и возникает желание от души высказаться (но при этом не хочется выглядеть скандалисткой) - выскажитесь. Например, перед портретом своего мужчины. Можно также мысленно «усадить» его перед собой и выплеснуть все, что чувствуете в этот момент (методика «горячий стул»). Остыв и успокоившись, попробуйте перечислить все хорошее, что вы цените в своем избраннике. Какой бы вы знак поставили ему в целом: «плюс» или «минус»? А теперь вообразите, что вы с ним поменялись ролями. Хотелось бы вам, чтоб вас «переделывали»?



Елена Рябчикова Согласитесь, подобному стремлению подвержены практически все женщины в той или иной степени (мужчины, наверняка, тоже, но эта статья для нас, дам). В начале отношений все радужно: милый, ласковый, мужественный, решительный, и вообще – очень-очень близок к идеалу. И вы порхаете от счастья, наслаждаетесь любимым мужчиной, благодаря судьбу за то, что он вам встретился. По прошествии времени (если стали жить вместе, то раньше, если только бегаете на свидания, то позже) вас могут ожидать не очень приятные открытия. Этот славный супермен…Разбрасывает свои вещи по квартире и вообще – не склонен соблюдать порядок (классика жанра, но тем не менее довольно неприятно).Весьма бурно проявляет эмоции: если хохочет, то оглушительно, если возмущается, то не стесняясь в выражениях.Во время просмотра футбольного матча/компьютерной игры/переписки в чате и т.д. выпадает из реального времени. То есть, невосприимчив ни к каким воздействиям со стороны. Его не дозовешься, он словно окружен невидимой стеной без окон и дверей.Во время сна просматривает свои сновидения в режиме «онлайн» - стонет, вздрагивает, дерется с «противниками», стаскивая при этом с вас одеяло и спихивая с кровати.В мгновение ока проглатывает любовно приготовленные вами романтические ужины. Да, он может при этом блаженно приговаривать «Ммм, как вкусно». Но разве можно по достоинству оценить шедевры кулинарного искусства, поедая их со скоростью света?Засиживается у друзей допоздна. И часто.О, ужас! Позволяет себе общаться по телефону (и не только) с посторонними девушками, называя их подругами друзей, сокурсницами, коллегами…Список можно продолжать. И у многих пар этот список довольно большой. Увеличиваясь в размерах, он все больше действует на нервы. В то же время, задавая себе вопрос о целесообразности дальнейшей совместной жизни, мы спохватываемся: «Нет-нет! В общем и целом он человек положительный. Все будет замечательно, если он не будет делать то-то и то-то, а будет чаще делать это и вот это. Подправить там, подрихтовать здесь, тут убрать, а там добавить, и все будет классно». Вот рецепт счастья! Но как его достичь?Ничего сложного здесь нет – надо лишь поставить цель и идти к ней. Вот мы и идем – настойчиво и уверенно. Претворение в жизнь намеченных планов может проходить по-разному. Как правило, самыми распространенными являются следующие приемы:- ласковые просьбы (« Милый, а не мог бы ты..., «Может быть, ты будешь делать... и не станешь...», «Мне так хочется, чтобы ты...»)- рекомендации («Лучше будет, если ты...», «Желательно, чтобы...»)- указания, требования и претензии («Не делай так больше!», «Я терпеть не могу...», «Когда, наконец, ты перестанешь...?»)Ну а что же «объект воздействия»? В большинстве случаев наши избранники начинают сопротивляться подобному влиянию. Конечно, здесь играет роль множество факторов: личностные качества партнеров, стиль их общения, особенности коммуникаций по существу проблемы, длительность отношений и др. Но, тем не менее, именно возмущением зачастую реагируют мужчины на попытки изменить их поведение. У нас это вызывает, как правило, недоумение и обиду: «Как же так? Я ведь хочу, чтобы было лучше!» В худшем случае появляются взаимные упреки, которые, в свою очередь, порождают отчуждение и отдаление партнеров друг от друга.Почему так происходит? Ведь намерения действительно были благими...