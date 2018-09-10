Язык цветов »

10 сентября 2018



Если в личной жизни неожиданно полученный букет скорее всего вызовет радость, то в деловой - явное недоумение. В бизнес-общении для того, чтобы подарить цветы, нужен серьезный повод. От повода, равно как и от пола, возраста и общественного статуса «виновника торжества» напрямую зависит, из каких цветов должен быть составлен букет.



Первое, что сразу необходимо принять во внимание: кому вы собираетесь дарить букет. Девушкам деловой этикет предписывает преподносить слегка раскрывшиеся цветы, еще лучше - бутоны. Женщинам бальзаковского возраста - полностью раскрывшиеся, например, розы или гвоздики. Букеты для мужчин (они - букеты, а не мужчины - в последнее время входят в моду) должны символизировать независимость и успех, и именно поэтому являть собой нечто, похожее на устремленный вверх жезл. Мужские букеты составляются из крупных цветов с длинными стеблями вроде роз, гвоздик или ирисов.



Второй фактор, влияющий на состав букета, - повод, по которому букет вручается. Всем известно, что в России дарят нечетное число цветов (четное же - только в знак скорби). Это правило называется «нечетное до дюжины», потому что распространяется лишь на букеты, состоящие менее чем из 12 цветов. Если цветов больше, то их число уже не несет символического смысла.



Если букет вручается по какому-либо официальному случаю женщине, то вполне подойдут розы - красные или розовые, гвоздики - желтые или розовые. В подарок мужчине лучше составить букет из красных роз, красных или белых гвоздик. Букет, преподносящийся в связи с выходом человека на пенсию, должен состоять из цветов красных тонов - они символизируют жизнь. Только помните: гвоздики и розы, равно как лилии, нарциссы и ландыши, - цветы с очень едким соком, поэтому не совместимы с другими цветами, из них всегда составляют отдельные композиции.



Букет юбиляру непременно торжественен, он не допускает никаких вольностей. Придется выбирать между розами, гвоздиками, хризантемами и сложносочиненными композициями, призванными подчеркнуть значимость события. Интересно отметить, что юбилей - чуть ли не единственный праздник, на который этикетом дозволяется преподносить цветы в горшочках (подарок из серии «на долгую и добрую память»). С желтыми цветами, особенно с желтыми розами, в нашей стране надо обращаться аккуратно: «желтый цвет - к разлуке». (Хотя во многих странах желтые цветы, в частности желтые розы, символизируют совсем иное - богатство и здоровье.)



Букет, где главную роль играет всего один цветок, может быть совершенно неверно истолкован. Единственная роза или орхидея - это знак особой близости в отношениях, поэтому подобный подарок - примерно то же самое, что и «официальное» вручение комплекта нижнего белья, пусть даже умопомрачительного. И упаси вас бог преподнести пожилому человеку букет белых лилий! Если кто не знает - такими цветами, как правило, провожают в последний путь.



Отдельная тема - цветочные корзины. Их принято дарить артистам, юным невестам и уходящим на пенсию руководителям. Кроме того, корзина - идеальный вариант, когда вы по тем или иным причинам не можете вручить цветы лично. Впрочем, обычный букет тоже подойдет. К цветам обязательно должна быть приложена ваша визитная карточка или, если отношения более дружеские, поздравительная открытка. Но не прикрепляйте ее сверху, а вложите внутрь упаковки.



Споры о том, как правильно дарить цветы (завернутыми или без упаковки), не утихают. Однако большинство экспертов в области делового этикета сходится во мнении: если цветы завернуты в обычную бумагу, то ее перед вручением букета надо снять, если же цветы специально упакованы во что-то парадное (сеточку, прозрачную или рисовую бумагу), то и дарить букет надо с упаковкой, и ставить в воду так же, не разворачивая.



Даритель должен держать букет в левой руке, чтобы перед вручением цветов совершить «входное» рукопожатие. При этом, если вы пришли с дамой и встречает вас тоже дама, то сперва надо дождаться, пока они друг друга поприветствуют, а уж потом дарить букет.



Мужчина, которого пригласил на свое торжество женатый коллега, в любом случае дарит букет не ему, а его прекрасной половине. Приглашенная одинокая женщина в такой

ситуации сама вправе выбирать, кому преподнести цветы - хозяину или хозяйке.



Совершенно очевидно, что букет не должен состоять из сильно пахнущих цветов. У некоторых от них никакой радости, кроме головной боли. Также совершенно очевидно, что лучше, если букет будет сложным, чтобы ни у кого не возникло ощущения того, будто вы несерьезно подошли к делу и просто купили цветы по дороге.



