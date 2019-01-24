Без возраста »

24 января 2019



Тайное оружие



Попробуйте вместо пяти минут уделить утреннему макияжу полчаса, и вам обязательно скажут, что вы отлично выглядите. Главный элемент макияжа, скрывающего морщины и другие дефекты «уставшей» кожи, — легкая текстура тональных средств. Не злоупотребляйте блеском, пудрой и плотными тональными кремами, иначе вы только подчеркнете неидеальный рельеф лица. Избыточное количество тонального крема может привести к обратному эффекту — средство соберется в складки в тех местах, где начинают появляться морщины, а это вас совсем не украсит. Чтобы не ошибиться, выбирайте тональный крем-флюид, прозрачный и нежный, с легкой, тающей текстурой.



В макияже глаз придерживайтесь нейтральных, теплых оттенков. Если вы привыкли подводить глаза, делайте это коричневым или темно-серым карандашом. Четкая линия старит, поэтому тщательно растушуйте штрих. Два слоя туши для ресниц могут быть только на верхнем веке. Нижние ресницы покройте тонким слоем, лучше всего не черной, а коричневой или темно-синей туши. Экстремальный объем последних выглядит слишком грубо и делает лицо старше. Самое лучшее не всегда самое дорогое. Часто наличие свободного времени для ежедневных манипуляций и грамотное применение косметических продуктов могут дать отличные результаты. Не хуже, чем курс салонных процедур.



Максимум мимики



Кожа стареет не только от возраста, но и от плохого с ней обращения. При неправильном, грубом нанесении крема она увядает и растягивается. Превратите ежедневное нанесение крема в маленькую массажную процедуру. Разотрите крем между пальцами. Осторожно поколачивайте и похлопывайте ими кожу. Не нужно втирать крем, это может привести к увеличению пор. Наносите крем по массажным линиям: от середины подбородка к мочкам ушей, на щеках — от угла рта к ушным раковинам и на лбу — от центра к вискам. Продвигаясь снизу вверх, у основания крыльев носа надавливайте сильнее, потом легкими движениями переходите через скулы к вискам. Кожу век массируйте легкими касаниями, от внутреннего угла глаз, по кругу. Повторите трижды. Такой массаж не займет у вас много времени, но позволит активным ингредиентам кремов и эмульсий проникать в глубь кожи, а также активизирует кровообращение, улучшая тем самым цвет лица.



Еще одно доступное anti-age средство — мимические упражнения. Суть этого метода в последовательном напряжении мышц шеи, щек, носогубных мышц и мышц вокруг рта. Может быть, с первого раза у вас ничего не получится, но игра стоит свеч. В пользу этой ежедневной тренировки дружно выступают все косметологи. Они уверяют, что именно мимическая гимнастика способна избавить от необходимости делать круговую подтяжку лица. Дело в том, что она укрепляет мимические мышцы, в результате вы получаете четкий овал лица в любом возрасте и менее выраженные морщины. Единственный минус этого простого способа — методичность использования. Зато первые результаты появятся уже через две недели ежедневных активных тренировок.



Укрепить клетки



Наша кожа на 70 процентов состоит из коллагена. После 25 лет его производство замедляется, и сетчатая структура кожных волокон начинает разрушаться. Именно поэтому большинство кремов, эмульсий, масок и процедур anti-age направлены на стимуляцию роста коллагеновых клеток и увлажнение. Наследственные факторы лишь на 30 процентов ответственны за то, насколько молодо мы выглядим. Для каждого типа кожи и возрастного периода важно подобрать то средство, которое будет «работать». Так, для кожи с первыми признаками старения специалисты предлагают продукты с экстрактами оливкового дерева и оливок. Они увеличивают способность кожи противостоять окислительным процессам, в результате которых начинается разрушение сети волокон эластина и коллагена. А значит, сохраняют кожу упругой и стирают первые морщинки.



Другой крем оказывает расслабляющее воздействие на фибробласты (клетки дермы, отвечающие за производство коллагена и эластина), а значит, замедляет процесс образования мимических морщин. Теперь инъекции ботокса могут подождать.



Молодая кожа эластична, как плотно облегающая одежда стрейч, но с возрастом она теряет упругость и становится вялой. Все дело в постепенном нарушении выработки гиалуроновой кислоты, содержащейся в коже. Именно она отвечает за прочность, плотность и целостность дермы. Инъекции перлайна, также основанные на этом жизненно важном для кожи веществе, заполняют носогубные складки и область над губой, что в результате делает лицо моложе. Кислота медленно рассасывается, и через год инъекцию нужно повторять.



