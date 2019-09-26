На что уходят силы? »

26 сентября 2019



Тревога. Ученые из клиники Кливленда сделали сенсационное открытие: женщины с высоким уровнем тревоги живут дольше (у мужчин — обратная ситуация). Например, озабоченные собственным здоровьем, они чаще ходят по врачам, не запуская болезни, по сравнению с теми, кто повышенной тревожностью не страдает. Но вот качество этой самой жизни, пусть даже долгой, оставляет желать лучшего, ведь такие беспокойные личности способны довести до изнеможения не только себя, но и своих близких. Врач говорит, что надо сдать анализы? Это неспроста, значит, подозревает страшный диагноз. Муж не позвонил, как обещал, час назад? Не иначе с любовницей или в дороге что-то случилось. Человек с повышенной тревожностью постоянно придумывает самые дикие сценарии и... верит в них на полном серьезе.



Что делать? Если есть возможность, поделитесь тревогой с человеком, которому вы доверяете: с мамой, подругой, психотерапевтом. Человеку со стороны всегда проще оценить, есть ли в вашей тревоге смысл. Вполне возможно, что вы нервничаете напрасно. Себя же вы, скорее всего, в таком состоянии не услышите: чувство тревоги напрочь блокирует любые разумные идеи. Постарайтесь не напрягать мышцы спины, плечевого пояса, рук — именно они берут удар на себя, когда мы волнуемся. Сделайте самомассаж, примите теплый душ. Как только вы расслабите мускулы, чувство тревоги ослабеет.



Страх. Эта эмоция высасывает из нас всю энергию, до последней капли. Человек, одержимый страхом, словно постоянно смотрит внутренние фильмы ужасов. Например, тот, кто боится летать на самолете, часто прокручивает в голове сцены авиакатастроф, каждый раз убеждая себя, что страхи его не напрасны — самолеты падают все чаще! Страдалец, одержимый страхом замкнутого пространства, не раз мысленно пытался подняться на лифте на 23-й этаж, и всякий раз его "поездка" оканчивалась плохо: сердце начинало выпрыгивать из груди, подкатывала слабость, тошнота. Причем не "понарошку", а по-настоящему: наше подсознание не отличает выдумку от правды, тратя на очередное "спасение" львиную долю энергии.



Что делать? Почувствовав приступ безотчетного страха, сконцентрируйтесь на том, что вы видите, чувствуете, слышите здесь и сейчас. Не давайте никаких оценок, просто наблюдайте. Это расслабит нервную систему, сохранив энергию. Или доведите свой страх до абсурда, буквально заставляя себя испытывать ужас. Скажите себе: "С трех до половины четвертого я буду заставлять себя бояться смерти (пауков, замкнутого пространства, самолетов и пр.)". Вот увидите, "страх по расписанию" окажется не таким страшным. Мозг начнет сопротивляться подобному насилию, подбрасывая вам вполне рациональные способы борьбы с фобией.



Агрессия. Одна из самых энергозатратных эмоций, даже если вы не бросаетесь с кулаками на неприятеля, а тихо шепчете проклятия в углу. Подсчитано, что в состоянии агрессии мы тратим энергии на 30-40% больше, чем в состоянии покоя! А ведь еще могут быть: размахивания руками (150 ккал в час), битье посуды (20 ккал минимум — при условии что взяли самое первое и самое легкое) и хлопанье дверями (30 ккал на один удар). Неудивительно, что после вспышек агрессии все на какое-то время становятся тихими и спокойными, а точнее обессиленными, морально и физически.



Что делать? Любые активные игры, занятия спортом, силовые упражнения (даже энергичная уборка дома или "бой" с подушкой) помогут вам выпустить пар цивилизованно, заодно избавившись от мышечного напряжения. Психологи советуют также вести "дневник злости", в котором вы будете описывать вспышки ярости, пытаясь разобраться в их причинах. Анализ собственной агрессивности поможет устранить источник злости.



Много хорошего тоже плохо



• Новый день – новая радость. Возьмите на вооружение эту рекомендацию. Если станете строго следовать ей, отрицательные эмоции будут не копиться, а ежедневно "обнуляться". Вы сможете сдерживать уровень стресса, сохраняя энергию, Например, вы устали на работе и сил нет никаких. Отправляйтесь вечером в SPA-салон (или устройте SPA на дому), сделайте массаж, выпейте бокал хорошего вина или съешьте шоколадку.



