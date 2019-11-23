Загореть к зимним каникулам »

23 ноября 2019



Вечером, счастливая и загорелая, возвращаюсь домой, где меня ждет семейный скандал сразу на две темы: я не прислушиваюсь к мнению супруга и не забочусь о своем здоровье. Но теперь с этими проблемами покончено. Мир любительниц загара завоевывает новая технология - загар без солнца.



Что это такое?



На вид обычная вертикальная кабинка для загара, что и в любом солярии. Но внешность, как говорится, обманчива: внутри вас не будут привычно жарить. На вас станут распылять специальный спрей. В результате в коже происходит пигментация, поэтому всего за один 7-минутный сеанс вы приобретаете здоровый блестящий загар - абсолютно идентичный естественному. У меня такой оттенок возникает после недели лежания на пляже.



Что покорило меня больше всего - загар получился абсолютно ровный, ни пятен, ни полосок. Кстати, в кабине не пахло никаким спреем и не было жарко, я наслаждалась ароматом морского бриза. И это было приятно.



Говорят, в городе появились разные кабины для загара без солнца. Лично у меня на процедуру ушло около 7 минут. Но для особых торопыг завезли и суперприборы: загорать в них нужно не более 2 минут - за это время распылители, установленные в кабине, сделают четыре прохода по вашему телу: два спереди и два сзади.



Чем красят?



Как девушка любопытная, я всегда интересуюсь, а что, собственно, в меня втирают, распыляют или чем массируют? Выяснилось, что в спрее для загара без солнца содержатся три компонента: DHA, оттеночный концентрат и увлажняющий крем. DHA (дигидроксиацетон) - это экстракт из сахарного тростника, который, по заверениям специалистов, гипоаллергенен. Мастера же любят его за то, что DHA прекрасно ложится на кожу без каких-либо пятен и разводов. А медики приветствуют дигидроксиацетон за то, что он не проникает в глубокие слои кожи, то есть не причиняет ей вреда.



Остальные компоненты спрея: оттеночный концентрат (используется для моментального проявления оттенка на коже) и увлажняющий крем, который помогает сохранить кожу мягкой и эластичной.



Несмотря на то, что сам процесс занимает немного времени, надо знать: загар без солнца - процедура достаточно нестойкая. Через некоторое время окрашенные чешуйки кожи начинают отшелушиваться, и кожа постепенно приобретает естественный цвет. Обычно такой «моментальный» загар держится от 7 до 10 дней в зависимости от вашего типа кожи и ее оттенка. Поэтому профессионалы советуют ходить на загар без солнца раз в неделю. А в первую неделю, чтобы добиться желаемого оттенка кожи (золотистого, бронзового или шоколадного), необходимо пройти два или даже три сеанса.



Ну и, естественно, стойкость загара можно попытаться усилить обычными способами: хорошо увлажняйте кожу и подготовьтесь к самой процедуре - сделайте пилинг, удалите лишние волосы, увлажните.



Естественно, новизна, мода и подчеркнутая забота о здоровье стоят денег. Лично мне 7 минут загара в новой кабинке обошлись дороже, чем 10 минут в обыкновенном вертикальном солярии. Справедливости ради скажу: у меня загар получился лучше, чем при обычной процедуре. Правда, у меня и кожа проблемная, и не склонная к быстрому загару. Возможно, при не капризной коже разница между обычным солярием и новинкой не настолько большая.



Выйдя из салона, я задала себе вопрос, а пойду ли я сюда еще? И, честно говоря, пока точно не решила: с одной стороны, оттенок загара очень понравился. С другой -дороговато, сложно регулярно находить столько времени для поддержания цвета, да и то, что на меня что-то распыляют, слегка нервирует. Впрочем, возможно, это дело привычки.



Вопросы от паникерши



• Не вредна ли эта процедура для глаз?

Нет. Но специалисты рекомендуют закрывать глаза во время загара, чтобы ваши веки тоже получили красивый загар, как и остальные участки лица.



• Окрасит ли загар без солнца волосы?

Это возможно. Но ничего страшного не произойдет, если вы перед входом в кабину наденете шапочку: ее бесплатно выдадут в солярии.



• Безопасно ли вдыхать средство для загара без солнца?

Все кабины этого поколения, по словам специалистов, оснащены супервентиляцией, до минимума снижающей подобные риски.



• Не испортит ли загар одежду?

