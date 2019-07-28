Как рождаются шедевры »

28 июля 2019



От бедности: золото Альп



Столь любимое гурманами фондю не было изобретено, как это часто случается с популярным блюдами, каким-нибудь графом де Фондю специально для его прелестной возлюбленной. Создатели кушанья - бедные швейцарские пастухи. А что еще прикажете делать на далеких альпийских пастбищах с зачерствевшим хлебом, выдохшимся вином и засохшим сыром? Позже изысканный вкус фондю очаровал прислугу из богатых домов, а потом и самих господ - те, разумеется, использовали продукты исключительно высочайшего качества. Так постепенно мода макать хлеб в смесь вина и сыра перешла и в другие страны, где обросла своими традициями.







В результате мы имеем множество вариантов рецептов: бульон и овощи, мясо и кипящее оливковое масло, а в 70-е годы к ним добавились шоколад и фрукты. Кстати, в наши дни фондюедение даже регламентировано правилами специального этикета. Так, уронив в фондю кусочек хлеба, дама обязана одарить всех присутствующих джентльменов поцелуем, мужчина же в аналогичном случае покупает бутылку вина. Так что поедание фондю - отличная идея для романтического вечера тет-а-тет.



От любви: испытание блинами



Наиболее интересная версия происхождения сладких блинчиков «Сюзетт» такова: они были изобретены влюбленным поваром по имени Жозеф. Предметом страсти кулинара стала очаровательная актриса Сюзанна Рейченберг. В одном из спектаклей девушка, по задумке режиссера, должна была с аппетитом поглощать блины. Пьеса оказалась столь популярной, что вскоре блины стали кошмаром актрисы. И тогда Жозеф, желая как-то скрасить тяжкие театральные будни любимой, изобрел особенные блинчики - воздушные, с густым карамельно-апельсиновым сиропом. Считать калории в те времена было немодно, поэтому Сюзанна весьма благосклонно отнеслась к изобретению и даже позволила дать кулинарному шедевру свое имя.



От нехватки продуктов: пришел, увидел, изобрел



Салат с царственным названием придумал простой итальянский парень Цезарь Кардини. Цезарио владел небольшим ресторанчиком в мексиканском городке, от которого до Соединенных Штатов было рукой подать. Во времена американского сухого закона этот географический нюанс был весьма важным: именно благодаря расположению заведения в 1924 году, в День независимости, американские звезды массово навестили его в надежде отметить праздник как следует. Закуска кончилась быстро, а плавленых сырков «Дружба» в окрестных лавках не имелось, и Цезарю пришлось смешать все оставшиеся в ресторанчике продукты: яйца, листья салата, сыр, чеснок, хлеб и оливковое масло. Новый салат понравился гостям, и вскоре к находчивому итальянцу стали приезжать даже заядлые трезвенники - специально, чтобы попробовать его фирменный салат «Цезарь». А три десятилетия спустя Эпикурейское общество в Париже признало изобретение итальянца лучшим рецептом, появившимся в Америке за последние 50 лет (вероятно, нанеся жесточайшую обиду гамбургеру и известной газировке).



Из патриотических чувств: дело в шляпе



Столетие изгнания Наполеона из Москвы стало праздником не только для патриотов, но и для гурманов-сладкоежек. В 1912 году столичные кондитеры специально в честь этого события изобрели слоеное пирожное «Наполеон» - треугольное, как шляпа поверженного Бонапарта. Интересно, каким лакомством удивят и обрадуют нас затейники кондитеры в 2045-м?



В гневе: гори все синим пламенем



Польский король Станислав Лещинский отличался отменным аппетитом и крутым нравом. Когда незадачливый повар посмел подать ему пересушенный кекс, Станислав в гневе выплеснул на него (на кекс, а не на повара) графин рома, а потом подпалил. Блюдо запылало, а разгневанный монарх ушел заниматься важными государственными делами. Однако через некоторое время приятный аромат кекса-феникса привлек оголодавшего Станислава, а попробовав кусочек, он моментально съел все содержимое тарелки и тут же потребовал добавки - по усовершенствованному рецепту. Название для нового блюда Станислав взял из арабских сказок про Али-Бабу, и вскоре ром-баба стала популярным лакомством.



