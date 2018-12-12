На праздник к нам пришли »

12 декабря 2018



Ёлка



Вместо зеленой лесной красавицы мы могли бы водить хороводы вокруг пальмы. Или, например, дуба. Выбор на хвойное пал почти случайно.



В Древнем Египте к празднику наряжали как раз-таки пальмы, а римляне в честь бога земледелия обдирали кустики и украшали дома зелеными гирляндами. В те времена люди считали, что в деревьях обитают духи предков и другие охочие до подношений фантомы. Кстати, духи, хоть и не брезговали лиственными деревьями, селиться предпочитали в хвойных - мощных вечнозеленых елях, соснах и кипарисах. В Германии в XVI веке ёлка из пристанища духов, белок и прочей живности превратилась сначала в новогоднее, а затем и в рождественское дерево. Именно из этой страны пришла к нам традиция его наряжать.



Как символ Рождества и Нового года ёлка прижилась у нас не сразу. Петровский указ 1699 года, в коем предписывалось украшать столицу на Новый год хвоей, имел забавные последствия. После смерти Петра о декорировании улиц забыли - традицию блюли исключительно... кабаки. Ёлку или маленькую сосну втыкали у ворот или на крыше питейного заведения и забывали о ней до следующего Нового года - тогда засохший символ меняли на свежий. По этим «украшениям» и опознавались кабаки.



Со временем слово «ёлка» стало синонимом питейного заведения, о чем свидетельствуют выражения «поднять ёлку» (пьянствовать), «идти под ёлку» (в кабак); а нетрезвый человек именовался попросту «ёлкин». Только в середине XIX века зеленая красавица стала наконец настоящим украшением и символом Нового года. В то время почти треть населения Петербурга составляли немцы, которые, конечно, следовали своим традициям. Сначала наряженные елки ставили только в домах знати, а спустя десять лет и простой народ понял, что хвойное деревце, украшенное орехами, леденцами и яблоками, приносит ощущение праздника в любой, даже самый бедный, дом.



Игрушки



Не только светские красавицы следовали капризам моды - у новогодней ёлки наряды тоже менялись с течением времени. До 1900 года она была вычурной и яркой, а в начале XX века в моду вошел минимализм, и хвойное принялись наряжать в серебристо-голубых тонах. Изначально на радость детям в качестве игрушек использовались яблоки, печенье, вафли, орехи и конфеты. Со второй половины XVIII века ёлку стали украшать бумажными цветами, латунными ангелочками и позолоченными шишками. В народе фигурки из прессованной ваты покрывали клеем, раскрашивали и вешали на нижние ветки так, чтобы ими могли играть дети.



Стеклянные украшения были в России редкостью. Их счастливые обладатели такие игрушки бережно хранили и даже передавали по наследству. Обычно же ёлочные украшения делались своими руками из подручных материалов - ткани, воска и папье-маше - и покрывались золотой или серебряной фольгой. В свете свечей все это смотрелось ярко и празднично. Кстати, пожароопасные свечи сменились электрогирляндами лишь в 40-х годах прошлого века. А во время Второй мировой войны ёлки, конечно, украшали скромно - штампованными жестяными звездочками, домиками и цветочками.



Фейерверки



В России моду на праздничные фейерверки ввел все тот же Петр I. И до него, конечно, у нас устраивали «огненные потехи», но те шапки салютов не шли ни в какое сравнение с роскошными царскими представлениями. В день его восемнадцатилетия, например, в небе появилось огненное изображение Геракла, разрывающего пасть льву. Было на что посмотреть и от чего оглохнуть: в процессе шоу несколько пушек дали по 50 залпов. К слову, в то время каждый залп стоил десять тысяч, а корова, для сравнения, - три рубля. Но какая радость в новогоднюю ночь от коровы?



Так что, несмотря на дороговизну, Петр устраивал фейерверки по любому случаю. Под его чутким руководством наши пиротехники научились устраивать огненные потехи не хуже, а то и лучше своих зарубежных коллег. А для простых людей Петр издал указ, в котором предписывал в новогоднюю ночь выпускать «несколько ракетов, сколько у кого случится». С тех пор и укоренилась эта веселая шумная традиция, и в наше время фейерверков «случается» с каждым годом все больше.



Мандарины



Вряд ли можно представить более новогодний аромат, чем запах мандаринов. Этими цитрусовыми можно украсить и праздничный стол, и ёлку. Кстати, благодаря богатому содержанию витамина С мандарины неплохо справляются с похмельем - еще одной национальной новогодней традицией.



