Баллады о рисе »

18 марта 2020



«Скромный на вид, но благородный...»



Так говорят о рисе эпические «Записи о деяниях древности». Они гласят, что ростки риса родились в глазах убиенной Богини Великой Пищи, просо родилось в ее ушах, фасоль — в носу...



Японцы выращивают рис вот уже более двух тысяч лет. С его возделыванием связано множество мифов и обрядов. Посев, пересадка всходов и сбор урожая сопровождались мистическими ритуалами, главная цель которых — сохранить Душу риса, обитающую в первом снопе нового урожая. Чтобы не спугнуть ее грубым прикосновением серпа, метелки злака срезали особым ножичком и берегли до следующего сезона.



Обидеть божество считалось самым опрометчивым поступком в жизни. Дошедшие до наших дней сказания «Древние Фудоки» повествуют о том, как жители одной из деревень, разбогатев в урожайный год, обленились, перестали работать, принялись пить сакэ и развлекаться. Однажды рисовую лепешку они сделали мишенью для стрельбы из лука... Оскорбленная Душа риса обернулась прекрасной белой птицей и улетела. Поля пришли в запустение, и люди погибли от голода.



Символ здоровья и процветания, удачи и долголетия



...Молодой островитянин гостил у богов на небе. Как-то, прогуливаясь в обществе одного из небожителей, он обратил внимание на семена, сушившиеся на солнце. Божественный спутник накормил гостя блюдом из удивительных зерен. Тот не смог удержаться от соблазна и припрятал несколько семян. Но стоящие на страже духи отобрали их. По возвращении на землю герой обнаружил, что на его пятках от долгого хождения босиком появились трещины. Он поспешил обратно на небо, наступил на чудесные зерна, и они застряли в трещинах. Так юноше удалось провести духов... Если верить легенде, все началось с нескольких зернышек. Сегодня же на выращивании и продаже риса базируется экономика 21 страны мира.



Для доброй половины человечества рис — основной продукт питания. Однако его потребление в очищенном виде вредит здоровью. В 1896 году голландский врач Христиан Эйкман (лауреат Нобелевской премии 1929 года в области медицины), работавший на острове Ява, установил причину заболевания бери-бери, распространенного в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Как показали опыты, страшная болезнь, приводящая к параличу, быстро развивалась у кур, голубей и уток, кормившихся вареным обрушенным (лишенным оболочки) рисом. А когда в рацион птиц ввели рисовые отруби, симптомы бери-бери исчезли. Эйкман предположил, что в белом рисе есть некая ядовитая субстанция, которая нейтрализуется противоядием, содержащимся в шелухе. Дальнейшие исследования подтвердили: так называемая шелуха — настоящая кладовая протеинов и витаминов.



Растет там, где не растут другие зерновые



...Бедному юноше никак не удавалось закончить уборку поля. Новые метелки риса появлялись вновь и вновь. Не выдержав, он посетовал на свою горькую долю. Прекрасная фея пожалела крестьянина и подарила ему бумагу, чтобы заткнуть соломины, из которых росли непокорные побеги...



Похоже, «бедный» герой сказки особенно не нуждался. Или был редким лентяем. Иначе бы он почел за счастье собрать обильный урожай. Ведь запастись рисом впрок — значило разбогатеть. В древности вожди японских племен хранили его в специальных амбарах, называвшихся «окура». Не случайно в современной Японии министерство финансов звучит как «окурасё» — дословно: министерство амбаров.



Без риса невозможно представить ни одного традиционного или ритуального японского блюда. До сих пор здесь сохранился обычай в первые дни нового года есть жидкую рисовую кашу с приправой из семи растений (диких и культивированных) — петрушки, пастушьей сумки, мокричника, крапивы, сушеницы, репы и редьки. В мокричнике много белка и железа, сушеница и крапива нормализуют кровяное давление, а репа и редька благоприятны для пищеварения. Одним словом, такая каша — замечательное народное средство от разных болезней.