По рассеянности: должна быть изюминка



В XIX веке самым известным булочником Москвы был Иван Филиппов. Он поставлял сдобу всей московской знати, в том числе и грозному генерал-губернатору Закревскому. После очередной утренней отправки продукции Филиппов был вызван к его превосходительству домой, где разгневанный генерал-губернатор продемонстрировал булочнику запеченного в сайке... таракана. «Это изюминка-с», - пролепетал Филиппов, храбро съел булку с насекомым и бросился в пекарню, где, к удивлению мастеров, опрокинул в сдобное тесто ведро изюма. На следующее утро гурманы могли оценить фирменное филипповское блюдо - свежие булочки с изюмом.



Чтобы насолить: тонкости приготовления



Более полутора веков назад привередливый миллионер Корнелиус Вандербильт отчитал повара одного из американских ресторанов за слишком толстые и недосоленные, по его мнению, куски жареного картофеля. Желание клиента - закон, и обиженный Джордж Крам специально порезал картофель на тончайшие ломтики, обильно посолил и до хруста обжарил в масле. Клиент пришел в восторг, а ноу-хау Крама приобрело неслыханную популярность - правда, сначала только среди зажиточных людей, поскольку масло было достаточно дорогим продуктом. Постепенно чипсы перешли из дворцов в хижины, их производство встало на поток. В 1937 году в США создали Национальный институт картофельных чипсов, который занялся изучением жареной картошки. Но есть и другая версия происхождения картофеля фри: придумали этот способ приготовления бельгийцы - жители долины Меюсе. Они очень любили нарезанную тонкими брусочка ми и жаренную в масле рыбу. Но зимой река замерзала и рыбы не было - и однажды бельгийцы заменили рыбу картошкой. На создание новых блюд кулинаров вдохновляют не только прекрасные дамы, но и бедность, военные победы и просто удачное стечение обстоятельств...Столь любимое гурманами фондю не было изобретено, как это часто случается с популярным блюдами, каким-нибудь графом де Фондю специально для его прелестной возлюбленной. Создатели кушанья - бедные швейцарские пастухи. А что еще прикажете делать на далеких альпийских пастбищах с зачерствевшим хлебом, выдохшимся вином и засохшим сыром? Позже изысканный вкус фондю очаровал прислугу из богатых домов, а потом и самих господ - те, разумеется, использовали продукты исключительно высочайшего качества. Так постепенно мода макать хлеб в смесь вина и сыра перешла и в другие страны, где обросла своими традициями.В результате мы имеем множество вариантов рецептов: бульон и овощи, мясо и кипящее оливковое масло, а в 70-е годы к ним добавились шоколад и фрукты. Кстати, в наши дни фондюедение даже регламентировано правилами специального этикета. Так, уронив в фондю кусочек хлеба, дама обязана одарить всех присутствующих джентльменов поцелуем, мужчина же в аналогичном случае покупает бутылку вина. Так что поедание фондю - отличная идея для романтического вечера тет-а-тет.Наиболее интересная версия происхождения сладких блинчиков «Сюзетт» такова: они были изобретены влюбленным поваром по имени Жозеф. Предметом страсти кулинара стала очаровательная актриса Сюзанна Рейченберг. В одном из спектаклей девушка, по задумке режиссера, должна была с аппетитом поглощать блины. Пьеса оказалась столь популярной, что вскоре блины стали кошмаром актрисы. И тогда Жозеф, желая как-то скрасить тяжкие театральные будни любимой, изобрел особенные блинчики - воздушные, с густым карамельно-апельсиновым сиропом. Считать калории в те времена было немодно, поэтому Сюзанна весьма благосклонно отнеслась к изобретению и даже позволила дать кулинарному шедевру свое имя.