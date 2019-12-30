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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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На волосок от идеала
30 декабря 2019
«Коса толщиной в руку», «густая шевелюра» - где они, женщины, при взгляде на локоны которых мужчины превращаются в китайских болванчиков? И что мешает тебе рассыпать по плечам «водопад роскошных волос»?

Хотя женщины тратят массу сил и времени на создание причесок, лишь 7% мужчин обращают на это внимание в первую очередь. Однако при пристальном рассмотрении только двое из пяти джентльменов готовы продолжить знакомство, если у дамы локоны редкие или выглядят неухоженными. Почему волосы так часто не оправдывают наших ожиданий?

В гуще событий

Наследственность играет немалую роль в том, сколько волосяных фолликул у тебя находится в состоянии роста (в периоде анагена), а сколько - в стадии покоя (телогена), когда волосы готовы к выпадению. Но есть еще и...

шикарная прическа на Новый годВнешние причины. Самая распространенная - стрессы. К слову, более 80% женщин в состоянии стресса снимают его в парикмахерской. Вторая - нарушение питания, в частности жесткие диеты. Вопреки слухам мелирование или окрашивание при правильном выполнении не могут быть причиной выпадения волос. Даже «пережженные» пряди, хоть и теряют блеск и эластичность, не выпадают. А вот при длительном применении шампуня от перхоти волосы могут и «посыпаться».

Что делать: обратить внимание на свой образ жизни и рацион - возможно, дело в нехватке витаминов и микроэлементов (железа, цинка, селена).

Внутренние причины. Нарушение гормонального баланса может быть вызвано хроническими депрессиями, проблемами с желудочно-кишечным трактом или щитовидной железой. Но в 95% случаев виновником выпадения волос оказывается тестостерон. Хотя это мужской половой гормон, у женщин он тоже есть, но в меньших количествах. В норме его влияние на волосы нейтрализуется женским половым гормоном эстрогеном - поэтому мы и не лысеем так, как мужчины. Под действием фермента, содержащегося в волосяной луковице, тестостерон превращается в активный 5-альфа-дигидротестостерон; фолликулы при этом уменьшаются, а волосы истончаются. Во время беременности и после родов в женском организме бушуют гормональные бури. Поэтому нередко будущие мамы щеголяют роскошной шевелюрой, а после рождения ребенка расстраиваются, что волосы выпадают чуть ли не целыми прядями. Причиной этого также может стать длительный прием или отмена контрацептивов и даже некоторых лекарств (антибиотиков, антидепрессантов и др.).

Что делать: понять, что решить проблему с помощью супершампуня или специальной маски для волос не удастся. Если ты заметила, что пробор стал значительно шире, а новое поколение волос больше напоминает пушок, необходимо обратиться к трихологу или дерматологу для лечения истинной причины выпадения волос. Принимать препараты наугад не стоит - ты можешь ухудшить ситуацию.

В среднем волос живет от 3 до 6 лет, при этом в норме за сутки их выпадает от 40 до 80 штук. В месяц локоны подрастают на 1-2 см. Рассчитывать на то, что после стрижки или бритья головы шевелюра станет гуще, не стоит. Просто длинные волосы растут немного медленнее и концы у них секутся немного сильнее, чем у коротких. А количество волосяных луковиц от бритья не изменится.

Яркий пример

Если оставить в стороне тягу к экспериментам над внешностью, свойственную прекрасной половине человечества, основная причина массовой окраски волос - седина.

Седые волосы - не значит мертвые. Шевелюра может терять цвет по причине нехватки меланоцитов (пигментных клеток), нарушения выработки ими красящего вещества или появления в волосах пузырьков воздуха, усиливающих белый цвет. Седина, появившаяся уже в 16-18 лет, скорее всего, наследственная. Хотя это может быть и сигналом о неполадках с печенью или перенесенном вирусном гепатите. Есть мнение, что причиной потери пигментации может быть цитомегаловирусная инфекция. Зафиксировано появление временной седины при мигренях. Но все-таки чаще серебряные прядки в юном возрасте - признак витаминной недостаточности, гормональных расстройств, нарушения функции щитовидной железы и даже злоупотребления кофе и солнечными ваннами.

От нервного шока волосы могут лишиться пигментации, но такие случаи встречаются невероятно редко. А еще блондинки в среднем седеют раньше, но у брюнеток серебряные волоски более заметны.

Что делать: вырывать седые волоски бесполезно - вырастут такие же. Лучше заняться витаминизацией организма. И, конечно, проконсультироваться у врача на предмет общего состояния твоего организма. Если ты собралась закрашивать седину, не используй дешевые средства для волос или препараты с истекшим сроком годности: они могут оказаться вредными для кожи головы.


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