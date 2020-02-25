Вечное стремление к красоте »

25 февраля 2020



Родиной косметики считается Древний Восток, а широкое распространение она получила в Древнем Египте: именно от египтянок к нам пришли карандаш для бровей, краска для глаз, пудра и многое другое. Древней Греции мы обязаны таким важным косметическим средством как тушь для ресниц. Именно гречанки начали чернить ресницы сажей и закреплять ее смесью яичного белка со светлой смолой, а для румян они использовали сурик. Богатые римлянки использовали уголь для подводки бровей, а золотой краской украшали веки.



Галантная эпоха во Франции возвела в культ «фарфоровую» кожу - создать ее помогала пудра, которую наносили толстым слоем. Поверх пудры рисовались жилки для видимости тонкой, прозрачной кожи, и наносились яркие румяна. Особым шиком считались мушки, которые изготовлялись из черной шелковой или бархатной ткани - они подчеркивали нежную белизну кожи.



На рубеже Х1Х-ХХ веков женщина должна была выглядеть скромно и естественно. Декоративная косметика исключалась, так же, как и загар, для отбеливания кожи использовались специальные крема и мази. Но в это же время зарождается движение суфражисток - женщин, борющихся за равноправие. Для подчеркивания своей естественной красоты они используют декоративную косметику. Этим красивым, умело подкрашенным, уверенным в себе женщинам начинают подражать, и вскоре помада и краска для ресниц становятся необходимым атрибутом светских дам.



Первая мировая война вносит свои коррективы в развитие косметики: женщины не должны выглядеть легкомысленно, поэтому использовалась только помада и немного блестящего вазелина на веки. Зато после войны наступило время женщин загадочных и роковых. Короткие стрижки под мальчика, кровавые губы, обведенные черным карандашом глаза: появился стиль женщины-«вамп». В то же время был изобретен принцип «цветовой гармонии макияжа»: блондинкам предписывались зеленые или голубые тени для век, брюнеткам - черные или коричневые.



В 1921 году появляется водостойкая тушь, а в тридцатые годы моду начинает диктовать Голливуд. Кожа звезд экрана выглядит ухоженной и естественной, а глаза глубокими и выразительными: ровный цвет лица достигается использованием компактной пудры, а глубина глаз - специальными тенями и накладными ресницами.



С началом Второй мировой войны из магазинов исчезли многие товары, в том числе и косметические. Женщинам Европы приходилось пользоваться подручными средствами: ресницы красили сапожной ваксой, а брови - обувным кремом.



Женщина послевоенного периода не хотела больше быть скромной, она желала быть роскошной. Наступило настоящее пиршество красок: бирюзовые тени в сочетании с оранжевыми губами, зеленые тени с тушью медного оттенка. Но технологии производства совершенствовались, и уже можно было наносить грим и выглядеть естественно.



Прозрачная кожа, светлые брови, влажный рот без контура... Что еще остается? Глаза. Вот тут милые дамы давали волю фантазии: краски было очень много, искусственные ресницы с верхнего века плавно перекочевали на нижнее.



В начале 1970-х макияж становится солнечным: загорелое лицо, блестящие румяна, яркие влажные губы.



В 1980-е, в эпоху диско, женщины красились эффектно: яркие переливчатые тени для век, темно-красные губы, золотой или серебряный блеск для лица.



В начале 1990-х моду на макияж диктуют топ-модели. Это время терракотового оттенка теней для глаз и красной помады. В середине 1990-х рождается стиль «гранж» - бледное лицо, нездоровый румянец, ярко обведенные глаза, губы темные до черного. Но вскоре в моду снова входят чистые здоровые лица. Даже тушь становится бесцветной, только придающей влажность ресницам, новые тональные крема имеют светоотражающие пигменты, губы покрыты прозрачным блеском: женщина конца 1990-х выглядит так, словно только что приняла душ. Вот с такой богатой историей мир макияжа пришел к третьему тысячелетию.



Казалось бы, всё уже было, и новые тенденции в моде - это лишь повторение хорошо забытого старого, а все прогнозы, вероятно, бессмысленны... Однако ничто так не волнует нас, как поиск собственного идеального образа, ведь все мы хотим быть красивыми!