Салат с царственным названием придумал простой итальянский парень Цезарь Кардини. Цезарио владел небольшим ресторанчиком в мексиканском городке, от которого до Соединенных Штатов было рукой подать. Во времена американского сухого закона этот географический нюанс был весьма важным: именно благодаря расположению заведения в 1924 году, в День независимости, американские звезды массово навестили его в надежде отметить праздник как следует. Закуска кончилась быстро, а плавленых сырков «Дружба» в окрестных лавках не имелось, и Цезарю пришлось смешать все оставшиеся в ресторанчике продукты: яйца, листья салата, сыр, чеснок, хлеб и оливковое масло. Новый салат понравился гостям, и вскоре к находчивому итальянцу стали приезжать даже заядлые трезвенники - специально, чтобы попробовать его фирменный салат «Цезарь». А три десятилетия спустя Эпикурейское общество в Париже признало изобретение итальянца лучшим рецептом, появившимся в Америке за последние 50 лет (вероятно, нанеся жесточайшую обиду гамбургеру и известной газировке).Столетие изгнания Наполеона из Москвы стало праздником не только для патриотов, но и для гурманов-сладкоежек. В 1912 году столичные кондитеры специально в честь этого события изобрели слоеное пирожное «Наполеон» - треугольное, как шляпа поверженного Бонапарта. Интересно, каким лакомством удивят и обрадуют нас затейники кондитеры в 2045-м?Польский король Станислав Лещинский отличался отменным аппетитом и крутым нравом. Когда незадачливый повар посмел подать ему пересушенный кекс, Станислав в гневе выплеснул на него (на кекс, а не на повара) графин рома, а потом подпалил. Блюдо запылало, а разгневанный монарх ушел заниматься важными государственными делами. Однако через некоторое время приятный аромат кекса-феникса привлек оголодавшего Станислава, а попробовав кусочек, он моментально съел все содержимое тарелки и тут же потребовал добавки - по усовершенствованному рецепту. Название для нового блюда Станислав взял из арабских сказок про Али-Бабу, и вскоре ром-баба стала популярным лакомством.В XIX веке самым известным булочником Москвы был Иван Филиппов. Он поставлял сдобу всей московской знати, в том числе и грозному генерал-губернатору Закревскому. После очередной утренней отправки продукции Филиппов был вызван к его превосходительству домой, где разгневанный генерал-губернатор продемонстрировал булочнику запеченного в сайке... таракана. «Это изюминка-с», - пролепетал Филиппов, храбро съел булку с насекомым и бросился в пекарню, где, к удивлению мастеров, опрокинул в сдобное тесто ведро изюма. На следующее утро гурманы могли оценить фирменное филипповское блюдо - свежие булочки с изюмом.Более полутора веков назад привередливый миллионер Корнелиус Вандербильт отчитал повара одного из американских ресторанов за слишком толстые и недосоленные, по его мнению, куски жареного картофеля. Желание клиента - закон, и обиженный Джордж Крам специально порезал картофель на тончайшие ломтики, обильно посолил и до хруста обжарил в масле. Клиент пришел в восторг, а ноу-хау Крама приобрело неслыханную популярность - правда, сначала только среди зажиточных людей, поскольку масло было достаточно дорогим продуктом. Постепенно чипсы перешли из дворцов в хижины, их производство встало на поток. В 1937 году в США создали Национальный институт картофельных чипсов, который занялся изучением жареной картошки. Но есть и другая версия происхождения картофеля фри: придумали этот способ приготовления бельгийцы - жители долины Меюсе. Они очень любили нарезанную тонкими брусочка ми и жаренную в масле рыбу. Но зимой река замерзала и рыбы не было - и однажды бельгийцы заменили рыбу картошкой.

