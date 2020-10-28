Утренняя зарядка против осенней хандры »

28 октября 2020



Сейчас, на исходе лета, когда организм полон сил и энергии, подобные воспоминания выглядят по крайней мере смешно. Но не следует расслабляться – с каждым днем солнышка и тепла становится все меньше, краски лета тускнеют, и вскоре осенняя депрессия и хандра вполне может оказаться непрошенным гостем в вашем доме.



Можно, конечно, достать из шкафа теплый плед и включить обогреватель, но как заманчиво повернуть время вспять и не растерять летнюю бодрость! Продолжать чувствовать прелесть рассветных часов, наполняться энергией и силой, и стремиться навстречу очередному новому дню, полному событий и сюрпризов! А сделать это не так уж и сложно – и, кстати, вам знаком этот секрет. Вопреки всему встаньте пораньше минут на 10-15 и… сделайте зарядку!



О пользе зарядки нам твердят с самого раннего детства. Конечно, это всем надоело - но если разобраться, у зарядки действительно одни сплошные плюсы! Во-первых, обычно начинать утро с легкой тренировки нам мешает в первую очередь наша лень, за что потом мы весь день тихо себя презираем, но исправить уже ничего нельзя… А если эту лень перебороть, то в награду вы получите сказочное чувство удовлетворение собой!



Сама мысль о том, что вы - человек дела, способный принимать решения и воплощать их в жизнь - поднимает настроение и придает уверенности в своих силах, глаза засияют, а жизнь непременно улыбнется в ответ!



Во-вторых, поддерживать себя в хорошей физической форме ежедневно гораздо легче, чем раз в месяц изводить до полного изнеможения тренировкой и диетами! Все мы знаем об этом правиле, но если с утра до вечера работать, вести дом, готовить, воспитывать детей, то посещать тренажерный зал очень сложно, а для многих и вовсе невозможно. Мы откладываем поход туда до лучших времен, и постепенно теряем стройность. А утренняя зарядка хороша тем, что времени отнимает чуть-чуть!



Наконец, физическая нагрузка уже с утра заряжает энергией и бодростью, и теперь уже вы с сочувствием смотрите на тех, кого поднять - подняли, а разбудить – забыли!



Если же говорить научным языком, зарядка, она же утренняя гимнастика, - это «выполнение легких физических упражнений утром после сна с целью более быстрого перехода к состоянию бодрствования».



Дело в том, что во время сна в организме происходит то, что академик Павлов называл «разлитое внутреннее торможение», то есть параллельно с понижением возбудимости центральной нервной системы (ЦНС) снижаются и энергетические затраты, обмен веществ, мышечный тонус, реже становятся дыхание и пульс. То, сколько времени отнимает у нас переход ото сна к бодрствованию, зависит от многих причин, в том числе от возраста и состояния здоровья. А задача утренней гимнастики как раз заключается в том, чтобы повысить общий тонус организма, «зарядить энергией нервные центры», то есть сократить время перехода к активной деятельности.



Что же происходит в организме во время зарядки? Во-первых, значительно увеличивается поток импульсов, которые идут от рецепторов двигательного, вестибулярного, зрительного, слухового и других анализаторов, и эти импульсы помогают активизировать и мобилизовать работу корковых и подкорковых отделов ЦНС, то есть быстрее устранить состояние торможения, обычное после сна.



Во-вторых, если заниматься регулярно, то под влиянием физической активности в организме улучшается крово- и лимфообращение, а также кровоснабжение сердечной мышцы, ускоряется венозный кровоток, а все это опять-таки устраняет застойные явления после сна. И кроме того несет пользу для здоровья, потому что совершенствуется компенсаторная функция сердечно-сосудистой системы, улучшается функция внешнего дыхания, возрастает газообмен в легких, активизируются кислотно-восстановительные процессы, плюс артериальная кровь быстрее насыщается кислородом, мышцы становятся более выносливыми, а суставы - более подвижными. Согласитесь, это вдохновляет!



Обычный комплекс гимнастики состоит из 10-15 упражнений, выбранных с таким учетом, чтобы задействовать все мышечные группы: сгибание-разгибание рук и ног, круговые движения и повороты, наклоны и вращения, ходьба, прыжки и бег из самых разных исходных позиций: стоя, сидя, лежа - каждое упражнение должно стать элементом вашей зарядки. Вашими помощниками могут быть гантели, мяч или палка, но в принципе, обойтись можно и без них. Помните, что темп выполнения упражнений (как и их количество, сложность, число повторов и т.д.) - дело индивидуальное, ориентируйтесь на свое дыхание, которое должно быть свободным и ровным. Кстати, хорошо включать в свою утреннюю программу специальные дыхательные упражнения для отдыха и перемежать ими интенсивные нагрузки.



