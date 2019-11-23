Загореть к зимним каникулам »

«Это вредно!» - обличает меня муж. - Люди, пристрастившиеся к солярию, чаще других умирают от рака кожи!» Я, конечно, с ним соглашаюсь. Но, посмотрев в зеркало и увидев свое серо-зеленое лицо, прямиком отправляюсь в солярий, чтобы на Новый год не выглядеть бледной поганкой.
Вечером, счастливая и загорелая, возвращаюсь домой, где меня ждет семейный скандал сразу на две темы: я не прислушиваюсь к мнению супруга и не забочусь о своем здоровье. Но теперь с этими проблемами покончено. Мир любительниц загара завоевывает новая технология - загар без солнца.Что это такое?
На вид обычная вертикальная кабинка для загара, что и в любом солярии. Но внешность, как говорится, обманчива: внутри вас не будут привычно жарить. На вас станут распылять специальный спрей. В результате в коже происходит пигментация, поэтому всего за один 7-минутный сеанс вы приобретаете здоровый блестящий загар - абсолютно идентичный естественному. У меня такой оттенок возникает после недели лежания на пляже.
Что покорило меня больше всего - загар получился абсолютно ровный, ни пятен, ни полосок. Кстати, в кабине не пахло никаким спреем и не было жарко, я наслаждалась ароматом морского бриза. И это было приятно.
Говорят, в городе появились разные кабины для загара без солнца. Лично у меня на процедуру ушло около 7 минут. Но для особых торопыг завезли и суперприборы: загорать в них нужно не более 2 минут - за это время распылители, установленные в кабине, сделают четыре прохода по вашему телу: два спереди и два сзади.Чем красят?
Как девушка любопытная, я всегда интересуюсь, а что, собственно, в меня втирают, распыляют или чем массируют? Выяснилось, что в спрее для загара без солнца содержатся три компонента: DHA, оттеночный концентрат и увлажняющий крем. DHA (дигидроксиацетон) - это экстракт из сахарного тростника, который, по заверениям специалистов, гипоаллергенен. Мастера же любят его за то, что DHA прекрасно ложится на кожу без каких-либо пятен и разводов. А медики приветствуют дигидроксиацетон за то, что он не проникает в глубокие слои кожи, то есть не причиняет ей вреда.
Остальные компоненты спрея: оттеночный концентрат (используется для моментального проявления оттенка на коже) и увлажняющий крем, который помогает сохранить кожу мягкой и эластичной.
Несмотря на то, что сам процесс занимает немного времени, надо знать: загар без солнца - процедура достаточно нестойкая. Через некоторое время окрашенные чешуйки кожи начинают отшелушиваться, и кожа постепенно приобретает естественный цвет. Обычно такой «моментальный» загар держится от 7 до 10 дней в зависимости от вашего типа кожи и ее оттенка. Поэтому профессионалы советуют ходить на загар без солнца раз в неделю. А в первую неделю, чтобы добиться желаемого оттенка кожи (золотистого, бронзового или шоколадного), необходимо пройти два или даже три сеанса.
Ну и, естественно, стойкость загара можно попытаться усилить обычными способами: хорошо увлажняйте кожу и подготовьтесь к самой процедуре - сделайте пилинг, удалите лишние волосы, увлажните.
Естественно, новизна, мода и подчеркнутая забота о здоровье стоят денег. Лично мне 7 минут загара в новой кабинке обошлись дороже, чем 10 минут в обыкновенном вертикальном солярии. Справедливости ради скажу: у меня загар получился лучше, чем при обычной процедуре. Правда, у меня и кожа проблемная, и не склонная к быстрому загару. Возможно, при не капризной коже разница между обычным солярием и новинкой не настолько большая.
Выйдя из салона, я задала себе вопрос, а пойду ли я сюда еще? И, честно говоря, пока точно не решила: с одной стороны, оттенок загара очень понравился. С другой -дороговато, сложно регулярно находить столько времени для поддержания цвета, да и то, что на меня что-то распыляют, слегка нервирует. Впрочем, возможно, это дело привычки.Вопросы от паникерши
• Не вредна ли эта процедура для глаз?
Нет. Но специалисты рекомендуют закрывать глаза во время загара, чтобы ваши веки тоже получили красивый загар, как и остальные участки лица.
• Окрасит ли загар без солнца волосы?
Это возможно. Но ничего страшного не произойдет, если вы перед входом в кабину наденете шапочку: ее бесплатно выдадут в солярии.
• Безопасно ли вдыхать средство для загара без солнца?
Все кабины этого поколения, по словам специалистов, оснащены супервентиляцией, до минимума снижающей подобные риски.
• Не испортит ли загар одежду?
Выйдя из кабины, промокните полотенцем (его вам дадут в солярии) все остатки лосьона. И тогда ваше платье останется чистым.