Место действия



Салоны красоты предлагают неограниченное количество косметических процедур. Чтобы попробовать хотя бы часть из них, следует обладать неограниченным свободным временем и такой же кредитной картой. Даже если вы перепробовали множество различных процедур, не расстраивайтесь. Ежедневно в мире появляются десятки новых методов, лучшие из которых нужно обязательно испытать на себе.



Альтернативой старой доброй мезотерапии может стать ее безыгольный аналог. Эта процедура имеет заметный плюс — она абсолютно безболезненна. Сначала проводят легкий пилинг и очищающую маску. Затем, под давлением кислорода, в кожу вбивают коктейли молодости — витамины, пантенол, гиалуроновую кислоту и другие вещества, необходимые для увлажнения кожи и обновления в ней коллагеновых и эластиновых волокон. Такой заряд красоты и энергии, медленно рассасываясь в течение полугода, будет изнутри действовать на кожу. Минус — этот метод действует только на мелкие морщины, зато как действует! Неглубокие носогубные морщины, морщины вокруг губ, на лбу и на шее, гиперпигментация, купероз — все эти дефекты исчезают без следа.



Повреждение кожи вызывает в организме процесс регенерации. Эта способность нашей кожи лежит в основе химического пилинга. Верхний слой эпидермиса вместе с мелкими морщинами и пигментными пятнами сжигают точно рассчитанным составом кислоты, после чего вы можете помолодеть на десять лет. Заманчиво? Определенно. Однако учтите, что экономить на такой процедуре не стоит. Выбирайте серьезный салон красоты или клинику, и лучше ту, где вашей подруге удачно сделали пластическую операцию. Минус — достаточно длинный восстановительный период: от недели до двух. Если вам пообещают, что ровно через девять дней вы сможете появиться на людях, не верьте. Каждый человек индивидуален, и сколько времени потребуется для восстановления кожного покрова — неизвестно.



Прививка молодости



Инъекции ботулотоксина, или ботокса, приводят к местному параличу мимических мышц. Эта процедура радикально действует на глубокие морщины, поэтому теперь реабилитирована даже в Европе. Компания Chanel в процессе разработки нового anti-age продукта — «Инструментальной косметики» — провела исследование развития популярности некоторых методов избавления от морщин в Европе, Америке и азиатских странах. И в результате, выяснилось, что скептическое отношение к ботоксу в Европе, например, постепенно уходит в прошлое, более того, его популярность растет. За последние десятилетие использование косметических процедур против старения распределилось в порядке роста популярности таким образом: микродермабразия (механическая шлифовка), химический пилинг, лазерная коррекция, ботокс. Такое совпадение добавляет оптимизма.



Минус этого метода — сравнительно короткое действие токсина. Через 3—4 месяца паралич мышц проходит, и морщины возвращаются. Однако для людей с богатой мимикой лица этот метод, пожалуй, единственное спасение от глубоких морщин на лбу. В возрасте 20—25 лет они могут быть совсем незаметны, но уже к 30, когда тонус кожи постепенно снижается, привычка «морщить лоб» дает о себе знать. Это является показанием к ботоксу. И чем раньше морщины будут обездвижены, тем дольше они не будут углубляться.



Кардинально помолодеть



К пятидесяти годам ваше лицо сможет рассказать о вас все. Сколько времени вы уделяли своей внешности, что предпочитали на ужин и вошла ли мимическая гимнастика в ваше ежедневное расписание. Однако проблема увядания кожи, ее обвисания и как следствие — расплывающийся овал лица — рано или поздно касается большинства женщин. И тогда кремы с лифтинг-эффектом уже не помогут. К числу самых востребованных пластических операций относятся блефаропластика (коррекция век) и эпидермальная терапия (круговая подтяжка лица). Как и к любому хирургическому вмешательству, к этим операциям стоит отнестись серьезно. Во-первых, к ним имеются противопоказания, например, диабет. Во-вторых, случаются осложнения, например, повреждение лицевого нерва. Однако, если вы выбираете хорошую клинику с опытом в несколько сотен подобных операций, скорее всего, все закончится благополучно. Да и кто из нас не соблазнится перспективой в 65 лет выглядеть на 40! Таких смелых дам становится все больше. Доказательство — фотохроники светских раутов.



