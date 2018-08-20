Век гламура »

20 августа 2018



1960-1970 годы



Каноны женской красоты вновь диктует кино, но на этот раз европейское — итальянский неоклассицизм и французская новая волна. Фильмы «На последнем дыхании», «И Бог создал женщину», «Блоу-ап» — оды стилю, моде и макияжу.



МАКИЯЖ. Косметики на лице ощутимо больше. В моде загорелые лица, румяна — бронзовые или оранжевые, при этом румянец может быть даже чуть светлее кожи. Проводятся первые эксперименты с перламутровыми тенями. Основная подводка по верхнему веку — толстая и не очень длинная, еще две линии — по нижнему веку и по складке верхнего века, обе почти такой лее толщины, как главная. Бровь довольно толстая и темная. Губы методично очерчиваются контурным карандашом. При этом тон карандаша не всегда совпадает с цветом помады.



ПРИЧЕСКИ. В моде сильные начесы, бабетты и халы.



АРОМАТ. Неожиданно очень популярным у женщин становится мужской аромат Eau Sauvage от Christian Dior.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Соблазнительная Брижит Бардо. Холодная Катрин Денев. Трогательная Одри Хепберн. Элегантная Жаклин Кеннеди.



1970-1980 годы



Западная молодежь отвергает ценности отцов — деньги и социальный успех. В моде — наркотики, свободная любовь и стиль хиппи. В середине десятилетия им на смену приходят глэм-рок и музыка диско. Сформировавшийся в конце 70-х стиль панк диктует визуальную несуразность. Основной лозунг панка — шокировать и возмущать.



МАКИЯЖ. Лица — слегка припудренные, с естественным загаром. Румянец — коралловый, бронзовый, светло-оранжевый. Помада тоже оранжевая, но к концу 70-х самый модный цвет — алый. Тогда же, в 70-е, появляется знаменитая помада YSL №19 — фуксия «вырви глаз». Глаза обрамляются перламутровыми жирными тенями голубых, зеленых и сиреневых цветов. Бровь становится, пожалуй, самой тонкой в истории макияжа прошлого века.



ПРИЧЕСКИ. Длинные прямые волосы или геометрические стрижки от Видал Сассун.



АРОМАТ. Charlie от Revlon, Opium от Yves Saint Loran, Magie Noire от Lancome.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Джейн Фонда — активистка борьбы за мир и поклонница аэробики.



1980-1990 годы



Восьмидесятые — эра воинствующего феминизма, женщин-начальниц и героинь американского сериала «Династия». В 80-е зарождаются такие экзотические стили, как гранж и неоготика. Гранж с его аутсайдерской эстетикой пропагандирует неуместное смешение стилей и создает иллюзию неряшливости, неоготика воспевает черный цвет.



МАКИЯЖ. Этот период можно охарактеризовать как самый яркий по цветовым решениям и самый жесткий по линиям. Буйство красок в тенях дополняется цветной тушью и внутренней цветной подводкой глаза. Модные глаза миндалевидной формы обрамлены изящными бровями нормальной толщины. Обязателен четкий контур густо накрашенных больших губ. На хорошо проработанной бледного тона коже жестко прорисован румянец. Интересна техника нанесения румян — так называемый трафаретный способ, когда для создания границы румян используется лист чистой бумаги. Впервые за всю историю макияжа появляется многоцветный румянец. Обилие экзотических оттенков — фуксии, манго, персидской сирени — на скулах и на губах. Натуральная цветовая гамма в макияже 80-х практически отсутствует.



ПРИЧЕСКИ. В основе любой модной прически — химическая завивка. Пресловутая «химия» заставляет косметические фирмы совершенствовать средства для укрепления волос.



АРОМАТ. Poison от Christian Dior, Angel от Thierry Mugler.



ИКОНЫ СТИЛЯ. В 80-е царствуют супермодели. Мир с придыханием произносит имена Клаудиа, Линда, Синди и Наоми.



1990-2000 годы



Бешеный темп жизни и СПИД сделали свое дело. В моде — жизнь на природе, моногамия и семейные ценности.



МАКИЯЖ. Постепенно макияж становится монохромным. Ощущение натуральности не только в цвете, но и в технике нанесения, линии более мягкие и естественные. Медленно отступает на второй план карандаш для губ. Новые технологии диктуют моду: появляются устойчивая губная помада, сверхстойкая тушь для ресниц. Новый тональный крем на вспененной основе позволяет добиваться эффекта отсутствия косметики. Существенно меняется текстура макияжа — он становится легче, прозрачнее.



