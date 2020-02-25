Журнал для современных женщин
Женский журнал Ресничка - главная страница

Странички из истории - факты, вымыслы, размышления о женщинах и для женщин

К истории можно относиться по-разному, поговаривают, что никто так не изменил историю человечества, как сами историки. Вольтер говорил, что история - ложь, с которой все согласны, Дюма - что история подобна гвоздю, но который можно повесить все что угодно.

Так или иначе, но нет других способов судить о будущем, кроме как изучая прошлое, и нет способов избежать своих ошибок, не анализируя ошибки других. История - это мудрость человечества, из нее мы черпаем опыт предыдущих поколений, который можем использовать с пользой для себя и своих близких. И, наконец, история - это просто очень интересно!
Поиск по сайту

Вечное стремление к красоте
25 февраля 2020
История декоративной косметики насчитывает тысячелетия - в любые времена и в разных странах мира женщины хотели быть красивыми. И они прикладывали для этого все силы, иной раз воплощая в жизнь пословицу о красоте, требующей жертв.

Родиной косметики считается Древний Восток, а широкое распространение она получила в Древнем Египте: именно от египтянок к нам пришли карандаш для бровей, краска для глаз, пудра и многое другое. Древней Греции мы обязаны таким важным косметическим средством как тушь для ресниц. Именно гречанки начали чернить ресницы сажей и закреплять ее смесью яичного белка со светлой смолой, а для румян они использовали сурик. Богатые римлянки использовали уголь для подводки бровей, а золотой краской украшали веки.

Галантная эпоха во Франции возвела в культ «фарфоровую» кожу - создать ее помогала пудра, которую наносили толстым слоем. Поверх пудры рисовались жилки для видимости тонкой, прозрачной кожи, и наносились яркие румяна. Особым шиком считались мушки, которые изготовлялись из черной шелковой или бархатной ткани - они подчеркивали нежную белизну кожи.

На рубеже Х1Х-ХХ веков женщина должна была выглядеть скромно и естественно. Декоративная косметика исключалась, так же, как и загар, для отбеливания кожи использовались специальные крема и мази. Но в это же время зарождается движение суфражисток - женщин, борющихся за равноправие. Для подчеркивания своей естественной красоты они используют декоративную косметику. Этим красивым, умело подкрашенным, уверенным в себе женщинам начинают подражать, и вскоре помада и краска для ресниц становятся необходимым атрибутом светских дам.

вечное стремление женщин выглядеть красивоПервая мировая война вносит свои коррективы в развитие косметики: женщины не должны выглядеть легкомысленно, поэтому использовалась только помада и немного блестящего вазелина на веки. Зато после войны наступило время женщин загадочных и роковых. Короткие стрижки под мальчика, кровавые губы, обведенные черным карандашом глаза: появился стиль женщины-«вамп». В то же время был изобретен принцип «цветовой гармонии макияжа»: блондинкам предписывались зеленые или голубые тени для век, брюнеткам - черные или коричневые.

В 1921 году появляется водостойкая тушь, а в тридцатые годы моду начинает диктовать Голливуд. Кожа звезд экрана выглядит ухоженной и естественной, а глаза глубокими и выразительными: ровный цвет лица достигается использованием компактной пудры, а глубина глаз - специальными тенями и накладными ресницами.

С началом Второй мировой войны из магазинов исчезли многие товары, в том числе и косметические. Женщинам Европы приходилось пользоваться подручными средствами: ресницы красили сапожной ваксой, а брови - обувным кремом.

Женщина послевоенного периода не хотела больше быть скромной, она желала быть роскошной. Наступило настоящее пиршество красок: бирюзовые тени в сочетании с оранжевыми губами, зеленые тени с тушью медного оттенка. Но технологии производства совершенствовались, и уже можно было наносить грим и выглядеть естественно.

Прозрачная кожа, светлые брови, влажный рот без контура... Что еще остается? Глаза. Вот тут милые дамы давали волю фантазии: краски было очень много, искусственные ресницы с верхнего века плавно перекочевали на нижнее.

