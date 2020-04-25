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Гормоны весны
25 апреля 2020
Факт существования весенних обострений трудно отрицать, и к этому нужно быть готовым в непростое время самоизоляции. Другое дело, что они у всех протекают по-разному: у кого-то со знаком плюс, у кого-то - минус. От чего это зависит и можно ли изменить ситуацию? А главное, нужно ли?

Возбуждение, эмоциональный подъем, влюбленность или, наоборот, подавленность и тоска, которые мы ощущаем весной, напрямую связаны с биохимическими процессами, происходящими в нашем организме. А запускает эти процессы в первую очередь увеличивающийся световой день. Под воздействием солнца наш организм начинает буквально фонтанировать некоторыми специфическими гормонами. (Конечно, они выделяются и зимой, но в несравнимо меньшем количестве). Формула весеннего обострения такова: норадреналин, дофамин и серотонин плюс эндорфин и окситоцин.

весенний гормональный всплескХимикам давно известно, что по своему воздействию эти естественные гормоны сходны с наркотическими веществами. Серотонин, который дает нашим эмоциям глубину, своим действием напоминает ЛСД. Норадреналин (заряжает бодростью) и дофамин (вызывает эйфорию) похожи на амфетамины. А эндорфин, дающий ощущение счастья и обладающий болеутоляющим эффектом, напоминает действие опиатов, самый известный из которых - героин. (Кстати, механизм возникновения наркозависимости напрямую связан с эндорфинами: молекулы-«отмычки » наркотического вещества отлично подходят к белковым молекулам эндорфинов, которые являются своего рода дверьми в эйфорию.) А вот конечная реакция - настроение и поведение - у каждого свои, поскольку определяются уже тонкими настройками конкретной личности: характером, воспитанием, наследственностью и так далее.

Известно, что те же самые гормоны вызывают всплески психических заболеваний, например шизофрении, а также что уровень дофамина в организме шизофреника в момент обострения необычайно высок. Это роднит больного со страстно влюбленным: прекрасное чувство характеризуется ровно тем же гормональным набором. Сердцебиение, бессонница, отсутствие аппетита, резкие перепады настроения, стесненность в груди и затрудненное дыхание, готовность пойти на риск и преодолеть даже очень сильную боль, отказ от эгоизма - это признаки влюбленности. Таким образом, мысль о сходстве любви и психического заболевания не так уж нелепа. Любовь в данном случае является своего рода лакмусовой бумажкой, проявляющей настройки нашей личности и при необходимости дающей сигнал о неполадках.

Здоровая психика способна справиться со страстью (фактически синдромом навязчивых состояний) и в то же время не подсесть на естественные наркотики - гормоны, вызывающие мощную гамму переживаний в состоянии влюбленности. Через некоторое время организм привыкает к этому естественному дурману и перестает столь остро на него реагировать. Неполадками в данном случае является, например, синдром донжуанизма: когда человек меняет партнеров как перчатки, стремясь обеспечить постоянный выброс в кровь «гормонов радости». У истинно любящих людей серотонин выделяется постоянно - пусть и в меньших количествах. Именно благодаря этому они ощущают непреходящую, хотя и не такую интенсивную, как прежде, радость от общения с предметом своих чувств.

Кто ты будешь такой?

Так почему же один человек весной впадает в меланхолию и не спит ночами, а другой совершает трудовые подвиги и заряжает всех окружающих своим оптимизмом? Отвечает за наше сезонное поведение серотонин, выброс которого напрямую зависит от количества света и уже в свою очередь влияет на выработку остальных весенних гормонов. Помимо действия на эмоциональную сферу серотонин способен выявлять истинный тип нашей личности. Впервые его социальная функция была отмечена у животных: чем выше уровень серотонина в крови, тем более высокий социальный статус занимает особь.

Однако у людей все интереснее и парадоксальнее. Чем выше этот уровень у людей макиавеллевского типа (доминантных, прямолинейных, ориентированных на силу и выполнение задач), тем выше их социальный статус. При этом чем выше уровень серотонина в крови у людей другого типа - сознающих важность морали, уступчивых, способных к сочувствию, - тем ниже их социальный статус! Один и тот же гормон некоторых заставляет действовать (и идти напролом), а других - сомневаться (и искать компромисс). Точно так же и тип весеннего обострения у первых будет со знаком плюс, так как им в целом не свойственна рефлексия, а у вторых - со знаком минус.

Выход есть

Что же делать, чтобы привести в равновесие свой эмоциональный фон?

Воспользоваться вынужденной самоизоляцией и направить энергию в мирное русло. В этом тебе поможет пресловутое сходство воздействия весенних гормонов с состоянием влюбленности. Многие ученые, художники и поэты признавались в том, что их открытия, самые удачные картины и литературные произведения были созданы в то время, когда они с головой бросались в очередной головокружительный роман (вспомни хотя бы Пушкина и Эйнштейна с непрекращающейся чередой их мимолетных, но страстных приключений). И нередко жены известных личностей закрывали глаза на их вечные похождения, потому как были уверены, что гениям это необходимо для вдохновения. Так почему бы не использовать на все сто этот исключительный период, когда у твоего организма есть весь набор естественных допингов, повышающих работоспособность и умножающих творческий потенциал - но при этом безо всякого вреда для здоровья!
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