ПРИЧЕСКИ. В моде длинные прямые волосы и цвет, максимально близкий к натуральному.

АРОМАТ. CK One от Calvin Klein. Вместо флакона — фляжка, вместо туалетного столика — карман джинсов. Настойчивое желание избавиться от ставших ненужными атрибутов пола нашло выражение в этом первом аромате унисекс.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Символами десятилетия стали болезненная худоба Кейт Мосс, а также безупречный вкус и трагический образ леди Дианы.



2000-2020 годы



В начале XXI века история макияжа вышла на качественно новый виток. Сейчас в умах дизайнеров и стилистов господствует идея о том, что женщина должна осознать себя как личность. Следствие этого — эксперименты по сочетанию сразу нескольких тенденций в одежде и макияже. Последние пять лет в макияже, как в гигантском калейдоскопе, цитировали 20, 30, 50, 70, 80-е, и казалось, этому не будет конца. Очевидно, что современная мода предлагает женщине выбирать и совмещать множество стилей, наиболее близких ей по мироощущению и эстетическому восприятию. И абсолютно неважно, адептом какого стиля она станет. Главное — чувствовать себя органично внутри выбранного образа. И, разумеется, этот образ должен совпадать с модными тенденциями сезона.



Cегодня в искусстве макияжа существуют три главных источника идей. Во-первых, мир профессиональной моды: идея формируется в недрах модного дома, апробируется на подиуме и затем появляется на страницах глянцевых изданий. Во-вторых, множество новых идей подсказывают визажистам шоу-бизнес, кино, театр и телевидение. И, наконец, на появление новых тенденций в макияже влияет уличная мода. Трудолюбивые муравьи моды — модельеры, визажисты, парикмахеры, стилисты — постоянно черпают идеи в настоящем и прошлом. Кто-то пытается следовать старым канонам, а кто-то просто повторяет или копирует очевидное. Но главное на нынешнем этапе развития моды — максимально трепетное отношение к личности женщины и, конечно же, стремление сделать ее неповторимой. Во все времена красота оставалась для женщины наивысшей формой власти. Последние сто лет на ее каноны больше всего влияли массовое искусство, политика и научный прогресс. Как это происходило во второй половине ХХ века и сегодня.Каноны женской красоты вновь диктует кино, но на этот раз европейское — итальянский неоклассицизм и французская новая волна. Фильмы «На последнем дыхании», «И Бог создал женщину», «Блоу-ап» — оды стилю, моде и макияжу.МАКИЯЖ. Косметики на лице ощутимо больше. В моде загорелые лица, румяна — бронзовые или оранжевые, при этом румянец может быть даже чуть светлее кожи. Проводятся первые эксперименты с перламутровыми тенями. Основная подводка по верхнему веку — толстая и не очень длинная, еще две линии — по нижнему веку и по складке верхнего века, обе почти такой лее толщины, как главная. Бровь довольно толстая и темная. Губы методично очерчиваются контурным карандашом. При этом тон карандаша не всегда совпадает с цветом помады.ПРИЧЕСКИ. В моде сильные начесы, бабетты и халы.АРОМАТ. Неожиданно очень популярным у женщин становится мужской аромат Eau Sauvage от Christian Dior.ИКОНЫ СТИЛЯ. Соблазнительная Брижит Бардо. Холодная Катрин Денев. Трогательная Одри Хепберн. Элегантная Жаклин Кеннеди.Западная молодежь отвергает ценности отцов — деньги и социальный успех. В моде — наркотики, свободная любовь и стиль хиппи. В середине десятилетия им на смену приходят глэм-рок и музыка диско. Сформировавшийся в конце 70-х стиль панк диктует визуальную несуразность. Основной лозунг панка — шокировать и возмущать.МАКИЯЖ. Лица — слегка припудренные, с естественным загаром. Румянец — коралловый, бронзовый, светло-оранжевый. Помада тоже оранжевая, но к концу 70-х самый модный цвет — алый. Тогда же, в 70-е, появляется знаменитая помада YSL №19 — фуксия «вырви глаз». Глаза обрамляются перламутровыми жирными тенями голубых, зеленых и сиреневых цветов. Бровь становится, пожалуй, самой тонкой в истории макияжа прошлого века.ПРИЧЕСКИ. Длинные прямые волосы или геометрические стрижки от Видал Сассун.