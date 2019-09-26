Журнал для современных женщин
Женский журнал Ресничка - главная страница

Заметки и консультации нашего психолога

Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, удачливыми... Получается далеко не у всех. Почему? На этот вопрос в двух словах не ответишь. За многие века люди выработали множество практик и философских учений, направленные на достижение внутренней гармонии. Но единого рецепта не существует, потому что у каждого из нас - свой путь к счастью.

Это раздел задуман нами как своего рода "кабинет психологической помощи". Вы можете обратиться к нам на форум со своей проблемой, а мы в меру своих сил попробуем вам помочь. На ваши вопросы ответят специалисты - психолог, невролог, детский психотерапевт.
Поиск по сайту

На что уходят силы?
26 сентября 2019
Состояние полной апатии известно всем. Кто-то в такой ситуации машет рукой: мол, с кем не бывает! Кто-то тревожится: уж не болен ли я? Одни объясняют все затянувшейся зимой и словно впадают в спячку, другие пытаются вернуть энергию вопреки сезону. Только вот вопрос: куда она все-таки делась и как не допустить подобных "утечек" в будущем?

Тревога. Ученые из клиники Кливленда сделали сенсационное открытие: женщины с высоким уровнем тревоги живут дольше (у мужчин — обратная ситуация). Например, озабоченные собственным здоровьем, они чаще ходят по врачам, не запуская болезни, по сравнению с теми, кто повышенной тревожностью не страдает. Но вот качество этой самой жизни, пусть даже долгой, оставляет желать лучшего, ведь такие беспокойные личности способны довести до изнеможения не только себя, но и своих близких. Врач говорит, что надо сдать анализы? Это неспроста, значит, подозревает страшный диагноз. Муж не позвонил, как обещал, час назад? Не иначе с любовницей или в дороге что-то случилось. Человек с повышенной тревожностью постоянно придумывает самые дикие сценарии и... верит в них на полном серьезе.

причины апатии и нехватки жизненных силЧто делать? Если есть возможность, поделитесь тревогой с человеком, которому вы доверяете: с мамой, подругой, психотерапевтом. Человеку со стороны всегда проще оценить, есть ли в вашей тревоге смысл. Вполне возможно, что вы нервничаете напрасно. Себя же вы, скорее всего, в таком состоянии не услышите: чувство тревоги напрочь блокирует любые разумные идеи. Постарайтесь не напрягать мышцы спины, плечевого пояса, рук — именно они берут удар на себя, когда мы волнуемся. Сделайте самомассаж, примите теплый душ. Как только вы расслабите мускулы, чувство тревоги ослабеет.

Страх. Эта эмоция высасывает из нас всю энергию, до последней капли. Человек, одержимый страхом, словно постоянно смотрит внутренние фильмы ужасов. Например, тот, кто боится летать на самолете, часто прокручивает в голове сцены авиакатастроф, каждый раз убеждая себя, что страхи его не напрасны — самолеты падают все чаще! Страдалец, одержимый страхом замкнутого пространства, не раз мысленно пытался подняться на лифте на 23-й этаж, и всякий раз его "поездка" оканчивалась плохо: сердце начинало выпрыгивать из груди, подкатывала слабость, тошнота. Причем не "понарошку", а по-настоящему: наше подсознание не отличает выдумку от правды, тратя на очередное "спасение" львиную долю энергии.

Что делать? Почувствовав приступ безотчетного страха, сконцентрируйтесь на том, что вы видите, чувствуете, слышите здесь и сейчас. Не давайте никаких оценок, просто наблюдайте. Это расслабит нервную систему, сохранив энергию. Или доведите свой страх до абсурда, буквально заставляя себя испытывать ужас. Скажите себе: "С трех до половины четвертого я буду заставлять себя бояться смерти (пауков, замкнутого пространства, самолетов и пр.)". Вот увидите, "страх по расписанию" окажется не таким страшным. Мозг начнет сопротивляться подобному насилию, подбрасывая вам вполне рациональные способы борьбы с фобией.

