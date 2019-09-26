На что уходят силы? »

Состояние полной апатии известно всем. Кто-то в такой ситуации машет рукой: мол, с кем не бывает! Кто-то тревожится: уж не болен ли я? Одни объясняют все затянувшейся зимой и словно впадают в спячку, другие пытаются вернуть энергию вопреки сезону. Только вот вопрос: куда она все-таки делась и как не допустить подобных "утечек" в будущем?Тревога
. Ученые из клиники Кливленда сделали сенсационное открытие: женщины с высоким уровнем тревоги живут дольше (у мужчин — обратная ситуация). Например, озабоченные собственным здоровьем, они чаще ходят по врачам, не запуская болезни, по сравнению с теми, кто повышенной тревожностью не страдает. Но вот качество этой самой жизни, пусть даже долгой, оставляет желать лучшего, ведь такие беспокойные личности способны довести до изнеможения не только себя, но и своих близких. Врач говорит, что надо сдать анализы? Это неспроста, значит, подозревает страшный диагноз. Муж не позвонил, как обещал, час назад? Не иначе с любовницей или в дороге что-то случилось. Человек с повышенной тревожностью постоянно придумывает самые дикие сценарии и... верит в них на полном серьезе.
Что делать? Если есть возможность, поделитесь тревогой с человеком, которому вы доверяете: с мамой, подругой, психотерапевтом. Человеку со стороны всегда проще оценить, есть ли в вашей тревоге смысл. Вполне возможно, что вы нервничаете напрасно. Себя же вы, скорее всего, в таком состоянии не услышите: чувство тревоги напрочь блокирует любые разумные идеи. Постарайтесь не напрягать мышцы спины, плечевого пояса, рук — именно они берут удар на себя, когда мы волнуемся. Сделайте самомассаж, примите теплый душ. Как только вы расслабите мускулы, чувство тревоги ослабеет.Страх
. Эта эмоция высасывает из нас всю энергию, до последней капли. Человек, одержимый страхом, словно постоянно смотрит внутренние фильмы ужасов. Например, тот, кто боится летать на самолете, часто прокручивает в голове сцены авиакатастроф, каждый раз убеждая себя, что страхи его не напрасны — самолеты падают все чаще! Страдалец, одержимый страхом замкнутого пространства, не раз мысленно пытался подняться на лифте на 23-й этаж, и всякий раз его "поездка" оканчивалась плохо: сердце начинало выпрыгивать из груди, подкатывала слабость, тошнота. Причем не "понарошку", а по-настоящему: наше подсознание не отличает выдумку от правды, тратя на очередное "спасение" львиную долю энергии.
Что делать? Почувствовав приступ безотчетного страха, сконцентрируйтесь на том, что вы видите, чувствуете, слышите здесь и сейчас. Не давайте никаких оценок, просто наблюдайте. Это расслабит нервную систему, сохранив энергию. Или доведите свой страх до абсурда, буквально заставляя себя испытывать ужас. Скажите себе: "С трех до половины четвертого я буду заставлять себя бояться смерти (пауков, замкнутого пространства, самолетов и пр.)". Вот увидите, "страх по расписанию" окажется не таким страшным. Мозг начнет сопротивляться подобному насилию, подбрасывая вам вполне рациональные способы борьбы с фобией.Агрессия
. Одна из самых энергозатратных эмоций, даже если вы не бросаетесь с кулаками на неприятеля, а тихо шепчете проклятия в углу. Подсчитано, что в состоянии агрессии мы тратим энергии на 30-40% больше, чем в состоянии покоя! А ведь еще могут быть: размахивания руками (150 ккал в час), битье посуды (20 ккал минимум — при условии что взяли самое первое и самое легкое) и хлопанье дверями (30 ккал на один удар). Неудивительно, что после вспышек агрессии все на какое-то время становятся тихими и спокойными, а точнее обессиленными, морально и физически.
Что делать? Любые активные игры, занятия спортом, силовые упражнения (даже энергичная уборка дома или "бой" с подушкой) помогут вам выпустить пар цивилизованно, заодно избавившись от мышечного напряжения. Психологи советуют также вести "дневник злости", в котором вы будете описывать вспышки ярости, пытаясь разобраться в их причинах. Анализ собственной агрессивности поможет устранить источник злости.Много хорошего тоже плохо
• Новый день – новая радость. Возьмите на вооружение эту рекомендацию. Если станете строго следовать ей, отрицательные эмоции будут не копиться, а ежедневно "обнуляться". Вы сможете сдерживать уровень стресса, сохраняя энергию, Например, вы устали на работе и сил нет никаких. Отправляйтесь вечером в SPA-салон (или устройте SPA на дому), сделайте массаж, выпейте бокал хорошего вина или съешьте шоколадку.
• Установите лимит на положительные эмоции. Не стоит допускать передозировки счастья, разрешая себе не одну, а сто одну радость в день. В восточной медицине, например, считается, что положительных эмоций должно быть в меру: состояние счастья и радости, если оно избыточно, изменяет состояние стенок сосудов и сердца. Особенно вредно держать положительные эмоции в себе: они несут настолько мощный энергетический заряд, что можно потратить кучу сил, сажая их "в темницу". Вот почему психологи советуют делиться радостью, открыто проявлять свои чувства: шутить, улыбаться, смеяться.