Еще в Древнем Китае, за тысячу лет до нашей эры, на Новый год хозяева угощали гостя парой мандаринов. Обычай этот сохранился по сей день. На китайском языке сочетание «пара мандаринов» созвучно со словом «золото». У нас в России есть своя традиция, связанная с новогодними цитрусовыми, хоть и не такая древняя и интересная, как у китайцев: в советское время найти другие фрукты зимой было практически невозможно, вот и закупали люди мандарины килограммами. И продолжают делать это до сих пор - с большим удовольствием!



Шампанское



Звон бокалов под бой курантов обладает удивительной способностью вселять в сердца надежду на то, что все будет хорошо. Шампанское было самым популярным алкогольным напитком аж со времен Средневековья.



Вопреки расхожему мнению, французский монах Периньон не изобретал игристого вина, хоть и сделал очень многое для усовершенствования его вкуса. Родился же напиток, можно сказать, случайно. В середине XVII века в Шампани были популярны красные вина, белые же не пользовались особым спросом. Иногда они, забытые где-нибудь в подвале, начинали бродить прямо в бутылках. Однажды это вызвало интерес, и технологию производства «шипучки» принялись доводить до совершенства. Большой знаток шампанского Пьер Периньон, к сожалению, не оставил после себя никаких документов о работе с игристыми винами, так что перенять его бесценный опыт не удалось. К счастью, инициативу монаха-бенедиктинца подхватили другие, а с 1850 года производством шампанского заинтересовались даже ученые-химики, немало поспособствовавшие улучшению вкуса этого праздничного напитка.



