Журнал для современных женщин
Женский журнал Ресничка - главная страница

Странички из истории - факты, вымыслы, размышления о женщинах и для женщин

К истории можно относиться по-разному, поговаривают, что никто так не изменил историю человечества, как сами историки. Вольтер говорил, что история - ложь, с которой все согласны, Дюма - что история подобна гвоздю, но который можно повесить все что угодно.

Так или иначе, но нет других способов судить о будущем, кроме как изучая прошлое, и нет способов избежать своих ошибок, не анализируя ошибки других. История - это мудрость человечества, из нее мы черпаем опыт предыдущих поколений, который можем использовать с пользой для себя и своих близких. И, наконец, история - это просто очень интересно!
Поиск по сайту

Баллады о рисе
18 марта 2020
В знойном мареве дрожит и плавится даль. Солнце, отражаясь в воде, слепит глаза. Полдень над рисовым полем.

«Скромный на вид, но благородный...»

Так говорят о рисе эпические «Записи о деяниях древности». Они гласят, что ростки риса родились в глазах убиенной Богини Великой Пищи, просо родилось в ее ушах, фасоль — в носу...

Японцы выращивают рис вот уже более двух тысяч лет. С его возделыванием связано множество мифов и обрядов. Посев, пересадка всходов и сбор урожая сопровождались мистическими ритуалами, главная цель которых — сохранить Душу риса, обитающую в первом снопе нового урожая. Чтобы не спугнуть ее грубым прикосновением серпа, метелки злака срезали особым ножичком и берегли до следующего сезона.

Обидеть божество считалось самым опрометчивым поступком в жизни. Дошедшие до наших дней сказания «Древние Фудоки» повествуют о том, как жители одной из деревень, разбогатев в урожайный год, обленились, перестали работать, принялись пить сакэ и развлекаться. Однажды рисовую лепешку они сделали мишенью для стрельбы из лука... Оскорбленная Душа риса обернулась прекрасной белой птицей и улетела. Поля пришли в запустение, и люди погибли от голода.

легенды о рисе из ЯпонииСимвол здоровья и процветания, удачи и долголетия

...Молодой островитянин гостил у богов на небе. Как-то, прогуливаясь в обществе одного из небожителей, он обратил внимание на семена, сушившиеся на солнце. Божественный спутник накормил гостя блюдом из удивительных зерен. Тот не смог удержаться от соблазна и припрятал несколько семян. Но стоящие на страже духи отобрали их. По возвращении на землю герой обнаружил, что на его пятках от долгого хождения босиком появились трещины. Он поспешил обратно на небо, наступил на чудесные зерна, и они застряли в трещинах. Так юноше удалось провести духов... Если верить легенде, все началось с нескольких зернышек. Сегодня же на выращивании и продаже риса базируется экономика 21 страны мира.

Для доброй половины человечества рис — основной продукт питания. Однако его потребление в очищенном виде вредит здоровью. В 1896 году голландский врач Христиан Эйкман (лауреат Нобелевской премии 1929 года в области медицины), работавший на острове Ява, установил причину заболевания бери-бери, распространенного в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Как показали опыты, страшная болезнь, приводящая к параличу, быстро развивалась у кур, голубей и уток, кормившихся вареным обрушенным (лишенным оболочки) рисом. А когда в рацион птиц ввели рисовые отруби, симптомы бери-бери исчезли. Эйкман предположил, что в белом рисе есть некая ядовитая субстанция, которая нейтрализуется противоядием, содержащимся в шелухе. Дальнейшие исследования подтвердили: так называемая шелуха — настоящая кладовая протеинов и витаминов.

Растет там, где не растут другие зерновые

...Бедному юноше никак не удавалось закончить уборку поля. Новые метелки риса появлялись вновь и вновь. Не выдержав, он посетовал на свою горькую долю. Прекрасная фея пожалела крестьянина и подарила ему бумагу, чтобы заткнуть соломины, из которых росли непокорные побеги...

Похоже, «бедный» герой сказки особенно не нуждался. Или был редким лентяем. Иначе бы он почел за счастье собрать обильный урожай. Ведь запастись рисом впрок — значило разбогатеть. В древности вожди японских племен хранили его в специальных амбарах, называвшихся «окура». Не случайно в современной Японии министерство финансов звучит как «окурасё» — дословно: министерство амбаров.