Современная косметология вооружает нас тысячью и одним средством борьбы со старением, но выбор стратегии и тактики остается за нами. Мы можем довольствоваться старинными бабушкиными рецептами или идти в радикальную пластическую атаку. Главное — не терять бдительности в ежедневной позиционной войне за молодость и красоту. Проявляя все свое терпение, упорство и изобретательность, мы обязательно добьемся успеха. В борьбе с возрастом каждая из нас играет за себя. Главное, чтобы тактика и стратегия приносили свои результаты. Зарезервируйте в своем расписании несколько часов в неделю для косметолога и несколько минут в день на кремы и маски, и вы обязательно получите награду. Молодую, ухоженную кожу и безоговорочную победу над временем.Попробуйте вместо пяти минут уделить утреннему макияжу полчаса, и вам обязательно скажут, что вы отлично выглядите. Главный элемент макияжа, скрывающего морщины и другие дефекты «уставшей» кожи, — легкая текстура тональных средств. Не злоупотребляйте блеском, пудрой и плотными тональными кремами, иначе вы только подчеркнете неидеальный рельеф лица. Избыточное количество тонального крема может привести к обратному эффекту — средство соберется в складки в тех местах, где начинают появляться морщины, а это вас совсем не украсит. Чтобы не ошибиться, выбирайте тональный крем-флюид, прозрачный и нежный, с легкой, тающей текстурой.В макияже глаз придерживайтесь нейтральных, теплых оттенков. Если вы привыкли подводить глаза, делайте это коричневым или темно-серым карандашом. Четкая линия старит, поэтому тщательно растушуйте штрих. Два слоя туши для ресниц могут быть только на верхнем веке. Нижние ресницы покройте тонким слоем, лучше всего не черной, а коричневой или темно-синей туши. Экстремальный объем последних выглядит слишком грубо и делает лицо старше. Самое лучшее не всегда самое дорогое. Часто наличие свободного времени для ежедневных манипуляций и грамотное применение косметических продуктов могут дать отличные результаты. Не хуже, чем курс салонных процедур.Кожа стареет не только от возраста, но и от плохого с ней обращения. При неправильном, грубом нанесении крема она увядает и растягивается. Превратите ежедневное нанесение крема в маленькую массажную процедуру. Разотрите крем между пальцами. Осторожно поколачивайте и похлопывайте ими кожу. Не нужно втирать крем, это может привести к увеличению пор. Наносите крем по массажным линиям: от середины подбородка к мочкам ушей, на щеках — от угла рта к ушным раковинам и на лбу — от центра к вискам. Продвигаясь снизу вверх, у основания крыльев носа надавливайте сильнее, потом легкими движениями переходите через скулы к вискам. Кожу век массируйте легкими касаниями, от внутреннего угла глаз, по кругу. Повторите трижды. Такой массаж не займет у вас много времени, но позволит активным ингредиентам кремов и эмульсий проникать в глубь кожи, а также активизирует кровообращение, улучшая тем самым цвет лица.Еще одно доступное anti-age средство — мимические упражнения. Суть этого метода в последовательном напряжении мышц шеи, щек, носогубных мышц и мышц вокруг рта. Может быть, с первого раза у вас ничего не получится, но игра стоит свеч. В пользу этой ежедневной тренировки дружно выступают все косметологи. Они уверяют, что именно мимическая гимнастика способна избавить от необходимости делать круговую подтяжку лица. Дело в том, что она укрепляет мимические мышцы, в результате вы получаете четкий овал лица в любом возрасте и менее выраженные морщины. Единственный минус этого простого способа — методичность использования. Зато первые результаты появятся уже через две недели ежедневных активных тренировок.Наша кожа на 70 процентов состоит из коллагена. После 25 лет его производство замедляется, и сетчатая структура кожных волокон начинает разрушаться. Именно поэтому большинство кремов, эмульсий, масок и процедур anti-age направлены на стимуляцию роста коллагеновых клеток и увлажнение. Наследственные факторы лишь на 30 процентов ответственны за то, насколько молодо мы выглядим. Для каждого типа кожи и возрастного периода важно подобрать то средство, которое будет «работать». Так, для кожи с первыми признаками старения специалисты предлагают продукты с экстрактами оливкового дерева и оливок. Они увеличивают способность кожи противостоять окислительным процессам, в результате которых начинается разрушение сети волокон эластина и коллагена. А значит, сохраняют кожу упругой и стирают первые морщинки.Другой крем оказывает расслабляющее воздействие на фибробласты (клетки дермы, отвечающие за производство коллагена и эластина), а значит, замедляет процесс образования мимических морщин. Теперь инъекции ботокса могут подождать.