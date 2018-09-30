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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Железная логика
30 сентября 2018
Ты никак не можешь сбросить вес или, наоборот, стремительно худеешь; постоянно раздражена или чувствуешь себя смертельно усталой? Возможно, дело в щитовидной железе.

Этот орган вырабатывает гормоны, которые называют тиреоидными. От них могут зависеть важнейшие вещи - от твоей фигуры до (представь себе) счастья в семейной жизни. Если щитовидка барахлит, гормонов у тебя может быть слишком много, или наоборот, слишком мало.

заболевания щитовидной железы - симптомы и проявленияИзбыток гормонов - гипертиреоз

• ПРИЧИНА: щитовидная железа проявляет чрезмерную активность или слишком разрослась. В результате она вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму. Почему щитовидка «идет вразнос», точно сказать нельзя. Определенную роль играет наследственность, в основном по женской линии. Да и провоцирующих факторов масса: стрессы, ангины, травмы головы и даже перегрев организма.

• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? Обмен веществ при гипертиреозе ускоряется, поэтому человек стремительно худеет, несмотря на все попытки поправиться. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к одышке и бешеному сердцебиению – при том, что пульс при гипертиреозе и так повышен и днем и ночью. И, наконец, кардинально портится характер. По мнению врачей, чуть ли не 20% разводов происходит из-за проблем со щитовидкой: человек становится раздражительным, придирчивым, болезненно реагирует на любую мелочь.

Для исключения гипертиреоза врачи рекомендуют измерить свой пульс днем в состоянии покоя. 60-80 ударов в минуту - это норма; 81-100 - возможно, у тебя легкая форма тиреотоксикоза и пора обращаться к доктору. А101-120 ударов в минуту - это пульс в состоянии покоя при тиреотоксикозе средней тяжести.

В норму при небольшом гипертиреозе щитовидку приводят с помощью средств, подавляющих ее активность. Если же железа разрослась слишком сильно, ткани удаляют хирургическим путем или разрушают посредством радиоактивного йода.

При тиреотоксикозе противопоказаны многие физиотерапевтические, омолаживающие и моделирующие (пластические) процедуры. Поэтому, перед тем как отправиться к косметологу, обязательно посети эндокринолога.

Недостаток гормонов – гипотиреоз

• ПРИЧИНА: организм получает недостаточно тиреоидных гормонов. Причиной этого может быть прием антибиотиков, гормональных средств и других препаратов, блокирующих поступление йода в щитовидную железу или угнетающих процессы образования тиреоидных гормонов. Чтобы все-таки получить их, организм наращивает объем щитовидки. Железа увеличивается, и образуется зоб. Он может появиться и из-за хронической нехватки йода, необходимого для производства тиреоидных гормонов (эндемический зоб).

• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? При тиреотоксикозе человек худеет и мечется, а при гипотиреозе ситуация обратная. Хроническая усталость, замедление сердечного ритма, а также частые простуды и проблемы с пищеварением могут говорить именно о нехватке гормонов щитовидной железы. Кроме этого, нарушается процесс превращения желтого пигмента каротина в витамин А, поэтому кожа приобретает желтоватый («персиковый») оттенок. А еще, несмотря на все диеты, не удается сбросить лишний вес, и начинаются сбои в менструальном цикле. Даже храп на фоне остальных симптомов может быть результатом проблем с щитовидкой: дело в нарушении водно-солевого обмена и появлении отеков, в частности, в области языка и гортани.

В норму щитовидка вернется, как только организм начнет получать достаточное количество гормонов. Поэтому лечат гипотиреоз тиреоидными препаратами.

Гипотиреоз может проявляться таким количеством мелких проблем со здоровьем, что часто люди идут с ними к узким специалистам: кардиологу, гинекологу, окулисту, - хотя на самом деле достаточно пройти обследование у эндокринолога, и все вопросы снимутся.

Чрезвычайное положение

• ПРИЧИНА: У женщин риск развития и гипо-, и гипертиреоза повышается во время беременности, родов, кормления и климакса, то есть в периоды гормональных бурь и повышенного расхода йода. Во время вынашивания ребенка щитовидка, как правило, начинает вырабатывать на 30-50% больше тиреоидных гормонов, чем обычно, и по инерции продолжает это делать еще некоторое время после родов.

В норму щитовидная железа приходит примерно в течение года после появления на свет малыша - если, конечно, свежеиспеченная мама правильно питалась и не допускала йодного дефицита до, в процессе и после беременности. Если же во время вынашивания ребенка йода в ее организме было недостаточно и щитовидка наращивала свои объемы, чтобы обеспечить маму и младенца гормонами, то зоб может и не исчезнуть сам собой. Это, кстати, одна из причин того, что заболеваниями щитовидки чаще страдают женщины.

Йодные препараты врач назначает только в крайних случаях. В остальных достаточно использовать йодированную соль, а в экстремальные периоды - точно дозированные лекарственные препараты йода или специальные минерально-поливитаминные комплексы, прописанные врачом.

Надо ли ждать, пока остынет «горячий» узел?

Чтобы разобраться, опасен ли для здоровья узел на щитовидке, врач проводит обследование методом сцинтиграфии. В организм вводится меченый специальным маркером йод, и доктору остается посмотреть, где он сконцентрируется. Если узел оттягивает на себя большую часть йода, его называют «горячим» и в будущем он может стать причиной гипертиреоза. Если узел поглощает столько же йода, сколько щитовидная железа в целом, он относится к «теплым» и опасности не представляет. А вот если в области узла йода не обнаруживается, он объявляется «холодным» - значит, клетки, его составляющие, по какой-то причине не работают, и надо обязательно выяснить почему.

Узелки на память

• Правда ли, что зоб заметен невооруженным глазом, а узлы можно прощупать самостоятельно?

- Нет, точный диагноз ставится только после УЗИ. Увеличение размеров узлов может быть для тебя нормой.

• Правда ли, что ощущение кома в горле - признак проблем с щитовидной железой?

- Нет, вовсе не обязательно. Пациенты с большим зобом нередко не испытывают подобных ощущений.

• Правда ли, что бусы из янтаря помогают при заболеваниях щитовидки?

- Нет, они никак не влияют на работу железы. Это скорее психоэмоциональная поддержка.
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