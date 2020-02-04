Готовимся к весне! »

4 февраля 2020



Провести курс детокса



Существует множество способов очистить организм - от щадящих до достаточно жестких. Что бы вы ни выбрали, помните самое главное: внимательно прислушивайтесь к себе во время процедур. И сразу же прекращайте их, если почувствуете недомогание. Можно попробовать детокс-коктейль для очистки крови и печени, популярный среди голливудских звезд. Смешайте сок половины лимона, 120 мл свекольного сока и ложку меда со стаканом холодной воды. Выпивайте эту смесь натощак в течение 10 дней.



А вот еще один способ, не такой радикальный, как предыдущий: вам понадобятся 2 яблока, 1 морковь, половина сладкого перца, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, долька лимона с цедрой. Из яблок и сладкого перца вырежьте сердцевину, морковь очистите. Положите все в соковыжималку и приготовьте сок. Яблочные пектины - главное действующее лицо этого коктейля. Они не перевариваются, зато служат своеобразной «метлой» для организма - забирают с собой тяжелые металлы (свинец, кобальт, медь) и шлаки. Тартроновая кислота из огуречного сока препятствует превращению углеводов в жиры, а сельдерей активизирует обмен веществ. Пейте эту смесь через день в течение месяца - результат не заставит себя ждать.



Повысить иммунитет



Где искать витамины, как не в свежей зелени? А если добавить еще и имбирь - успех просто гарантирован. Не зря этот чудо-корень входит в состав более половины средств древней китайской медицины, восстанавливающих иммунитет. Прежде чем приступать к приготовлению коктейля, как следует измельчите имбирь (или возьмите уже молотый), затем смешайте его с мелко порубленной зеленью, добавьте 100 мл кефира, 50 мл минеральной воды, посолите и взбейте в блендере. Получившийся напиток перелейте в стакан и сверху слегка посыпьте красным перцем. Кстати, имбирь можно использовать и в качестве экстренной помощи при гриппе. Если почувствуете, что заболеваете, сразу же выпейте имбирного чая с молоком, - и простуда отступит.



Сбросить лишнее



Если вы чувствуете, что набрали лишний вес, похудеть поможет такой эликсир: соедините сок одного грейпфрута, 1-2 столовые ложки кленового сиропа или березового сока, щепотку красного молотого перца и стакан теплой воды. Выпивайте три-четыре стакана в день - и уже скоро заметите изменения. Можно принимать стакан чудо-напитка только по утрам, но имейте в виду, что в этом случае эффект окажется не столь быстрым. Результат будет еще лучше, если параллельно использовать кремы для похудения.



Прийти в тонус



Если вы чувствуете постоянную усталость, взбодриться вам поможет специальный энергетический коктейль. Смешайте 100 мл морковного сока, 50 мл апельсинового и 30 мл лимонного, добавьте чайную ложку меда. Вообще, все цитрусовые способны наполнять ощущением радости, а апельсин, к тому же, содержит сильный антиоксидант, а еще фолиевую кислоту, которая помогает работе мозга. Каротин и целый отряд витаминов в морковном соке поспешат улучшить состояние организма не только изнутри, но и снаружи.



Освежить лицо



Кожа лица может рассказать о многом. Недаром про счастливого человека говорят, что он будто светится изнутри. Добавить коже сияния и гладкости поможет густой микс из овощей и фруктов. Возьмите 1/2 авокадо, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, 4 бразильских ореха, 4 яблока, несколько кубиков льда. Вырежьте сердцевину из яблок и положите их в соковыжималку вместе с огурцом и сельдереем, выжмите сок, залейте его в блендер, добавьте орехи, очищенные от кожицы ломтики авокадо и лед. Смешивайте на высокой скорости около 60 секунд. Получившийся коктейль пейте вместо обеда или ужина - и довольно скоро увидите, как кожа преобразится.