У нас обычай отмечать Новый год с шампанским вошел в моду с легкой руки Петра I (кого же еще). В то время праздники сопровождались не столько застольями, сколько балами. Танцевать на полный желудок было неудобно, зато игристое вино и жажду хорошо утоляло, и настроение поднимало. Сейчас мы все меньше танцуем и все больше объедаемся, сидя перед телевизором, но веселящий напиток ничуть не утратил своей актуальности. Какой Новый год без ёлки, взрывов петард и хлопушек, брызг шампанского и запаха хвои и мандаринов? А ведь каких-нибудь триста лет праздники только такими и были! Словом, если бы не Петр I и еще несколько предприимчивых товарищей, наш Новый год был бы лишен всех привычных атрибутов.Вместо зеленой лесной красавицы мы могли бы водить хороводы вокруг пальмы. Или, например, дуба. Выбор на хвойное пал почти случайно.В Древнем Египте к празднику наряжали как раз-таки пальмы, а римляне в честь бога земледелия обдирали кустики и украшали дома зелеными гирляндами. В те времена люди считали, что в деревьях обитают духи предков и другие охочие до подношений фантомы. Кстати, духи, хоть и не брезговали лиственными деревьями, селиться предпочитали в хвойных - мощных вечнозеленых елях, соснах и кипарисах. В Германии в XVI веке ёлка из пристанища духов, белок и прочей живности превратилась сначала в новогоднее, а затем и в рождественское дерево. Именно из этой страны пришла к нам традиция его наряжать.Как символ Рождества и Нового года ёлка прижилась у нас не сразу. Петровский указ 1699 года, в коем предписывалось украшать столицу на Новый год хвоей, имел забавные последствия. После смерти Петра о декорировании улиц забыли - традицию блюли исключительно... кабаки. Ёлку или маленькую сосну втыкали у ворот или на крыше питейного заведения и забывали о ней до следующего Нового года - тогда засохший символ меняли на свежий. По этим «украшениям» и опознавались кабаки.Со временем слово «ёлка» стало синонимом питейного заведения, о чем свидетельствуют выражения «поднять ёлку» (пьянствовать), «идти под ёлку» (в кабак); а нетрезвый человек именовался попросту «ёлкин». Только в середине XIX века зеленая красавица стала наконец настоящим украшением и символом Нового года. В то время почти треть населения Петербурга составляли немцы, которые, конечно, следовали своим традициям. Сначала наряженные елки ставили только в домах знати, а спустя десять лет и простой народ понял, что хвойное деревце, украшенное орехами, леденцами и яблоками, приносит ощущение праздника в любой, даже самый бедный, дом.Не только светские красавицы следовали капризам моды - у новогодней ёлки наряды тоже менялись с течением времени. До 1900 года она была вычурной и яркой, а в начале XX века в моду вошел минимализм, и хвойное принялись наряжать в серебристо-голубых тонах. Изначально на радость детям в качестве игрушек использовались яблоки, печенье, вафли, орехи и конфеты. Со второй половины XVIII века ёлку стали украшать бумажными цветами, латунными ангелочками и позолоченными шишками. В народе фигурки из прессованной ваты покрывали клеем, раскрашивали и вешали на нижние ветки так, чтобы ими могли играть дети.Стеклянные украшения были в России редкостью. Их счастливые обладатели такие игрушки бережно хранили и даже передавали по наследству. Обычно же ёлочные украшения делались своими руками из подручных материалов - ткани, воска и папье-маше - и покрывались золотой или серебряной фольгой. В свете свечей все это смотрелось ярко и празднично. Кстати, пожароопасные свечи сменились электрогирляндами лишь в 40-х годах прошлого века. А во время Второй мировой войны ёлки, конечно, украшали скромно - штампованными жестяными звездочками, домиками и цветочками.В России моду на праздничные фейерверки ввел все тот же Петр I. И до него, конечно, у нас устраивали «огненные потехи», но те шапки салютов не шли ни в какое сравнение с роскошными царскими представлениями. В день его восемнадцатилетия, например, в небе появилось огненное изображение Геракла, разрывающего пасть льву. Было на что посмотреть и от чего оглохнуть: в процессе шоу несколько пушек дали по 50 залпов. К слову, в то время каждый залп стоил десять тысяч, а корова, для сравнения, - три рубля. Но какая радость в новогоднюю ночь от коровы?Так что, несмотря на дороговизну, Петр устраивал фейерверки по любому случаю. Под его чутким руководством наши пиротехники научились устраивать огненные потехи не хуже, а то и лучше своих зарубежных коллег. А для простых людей Петр издал указ, в котором предписывал в новогоднюю ночь выпускать «несколько ракетов, сколько у кого случится». С тех пор и укоренилась эта веселая шумная традиция, и в наше время фейерверков «случается» с каждым годом все больше.Вряд ли можно представить более новогодний аромат, чем запах мандаринов. Этими цитрусовыми можно украсить и праздничный стол, и ёлку. Кстати, благодаря богатому содержанию витамина С мандарины неплохо справляются с похмельем - еще одной национальной новогодней традицией.Еще в Древнем Китае, за тысячу лет до нашей эры, на Новый год хозяева угощали гостя парой мандаринов. Обычай этот сохранился по сей день. На китайском языке сочетание «пара мандаринов» созвучно со словом «золото». У нас в России есть своя традиция, связанная с новогодними цитрусовыми, хоть и не такая древняя и интересная, как у китайцев: в советское время найти другие фрукты зимой было практически невозможно, вот и закупали люди мандарины килограммами. И продолжают делать это до сих пор - с большим удовольствием!Звон бокалов под бой курантов обладает удивительной способностью вселять в сердца надежду на то, что все будет хорошо. Шампанское было самым популярным алкогольным напитком аж со времен Средневековья.Вопреки расхожему мнению, французский монах Периньон не изобретал игристого вина, хоть и сделал очень многое для усовершенствования его вкуса. Родился же напиток, можно сказать, случайно. В середине XVII века в Шампани были популярны красные вина, белые же не пользовались особым спросом. Иногда они, забытые где-нибудь в подвале, начинали бродить прямо в бутылках. Однажды это вызвало интерес, и технологию производства «шипучки» принялись доводить до совершенства. Большой знаток шампанского Пьер Периньон, к сожалению, не оставил после себя никаких документов о работе с игристыми винами, так что перенять его бесценный опыт не удалось. К счастью, инициативу монаха-бенедиктинца подхватили другие, а с 1850 года производством шампанского заинтересовались даже ученые-химики, немало поспособствовавшие улучшению вкуса этого праздничного напитка.У нас обычай отмечать Новый год с шампанским вошел в моду с легкой руки Петра I (кого же еще). В то время праздники сопровождались не столько застольями, сколько балами. Танцевать на полный желудок было неудобно, зато игристое вино и жажду хорошо утоляло, и настроение поднимало. Сейчас мы все меньше танцуем и все больше объедаемся, сидя перед телевизором, но веселящий напиток ничуть не утратил своей актуальности.