С одеждой (еще один плюс!) тоже нет никаких проблем: главное, чтобы она не стесняла движений, обувь, естественно, без каблуков! Делать зарядку надо до завтрака, в хорошо проветренном помещении, а летом в идеале – гимнастика на свежем воздухе, который также освежает и бодрит. Причем не нужно изматывать себя какими-то силовыми упражнениями, от которых сразу устанете, достаточно небольшой пробежки, упражнений на гибкость и несколько дыхательных, и будете в тонусе!



Рекомендации врачей по выбору конкретного комплекса упражнений обычно зависят от возраста и пола. Сильной половине, например, они советуют включать силовые упражнения, активно использовать гантели, эспандеры, резиновые бинты, но не увлекаться статическим напряжением. Нежным созданиям обязательно делать акцент на развитие гибкости, укреплять мышцы брюшного пресса, тазового дна.



Пожилым людям силовых упражнений лучше избегать, как и быстрого темпа, отдавать предпочтение дыхательной гимнастике и самомассажу шеи и головы. Детям врачи рекомендуют общеукрепляющие упражнения, которые развивают правильную осанку, а также гибкость и координацию, укрепляют мышцы живота, шеи, спины, свода стопы.



После того, как зарядка окончена, вы должны придти в нормальное состояние минут через 3-5, кстати, это тоже показатель того, что вы все делали правильно. Легкая мышечная боль, если и появится, то обязательно исчезнет дня через два. Но, поверьте, это мизерная плата за то, что каждый день заиграет для вас самыми удивительными красками, а ваша стройность, свежесть и собранность будут вызывать уважение и восторг! Ваше обычное утро хуже любого ночного кошмара - звук будильника действует, как выстрел, теплое одеяло не хочет отпускать, а глаза категорически отказываются раскрываться и смотреть на мир? И даже на улице и в общественном транспорте вы продолжаете отчаянно бороться со сном, с собственной вялостью и апатией, тихо ненавидя это время суток и тех, кто выглядит бодрее и свежее, чтобы в итоге постепенно раствориться в однообразии и рутине рабочих будней?Сейчас, на исходе лета, когда организм полон сил и энергии, подобные воспоминания выглядят по крайней мере смешно. Но не следует расслабляться – с каждым днем солнышка и тепла становится все меньше, краски лета тускнеют, и вскоре осенняя депрессия и хандра вполне может оказаться непрошенным гостем в вашем доме.Можно, конечно, достать из шкафа теплый плед и включить обогреватель, но как заманчиво повернуть время вспять и не растерять летнюю бодрость! Продолжать чувствовать прелесть рассветных часов, наполняться энергией и силой, и стремиться навстречу очередному новому дню, полному событий и сюрпризов! А сделать это не так уж и сложно – и, кстати, вам знаком этот секрет. Вопреки всему встаньте пораньше минут на 10-15 и… сделайте зарядку!О пользе зарядки нам твердят с самого раннего детства. Конечно, это всем надоело - но если разобраться, у зарядки действительно одни сплошные плюсы! Во-первых, обычно начинать утро с легкой тренировки нам мешает в первую очередь наша лень, за что потом мы весь день тихо себя презираем, но исправить уже ничего нельзя… А если эту лень перебороть, то в награду вы получите сказочное чувство удовлетворение собой!Сама мысль о том, что вы - человек дела, способный принимать решения и воплощать их в жизнь - поднимает настроение и придает уверенности в своих силах, глаза засияют, а жизнь непременно улыбнется в ответ!Во-вторых, поддерживать себя в хорошей физической форме ежедневно гораздо легче, чем раз в месяц изводить до полного изнеможения тренировкой и диетами! Все мы знаем об этом правиле, но если с утра до вечера работать, вести дом, готовить, воспитывать детей, то посещать тренажерный зал очень сложно, а для многих и вовсе невозможно. Мы откладываем поход туда до лучших времен, и постепенно теряем стройность. А утренняя зарядка хороша тем, что времени отнимает чуть-чуть!Наконец, физическая нагрузка уже с утра заряжает энергией и бодростью, и теперь уже вы с сочувствием смотрите на тех, кого поднять - подняли, а разбудить – забыли!