В начале 1970-х макияж становится солнечным: загорелое лицо, блестящие румяна, яркие влажные губы.

В 1980-е, в эпоху диско, женщины красились эффектно: яркие переливчатые тени для век, темно-красные губы, золотой или серебряный блеск для лица.

В начале 1990-х моду на макияж диктуют топ-модели. Это время терракотового оттенка теней для глаз и красной помады. В середине 1990-х рождается стиль «гранж» - бледное лицо, нездоровый румянец, ярко обведенные глаза, губы темные до черного. Но вскоре в моду снова входят чистые здоровые лица. Даже тушь становится бесцветной, только придающей влажность ресницам, новые тональные крема имеют светоотражающие пигменты, губы покрыты прозрачным блеском: женщина конца 1990-х выглядит так, словно только что приняла душ. Вот с такой богатой историей мир макияжа пришел к третьему тысячелетию.

Казалось бы, всё уже было, и новые тенденции в моде - это лишь повторение хорошо забытого старого, а все прогнозы, вероятно, бессмысленны... Однако ничто так не волнует нас, как поиск собственного идеального образа, ведь все мы хотим быть красивыми!

Преимущество женщин XXI века в том, что к вашим услугам существует целая индустрия красоты - лаборатории, научные исследования, специалисты в разных областях: косметологи, дерматологи, визажисты, стилисты. И основная задача косметики третьего тысячелетия помочь женщине выразить свою индивидуальность, помочь создать именно ваш уникальный образ. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и результаты не заставят себя ждать!
Все статьи раздела
Вечное стремление к красоте »
Как рождаются шедевры »
Как шут позабавил короля »
Что дарили наши предки »
На праздник к нам пришли »
Язык цветов »
Век гламура »
Век гламура »
Святой Валентин: Герой любовников »
Свет невечерний »
Искусство офисных маневров »
Дресс-код на все времена »
История Нового года в России »
Летите, голуби »
Женщины-богомилы »
Новогодняя королева »
Искусство ветра и воды »
Кто на свете всех милее »
Великий тибетский врачеватель Бадмаев »
История делового стиля в мужской одежде »
Что мы знаем о перчатках »
Искусство макияжа »
Одежда эпохи Ренессанс »
Разнообразие пальто »
Сильная Брунгильда и смелая Калипатера »
История губной помады »
Персональный гороскоп – верить или нет? »
Экотрениг На вольных хлебах
Советуем прочитать
Как не зависеть от капризов погоды
По словам медиков, во время магнитных бурь количество инфарктов и инсультов практически удваивается.

Манипуляторы - кто они?
Манипуляция - вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего выигрыша.

Скажи мне, что ты ешь…
Рацион современного человека наполовину состоит из продуктов, которые наш недалекий предок едва ли признал бы едой.

Уход за волосами по-научному
Весной волосы выпадают, болеют и страдают в несколько раз сильнее, чем даже в лютые морозы и сильнейший солнцепек.

Танец живота - загадочный танец жизни
Изначально танец живота являлся тренировкой брюшных мышц женщин для подготовки к родам.


Copyright © 2006. Женский журнал Ресничка. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Главная страница | Контакты
Главная страница | Сделать стартовой | Добавить в избранное | ФОРУМ

Рецепты красоты

Рецепты красоты
Простые, но
по-настоящему действенные способы выглядеть на все сто!

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб
Диеты, упражнения, шейпинг, йога...
Все о здоровом образе жизни.

Гороскопы на сегодня

ежедневный »
любовный »
бизнес »
здоровья »
эротический »

Психологическая помощь

Заметки психолога
Небольшие, но весьма поучительные уроки для тех, кто хочет разобраться в себе.

Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты с фотографиями
Вкусные рецепты с фотографиями от нашего шеф-повара

Идем в магазин

Идем в магазин
Школа покупателя. Как выбирать и что покупать - советы наших экспертов.

О любви и не только

Ваши истории
Невыдуманные истории наших читателей. Присоединяйтесь!

Странички из истории

Страницы истории
Исторические мифы и правдивые факты, великие изобретения, тайны и загадки.