Остановить время



Немецкие ученые недавно провели исследование и пришли к неожиданному выводу: чемпионы в борьбе с морщинами - фрукты и овощи красного цвета. Дело в том, что в них в избытке содержатся антиоксиданты, которые связывают пресловутые свободные радикалы, - в последние годы мы узнали, что именно эти коварные частицы являются главными виновниками старения кожи. Предлагаем попробовать такой рецепт «эликсира молодости»: по горсти ягод клюквы, брусники, клубники, малины и вишни взбейте с 90 мл гранатового сока. Последний, кстати, содержит больше антиоксидантов, чем любой другой напиток, будь то красное вино или самый лучший зеленый чай. Кажется, только недавно были новогодние каникулы, и связанные с ними приподнятое настроение, предпраздничные хлопоты и отпускные надежды. Но прошел всего лишь месяц — и такое ощущение, что вы не отдыхали целую вечность. С учетом аномально теплой зимы в этом году, самое время встряхнуться и начать подготовку к долгожданной весне.Существует множество способов очистить организм - от щадящих до достаточно жестких. Что бы вы ни выбрали, помните самое главное: внимательно прислушивайтесь к себе во время процедур. И сразу же прекращайте их, если почувствуете недомогание. Можно попробовать детокс-коктейль для очистки крови и печени, популярный среди голливудских звезд. Смешайте сок половины лимона, 120 мл свекольного сока и ложку меда со стаканом холодной воды. Выпивайте эту смесь натощак в течение 10 дней.А вот еще один способ, не такой радикальный, как предыдущий: вам понадобятся 2 яблока, 1 морковь, половина сладкого перца, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, долька лимона с цедрой. Из яблок и сладкого перца вырежьте сердцевину, морковь очистите. Положите все в соковыжималку и приготовьте сок. Яблочные пектины - главное действующее лицо этого коктейля. Они не перевариваются, зато служат своеобразной «метлой» для организма - забирают с собой тяжелые металлы (свинец, кобальт, медь) и шлаки. Тартроновая кислота из огуречного сока препятствует превращению углеводов в жиры, а сельдерей активизирует обмен веществ. Пейте эту смесь через день в течение месяца - результат не заставит себя ждать.Где искать витамины, как не в свежей зелени? А если добавить еще и имбирь - успех просто гарантирован. Не зря этот чудо-корень входит в состав более половины средств древней китайской медицины, восстанавливающих иммунитет. Прежде чем приступать к приготовлению коктейля, как следует измельчите имбирь (или возьмите уже молотый), затем смешайте его с мелко порубленной зеленью, добавьте 100 мл кефира, 50 мл минеральной воды, посолите и взбейте в блендере. Получившийся напиток перелейте в стакан и сверху слегка посыпьте красным перцем. Кстати, имбирь можно использовать и в качестве экстренной помощи при гриппе. Если почувствуете, что заболеваете, сразу же выпейте имбирного чая с молоком, - и простуда отступит.Если вы чувствуете, что набрали лишний вес, похудеть поможет такой эликсир: соедините сок одного грейпфрута, 1-2 столовые ложки кленового сиропа или березового сока, щепотку красного молотого перца и стакан теплой воды. Выпивайте три-четыре стакана в день - и уже скоро заметите изменения. Можно принимать стакан чудо-напитка только по утрам, но имейте в виду, что в этом случае эффект окажется не столь быстрым. Результат будет еще лучше, если параллельно использовать кремы для похудения.Если вы чувствуете постоянную усталость, взбодриться вам поможет специальный энергетический коктейль. Смешайте 100 мл морковного сока, 50 мл апельсинового и 30 мл лимонного, добавьте чайную ложку меда. Вообще, все цитрусовые способны наполнять ощущением радости, а апельсин, к тому же, содержит сильный антиоксидант, а еще фолиевую кислоту, которая помогает работе мозга. Каротин и целый отряд витаминов в морковном соке поспешат улучшить состояние организма не только изнутри, но и снаружи.Кожа лица может рассказать о многом. Недаром про счастливого человека говорят, что он будто светится изнутри. Добавить коже сияния и гладкости поможет густой микс из овощей и фруктов. Возьмите 1/2 авокадо, 1/4 огурца, 1/4 стебля сельдерея, 4 бразильских ореха, 4 яблока, несколько кубиков льда. Вырежьте сердцевину из яблок и положите их в соковыжималку вместе с огурцом и сельдереем, выжмите сок, залейте его в блендер, добавьте орехи, очищенные от кожицы ломтики авокадо и лед. Смешивайте на высокой скорости около 60 секунд. Получившийся коктейль пейте вместо обеда или ужина - и довольно скоро увидите, как кожа преобразится.Немецкие ученые недавно провели исследование и пришли к неожиданному выводу: чемпионы в борьбе с морщинами - фрукты и овощи красного цвета. Дело в том, что в них в избытке содержатся антиоксиданты, которые связывают пресловутые свободные радикалы, - в последние годы мы узнали, что именно эти коварные частицы являются главными виновниками старения кожи. Предлагаем попробовать такой рецепт «эликсира молодости»: по горсти ягод клюквы, брусники, клубники, малины и вишни взбейте с 90 мл гранатового сока. Последний, кстати, содержит больше антиоксидантов, чем любой другой напиток, будь то красное вино или самый лучший зеленый чай.

