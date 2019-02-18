Как шут позабавил короля »

18 февраля 2019



Сначала карты рисовали вручную. В XIV веке придворный шут французского короля Карла VI Безумного, живописец Жакелин Гренгонер, изготовил для своего слабоумного повелителя три колоды. Бубновый король изображал самого Карла, валеты — влиятельных придворных, а пиковая дама — королеву Изабеллу Баварскую. Это были первые карты привычного для нас вида — с цифрами, фигурами и тузами. Во Франции же появились масти, употребляющиеся до сих пор: черви, бубны, трефы и пики. Они символизировали рыцарские атрибуты: пика — копье, трефа — меч, бубна — герб и черва — щит. Тузы означали знамя каждой масти.







Копии, сделанные с карт Гренгонера, стали использовать в парижском отеле Нельской башни, который превратился в настоящий игорный притон. Реакция властей последовала незамедлительно: в 1397 году во Франции и Германии на карты ввели запрет. Но остановить процесс уже не представлялось возможным.



За карты — пальцы рубить!



В России карты появились вместе с шахматами, шашками, зернью (костями) в конце XVI — начале XVII столетия. Долгое время игра в карты жестоко каралась. Соборное уложение 1649 года предписывало с картежниками поступать «как писано о татях» (ворах): бить кнутом и отрубать руки и пальцы. Век спустя карточные игры разделили на коммерческие (разрешенные) и азартные (запрещенные). Коммерческие предполагают интерес к игре как таковой — в них проявляются интеллект, умение, расчет. Азартные (от фр. hasard — случай) основаны только на случайности; цель — испытать острые ощущения и выиграть деньги.



Черта светской жизни



Несмотря ни на что, карточные игры очень полюбились нашим соотечественникам и даже проникли в царские дворцы. Правда, до Елизаветы российские монархи ими не увлекались, но вот дщерь Петрова поигрывала. А ее фаворит граф Разумовский и вовсе не вылезал из-за обтянутого зеленым сукном стола.



С середины XVIII века без карт уже нельзя представить ни один светский салон.



Екатерина II играла в основном с иностранными дипломатами на торжественных приемах. К примеру, на вечере в честь рождения Александра Павловича, первого внука императрицы, на столиках для игры в макао лежали коробки с диамантами (каждая девятка оплачивалась камнем в один карат). После полуторачасовой игры гости поделили между собой оставшиеся бриллианты. Как вспоминала сама государыня, иностранцы не скрывали изумления. А вот русские не удивились — они привыкли ставить на карту не только драгоценности, но и имения, крепостных и даже казенные деньги.



Для пользы государства



В 1765 году Екатерина ввела налог на карты. Вырученные средства шли на содержание воспитательных домов (государственных приютов для незаконнорожденных детей). Среди игроков ходило выражение «трудиться для пользы воспитательного дома» — то есть резаться в карты. А трудиться подобным образом в России любили.



Интересный факт: несколько позже власти приняли решение строить мануфактуры, где должны были работать приютские дети и бывшие питомцы воспитательных домов. Так в Петербурге возникла Александровская мануфактура, а при ней — первая в России карточная фабрика. Круг замкнулся.



Что ставилось на карту



Запрет на азартные игры оставался в силе, но вопреки всему по ночам в барских домах «кипел банк». В XIX веке увлечение картами приняло характер повальной эпидемии. Порой оно самым невероятным образом сказывалось на человеческих судьбах. Имел место следующий прелюбопытный случай. Граф Лев Разумовский не без взаимности, влюбился в жену князя Александра Голицына, известного шалопая, мота и заядлого игрока. Узнав об этом романе, великосветский картежник предложил устроить дуэль на зеленом поле: попросту говоря, поставил на кон свою супругу Марию Гавриловну. Однако игра для него закончилась плачевно... Голицын развелся. Мария Гавриловна вышла замуж за Разумовского. Тем не менее общество долго не признавало их брак, и только благодаря Александру I, назвавшему Марию Гавриловну графиней, честь женщины была восстановлена.