Преимущество женщин XXI века в том, что к вашим услугам существует целая индустрия красоты - лаборатории, научные исследования, специалисты в разных областях: косметологи, дерматологи, визажисты, стилисты. И основная задача косметики третьего тысячелетия помочь женщине выразить свою индивидуальность, помочь создать именно ваш уникальный образ. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и результаты не заставят себя ждать! История декоративной косметики насчитывает тысячелетия - в любые времена и в разных странах мира женщины хотели быть красивыми. И они прикладывали для этого все силы, иной раз воплощая в жизнь пословицу о красоте, требующей жертв.Родиной косметики считается Древний Восток, а широкое распространение она получила в Древнем Египте: именно от египтянок к нам пришли карандаш для бровей, краска для глаз, пудра и многое другое. Древней Греции мы обязаны таким важным косметическим средством как тушь для ресниц. Именно гречанки начали чернить ресницы сажей и закреплять ее смесью яичного белка со светлой смолой, а для румян они использовали сурик. Богатые римлянки использовали уголь для подводки бровей, а золотой краской украшали веки.Галантная эпоха во Франции возвела в культ «фарфоровую» кожу - создать ее помогала пудра, которую наносили толстым слоем. Поверх пудры рисовались жилки для видимости тонкой, прозрачной кожи, и наносились яркие румяна. Особым шиком считались мушки, которые изготовлялись из черной шелковой или бархатной ткани - они подчеркивали нежную белизну кожи.На рубеже Х1Х-ХХ веков женщина должна была выглядеть скромно и естественно. Декоративная косметика исключалась, так же, как и загар, для отбеливания кожи использовались специальные крема и мази. Но в это же время зарождается движение суфражисток - женщин, борющихся за равноправие. Для подчеркивания своей естественной красоты они используют декоративную косметику. Этим красивым, умело подкрашенным, уверенным в себе женщинам начинают подражать, и вскоре помада и краска для ресниц становятся необходимым атрибутом светских дам.Первая мировая война вносит свои коррективы в развитие косметики: женщины не должны выглядеть легкомысленно, поэтому использовалась только помада и немного блестящего вазелина на веки. Зато после войны наступило время женщин загадочных и роковых. Короткие стрижки под мальчика, кровавые губы, обведенные черным карандашом глаза: появился стиль женщины-«вамп». В то же время был изобретен принцип «цветовой гармонии макияжа»: блондинкам предписывались зеленые или голубые тени для век, брюнеткам - черные или коричневые.В 1921 году появляется водостойкая тушь, а в тридцатые годы моду начинает диктовать Голливуд. Кожа звезд экрана выглядит ухоженной и естественной, а глаза глубокими и выразительными: ровный цвет лица достигается использованием компактной пудры, а глубина глаз - специальными тенями и накладными ресницами.С началом Второй мировой войны из магазинов исчезли многие товары, в том числе и косметические. Женщинам Европы приходилось пользоваться подручными средствами: ресницы красили сапожной ваксой, а брови - обувным кремом.Женщина послевоенного периода не хотела больше быть скромной, она желала быть роскошной. Наступило настоящее пиршество красок: бирюзовые тени в сочетании с оранжевыми губами, зеленые тени с тушью медного оттенка. Но технологии производства совершенствовались, и уже можно было наносить грим и выглядеть естественно.Прозрачная кожа, светлые брови, влажный рот без контура... Что еще остается? Глаза. Вот тут милые дамы давали волю фантазии: краски было очень много, искусственные ресницы с верхнего века плавно перекочевали на нижнее.В начале 1970-х макияж становится солнечным: загорелое лицо, блестящие румяна, яркие влажные губы.В 1980-е, в эпоху диско, женщины красились эффектно: яркие переливчатые тени для век, темно-красные губы, золотой или серебряный блеск для лица.В начале 1990-х моду на макияж диктуют топ-модели. Это время терракотового оттенка теней для глаз и красной помады. В середине 1990-х рождается стиль «гранж» - бледное лицо, нездоровый румянец, ярко обведенные глаза, губы темные до черного. Но вскоре в моду снова входят чистые здоровые лица. Даже тушь становится бесцветной, только придающей влажность ресницам, новые тональные крема имеют светоотражающие пигменты, губы покрыты прозрачным блеском: женщина конца 1990-х выглядит так, словно только что приняла душ. Вот с такой богатой историей мир макияжа пришел к третьему тысячелетию.Казалось бы, всё уже было, и новые тенденции в моде - это лишь повторение хорошо забытого старого, а все прогнозы, вероятно, бессмысленны... Однако ничто так не волнует нас, как поиск собственного идеального образа, ведь все мы хотим быть красивыми!Преимущество женщин XXI века в том, что к вашим услугам существует целая индустрия красоты - лаборатории, научные исследования, специалисты в разных областях: косметологи, дерматологи, визажисты, стилисты. И основная задача косметики третьего тысячелетия помочь женщине выразить свою индивидуальность, помочь создать именно ваш уникальный образ. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и результаты не заставят себя ждать!