• Установите лимит на положительные эмоции. Не стоит допускать передозировки счастья, разрешая себе не одну, а сто одну радость в день. В восточной медицине, например, считается, что положительных эмоций должно быть в меру: состояние счастья и радости, если оно избыточно, изменяет состояние стенок сосудов и сердца. Особенно вредно держать положительные эмоции в себе: они несут настолько мощный энергетический заряд, что можно потратить кучу сил, сажая их "в темницу". Вот почему психологи советуют делиться радостью, открыто проявлять свои чувства: шутить, улыбаться, смеяться. Состояние полной апатии известно всем. Кто-то в такой ситуации машет рукой: мол, с кем не бывает! Кто-то тревожится: уж не болен ли я? Одни объясняют все затянувшейся зимой и словно впадают в спячку, другие пытаются вернуть энергию вопреки сезону. Только вот вопрос: куда она все-таки делась и как не допустить подобных "утечек" в будущем?. Ученые из клиники Кливленда сделали сенсационное открытие: женщины с высоким уровнем тревоги живут дольше (у мужчин — обратная ситуация). Например, озабоченные собственным здоровьем, они чаще ходят по врачам, не запуская болезни, по сравнению с теми, кто повышенной тревожностью не страдает. Но вот качество этой самой жизни, пусть даже долгой, оставляет желать лучшего, ведь такие беспокойные личности способны довести до изнеможения не только себя, но и своих близких. Врач говорит, что надо сдать анализы? Это неспроста, значит, подозревает страшный диагноз. Муж не позвонил, как обещал, час назад? Не иначе с любовницей или в дороге что-то случилось. Человек с повышенной тревожностью постоянно придумывает самые дикие сценарии и... верит в них на полном серьезе.Что делать? Если есть возможность, поделитесь тревогой с человеком, которому вы доверяете: с мамой, подругой, психотерапевтом. Человеку со стороны всегда проще оценить, есть ли в вашей тревоге смысл. Вполне возможно, что вы нервничаете напрасно. Себя же вы, скорее всего, в таком состоянии не услышите: чувство тревоги напрочь блокирует любые разумные идеи. Постарайтесь не напрягать мышцы спины, плечевого пояса, рук — именно они берут удар на себя, когда мы волнуемся. Сделайте самомассаж, примите теплый душ. Как только вы расслабите мускулы, чувство тревоги ослабеет.. Эта эмоция высасывает из нас всю энергию, до последней капли. Человек, одержимый страхом, словно постоянно смотрит внутренние фильмы ужасов. Например, тот, кто боится летать на самолете, часто прокручивает в голове сцены авиакатастроф, каждый раз убеждая себя, что страхи его не напрасны — самолеты падают все чаще! Страдалец, одержимый страхом замкнутого пространства, не раз мысленно пытался подняться на лифте на 23-й этаж, и всякий раз его "поездка" оканчивалась плохо: сердце начинало выпрыгивать из груди, подкатывала слабость, тошнота. Причем не "понарошку", а по-настоящему: наше подсознание не отличает выдумку от правды, тратя на очередное "спасение" львиную долю энергии.Что делать? Почувствовав приступ безотчетного страха, сконцентрируйтесь на том, что вы видите, чувствуете, слышите здесь и сейчас. Не давайте никаких оценок, просто наблюдайте. Это расслабит нервную систему, сохранив энергию. Или доведите свой страх до абсурда, буквально заставляя себя испытывать ужас. Скажите себе: "С трех до половины четвертого я буду заставлять себя бояться смерти (пауков, замкнутого пространства, самолетов и пр.)". Вот увидите, "страх по расписанию" окажется не таким страшным. Мозг начнет сопротивляться подобному насилию, подбрасывая вам вполне рациональные способы борьбы с фобией.. Одна из самых энергозатратных эмоций, даже если вы не бросаетесь с кулаками на неприятеля, а тихо шепчете проклятия в углу. Подсчитано, что в состоянии агрессии мы тратим энергии на 30-40% больше, чем в состоянии покоя! А ведь еще могут быть: размахивания руками (150 ккал в час), битье посуды (20 ккал минимум — при условии что взяли самое первое и самое легкое) и хлопанье дверями (30 ккал на один удар). Неудивительно, что после вспышек агрессии все на какое-то время становятся тихими и спокойными, а точнее обессиленными, морально и физически.Что делать? Любые активные игры, занятия спортом, силовые упражнения (даже энергичная уборка дома или "бой" с подушкой) помогут вам выпустить пар цивилизованно, заодно избавившись от мышечного напряжения. Психологи советуют также вести "дневник злости", в котором вы будете описывать вспышки ярости, пытаясь разобраться в их причинах. Анализ собственной агрессивности поможет устранить источник злости.• Новый день – новая радость. Возьмите на вооружение эту рекомендацию. Если станете строго следовать ей, отрицательные эмоции будут не копиться, а ежедневно "обнуляться". Вы сможете сдерживать уровень стресса, сохраняя энергию, Например, вы устали на работе и сил нет никаких. Отправляйтесь вечером в SPA-салон (или устройте SPA на дому), сделайте массаж, выпейте бокал хорошего вина или съешьте шоколадку.• Установите лимит на положительные эмоции. Не стоит допускать передозировки счастья, разрешая себе не одну, а сто одну радость в день. В восточной медицине, например, считается, что положительных эмоций должно быть в меру: состояние счастья и радости, если оно избыточно, изменяет состояние стенок сосудов и сердца. Особенно вредно держать положительные эмоции в себе: они несут настолько мощный энергетический заряд, что можно потратить кучу сил, сажая их "в темницу". Вот почему психологи советуют делиться радостью, открыто проявлять свои чувства: шутить, улыбаться, смеяться.