К слову сказать, в старости графиня Разумовская сама полюбила азартные игры. Предпочитала рулетку и часто игрывала в Монако.



Увлекались картами и русские литераторы. Александр Сергеевич Пушкин признавался: «Страсть к игре есть самая сильная из страстей». Причем для него еще с лицейских времен большинство встреч за карточным столом заканчивалось поражением. В 1820 году он проиграл рукопись стихотворений, приготовленную для издания его первого сборника. Лишь в 1825-м после долгих переговоров ее удалось выкупить. А год спустя поэт проиграл в штосc четвертую главу «Евгения Онегина», о чем сообщал в письме Петру Андреевичу Вяземскому.



Шулера



Как ни странно, в XIX столетии в России к людям, передергивающим в карты, относились снисходительно. Отказ от дуэли считался гораздо более серьезным проступком. Позже появились профессионалы, для которых нечистая игра являлась основным источником дохода. Иногда они работали командами — под видом случайно собравшегося общества садились за ломберный стол с каким-нибудь молоденьким наивным офицером или простоватым помещиком и пускали его по миру. Крупные шулера не скрывали своего богатства — строили шикарные особняки, жили на широкую ногу.



Пожалуй, нигде в Европе карты не пользовались такой популярностью, как в России, особенно в Петербурге. Современник писал: «Петербургские интеллигенты и интеллигентки предпочитают большой шлем без козырей и другие полезные занятия — обеды, ужины и т. д.». Многие клубы и общества на рубеже XIX—XX веков существовали за счет пристрастия столичных жителей к карточной игре. В частности — Благородное собрание, занимавшееся проведением балов, спектаклей и даже научных лекций.