Агрессия. Одна из самых энергозатратных эмоций, даже если вы не бросаетесь с кулаками на неприятеля, а тихо шепчете проклятия в углу. Подсчитано, что в состоянии агрессии мы тратим энергии на 30-40% больше, чем в состоянии покоя! А ведь еще могут быть: размахивания руками (150 ккал в час), битье посуды (20 ккал минимум — при условии что взяли самое первое и самое легкое) и хлопанье дверями (30 ккал на один удар). Неудивительно, что после вспышек агрессии все на какое-то время становятся тихими и спокойными, а точнее обессиленными, морально и физически.

Что делать? Любые активные игры, занятия спортом, силовые упражнения (даже энергичная уборка дома или "бой" с подушкой) помогут вам выпустить пар цивилизованно, заодно избавившись от мышечного напряжения. Психологи советуют также вести "дневник злости", в котором вы будете описывать вспышки ярости, пытаясь разобраться в их причинах. Анализ собственной агрессивности поможет устранить источник злости.

Много хорошего тоже плохо

• Новый день – новая радость. Возьмите на вооружение эту рекомендацию. Если станете строго следовать ей, отрицательные эмоции будут не копиться, а ежедневно "обнуляться". Вы сможете сдерживать уровень стресса, сохраняя энергию, Например, вы устали на работе и сил нет никаких. Отправляйтесь вечером в SPA-салон (или устройте SPA на дому), сделайте массаж, выпейте бокал хорошего вина или съешьте шоколадку.