Дело в том, что взрослый человек является уже сформированной личностью со своими вкусами, предпочтениями, привязанностями, привычками, а также желаниями, потребностями и целями. Он имеет устоявшуюся систему ценностей и собственное видение мира как в макро-, так и в микромасштабе (то есть в семье). Из-за стремления сохранить эту целостность (что совершенно естественно) и возникает сопротивление внешнему воздействию. К тому же каждый человек обладает индивидуальными особенностями, которые не всегда нравятся окружающим, но при этом являются довольно устойчивыми. Их нельзя отрезать, как засохший листочек от комнатного цветка: это же часть души, можно сказать. Вот поэтому так трудно «отучить» мужчину от чего-либо и «приучить» к чему-то. И это стоит учитывать при создании союза. Ведь, полюбив, мы принимаем человека целиком и полностью, со всеми его недостатками и преимуществами, «плюсами» и «минусами». Получается, что с чем-то приходится просто мириться, делать скидку на «слабости» и милостиво прощать.С другой стороны, все люди обладают способностью меняться. Как известно, изменчивость – природный адаптивный механизм, без которого мы просто не выжили бы. Тонкость состоит в том, что человек меняется преимущественно по собственному желанию либо под воздействием достаточно серьезных обстоятельств. Второй вариант – как правило, стрессовый и, соответственно, неприятный. Поэтому лучше выбрать первый: перемены по внутреннему побуждению. Реализовать этот план можно путем проведения переговоров со своим избранником.К переговорам нужно подготовиться. Вначале определите для себя, что вам не нравится в партнере. Затем уберите из этого перечня те «слабости», которые вы можете великодушно простить любимому. А оставшиеся – в подходящий момент спокойно обсудите с ним. Здесь важно обозначить такой акцент: никто никого не собирается менять. Просто есть некоторые неудобства, которых хотелось бы избежать. И вы со своей стороны готовы приложить для этого все усилия. Например: как сделать так, чтобы одежда любимого не валялась по всей квартире? Может быть, отвести для нее специальное место? Шкаф – это неудобно? Ладно, а если это будет отдельный стул или кресло?Нередко то, что для женщин является не совсем приемлемым, мужчины воспринимают как вполне нормальное событие. Поэтому не удивляйтесь, если рассказ о дискомфортных для вас моментах станет для любимого откровением. Его недоумение при этом, скорее всего, будет абсолютно искренним. Действительно, как может раздражать громкий хохот (ведь это – от всей души) или посиделки с друзьями (дружба – одна из великих ценностей)? Поэтому свои несогласия стоит подкреплять весомыми аргументами, опираясь при этом на собственные чувства («Мне неприятно, потому что я из-за этого чувствую себя уязвленной», «Я не привыкла к громким звукам и в таких ситуациях мне тяжело»). Здесь также имеют значение интонации, мимика, особенности построения фраз. В результате конструктивно проведенного диалога разумный и любящий мужчина просто не сможет не пойти на некоторые уступки.Следует учесть, что если подобные обсуждения проводить часто, то партнер может расценить их как попытки его изменить; если в некорректной форме, то – как давление. И в том, и в другом случае не заставит себя долго ждать ответная защитная реакция. Вследствие этого есть риск попасть в тот самый замкнутый круг из взаимных упреков и недовольства. Поэтому, когда накатывает раздражение и возникает желание от души высказаться (но при этом не хочется выглядеть скандалисткой) - выскажитесь. Например, перед портретом своего мужчины. Можно также мысленно «усадить» его перед собой и выплеснуть все, что чувствуете в этот момент (методика «горячий стул»). Остыв и успокоившись, попробуйте перечислить все хорошее, что вы цените в своем избраннике. Какой бы вы знак поставили ему в целом: «плюс» или «минус»? А теперь вообразите, что вы с ним поменялись ролями. Хотелось бы вам, чтоб вас «переделывали»?Елена Рябчикова

