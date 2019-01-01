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Странички из истории - факты, вымыслы, размышления о женщинах и для женщин

К истории можно относиться по-разному, поговаривают, что никто так не изменил историю человечества, как сами историки. Вольтер говорил, что история - ложь, с которой все согласны, Дюма - что история подобна гвоздю, но который можно повесить все что угодно.

Так или иначе, но нет других способов судить о будущем, кроме как изучая прошлое, и нет способов избежать своих ошибок, не анализируя ошибки других. История - это мудрость человечества, из нее мы черпаем опыт предыдущих поколений, который можем использовать с пользой для себя и своих близких. И, наконец, история - это просто очень интересно!
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Что дарили наши предки
1 января 2019
С Новым годом! С новым счастьем! Каждый год мы слышим и произносим эти магические пожелания. Обмениваемся подарками, облачаемся в лучшую одежду, обильно насыщаемся праздничной едой и питьем, загадываем будущее... Перелистывая страницы истории, мы видим — за века отношение человека к Новому году не изменилось...

С древнейших времен и до XV столетия праздник сей на Руси встречали 1 марта, связывая его с весенним пробуждением земли. В XV—XVII веках его отмечали по церковному календарю 1 сентября. (Традиция начинать учебный сезон в школах и вузах осенью — наследие тех времен.) А в 1700-м Петр I согласовал российский календарь с европейским и повелел праздновать Новый год 1 января.

На Руси новогодний праздник называли по-разному: и Васильев день (в честь святого Василия Кесарийского), и Туасенъ, и Овсень, и Коляда.

Празднование проходило в два этапа. Называлось оно Святки. Святые вечера (первая часть) освящались днем Рождества Христова. Вторая часть — Страшные вечера — представляла собой время разгула потусторонних сил. Заканчивались Святки в день Крещения Господня.

Последовательность святочных обрядов примерно такова: славление — прославление сил природы, Бога, человека; дарение — обмен подношениями и пожеланиями; гадание — обращение к потусторонним силам, загадывание судьбы, ожидание знака свыше.
Символическое значение Нового года и Рождества существенно различалось. Соответственно, разными были и подарки.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, связанные с ним ритуалы строго расписаны.

...Три царя приходили,
Богу дары приносили,
На колени припадали,
Христа величали.

колядкиГлавный символ праздника — Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Спасителя. Потому и является она первейшим подарком на Рождество. Звезды делали своими руками из металлической фольги, склеенных кусочков слюды, ленточек бересты, резного раскрашенного дерева и преподносили детям. С ними ребята ходили колядовать по домам с благопожеланиями хозяевам, а в награду получали пряники и коврижки.

Часто дарили узорчатую скатерть — белую с красным орнаментом в виде звезд, крестов и ромбов, символизировавшую небесный свод и земную твердыню. Полотенце с узорами и кружевами на концах — тоже дорогой подарок. Его использовали и как простое украшение, развешивая на зеркалах, иконах и стенах, и как элемент праздничных обрядов. Полотенце олицетворяло дорогу, связывающую живых с душами умерших предков.

Лучший дар девушкам и женщинам — красочный платок. В древних традициях всех народов платок — завеса, защита от дурного глаза, а также главный атрибут свадьбы. Развернешь старинный русский платок или шаль — загорятся радужные узоры цветущих весенних полян, растекутся гирлянды и букеты сказочной красоты, заиграет синее море отблесками солнечного света на шелковых нитях.

Святки — пора гаданий, в эти дни человек мог узнать будущее. Гадая на разных вещицах: гребешках, зеркальцах, ленточках, наперстках, загадывали замужество в новом году. В Рождество, Васильев день и Крещение молодежь колядовала, лились песни и пожелания, славящие хозяев. Воспевалось жилье — богатое, чистое, украшенное; благосостояние — одежда, накопленное приданое; наружность хозяев — красота и здоровье. А себе певцы напевали-приговаривали:

Мороз, мороз! Не морозь нам нос!
Мороз, мороз! Не бей наш овес!
Еще нынче у нас — золотые вечера,
Мы не песню поем — хлебу честь воздаем!

На Новый год дарили в первую очередь новую одежду с пожеланием весь год хорошо одеваться. Например, рубаху праздничную или обыденную с вышитыми рукавами и воротом, а то и отдельные узорные проставки — шей уж сам. Или тканый поясок с разноцветными кистями. Пояс считался оберегом от болезней и травм — без пояса что без креста. Вышивали на нем орнаменты, молитвы, имена, пожелания.

А какое же святочное гулянье без варежек и валенок! «Варежки-подружки, не давайте стужки!» — приговаривали мастерицы, вывязывая темными вечерами узоры, сплетающиеся в замысловатую вязь орнаментов. А отцы семейств катали домочадцам толстые крепкие валенки — и не страшны лютые морозы.

утица для солиГлавными символами праздника являлись Солнце и Земля. Это и определяло мистический смысл гостинцев — своеобразное закликание солнышка на весь год. Шили круглые лоскутные коврики и прихватки, что всегда в хозяйстве пригодятся. Детям дарили шаркунки-погремушки, трещотки, каталки на колесиках и особенно мячи из бересты, глины, лоскутков кожи, набитые горохом или мелкими камешками. Позже, на Масляной неделе, молодежь катала их с холмов, закликая весну. Заботливые родители обязательно старались к Новому году смастерить или купить своему чаду новые саночки. Детей в семьях было много, да и нарядные санки стоили дорого, потому готовились к такому подарку заранее и наказывали отпрыскам санки беречь.

Если идешь в гости в новый дом — нет лучшего приношения, чем хлебница или солоница-утица. Птица вообще олицетворяла небесный свет, а утица — еще и семейное единение, любовь и благополучие. Резную хлебницу-короб часто украшали надписями с пожеланиями изобилия. Ее воспринимали как житницу, хранительницу урожая, вместилище семейного добра.

К празднику обязательно готовили разнообразную выпечку — пироги, блины, коврижки и пряники. Ребятне — печенье-козули в виде фигурок домашних животных, украшенных цветной и белой глазурью. Новогодний обед не обходился без овсяного киселя и горячей каши.

Только усядутся хозяева за стол, а в окно — стук-стук, и слышится:

Коляда, коляда, ты подай пирога,
Или хлеба ломтину, или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком...

И пошли хозяева раздавать пироги и коврижки. Нельзя не поделиться дарами матери-земли, ведь примета есть: сколько отдашь — троекратно получишь. То были радостные дни с множеством подарков, бурным весельем и таинственным ожиданием будущего...

Кому спели — тому добро,
Кому вынется — тому сбудется,
Не минуется — слава!
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