• Установите лимит на положительные эмоции. Не стоит допускать передозировки счастья, разрешая себе не одну, а сто одну радость в день. В восточной медицине, например, считается, что положительных эмоций должно быть в меру: состояние счастья и радости, если оно избыточно, изменяет состояние стенок сосудов и сердца. Особенно вредно держать положительные эмоции в себе: они несут настолько мощный энергетический заряд, что можно потратить кучу сил, сажая их "в темницу". Вот почему психологи советуют делиться радостью, открыто проявлять свои чувства: шутить, улыбаться, смеяться.
Все статьи раздела
На что уходят силы? »
Пиар горой »
Положительная реакция »
Что они думают о нас? »
Предрассудки: почему мы мыслим шаблонами »
Не сотвори себе кумира… »
Курс на повышение »
Новые стереотипы вместо старых? »
Больше получать или меньше тратить? »
Куда уходят деньги? »
Сделай ему интересно »
Любовь в рабочем порядке »
Как банный лист »
Самогипноз для здоровья »
Соблюдайте дистанцию! »
Лечебная правда »
Как принять и полюбить себя »
Отношения обостряются… »
Самооценку – под контроль! »
Откройте в себе француженку »
Страхи – под контроль! »
Бормотуха »
День блондинок »
Беспорядок или творческий хаос? »
Бунт конформистов »
Тета-хилинг - эффективная исцеляющая практика »
Влюбчивость или паранойя? »
Мужчины - женитесь, женщины – мужайте?! »
Откуда берется волшебство в Новогоднюю ночь? »
Вредные советы - как вести себя с мужчинами »
Пора менять… жизнь к лучшему! »
Как бороться с «бытовухой» »
Ребенок – смысл жизни? »
Чайлдфри »
Большие последствия маленьких детских травм »
Как не вырастить эгоиста »
Типы мужчин, которых стоит опасаться »
Правила рациональной ссоры »
Мужчина с «приданным» »
Легко ли быть новеньким? »
Как перестать злиться и начать жить »
Возвращение к «эксу» »
Если среди друзей завелся «халявщик» »
Вольная художница или бизнес–леди? »
Победа над обыденностью »
Как научиться прощать? »
Страх как способность саморазвития »
Конец света отменяется? »
Второй раз замуж »
Конфликт? Контакт! »
Внешность – ничто, имидж – все! »
Подруги по Интернету »
Если на работе выдался трудный день »
Жертвы сильных страстей »
Учите мужчин плакать, а женщин смеяться над проблемами »
Чтобы не погас костер чувств »
Комплекс карьериста »
Учиться, нельзя лениться! »
Unsex – не выход »
Второй шанс первой любви »
Если начальник – монстр… »
Cиндром профессионального выгорания »
Брак не по возрасту »
Свидание с собой »
Обречен ли роман за офисными перегородками? »
Формула мужской любви, или Как найти мужа в интернете »
Шоколадка против стресса? »
Почему мы ленимся? »
Несчастливы вместе »
Восемь заблуждений замужней женщины »
Тайм-менеджмент - управление временем »
Гармоничные отношения в семье »
На пути к успеху главное – идея »
Сохраняем оптимизм »
Секреты хорошего настроения »
Мы выбираем… »
Пять составляющих семейного счастья »
Мечты сбываются, или как мечтать правильно и эффективно »
На каком языке мы общаемся? »
Кризисы брака »
Хочешь изменить мир – начни с себя »
Что такое ревность и как с ней бороться »
Как заставить мужа зарабатывать? »
Лидерство в семье: кто главный? »
Фокусник дедушка Фрейд »
Чего мы хотим на самом деле? »
Как избавиться от зависти »
Переделать мужчину на свой вкус... »
Скажи «Нет!» Интернет-зависимости »
Учимся распознавать ложь »
Свекровь и невестка: как найти общий язык »
Как победить тревогу »
Стереотипы в нашей жизни »
Конец дружбе: точка или запятая? »
Долой осеннюю депрессию! »
Что мешает нам найти пару »
Почему мы не умеем отдыхать »
Современная женщина в погоне за фигурой: зачем? »
Развод – еще не конец »
Назад в Будущее – из мегаполисов во Владения »
Второе дыхание вашей любви »
Такая мука эта скука… »
Курортный роман: крутить или нет? »
Брачный алфавит »
Как не захлебнуться в море информации »
Зона личного комфорта »
Как не стать «козой отпущения» »
Женское счастье – был бы милый рядом »
Новые свершения в Новом Году »
Манипуляторы - кто они? »
Дружба дружбой, а служба службой »
Уйди, прошу, бессонница »
Как понять большого ребенка? »
Как привлечь к себе удачу »
Чего боятся бесстрашные мужчины? »
Как продлить долгожданный отпуск »
Пляжный сезон открыт! »
Лечение от любви »
Стресс и панические атаки »
Рождественские гадания »
Новогодние конкурсы »
Музыка для медитации – снимаем стресс »
Мечтать не вредно »
Советы пессимистам и оптимистам »
Тест: кто вы - оптимист или пессимист »
Психологические установки, помогающие жить »
Экотрениг На вольных хлебах
Советуем прочитать
Как продлить долгожданный отпуск
Они не миф, они реальность, они и вправду наступают - стремительные дни отпуска.

Уйди, прошу, бессонница
Любой человек время от времени испытывает трудности с засыпанием или даже проводит ночь без сна.

Перманентный макияж - брови, губы, глаза
Для большинства женщин ежедневный макияж - повинность, но на выручку приходит перманентный макияж.

Яблочная шарлотка
Несмотря на простоту рецепта, яблочная шарлотка обладает исключительными вкусовыми качествами.

Музыка для медитации – снимаем стресс
Воздействуя целенаправленно на подсознание, медитативная музыка помогает снять эмоциональные перегрузки без особых усилий.


Copyright © 2006. Женский журнал Ресничка. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Главная страница | Контакты
Главная страница | Сделать стартовой | Добавить в избранное | ФОРУМ

Рецепты красоты

Рецепты красоты
Простые, но
по-настоящему действенные способы выглядеть на все сто!

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб
Диеты, упражнения, шейпинг, йога...
Все о здоровом образе жизни.

Гороскопы на сегодня

ежедневный >
любовный >
бизнес >
здоровья >
эротический >

Психологическая помощь

Заметки психолога
Небольшие, но весьма поучительные уроки для тех, кто хочет разобраться в себе.

Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты с фотографиями
Вкусные рецепты с фотографиями от нашего шеф-повара

О любви и не только

Ваши истории
Невыдуманные истории наших читателей. Присоединяйтесь!