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Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, удачливыми... Получается далеко не у всех. Почему? На этот вопрос в двух словах не ответишь. За многие века люди выработали множество практик и философских учений, направленные на достижение внутренней гармонии. Но единого рецепта не существует, потому что у каждого из нас - свой путь к счастью.

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Пиар горой
24 августа 2019
Успех - как большой корпорации, так и отдельного человека - во многом зависит оттого, как они себя подают. И в том и в другом случае их действия подчинены законам пиара. (Пиар, PR, Public relations - в дословном переводе с английского означает «связи с общественностью». По сути, это ряд мероприятий по продвижению чего или кого угодно на основании предоставления обществу информации о нем.)

Представь себя брендом, то есть маркой или продуктом, о котором должно знать как можно больше людей. Да, задача не из легких. Но за тебя уже поработали несколько поколений пиарщиков. Тебе осталось только взять это на заметку.

Итак, самое важное - предварительная подготовка. Именно эта работа в тиши кабинета (комнаты, ванны) определит, будет ли твой бренд успешным. Воплощение идеи лишь дело техники. Словом, хочешь быть успешной - не жалей сил и времени на то, чтобы разработать хитроумный план порабощения мира в целом и интересующих тебя личностей в частности.



Для начала тебе понадобится бренд-платформа: ключевые идеи, миссия, позиция, которую бренд займет на «рынке», визуальный образ. Придумала? Запиши все свои соображения в большую клетчатую тетрадь. По статистике, люди, которые фиксируют свои цели и сроки их выполнения, в 99% успешно воплощают их в жизнь. У того, кто держит задачи в голове, такой процент ниже - 64%. Следующие важные шаги на пути к успеху...

1) Пойми, чего ты хочешь.
Определись: нужно ли тебе стать калифом на час, просто повысить узнаваемость или прочно войти на «рынок» и закрепиться там? Точно обозначенная цель определит и средства, которые предстоит использовать.

2) Определи сильные и слабые стороны своего бренда.
Например, если ты не можешь похвастаться красноречием Цицерона, не стоит пытаться острить и услаждать слух окружающих светской беседой. Ты легко привлечешь внимание, если задействуешь свои собственные таланты, а не станешь добиваться признания, используя несвойственные тебе качества. Все вокруг острят? Научись слушать. Слушать так, чтобы твои собеседники уже не могли без тебя обходиться. (В конце концов, кто-то же должен восторженно внимать всем этим златоустам.)

3)Узнай свою аудиторию.
Изучи свою целевую аудиторию - круг людей, среди которых ты собираешься себя продвигать. Ключевые моменты, которые тебе необходимо держать в голове: возраст, семейное положение, симпатии и антипатии. Как это работает? Например, ты приходишь в новый коллектив, где, как выясняется, у большинства сотрудников уже есть дети. Разумеется, твои рассказы о том, как вы с друзьями прекрасно провели вчера время, распивая шампанское на бульваре, в лучшем случае вызовут непонимание, в худшем - зависть.

4) Составь план-стратегию
(ровно на тот срок, который ты отводишь себе для получения признания). Распредели все свои акции и мероприятия по времени - например, в зависимости от сезонной активности: летом - низкая, осенью - высокая, на Новый год и праздники - особенно высокая и т.д. То же лето можно использовать для укрепления и поддержания уже имеющихся связей, а осенью и зимой активно расширять круг общения. И всегда держи в уме ответ на вопрос: «Для чего я это делаю?»

5) Определи явного и скрытого лидеров в обществе,
где ты планируешь блистать. И бей в точку: произведешь впечатление на главных - станешь популярной у всех. Здесь важно не переборщить, а то лидер может счесть тебя конкурентом, и тогда все твои усилия будут иметь прямо противоположный эффект.

6) Организуй свои выступления.
Пусть они будут не слишком частыми, но всегда запоминающимися. Хорошо, если для них будут так называемые информационные поводы - например, корпоративная вечеринка или любое другое мероприятие, где соберется интересующий тебя круг людей. Выступай по теме (но не забывай о чувстве меры) - и успех гарантирован.

7) Думай, что говоришь.
А лучше всего продумывай все свои спичи заранее. Писать сценарий необязательно, достаточно наметить несколько основных тем, в которых ты хорошо разбираешься и которые при этом будут интересны окружающим. Кроме того, постарайся найти время и отрепетировать (хотя бы в общих чертах) свое выступление на публике. Продумай, где ты будешь находиться, сколько времени следует держать внимание людей и куда, в конце концов, девать руки.

8) Проведи мероприятие на своей территории.
Это крайне хлопотно, недешево, но в случае успеха гарантирует тебе популярность у народных масс. Помни о золотом правиле хлеба и зрелищ (их соотношение должно быть примерно 30:70). Если тебе нужно завоевать симпатии новых людей, в гости звать лучше через месяц-два после знакомства. По прошествии мероприятия не забудь об алаверды (маркетологи называют это «follow-up»): на следующий день нужно обязательно обзвонить всех гостей (или написать письмо) с благодарностью за визит. Заодно можно сразу предложить отчет (фото/видео) о мероприятии. И напоследок совет от знающих людей: ничто так не помогает успеху вечеринки, как приветственный бокал шампанского.
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