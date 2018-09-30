Железная логика »

30 сентября 2018



Этот орган вырабатывает гормоны, которые называют тиреоидными. От них могут зависеть важнейшие вещи - от твоей фигуры до (представь себе) счастья в семейной жизни. Если щитовидка барахлит, гормонов у тебя может быть слишком много, или наоборот, слишком мало.



Избыток гормонов - гипертиреоз



• ПРИЧИНА: щитовидная железа проявляет чрезмерную активность или слишком разрослась. В результате она вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму. Почему щитовидка «идет вразнос», точно сказать нельзя. Определенную роль играет наследственность, в основном по женской линии. Да и провоцирующих факторов масса: стрессы, ангины, травмы головы и даже перегрев организма.



• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? Обмен веществ при гипертиреозе ускоряется, поэтому человек стремительно худеет, несмотря на все попытки поправиться. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к одышке и бешеному сердцебиению – при том, что пульс при гипертиреозе и так повышен и днем и ночью. И, наконец, кардинально портится характер. По мнению врачей, чуть ли не 20% разводов происходит из-за проблем со щитовидкой: человек становится раздражительным, придирчивым, болезненно реагирует на любую мелочь.



Для исключения гипертиреоза врачи рекомендуют измерить свой пульс днем в состоянии покоя. 60-80 ударов в минуту - это норма; 81-100 - возможно, у тебя легкая форма тиреотоксикоза и пора обращаться к доктору. А101-120 ударов в минуту - это пульс в состоянии покоя при тиреотоксикозе средней тяжести.



В норму при небольшом гипертиреозе щитовидку приводят с помощью средств, подавляющих ее активность. Если же железа разрослась слишком сильно, ткани удаляют хирургическим путем или разрушают посредством радиоактивного йода.



При тиреотоксикозе противопоказаны многие физиотерапевтические, омолаживающие и моделирующие (пластические) процедуры. Поэтому, перед тем как отправиться к косметологу, обязательно посети эндокринолога.



Недостаток гормонов – гипотиреоз



• ПРИЧИНА: организм получает недостаточно тиреоидных гормонов. Причиной этого может быть прием антибиотиков, гормональных средств и других препаратов, блокирующих поступление йода в щитовидную железу или угнетающих процессы образования тиреоидных гормонов. Чтобы все-таки получить их, организм наращивает объем щитовидки. Железа увеличивается, и образуется зоб. Он может появиться и из-за хронической нехватки йода, необходимого для производства тиреоидных гормонов (эндемический зоб).



• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? При тиреотоксикозе человек худеет и мечется, а при гипотиреозе ситуация обратная. Хроническая усталость, замедление сердечного ритма, а также частые простуды и проблемы с пищеварением могут говорить именно о нехватке гормонов щитовидной железы. Кроме этого, нарушается процесс превращения желтого пигмента каротина в витамин А, поэтому кожа приобретает желтоватый («персиковый») оттенок. А еще, несмотря на все диеты, не удается сбросить лишний вес, и начинаются сбои в менструальном цикле. Даже храп на фоне остальных симптомов может быть результатом проблем с щитовидкой: дело в нарушении водно-солевого обмена и появлении отеков, в частности, в области языка и гортани.



В норму щитовидка вернется, как только организм начнет получать достаточное количество гормонов. Поэтому лечат гипотиреоз тиреоидными препаратами.



Гипотиреоз может проявляться таким количеством мелких проблем со здоровьем, что часто люди идут с ними к узким специалистам: кардиологу, гинекологу, окулисту, - хотя на самом деле достаточно пройти обследование у эндокринолога, и все вопросы снимутся.



Чрезвычайное положение



• ПРИЧИНА: У женщин риск развития и гипо-, и гипертиреоза повышается во время беременности, родов, кормления и климакса, то есть в периоды гормональных бурь и повышенного расхода йода. Во время вынашивания ребенка щитовидка, как правило, начинает вырабатывать на 30-50% больше тиреоидных гормонов, чем обычно, и по инерции продолжает это делать еще некоторое время после родов.