Получив цветы, не надо говорить фразы: «Зачем же вы так потратились?!» Она звучит неуместно и неискренне. И последнее: коль скоро вы не смогли или попросту забыли о торжественном дне своего коллеги или партнера, этикет дозволяет вручить букет до 12.00 следующего дня. После этого можете не беспокоиться. Жимолость - великодушие, камелия - благодарность, белая хризантема - правдивость. В современном бизнес-сообществе старинный язык цветов почти забыт.Если в личной жизни неожиданно полученный букет скорее всего вызовет радость, то в деловой - явное недоумение. В бизнес-общении для того, чтобы подарить цветы, нужен серьезный повод. От повода, равно как и от пола, возраста и общественного статуса «виновника торжества» напрямую зависит, из каких цветов должен быть составлен букет.Первое, что сразу необходимо принять во внимание: кому вы собираетесь дарить букет. Девушкам деловой этикет предписывает преподносить слегка раскрывшиеся цветы, еще лучше - бутоны. Женщинам бальзаковского возраста - полностью раскрывшиеся, например, розы или гвоздики. Букеты для мужчин (они - букеты, а не мужчины - в последнее время входят в моду) должны символизировать независимость и успех, и именно поэтому являть собой нечто, похожее на устремленный вверх жезл. Мужские букеты составляются из крупных цветов с длинными стеблями вроде роз, гвоздик или ирисов.Второй фактор, влияющий на состав букета, - повод, по которому букет вручается. Всем известно, что в России дарят нечетное число цветов (четное же - только в знак скорби). Это правило называется «нечетное до дюжины», потому что распространяется лишь на букеты, состоящие менее чем из 12 цветов. Если цветов больше, то их число уже не несет символического смысла.Если букет вручается по какому-либо официальному случаю женщине, то вполне подойдут розы - красные или розовые, гвоздики - желтые или розовые. В подарок мужчине лучше составить букет из красных роз, красных или белых гвоздик. Букет, преподносящийся в связи с выходом человека на пенсию, должен состоять из цветов красных тонов - они символизируют жизнь. Только помните: гвоздики и розы, равно как лилии, нарциссы и ландыши, - цветы с очень едким соком, поэтому не совместимы с другими цветами, из них всегда составляют отдельные композиции.Букет юбиляру непременно торжественен, он не допускает никаких вольностей. Придется выбирать между розами, гвоздиками, хризантемами и сложносочиненными композициями, призванными подчеркнуть значимость события. Интересно отметить, что юбилей - чуть ли не единственный праздник, на который этикетом дозволяется преподносить цветы в горшочках (подарок из серии «на долгую и добрую память»). С желтыми цветами, особенно с желтыми розами, в нашей стране надо обращаться аккуратно: «желтый цвет - к разлуке». (Хотя во многих странах желтые цветы, в частности желтые розы, символизируют совсем иное - богатство и здоровье.)Букет, где главную роль играет всего один цветок, может быть совершенно неверно истолкован. Единственная роза или орхидея - это знак особой близости в отношениях, поэтому подобный подарок - примерно то же самое, что и «официальное» вручение комплекта нижнего белья, пусть даже умопомрачительного. И упаси вас бог преподнести пожилому человеку букет белых лилий! Если кто не знает - такими цветами, как правило, провожают в последний путь.Отдельная тема - цветочные корзины. Их принято дарить артистам, юным невестам и уходящим на пенсию руководителям. Кроме того, корзина - идеальный вариант, когда вы по тем или иным причинам не можете вручить цветы лично. Впрочем, обычный букет тоже подойдет. К цветам обязательно должна быть приложена ваша визитная карточка или, если отношения более дружеские, поздравительная открытка. Но не прикрепляйте ее сверху, а вложите внутрь упаковки.Споры о том, как правильно дарить цветы (завернутыми или без упаковки), не утихают. Однако большинство экспертов в области делового этикета сходится во мнении: если цветы завернуты в обычную бумагу, то ее перед вручением букета надо снять, если же цветы специально упакованы во что-то парадное (сеточку, прозрачную или рисовую бумагу), то и дарить букет надо с упаковкой, и ставить в воду так же, не разворачивая.Даритель должен держать букет в левой руке, чтобы перед вручением цветов совершить «входное» рукопожатие. При этом, если вы пришли с дамой и встречает вас тоже дама, то сперва надо дождаться, пока они друг друга поприветствуют, а уж потом дарить букет.Мужчина, которого пригласил на свое торжество женатый коллега, в любом случае дарит букет не ему, а его прекрасной половине. Приглашенная одинокая женщина в такойситуации сама вправе выбирать, кому преподнести цветы - хозяину или хозяйке.Совершенно очевидно, что букет не должен состоять из сильно пахнущих цветов. У некоторых от них никакой радости, кроме головной боли. Также совершенно очевидно, что лучше, если букет будет сложным, чтобы ни у кого не возникло ощущения того, будто вы несерьезно подошли к делу и просто купили цветы по дороге.Получив цветы, не надо говорить фразы: «Зачем же вы так потратились?!» Она звучит неуместно и неискренне. И последнее: коль скоро вы не смогли или попросту забыли о торжественном дне своего коллеги или партнера, этикет дозволяет вручить букет до 12.00 следующего дня. После этого можете не беспокоиться.

