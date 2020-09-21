Между делом »

21 сентября 2020



1. СОЗДАЙ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ



Забудь слова «безработная», «неудачница» и «жалкая, ничтожная личность». Ты счастливый человек! Оглянись по сторонам: сколько людей на свете занимаются делом, которое им не нравится, и получают за это зарплату, размер которой им нравится еще меньше. Ты же можешь позволить себе не размениваться по мелочам и потратить время на поиски действительно достойного и интересного занятия.



2. РАСПРЕДЕЛИ ВРЕМЯ



Находясь в затянувшемся «творческом поиске», многие впадают в крайности. Одни дни напролет просиживают за компьютером в поисках вакансий, попутно вписывая 151-й пункт в графу резюме «достоинства». Другие, устав от бесплодных поисков, неделями поглощают попкорн перед телевизором, путаясь в разнообразии Кармелит, Родригесов и стиральных порошков. И то и другое чревато проблемами: в первом случае - хронической усталостью и нервным срывом, во втором - апатией и равнодушием ко всему.







Поэтому составь четкий график, определив «делу время» и «потехе час». Он может быть абсолютно любым: два через два, пятидневка, трехчасовой рабочий день, о котором ты всегда мечтала, либо просто какое-то определенное количество времени в неделю. Можешь даже вписать в график отгулы и больничные. В «рабочее» время занимайся составлением портфолио, рассылкой резюме и разучиванием фразы: «Я мечтаю работать в такой компании, как ***». А после этого отдыхай и развлекайся с чувством выполненного долга. Кстати, при наличии такого графика впоследствии ты быстрее адаптируешься на новом рабочем месте.



3. СТОЙ НА СВОЕМ



Иногда бывает так: твои поиски несколько затянулись, и близкие уже начинают нервничать, косить глазом и цыкать зубом - мол, берись уже за любую работу. И чем дальше, тем сильнее этот прессинг.



Вместо того чтобы в спешном порядке переквалифицироваться в управдомы, успокой себя и родных следующим образом: во-первых, статистики утверждают, что хорошие предложения начинают поступать через 2-3 месяца активных поисков. А во-вторых, чем спокойнее и увереннее ты будешь на важных собеседованиях, тем выше твои шансы быстрее трудоустроиться. Соответственно, не нервируйте меня!



4. НАСЛАЖДАЙСЯ СВОБОДОЙ



Как только ты снова начнешь вставать по будильнику и поздно приходить домой, оценишь все плюсы своего бывшего вольного положения. Но почему бы не сделать это прямо сейчас? Вспомни, на что у тебя всегда не хватало времени. Ходи в кинотеатры на дневные сеансы, посещай выставки, нанеси визиты всем сидящим в декрете подружкам, научи ребенка кататься на велосипеде. Проще говоря, лови момент: возможно, следующий подобный случай представится тебе только на пенсии.



5. РАСШИРЯЙ КРУГОЗОР



Если параллельно с поисками работы ты окончишь какие-нибудь полезные курсы, то сможешь рассчитывать на большее количество предложений от работодателей и уровень зарплаты. Кстати, курсы необязательно должны быть напрямую связаны с профессией -посещая занятия по лепке невиданных зверей или составлению икебан, можно открыть в себе новые таланты и вообще сменить профессию. В любом случае ты познакомишься с новыми людьми, среди которых может запросто оказаться твой потенциальный работодатель.



6. ИГРАЙ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ



Если ты сидишь дома, это совсем не значит, что нужно переквалифицироваться в шеф-повара, дачную работницу или идеальную домохозяйку. Так что пресекай на корню фразы «тебе же все равно нечем заняться» и «раз уж ты сидишь дома, то...». Постарайся объяснить мужу и близким, что, протирая пыль по 5 раз в день вместо посещения курсов или изучения языка, ты значительно уменьшаешь свои шансы найти хорошую работу. Если, конечно, за время «межсезонья» ты не приняла решения переквалифицироваться в домохозяйку.



Успешное предприятие



Найти работу, которая во всем тебя устраивает, действительно сложно. Для того чтобы поиски были успешными и не слишком долгими, бизнес-психологи рекомендуют следующее.



• Никогда не писать неправду в своем резюме. Даже если ты видишь вакансию своей мечты, но тебе не хватает нескольких требуемых навыков. Консультанты по карьере советуют отправить свое CV с сопроводительным письмом, в котором ты укажешь, что конретных навыков у тебя нет, но есть, например, смежные и ты готова учиться. Будь уверена, НР-менеджер компании, в которую ты устраиваешься, обязательно проверит твое резюме по своим источникам.



• Правильно оценить вакансию, на которую ты собираешься ответить. Если в первых пунктах в ней говорится о лидерских навыках, поставь на главное место в списке своих профессиональных навыков именно это качество и приведи примеры того, как ты успешно продемонстрировала эти качества.



