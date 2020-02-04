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Фитнес-клуб - заочные уроки здоровья и стройности

Бесспорно, интернет - не самое лучшее место для занятий фитнесом или другими физическими упражнениями. Хотя и здесь есть свои методики, например комплекс упражнений для позвоночника не вставая со стула - рекомендуется для тех, кто постоянно за компьютером.

Но зато в интернете можно получить массу теоретической информации, которая подчас не менее важна, чем практические занятия. Итак, доступным языком - теоретические основы и способы похудания, рецепты построения красивой фигуры и оригинальные комплексы упражнений. Изучайте на здоровье, худейте без диет, но не забывайте посещать спортзал!
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Готовимся к весне!
4 февраля 2020
Кажется, только недавно были новогодние каникулы, и связанные с ними приподнятое настроение, предпраздничные хлопоты и отпускные надежды. Но прошел всего лишь месяц — и такое ощущение, что вы не отдыхали целую вечность. С учетом аномально теплой зимы в этом году, самое время встряхнуться и начать подготовку к долгожданной весне.

Провести курс детокса

Существует множество способов очистить организм - от щадящих до достаточно жестких. Что бы вы ни выбрали, помните самое главное: внимательно прислушивайтесь к себе во время процедур. И сразу же прекращайте их, если почувствуете недомогание. Можно попробовать детокс-коктейль для очистки крови и печени, популярный среди голливудских звезд. Смешайте сок половины лимона, 120 мл свекольного сока и ложку меда со стаканом холодной воды. Выпивайте эту смесь натощак в течение 10 дней.

А вот еще один способ, не такой радикальный, как предыдущий: вам понадобятся 2 яблока, 1 морковь, половина сладкого перца, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, долька лимона с цедрой. Из яблок и сладкого перца вырежьте сердцевину, морковь очистите. Положите все в соковыжималку и приготовьте сок. Яблочные пектины - главное действующее лицо этого коктейля. Они не перевариваются, зато служат своеобразной «метлой» для организма - забирают с собой тяжелые металлы (свинец, кобальт, медь) и шлаки. Тартроновая кислота из огуречного сока препятствует превращению углеводов в жиры, а сельдерей активизирует обмен веществ. Пейте эту смесь через день в течение месяца - результат не заставит себя ждать.

зеленый коктейльПовысить иммунитет

Где искать витамины, как не в свежей зелени? А если добавить еще и имбирь - успех просто гарантирован. Не зря этот чудо-корень входит в состав более половины средств древней китайской медицины, восстанавливающих иммунитет. Прежде чем приступать к приготовлению коктейля, как следует измельчите имбирь (или возьмите уже молотый), затем смешайте его с мелко порубленной зеленью, добавьте 100 мл кефира, 50 мл минеральной воды, посолите и взбейте в блендере. Получившийся напиток перелейте в стакан и сверху слегка посыпьте красным перцем. Кстати, имбирь можно использовать и в качестве экстренной помощи при гриппе. Если почувствуете, что заболеваете, сразу же выпейте имбирного чая с молоком, - и простуда отступит.

Сбросить лишнее

Если вы чувствуете, что набрали лишний вес, похудеть поможет такой эликсир: соедините сок одного грейпфрута, 1-2 столовые ложки кленового сиропа или березового сока, щепотку красного молотого перца и стакан теплой воды. Выпивайте три-четыре стакана в день - и уже скоро заметите изменения. Можно принимать стакан чудо-напитка только по утрам, но имейте в виду, что в этом случае эффект окажется не столь быстрым. Результат будет еще лучше, если параллельно использовать кремы для похудения.

Прийти в тонус

Если вы чувствуете постоянную усталость, взбодриться вам поможет специальный энергетический коктейль. Смешайте 100 мл морковного сока, 50 мл апельсинового и 30 мл лимонного, добавьте чайную ложку меда. Вообще, все цитрусовые способны наполнять ощущением радости, а апельсин, к тому же, содержит сильный антиоксидант, а еще фолиевую кислоту, которая помогает работе мозга. Каротин и целый отряд витаминов в морковном соке поспешат улучшить состояние организма не только изнутри, но и снаружи.

Освежить лицо

Кожа лица может рассказать о многом. Недаром про счастливого человека говорят, что он будто светится изнутри. Добавить коже сияния и гладкости поможет густой микс из овощей и фруктов. Возьмите 1/2 авокадо, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, 4 бразильских ореха, 4 яблока, несколько кубиков льда. Вырежьте сердцевину из яблок и положите их в соковыжималку вместе с огурцом и сельдереем, выжмите сок, залейте его в блендер, добавьте орехи, очищенные от кожицы ломтики авокадо и лед. Смешивайте на высокой скорости около 60 секунд. Получившийся коктейль пейте вместо обеда или ужина - и довольно скоро увидите, как кожа преобразится.

Остановить время

Немецкие ученые недавно провели исследование и пришли к неожиданному выводу: чемпионы в борьбе с морщинами - фрукты и овощи красного цвета. Дело в том, что в них в избытке содержатся антиоксиданты, которые связывают пресловутые свободные радикалы, - в последние годы мы узнали, что именно эти коварные частицы являются главными виновниками старения кожи. Предлагаем попробовать такой рецепт «эликсира молодости»: по горсти ягод клюквы, брусники, клубники, малины и вишни взбейте с 90 мл гранатового сока. Последний, кстати, содержит больше антиоксидантов, чем любой другой напиток, будь то красное вино или самый лучший зеленый чай.
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