...Некая русская барыня, находящаяся на отдыхе в Венеции, заметила: «Конечно, климат здесь хорош, но жаль, не с кем сразиться в винт...» Показательно, не правда ли?.. Игральные карты — развлечение древнее. Изобретенные в Китае, они постепенно начинают пользоваться популярностью и у других восточных народов. В Европу карты привезли в XIII столетии возвратившиеся из Святой земли крестоносцы. Существует, впрочем, и иное предположение: забаву сию занесли на Запад цыгане и арабы — они называли карты «наиб» (пророк). В те достославные времена их использовали в основном для гадания.Сначала карты рисовали вручную. В XIV веке придворный шут французского короля Карла VI Безумного, живописец Жакелин Гренгонер, изготовил для своего слабоумного повелителя три колоды. Бубновый король изображал самого Карла, валеты — влиятельных придворных, а пиковая дама — королеву Изабеллу Баварскую. Это были первые карты привычного для нас вида — с цифрами, фигурами и тузами. Во Франции же появились масти, употребляющиеся до сих пор: черви, бубны, трефы и пики. Они символизировали рыцарские атрибуты: пика — копье, трефа — меч, бубна — герб и черва — щит. Тузы означали знамя каждой масти.Копии, сделанные с карт Гренгонера, стали использовать в парижском отеле Нельской башни, который превратился в настоящий игорный притон. Реакция властей последовала незамедлительно: в 1397 году во Франции и Германии на карты ввели запрет. Но остановить процесс уже не представлялось возможным.В России карты появились вместе с шахматами, шашками, зернью (костями) в конце XVI — начале XVII столетия. Долгое время игра в карты жестоко каралась. Соборное уложение 1649 года предписывало с картежниками поступать «как писано о татях» (ворах): бить кнутом и отрубать руки и пальцы. Век спустя карточные игры разделили на коммерческие (разрешенные) и азартные (запрещенные). Коммерческие предполагают интерес к игре как таковой — в них проявляются интеллект, умение, расчет. Азартные (от фр. hasard — случай) основаны только на случайности; цель — испытать острые ощущения и выиграть деньги.Несмотря ни на что, карточные игры очень полюбились нашим соотечественникам и даже проникли в царские дворцы. Правда, до Елизаветы российские монархи ими не увлекались, но вот дщерь Петрова поигрывала. А ее фаворит граф Разумовский и вовсе не вылезал из-за обтянутого зеленым сукном стола.С середины XVIII века без карт уже нельзя представить ни один светский салон.Екатерина II играла в основном с иностранными дипломатами на торжественных приемах. К примеру, на вечере в честь рождения Александра Павловича, первого внука императрицы, на столиках для игры в макао лежали коробки с диамантами (каждая девятка оплачивалась камнем в один карат). После полуторачасовой игры гости поделили между собой оставшиеся бриллианты. Как вспоминала сама государыня, иностранцы не скрывали изумления. А вот русские не удивились — они привыкли ставить на карту не только драгоценности, но и имения, крепостных и даже казенные деньги.В 1765 году Екатерина ввела налог на карты. Вырученные средства шли на содержание воспитательных домов (государственных приютов для незаконнорожденных детей). Среди игроков ходило выражение «трудиться для пользы воспитательного дома» — то есть резаться в карты. А трудиться подобным образом в России любили.Интересный факт: несколько позже власти приняли решение строить мануфактуры, где должны были работать приютские дети и бывшие питомцы воспитательных домов. Так в Петербурге возникла Александровская мануфактура, а при ней — первая в России карточная фабрика. Круг замкнулся.Запрет на азартные игры оставался в силе, но вопреки всему по ночам в барских домах «кипел банк». В XIX веке увлечение картами приняло характер повальной эпидемии. Порой оно самым невероятным образом сказывалось на человеческих судьбах. Имел место следующий прелюбопытный случай. Граф Лев Разумовский не без взаимности, влюбился в жену князя Александра Голицына, известного шалопая, мота и заядлого игрока. Узнав об этом романе, великосветский картежник предложил устроить дуэль на зеленом поле: попросту говоря, поставил на кон свою супругу Марию Гавриловну. Однако игра для него закончилась плачевно... Голицын развелся. Мария Гавриловна вышла замуж за Разумовского. Тем не менее общество долго не признавало их брак, и только благодаря Александру I, назвавшему Марию Гавриловну графиней, честь женщины была восстановлена.К слову сказать, в старости графиня Разумовская сама полюбила азартные игры. Предпочитала рулетку и часто игрывала в Монако.Увлекались картами и русские литераторы. Александр Сергеевич Пушкин признавался: «Страсть к игре есть самая сильная из страстей». Причем для него еще с лицейских времен большинство встреч за карточным столом заканчивалось поражением. В 1820 году он проиграл рукопись стихотворений, приготовленную для издания его первого сборника. Лишь в 1825-м после долгих переговоров ее удалось выкупить. А год спустя поэт проиграл в штосc четвертую главу «Евгения Онегина», о чем сообщал в письме Петру Андреевичу Вяземскому.Как ни странно, в XIX столетии в России к людям, передергивающим в карты, относились снисходительно. Отказ от дуэли считался гораздо более серьезным проступком. Позже появились профессионалы, для которых нечистая игра являлась основным источником дохода. Иногда они работали командами — под видом случайно собравшегося общества садились за ломберный стол с каким-нибудь молоденьким наивным офицером или простоватым помещиком и пускали его по миру. Крупные шулера не скрывали своего богатства — строили шикарные особняки, жили на широкую ногу.Пожалуй, нигде в Европе карты не пользовались такой популярностью, как в России, особенно в Петербурге. Современник писал: «Петербургские интеллигенты и интеллигентки предпочитают большой шлем без козырей и другие полезные занятия — обеды, ужины и т. д.». Многие клубы и общества на рубеже XIX—XX веков существовали за счет пристрастия столичных жителей к карточной игре. В частности — Благородное собрание, занимавшееся проведением балов, спектаклей и даже научных лекций....Некая русская барыня, находящаяся на отдыхе в Венеции, заметила: «Конечно, климат здесь хорош, но жаль, не с кем сразиться в винт...» Показательно, не правда ли?..