• Быть готовой к тому, что на собеседовании тебе будут задавать как информационные вопросы (для выявления твоих профессиональных навыков), так и стрессовые (для проверки личных качеств), например: «Зачем нам нанимать вас на работу, что вы можете предложить нашей компании?» или «Какой зарплаты вы заслуживаете и почему?». Обязательно продумай возможные варианты развития собеседования. Межсезонье - довольно сложный период. Особенно если это межсезонье в работе, когда ты уже ушла с надоевшего места, но пока не нашла дело своей жизни. Но есть и хорошая новость: межсезонье - лучшая пора для охотников. В том числе для охотников за хорошей работой.Забудь слова «безработная», «неудачница» и «жалкая, ничтожная личность». Ты счастливый человек! Оглянись по сторонам: сколько людей на свете занимаются делом, которое им не нравится, и получают за это зарплату, размер которой им нравится еще меньше. Ты же можешь позволить себе не размениваться по мелочам и потратить время на поиски действительно достойного и интересного занятия.Находясь в затянувшемся «творческом поиске», многие впадают в крайности. Одни дни напролет просиживают за компьютером в поисках вакансий, попутно вписывая 151-й пункт в графу резюме «достоинства». Другие, устав от бесплодных поисков, неделями поглощают попкорн перед телевизором, путаясь в разнообразии Кармелит, Родригесов и стиральных порошков. И то и другое чревато проблемами: в первом случае - хронической усталостью и нервным срывом, во втором - апатией и равнодушием ко всему.Поэтому составь четкий график, определив «делу время» и «потехе час». Он может быть абсолютно любым: два через два, пятидневка, трехчасовой рабочий день, о котором ты всегда мечтала, либо просто какое-то определенное количество времени в неделю. Можешь даже вписать в график отгулы и больничные. В «рабочее» время занимайся составлением портфолио, рассылкой резюме и разучиванием фразы: «Я мечтаю работать в такой компании, как ***». А после этого отдыхай и развлекайся с чувством выполненного долга. Кстати, при наличии такого графика впоследствии ты быстрее адаптируешься на новом рабочем месте.Иногда бывает так: твои поиски несколько затянулись, и близкие уже начинают нервничать, косить глазом и цыкать зубом - мол, берись уже за любую работу. И чем дальше, тем сильнее этот прессинг.Вместо того чтобы в спешном порядке переквалифицироваться в управдомы, успокой себя и родных следующим образом: во-первых, статистики утверждают, что хорошие предложения начинают поступать через 2-3 месяца активных поисков. А во-вторых, чем спокойнее и увереннее ты будешь на важных собеседованиях, тем выше твои шансы быстрее трудоустроиться. Соответственно, не нервируйте меня!Как только ты снова начнешь вставать по будильнику и поздно приходить домой, оценишь все плюсы своего бывшего вольного положения. Но почему бы не сделать это прямо сейчас? Вспомни, на что у тебя всегда не хватало времени. Ходи в кинотеатры на дневные сеансы, посещай выставки, нанеси визиты всем сидящим в декрете подружкам, научи ребенка кататься на велосипеде. Проще говоря, лови момент: возможно, следующий подобный случай представится тебе только на пенсии.Если параллельно с поисками работы ты окончишь какие-нибудь полезные курсы, то сможешь рассчитывать на большее количество предложений от работодателей и уровень зарплаты. Кстати, курсы необязательно должны быть напрямую связаны с профессией -посещая занятия по лепке невиданных зверей или составлению икебан, можно открыть в себе новые таланты и вообще сменить профессию. В любом случае ты познакомишься с новыми людьми, среди которых может запросто оказаться твой потенциальный работодатель.Если ты сидишь дома, это совсем не значит, что нужно переквалифицироваться в шеф-повара, дачную работницу или идеальную домохозяйку. Так что пресекай на корню фразы «тебе же все равно нечем заняться» и «раз уж ты сидишь дома, то...». Постарайся объяснить мужу и близким, что, протирая пыль по 5 раз в день вместо посещения курсов или изучения языка, ты значительно уменьшаешь свои шансы найти хорошую работу. Если, конечно, за время «межсезонья» ты не приняла решения переквалифицироваться в домохозяйку.Найти работу, которая во всем тебя устраивает, действительно сложно. Для того чтобы поиски были успешными и не слишком долгими, бизнес-психологи рекомендуют следующее.• Никогда не писать неправду в своем резюме. Даже если ты видишь вакансию своей мечты, но тебе не хватает нескольких требуемых навыков. Консультанты по карьере советуют отправить свое CV с сопроводительным письмом, в котором ты укажешь, что конретных навыков у тебя нет, но есть, например, смежные и ты готова учиться. Будь уверена, НР-менеджер компании, в которую ты устраиваешься, обязательно проверит твое резюме по своим источникам.• Правильно оценить вакансию, на которую ты собираешься ответить. Если в первых пунктах в ней говорится о лидерских навыках, поставь на главное место в списке своих профессиональных навыков именно это качество и приведи примеры того, как ты успешно продемонстрировала эти качества.• Быть готовой к тому, что на собеседовании тебе будут задавать как информационные вопросы (для выявления твоих профессиональных навыков), так и стрессовые (для проверки личных качеств), например: «Зачем нам нанимать вас на работу, что вы можете предложить нашей компании?» или «Какой зарплаты вы заслуживаете и почему?». Обязательно продумай возможные варианты развития собеседования.

