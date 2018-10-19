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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Искусство с ноготок
19 октября 2018
В пользу искусственных ногтей существует два аргумента: они дают возможность забыть о постоянном обрезании кутикул и шлифовке, а, во-вторых, наращенные ногти позволяют создавать шедевры на собственных руках.

Для того чтобы сотворить произведение искусства, нужно сначала выбрать полотно и краски. В нашем случае нужно выбрать более подходящее для себя - типсы или формы, гель или акрил.

художественная роспись ноготковТипсы или формы?

Типсы - заготовки по форме ногтя, обычно изготавливаются из того материала, который используют при наращивании. С типсом ноготь получается прочнее.

Наращивание на форму делают с помощью специальной формы, которую подкладывают под выступающий край ногтя.

Плюсы использования типсов: их можно применять даже тогда, когда ноготь не имеет выступающего края; ноготь получается прочнее; сцепление типса с гелем или акрилом сильнее, чем с собственным ногтем.

Однако у форм есть неоспоримое преимущество - они менее вредны для родных ногтей, ведь ноготь не придется дважды обтачивать.

Гель или акрил?

Главное преимущество акрила - его легко снять с помощью специального растворителя. К тому же акрил более прочен, и если, ноготь треснул, его можно отремонтировать, не делая новый.

Сторонники геля ссылаются на то, что гель не имеет резкого «стоматологического» запаха, которым славится акрил, гелевый ноготь более блестящий и гибкий. Но, в отличие от акрила, с помощью геля нельзя скорректировать обкусанные, обломанные некрасивые ногти. Гель показан только здоровым, красивым ногтям.

Дизайн

Когда «настоящие» ногти готовы, пора подумать об их дизайне. Тут выбор бесконечен, ведь современные мастера используют для воплощения фантазий самые разнообразные украшения.

Сколько бы ни говорили о том, что стразы (имитация драгоценных камней) сдают позиции, они до сих пор являются наиболее распространенным украшением. Хиты этого сезона - золотые и серебряные нити, 5 различные по материалу, цвету, кручению; блестки
из фольги в виде фигурок; сеточки и кружево; цветной песок - мелкие крупинки разнообразных цветов и оттенков; аппликации, напоминающие переводные картинки, а также входящие в моду бульонки - маленькие бусинки.

Простой

Самый простой дизайн - художественная роспись ногтей. Выполняется он сравнительно быстро и не мешает повседневной работе. Для создания рисунка могут использоваться и фольга, и блестки, и нити. Делают рисунки при помощи водно-акриловых красок, лаков или пудр.

Художественная роспись позволяет изобразить на ногтях хоть Бородинское сражение. Можно сделать на ногтях рисунок, сочетающийся с узором на платье, изобразить логотип любимой компании на мизинце или нанести пейзаж с актуальным солнышком.

Долгоиграющий

Аквариумный дизайн вы будете носить столько же, сколько и ногти. Выполняют его в виде узора в самом ногте. Во время наращивания мастер создает рисунок, в котором могут использоваться все украшения для дизайна, затем наносит на ноготь акриловое покрытие и полирует. В результате получается абсолютно гладкий ноготь, а рисунок находится будто под выпуклым стеклом, как в аквариуме. Очень удобно делать аквариумный дизайн перед поездкой на море - песок и вода ничуть не повредят рисунку, а если вы к тому же сделаете дизайн под купальник...

Праздничный

Объемный дизайн чаще всего заказывают на свадьбу, день рождения, Новый год и другие торжества. Он очень красив, но не очень долговечен.

Существуют две технологии выполнения объемного дизайна. При первом варианте рисунок акриловыми пудрами и гелями делается непосредственно на ногте. Этот дизайн более прочен и напоминает выпуклую картинку. Второй вариант - заранее изготовленные элементы будущего украшения собираются на ногте. Это может быть разноцветная бабочка, цветок, любимая кошка, что угодно. Такая красота держится на ногтях всего 2-3 дня.
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