Если же говорить научным языком, зарядка, она же утренняя гимнастика, - это «выполнение легких физических упражнений утром после сна с целью более быстрого перехода к состоянию бодрствования».Дело в том, что во время сна в организме происходит то, что академик Павлов называл «разлитое внутреннее торможение», то есть параллельно с понижением возбудимости центральной нервной системы (ЦНС) снижаются и энергетические затраты, обмен веществ, мышечный тонус, реже становятся дыхание и пульс. То, сколько времени отнимает у нас переход ото сна к бодрствованию, зависит от многих причин, в том числе от возраста и состояния здоровья. А задача утренней гимнастики как раз заключается в том, чтобы повысить общий тонус организма, «зарядить энергией нервные центры», то есть сократить время перехода к активной деятельности.Что же происходит в организме во время зарядки? Во-первых, значительно увеличивается поток импульсов, которые идут от рецепторов двигательного, вестибулярного, зрительного, слухового и других анализаторов, и эти импульсы помогают активизировать и мобилизовать работу корковых и подкорковых отделов ЦНС, то есть быстрее устранить состояние торможения, обычное после сна.Во-вторых, если заниматься регулярно, то под влиянием физической активности в организме улучшается крово- и лимфообращение, а также кровоснабжение сердечной мышцы, ускоряется венозный кровоток, а все это опять-таки устраняет застойные явления после сна. И кроме того несет пользу для здоровья, потому что совершенствуется компенсаторная функция сердечно-сосудистой системы, улучшается функция внешнего дыхания, возрастает газообмен в легких, активизируются кислотно-восстановительные процессы, плюс артериальная кровь быстрее насыщается кислородом, мышцы становятся более выносливыми, а суставы - более подвижными. Согласитесь, это вдохновляет!Обычный комплекс гимнастики состоит из 10-15 упражнений, выбранных с таким учетом, чтобы задействовать все мышечные группы: сгибание-разгибание рук и ног, круговые движения и повороты, наклоны и вращения, ходьба, прыжки и бег из самых разных исходных позиций: стоя, сидя, лежа - каждое упражнение должно стать элементом вашей зарядки. Вашими помощниками могут быть гантели, мяч или палка, но в принципе, обойтись можно и без них. Помните, что темп выполнения упражнений (как и их количество, сложность, число повторов и т.д.) - дело индивидуальное, ориентируйтесь на свое дыхание, которое должно быть свободным и ровным. Кстати, хорошо включать в свою утреннюю программу специальные дыхательные упражнения для отдыха и перемежать ими интенсивные нагрузки.С одеждой (еще один плюс!) тоже нет никаких проблем: главное, чтобы она не стесняла движений, обувь, естественно, без каблуков! Делать зарядку надо до завтрака, в хорошо проветренном помещении, а летом в идеале – гимнастика на свежем воздухе, который также освежает и бодрит. Причем не нужно изматывать себя какими-то силовыми упражнениями, от которых сразу устанете, достаточно небольшой пробежки, упражнений на гибкость и несколько дыхательных, и будете в тонусе!Рекомендации врачей по выбору конкретного комплекса упражнений обычно зависят от возраста и пола. Сильной половине, например, они советуют включать силовые упражнения, активно использовать гантели, эспандеры, резиновые бинты, но не увлекаться статическим напряжением. Нежным созданиям обязательно делать акцент на развитие гибкости, укреплять мышцы брюшного пресса, тазового дна.Пожилым людям силовых упражнений лучше избегать, как и быстрого темпа, отдавать предпочтение дыхательной гимнастике и самомассажу шеи и головы. Детям врачи рекомендуют общеукрепляющие упражнения, которые развивают правильную осанку, а также гибкость и координацию, укрепляют мышцы живота, шеи, спины, свода стопы.После того, как зарядка окончена, вы должны придти в нормальное состояние минут через 3-5, кстати, это тоже показатель того, что вы все делали правильно. Легкая мышечная боль, если и появится, то обязательно исчезнет дня через два. Но, поверьте, это мизерная плата за то, что каждый день заиграет для вас самыми удивительными красками, а ваша стройность, свежесть и собранность будут вызывать уважение и восторг!