Молодая кожа эластична, как плотно облегающая одежда стрейч, но с возрастом она теряет упругость и становится вялой. Все дело в постепенном нарушении выработки гиалуроновой кислоты, содержащейся в коже. Именно она отвечает за прочность, плотность и целостность дермы. Инъекции перлайна, также основанные на этом жизненно важном для кожи веществе, заполняют носогубные складки и область над губой, что в результате делает лицо моложе. Кислота медленно рассасывается, и через год инъекцию нужно повторять.Салоны красоты предлагают неограниченное количество косметических процедур. Чтобы попробовать хотя бы часть из них, следует обладать неограниченным свободным временем и такой же кредитной картой. Даже если вы перепробовали множество различных процедур, не расстраивайтесь. Ежедневно в мире появляются десятки новых методов, лучшие из которых нужно обязательно испытать на себе.Альтернативой старой доброй мезотерапии может стать ее безыгольный аналог. Эта процедура имеет заметный плюс — она абсолютно безболезненна. Сначала проводят легкий пилинг и очищающую маску. Затем, под давлением кислорода, в кожу вбивают коктейли молодости — витамины, пантенол, гиалуроновую кислоту и другие вещества, необходимые для увлажнения кожи и обновления в ней коллагеновых и эластиновых волокон. Такой заряд красоты и энергии, медленно рассасываясь в течение полугода, будет изнутри действовать на кожу. Минус — этот метод действует только на мелкие морщины, зато как действует! Неглубокие носогубные морщины, морщины вокруг губ, на лбу и на шее, гиперпигментация, купероз — все эти дефекты исчезают без следа.Повреждение кожи вызывает в организме процесс регенерации. Эта способность нашей кожи лежит в основе химического пилинга. Верхний слой эпидермиса вместе с мелкими морщинами и пигментными пятнами сжигают точно рассчитанным составом кислоты, после чего вы можете помолодеть на десять лет. Заманчиво? Определенно. Однако учтите, что экономить на такой процедуре не стоит. Выбирайте серьезный салон красоты или клинику, и лучше ту, где вашей подруге удачно сделали пластическую операцию. Минус — достаточно длинный восстановительный период: от недели до двух. Если вам пообещают, что ровно через девять дней вы сможете появиться на людях, не верьте. Каждый человек индивидуален, и сколько времени потребуется для восстановления кожного покрова — неизвестно.Инъекции ботулотоксина, или ботокса, приводят к местному параличу мимических мышц. Эта процедура радикально действует на глубокие морщины, поэтому теперь реабилитирована даже в Европе. Компания Chanel в процессе разработки нового anti-age продукта — «Инструментальной косметики» — провела исследование развития популярности некоторых методов избавления от морщин в Европе, Америке и азиатских странах. И в результате, выяснилось, что скептическое отношение к ботоксу в Европе, например, постепенно уходит в прошлое, более того, его популярность растет. За последние десятилетие использование косметических процедур против старения распределилось в порядке роста популярности таким образом: микродермабразия (механическая шлифовка), химический пилинг, лазерная коррекция, ботокс. Такое совпадение добавляет оптимизма.Минус этого метода — сравнительно короткое действие токсина. Через 3—4 месяца паралич мышц проходит, и морщины возвращаются. Однако для людей с богатой мимикой лица этот метод, пожалуй, единственное спасение от глубоких морщин на лбу. В возрасте 20—25 лет они могут быть совсем незаметны, но уже к 30, когда тонус кожи постепенно снижается, привычка «морщить лоб» дает о себе знать. Это является показанием к ботоксу. И чем раньше морщины будут обездвижены, тем дольше они не будут углубляться.К пятидесяти годам ваше лицо сможет рассказать о вас все. Сколько времени вы уделяли своей внешности, что предпочитали на ужин и вошла ли мимическая гимнастика в ваше ежедневное расписание. Однако проблема увядания кожи, ее обвисания и как следствие — расплывающийся овал лица — рано или поздно касается большинства женщин. И тогда кремы с лифтинг-эффектом уже не помогут. К числу самых востребованных пластических операций относятся блефаропластика (коррекция век) и эпидермальная терапия (круговая подтяжка лица). Как и к любому хирургическому вмешательству, к этим операциям стоит отнестись серьезно. Во-первых, к ним имеются противопоказания, например, диабет. Во-вторых, случаются осложнения, например, повреждение лицевого нерва. Однако, если вы выбираете хорошую клинику с опытом в несколько сотен подобных операций, скорее всего, все закончится благополучно. Да и кто из нас не соблазнится перспективой в 65 лет выглядеть на 40! Таких смелых дам становится все больше. Доказательство — фотохроники светских раутов.Современная косметология вооружает нас тысячью и одним средством борьбы со старением, но выбор стратегии и тактики остается за нами. Мы можем довольствоваться старинными бабушкиными рецептами или идти в радикальную пластическую атаку. Главное — не терять бдительности в ежедневной позиционной войне за молодость и красоту. Проявляя все свое терпение, упорство и изобретательность, мы обязательно добьемся успеха.