Выйдя из кабины, промокните полотенцем (его вам дадут в солярии) все остатки лосьона. И тогда ваше платье останется чистым. «Это вредно!» - обличает меня муж. - Люди, пристрастившиеся к солярию, чаще других умирают от рака кожи!» Я, конечно, с ним соглашаюсь. Но, посмотрев в зеркало и увидев свое серо-зеленое лицо, прямиком отправляюсь в солярий, чтобы на Новый год не выглядеть бледной поганкой.Вечером, счастливая и загорелая, возвращаюсь домой, где меня ждет семейный скандал сразу на две темы: я не прислушиваюсь к мнению супруга и не забочусь о своем здоровье. Но теперь с этими проблемами покончено. Мир любительниц загара завоевывает новая технология - загар без солнца.На вид обычная вертикальная кабинка для загара, что и в любом солярии. Но внешность, как говорится, обманчива: внутри вас не будут привычно жарить. На вас станут распылять специальный спрей. В результате в коже происходит пигментация, поэтому всего за один 7-минутный сеанс вы приобретаете здоровый блестящий загар - абсолютно идентичный естественному. У меня такой оттенок возникает после недели лежания на пляже.Что покорило меня больше всего - загар получился абсолютно ровный, ни пятен, ни полосок. Кстати, в кабине не пахло никаким спреем и не было жарко, я наслаждалась ароматом морского бриза. И это было приятно.Говорят, в городе появились разные кабины для загара без солнца. Лично у меня на процедуру ушло около 7 минут. Но для особых торопыг завезли и суперприборы: загорать в них нужно не более 2 минут - за это время распылители, установленные в кабине, сделают четыре прохода по вашему телу: два спереди и два сзади.Как девушка любопытная, я всегда интересуюсь, а что, собственно, в меня втирают, распыляют или чем массируют? Выяснилось, что в спрее для загара без солнца содержатся три компонента: DHA, оттеночный концентрат и увлажняющий крем. DHA (дигидроксиацетон) - это экстракт из сахарного тростника, который, по заверениям специалистов, гипоаллергенен. Мастера же любят его за то, что DHA прекрасно ложится на кожу без каких-либо пятен и разводов. А медики приветствуют дигидроксиацетон за то, что он не проникает в глубокие слои кожи, то есть не причиняет ей вреда.Остальные компоненты спрея: оттеночный концентрат (используется для моментального проявления оттенка на коже) и увлажняющий крем, который помогает сохранить кожу мягкой и эластичной.Несмотря на то, что сам процесс занимает немного времени, надо знать: загар без солнца - процедура достаточно нестойкая. Через некоторое время окрашенные чешуйки кожи начинают отшелушиваться, и кожа постепенно приобретает естественный цвет. Обычно такой «моментальный» загар держится от 7 до 10 дней в зависимости от вашего типа кожи и ее оттенка. Поэтому профессионалы советуют ходить на загар без солнца раз в неделю. А в первую неделю, чтобы добиться желаемого оттенка кожи (золотистого, бронзового или шоколадного), необходимо пройти два или даже три сеанса.Ну и, естественно, стойкость загара можно попытаться усилить обычными способами: хорошо увлажняйте кожу и подготовьтесь к самой процедуре - сделайте пилинг, удалите лишние волосы, увлажните.Естественно, новизна, мода и подчеркнутая забота о здоровье стоят денег. Лично мне 7 минут загара в новой кабинке обошлись дороже, чем 10 минут в обыкновенном вертикальном солярии. Справедливости ради скажу: у меня загар получился лучше, чем при обычной процедуре. Правда, у меня и кожа проблемная, и не склонная к быстрому загару. Возможно, при не капризной коже разница между обычным солярием и новинкой не настолько большая.Выйдя из салона, я задала себе вопрос, а пойду ли я сюда еще? И, честно говоря, пока точно не решила: с одной стороны, оттенок загара очень понравился. С другой -дороговато, сложно регулярно находить столько времени для поддержания цвета, да и то, что на меня что-то распыляют, слегка нервирует. Впрочем, возможно, это дело привычки.• Не вредна ли эта процедура для глаз?Нет. Но специалисты рекомендуют закрывать глаза во время загара, чтобы ваши веки тоже получили красивый загар, как и остальные участки лица.• Окрасит ли загар без солнца волосы?Это возможно. Но ничего страшного не произойдет, если вы перед входом в кабину наденете шапочку: ее бесплатно выдадут в солярии.• Безопасно ли вдыхать средство для загара без солнца?Все кабины этого поколения, по словам специалистов, оснащены супервентиляцией, до минимума снижающей подобные риски.• Не испортит ли загар одежду?Выйдя из кабины, промокните полотенцем (его вам дадут в солярии) все остатки лосьона. И тогда ваше платье останется чистым.