АРОМАТ. Charlie от Revlon, Opium от Yves Saint Loran, Magie Noire от Lancome.ИКОНЫ СТИЛЯ. Джейн Фонда — активистка борьбы за мир и поклонница аэробики.Восьмидесятые — эра воинствующего феминизма, женщин-начальниц и героинь американского сериала «Династия». В 80-е зарождаются такие экзотические стили, как гранж и неоготика. Гранж с его аутсайдерской эстетикой пропагандирует неуместное смешение стилей и создает иллюзию неряшливости, неоготика воспевает черный цвет.МАКИЯЖ. Этот период можно охарактеризовать как самый яркий по цветовым решениям и самый жесткий по линиям. Буйство красок в тенях дополняется цветной тушью и внутренней цветной подводкой глаза. Модные глаза миндалевидной формы обрамлены изящными бровями нормальной толщины. Обязателен четкий контур густо накрашенных больших губ. На хорошо проработанной бледного тона коже жестко прорисован румянец. Интересна техника нанесения румян — так называемый трафаретный способ, когда для создания границы румян используется лист чистой бумаги. Впервые за всю историю макияжа появляется многоцветный румянец. Обилие экзотических оттенков — фуксии, манго, персидской сирени — на скулах и на губах. Натуральная цветовая гамма в макияже 80-х практически отсутствует.ПРИЧЕСКИ. В основе любой модной прически — химическая завивка. Пресловутая «химия» заставляет косметические фирмы совершенствовать средства для укрепления волос.АРОМАТ. Poison от Christian Dior, Angel от Thierry Mugler.ИКОНЫ СТИЛЯ. В 80-е царствуют супермодели. Мир с придыханием произносит имена Клаудиа, Линда, Синди и Наоми.Бешеный темп жизни и СПИД сделали свое дело. В моде — жизнь на природе, моногамия и семейные ценности.МАКИЯЖ. Постепенно макияж становится монохромным. Ощущение натуральности не только в цвете, но и в технике нанесения, линии более мягкие и естественные. Медленно отступает на второй план карандаш для губ. Новые технологии диктуют моду: появляются устойчивая губная помада, сверхстойкая тушь для ресниц. Новый тональный крем на вспененной основе позволяет добиваться эффекта отсутствия косметики. Существенно меняется текстура макияжа — он становится легче, прозрачнее.ПРИЧЕСКИ. В моде длинные прямые волосы и цвет, максимально близкий к натуральному.АРОМАТ. CK One от Calvin Klein. Вместо флакона — фляжка, вместо туалетного столика — карман джинсов. Настойчивое желание избавиться от ставших ненужными атрибутов пола нашло выражение в этом первом аромате унисекс.ИКОНЫ СТИЛЯ. Символами десятилетия стали болезненная худоба Кейт Мосс, а также безупречный вкус и трагический образ леди Дианы.В начале XXI века история макияжа вышла на качественно новый виток. Сейчас в умах дизайнеров и стилистов господствует идея о том, что женщина должна осознать себя как личность. Следствие этого — эксперименты по сочетанию сразу нескольких тенденций в одежде и макияже. Последние пять лет в макияже, как в гигантском калейдоскопе, цитировали 20, 30, 50, 70, 80-е, и казалось, этому не будет конца. Очевидно, что современная мода предлагает женщине выбирать и совмещать множество стилей, наиболее близких ей по мироощущению и эстетическому восприятию. И абсолютно неважно, адептом какого стиля она станет. Главное — чувствовать себя органично внутри выбранного образа. И, разумеется, этот образ должен совпадать с модными тенденциями сезона.Cегодня в искусстве макияжа существуют три главных источника идей. Во-первых, мир профессиональной моды: идея формируется в недрах модного дома, апробируется на подиуме и затем появляется на страницах глянцевых изданий. Во-вторых, множество новых идей подсказывают визажистам шоу-бизнес, кино, театр и телевидение. И, наконец, на появление новых тенденций в макияже влияет уличная мода. Трудолюбивые муравьи моды — модельеры, визажисты, парикмахеры, стилисты — постоянно черпают идеи в настоящем и прошлом. Кто-то пытается следовать старым канонам, а кто-то просто повторяет или копирует очевидное. Но главное на нынешнем этапе развития моды — максимально трепетное отношение к личности женщины и, конечно же, стремление сделать ее неповторимой.