В норму щитовидная железа приходит примерно в течение года после появления на свет малыша - если, конечно, свежеиспеченная мама правильно питалась и не допускала йодного дефицита до, в процессе и после беременности. Если же во время вынашивания ребенка йода в ее организме было недостаточно и щитовидка наращивала свои объемы, чтобы обеспечить маму и младенца гормонами, то зоб может и не исчезнуть сам собой. Это, кстати, одна из причин того, что заболеваниями щитовидки чаще страдают женщины.



Йодные препараты врач назначает только в крайних случаях. В остальных достаточно использовать йодированную соль, а в экстремальные периоды - точно дозированные лекарственные препараты йода или специальные минерально-поливитаминные комплексы, прописанные врачом.



Надо ли ждать, пока остынет «горячий» узел?



Чтобы разобраться, опасен ли для здоровья узел на щитовидке, врач проводит обследование методом сцинтиграфии. В организм вводится меченый специальным маркером йод, и доктору остается посмотреть, где он сконцентрируется. Если узел оттягивает на себя большую часть йода, его называют «горячим» и в будущем он может стать причиной гипертиреоза. Если узел поглощает столько же йода, сколько щитовидная железа в целом, он относится к «теплым» и опасности не представляет. А вот если в области узла йода не обнаруживается, он объявляется «холодным» - значит, клетки, его составляющие, по какой-то причине не работают, и надо обязательно выяснить почему.



Узелки на память



• Правда ли, что зоб заметен невооруженным глазом, а узлы можно прощупать самостоятельно?



- Нет, точный диагноз ставится только после УЗИ. Увеличение размеров узлов может быть для тебя нормой.



• Правда ли, что ощущение кома в горле - признак проблем с щитовидной железой?



- Нет, вовсе не обязательно. Пациенты с большим зобом нередко не испытывают подобных ощущений.



• Правда ли, что бусы из янтаря помогают при заболеваниях щитовидки?