Без риса невозможно представить ни одного традиционного или ритуального японского блюда. До сих пор здесь сохранился обычай в первые дни нового года есть жидкую рисовую кашу с приправой из семи растений (диких и культивированных) — петрушки, пастушьей сумки, мокричника, крапивы, сушеницы, репы и редьки. В мокричнике много белка и железа, сушеница и крапива нормализуют кровяное давление, а репа и редька благоприятны для пищеварения. Одним словом, такая каша — замечательное народное средство от разных болезней.

Существуют строгие, выработанные веками, но известные далеко не всем правила приготовления риса. Сначала зерна промывают в большом количестве воды, пока она не станет совсем прозрачной. Для набухания их следует оставить в миске с водой по крайней мере на 30 минут летом и на один час зимой. Затем рис перекладывают в кастрюлю, вновь заливают холодной водой и варят без масла, соли и специй. Очень важно соблюдать пропорцию объемов риса и воды (на 1 стакан риса — 1,25 стакана воды). Кастрюлю плотно закрывают крышкой и ставят на средний огонь. После закипания огонь сперва увеличивают, а через минуту убавляют и варят рис еще четыре-пять минут. Затем его томят на слабом огне еще 10 минут, чтобы каждое зернышко впитало воду и стало «пушистым». Вода должна полностью испариться. В процессе варки и в течение 10 минут после нее крышку открывать ни в коем случае нельзя.
Все статьи раздела
Баллады о рисе »
Вечное стремление к красоте »
Как рождаются шедевры »
Как шут позабавил короля »
Что дарили наши предки »
На праздник к нам пришли »
Язык цветов »
Век гламура »
Век гламура »
Святой Валентин: Герой любовников »
Свет невечерний »
Искусство офисных маневров »
Дресс-код на все времена »
История Нового года в России »
Летите, голуби »
Женщины-богомилы »
Новогодняя королева »
Искусство ветра и воды »
Кто на свете всех милее »
Великий тибетский врачеватель Бадмаев »
История делового стиля в мужской одежде »
Что мы знаем о перчатках »
Искусство макияжа »
Одежда эпохи Ренессанс »
Разнообразие пальто »
Сильная Брунгильда и смелая Калипатера »
История губной помады »
Персональный гороскоп – верить или нет? »
Экотрениг На вольных хлебах
Советуем прочитать
Арбузная диета - самая вкусная диета
Арбузом можно утолить жажду и досыта наесться, а заодно избавиться от шлаков и «промыть» организм.

О мужчинах, любви и не только…
Есть такая любопытная и очень мудрая мысль: мир - это зеркало, в котором каждый видит лишь то, что хочет видеть.

Уход за кожей в зимнее время
Зима - серьезное испытание для всего организма, но первой принимает удар на себя кожа, неслучайно названная защитным покровом.

Это теплое место - ванна
Ванны "с приправами" оказывают заметное влияние на тело и дух, а потому считаются если не лечебными, то оздоровительными.

Стриптиз – танец страсти и чувственности
Никакой другой танец не позволяет женщине эмоционально раскрыться и раскрепоститься так, как стрип.


Copyright © 2006. Женский журнал Ресничка. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Главная страница | Контакты
Главная страница | Сделать стартовой | Добавить в избранное | ФОРУМ

Рецепты красоты

Рецепты красоты
Простые, но
по-настоящему действенные способы выглядеть на все сто!

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб
Диеты, упражнения, шейпинг, йога...
Все о здоровом образе жизни.

Гороскопы на сегодня

ежедневный »
любовный »
бизнес »
здоровья »
эротический »

Психологическая помощь

Заметки психолога
Небольшие, но весьма поучительные уроки для тех, кто хочет разобраться в себе.

Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты с фотографиями
Вкусные рецепты с фотографиями от нашего шеф-повара

Идем в магазин

Идем в магазин
Школа покупателя. Как выбирать и что покупать - советы наших экспертов.

О любви и не только

Ваши истории
Невыдуманные истории наших читателей. Присоединяйтесь!

Странички из истории

Страницы истории
Исторические мифы и правдивые факты, великие изобретения, тайны и загадки.