Существуют строгие, выработанные веками, но известные далеко не всем правила приготовления риса. Сначала зерна промывают в большом количестве воды, пока она не станет совсем прозрачной. Для набухания их следует оставить в миске с водой по крайней мере на 30 минут летом и на один час зимой. Затем рис перекладывают в кастрюлю, вновь заливают холодной водой и варят без масла, соли и специй. Очень важно соблюдать пропорцию объемов риса и воды (на 1 стакан риса — 1,25 стакана воды). Кастрюлю плотно закрывают крышкой и ставят на средний огонь. После закипания огонь сперва увеличивают, а через минуту убавляют и варят рис еще четыре-пять минут. Затем его томят на слабом огне еще 10 минут, чтобы каждое зернышко впитало воду и стало «пушистым». Вода должна полностью испариться. В процессе варки и в течение 10 минут после нее крышку открывать ни в коем случае нельзя. В знойном мареве дрожит и плавится даль. Солнце, отражаясь в воде, слепит глаза. Полдень над рисовым полем.Так говорят о рисе эпические «Записи о деяниях древности». Они гласят, что ростки риса родились в глазах убиенной Богини Великой Пищи, просо родилось в ее ушах, фасоль — в носу...Японцы выращивают рис вот уже более двух тысяч лет. С его возделыванием связано множество мифов и обрядов. Посев, пересадка всходов и сбор урожая сопровождались мистическими ритуалами, главная цель которых — сохранить Душу риса, обитающую в первом снопе нового урожая. Чтобы не спугнуть ее грубым прикосновением серпа, метелки злака срезали особым ножичком и берегли до следующего сезона.Обидеть божество считалось самым опрометчивым поступком в жизни. Дошедшие до наших дней сказания «Древние Фудоки» повествуют о том, как жители одной из деревень, разбогатев в урожайный год, обленились, перестали работать, принялись пить сакэ и развлекаться. Однажды рисовую лепешку они сделали мишенью для стрельбы из лука... Оскорбленная Душа риса обернулась прекрасной белой птицей и улетела. Поля пришли в запустение, и люди погибли от голода....Молодой островитянин гостил у богов на небе. Как-то, прогуливаясь в обществе одного из небожителей, он обратил внимание на семена, сушившиеся на солнце. Божественный спутник накормил гостя блюдом из удивительных зерен. Тот не смог удержаться от соблазна и припрятал несколько семян. Но стоящие на страже духи отобрали их. По возвращении на землю герой обнаружил, что на его пятках от долгого хождения босиком появились трещины. Он поспешил обратно на небо, наступил на чудесные зерна, и они застряли в трещинах. Так юноше удалось провести духов... Если верить легенде, все началось с нескольких зернышек. Сегодня же на выращивании и продаже риса базируется экономика 21 страны мира.Для доброй половины человечества рис — основной продукт питания. Однако его потребление в очищенном виде вредит здоровью. В 1896 году голландский врач Христиан Эйкман (лауреат Нобелевской премии 1929 года в области медицины), работавший на острове Ява, установил причину заболевания бери-бери, распространенного в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Как показали опыты, страшная болезнь, приводящая к параличу, быстро развивалась у кур, голубей и уток, кормившихся вареным обрушенным (лишенным оболочки) рисом. А когда в рацион птиц ввели рисовые отруби, симптомы бери-бери исчезли. Эйкман предположил, что в белом рисе есть некая ядовитая субстанция, которая нейтрализуется противоядием, содержащимся в шелухе. Дальнейшие исследования подтвердили: так называемая шелуха — настоящая кладовая протеинов и витаминов....Бедному юноше никак не удавалось закончить уборку поля. Новые метелки риса появлялись вновь и вновь. Не выдержав, он посетовал на свою горькую долю. Прекрасная фея пожалела крестьянина и подарила ему бумагу, чтобы заткнуть соломины, из которых росли непокорные побеги...Похоже, «бедный» герой сказки особенно не нуждался. Или был редким лентяем. Иначе бы он почел за счастье собрать обильный урожай. Ведь запастись рисом впрок — значило разбогатеть. В древности вожди японских племен хранили его в специальных амбарах, называвшихся «окура». Не случайно в современной Японии министерство финансов звучит как «окурасё» — дословно: министерство амбаров.Без риса невозможно представить ни одного традиционного или ритуального японского блюда. До сих пор здесь сохранился обычай в первые дни нового года есть жидкую рисовую кашу с приправой из семи растений (диких и культивированных) — петрушки, пастушьей сумки, мокричника, крапивы, сушеницы, репы и редьки. В мокричнике много белка и железа, сушеница и крапива нормализуют кровяное давление, а репа и редька благоприятны для пищеварения. Одним словом, такая каша — замечательное народное средство от разных болезней.Существуют строгие, выработанные веками, но известные далеко не всем правила приготовления риса. Сначала зерна промывают в большом количестве воды, пока она не станет совсем прозрачной. Для набухания их следует оставить в миске с водой по крайней мере на 30 минут летом и на один час зимой. Затем рис перекладывают в кастрюлю, вновь заливают холодной водой и варят без масла, соли и специй. Очень важно соблюдать пропорцию объемов риса и воды (на 1 стакан риса — 1,25 стакана воды). Кастрюлю плотно закрывают крышкой и ставят на средний огонь. После закипания огонь сперва увеличивают, а через минуту убавляют и варят рис еще четыре-пять минут. Затем его томят на слабом огне еще 10 минут, чтобы каждое зернышко впитало воду и стало «пушистым». Вода должна полностью испариться. В процессе варки и в течение 10 минут после нее крышку открывать ни в коем случае нельзя.