- Нет, они никак не влияют на работу железы. Это скорее психоэмоциональная поддержка. Ты никак не можешь сбросить вес или, наоборот, стремительно худеешь; постоянно раздражена или чувствуешь себя смертельно усталой? Возможно, дело в щитовидной железе.Этот орган вырабатывает гормоны, которые называют тиреоидными. От них могут зависеть важнейшие вещи - от твоей фигуры до (представь себе) счастья в семейной жизни. Если щитовидка барахлит, гормонов у тебя может быть слишком много, или наоборот, слишком мало.• ПРИЧИНА: щитовидная железа проявляет чрезмерную активность или слишком разрослась. В результате она вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму. Почему щитовидка «идет вразнос», точно сказать нельзя. Определенную роль играет наследственность, в основном по женской линии. Да и провоцирующих факторов масса: стрессы, ангины, травмы головы и даже перегрев организма.• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? Обмен веществ при гипертиреозе ускоряется, поэтому человек стремительно худеет, несмотря на все попытки поправиться. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к одышке и бешеному сердцебиению – при том, что пульс при гипертиреозе и так повышен и днем и ночью. И, наконец, кардинально портится характер. По мнению врачей, чуть ли не 20% разводов происходит из-за проблем со щитовидкой: человек становится раздражительным, придирчивым, болезненно реагирует на любую мелочь.Для исключения гипертиреоза врачи рекомендуют измерить свой пульс днем в состоянии покоя. 60-80 ударов в минуту - это норма; 81-100 - возможно, у тебя легкая форма тиреотоксикоза и пора обращаться к доктору. А101-120 ударов в минуту - это пульс в состоянии покоя при тиреотоксикозе средней тяжести.В норму при небольшом гипертиреозе щитовидку приводят с помощью средств, подавляющих ее активность. Если же железа разрослась слишком сильно, ткани удаляют хирургическим путем или разрушают посредством радиоактивного йода.При тиреотоксикозе противопоказаны многие физиотерапевтические, омолаживающие и моделирующие (пластические) процедуры. Поэтому, перед тем как отправиться к косметологу, обязательно посети эндокринолога.• ПРИЧИНА: организм получает недостаточно тиреоидных гормонов. Причиной этого может быть прием антибиотиков, гормональных средств и других препаратов, блокирующих поступление йода в щитовидную железу или угнетающих процессы образования тиреоидных гормонов. Чтобы все-таки получить их, организм наращивает объем щитовидки. Железа увеличивается, и образуется зоб. Он может появиться и из-за хронической нехватки йода, необходимого для производства тиреоидных гормонов (эндемический зоб).• КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? При тиреотоксикозе человек худеет и мечется, а при гипотиреозе ситуация обратная. Хроническая усталость, замедление сердечного ритма, а также частые простуды и проблемы с пищеварением могут говорить именно о нехватке гормонов щитовидной железы. Кроме этого, нарушается процесс превращения желтого пигмента каротина в витамин А, поэтому кожа приобретает желтоватый («персиковый») оттенок. А еще, несмотря на все диеты, не удается сбросить лишний вес, и начинаются сбои в менструальном цикле. Даже храп на фоне остальных симптомов может быть результатом проблем с щитовидкой: дело в нарушении водно-солевого обмена и появлении отеков, в частности, в области языка и гортани.В норму щитовидка вернется, как только организм начнет получать достаточное количество гормонов. Поэтому лечат гипотиреоз тиреоидными препаратами.Гипотиреоз может проявляться таким количеством мелких проблем со здоровьем, что часто люди идут с ними к узким специалистам: кардиологу, гинекологу, окулисту, - хотя на самом деле достаточно пройти обследование у эндокринолога, и все вопросы снимутся.• ПРИЧИНА: У женщин риск развития и гипо-, и гипертиреоза повышается во время беременности, родов, кормления и климакса, то есть в периоды гормональных бурь и повышенного расхода йода. Во время вынашивания ребенка щитовидка, как правило, начинает вырабатывать на 30-50% больше тиреоидных гормонов, чем обычно, и по инерции продолжает это делать еще некоторое время после родов.В норму щитовидная железа приходит примерно в течение года после появления на свет малыша - если, конечно, свежеиспеченная мама правильно питалась и не допускала йодного дефицита до, в процессе и после беременности. Если же во время вынашивания ребенка йода в ее организме было недостаточно и щитовидка наращивала свои объемы, чтобы обеспечить маму и младенца гормонами, то зоб может и не исчезнуть сам собой. Это, кстати, одна из причин того, что заболеваниями щитовидки чаще страдают женщины.Йодные препараты врач назначает только в крайних случаях. В остальных достаточно использовать йодированную соль, а в экстремальные периоды - точно дозированные лекарственные препараты йода или специальные минерально-поливитаминные комплексы, прописанные врачом.Чтобы разобраться, опасен ли для здоровья узел на щитовидке, врач проводит обследование методом сцинтиграфии. В организм вводится меченый специальным маркером йод, и доктору остается посмотреть, где он сконцентрируется. Если узел оттягивает на себя большую часть йода, его называют «горячим» и в будущем он может стать причиной гипертиреоза. Если узел поглощает столько же йода, сколько щитовидная железа в целом, он относится к «теплым» и опасности не представляет. А вот если в области узла йода не обнаруживается, он объявляется «холодным» - значит, клетки, его составляющие, по какой-то причине не работают, и надо обязательно выяснить почему.• Правда ли, что зоб заметен невооруженным глазом, а узлы можно прощупать самостоятельно?- Нет, точный диагноз ставится только после УЗИ. Увеличение размеров узлов может быть для тебя нормой.• Правда ли, что ощущение кома в горле - признак проблем с щитовидной железой?- Нет, вовсе не обязательно. Пациенты с большим зобом нередко не испытывают подобных ощущений.• Правда ли, что бусы из янтаря помогают при заболеваниях щитовидки?- Нет, они никак не влияют на работу железы. Это скорее психоэмоциональная поддержка.

