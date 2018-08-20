Журнал для современных женщин
Женский журнал Ресничка - главная страница

Странички из истории - факты, вымыслы, размышления о женщинах и для женщин

К истории можно относиться по-разному, поговаривают, что никто так не изменил историю человечества, как сами историки. Вольтер говорил, что история - ложь, с которой все согласны, Дюма - что история подобна гвоздю, но который можно повесить все что угодно.

Так или иначе, но нет других способов судить о будущем, кроме как изучая прошлое, и нет способов избежать своих ошибок, не анализируя ошибки других. История - это мудрость человечества, из нее мы черпаем опыт предыдущих поколений, который можем использовать с пользой для себя и своих близких. И, наконец, история - это просто очень интересно!
Поиск по сайту

Век гламура
20 августа 2018
Во все времена красота оставалась для женщины наивысшей формой власти. Последние сто лет на ее каноны больше всего влияли массовое искусство, политика и научный прогресс. Как это происходило во второй половине ХХ века и сегодня.

мода второй половины 20 века1960-1970 годы

Каноны женской красоты вновь диктует кино, но на этот раз европейское — итальянский неоклассицизм и французская новая волна. Фильмы «На последнем дыхании», «И Бог создал женщину», «Блоу-ап» — оды стилю, моде и макияжу.

МАКИЯЖ. Косметики на лице ощутимо больше. В моде загорелые лица, румяна — бронзовые или оранжевые, при этом румянец может быть даже чуть светлее кожи. Проводятся первые эксперименты с перламутровыми тенями. Основная подводка по верхнему веку — толстая и не очень длинная, еще две линии — по нижнему веку и по складке верхнего века, обе почти такой лее толщины, как главная. Бровь довольно толстая и темная. Губы методично очерчиваются контурным карандашом. При этом тон карандаша не всегда совпадает с цветом помады.

ПРИЧЕСКИ. В моде сильные начесы, бабетты и халы.

АРОМАТ. Неожиданно очень популярным у женщин становится мужской аромат Eau Sauvage от Christian Dior.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Соблазнительная Брижит Бардо. Холодная Катрин Денев. Трогательная Одри Хепберн. Элегантная Жаклин Кеннеди.

1970-1980 годы

Западная молодежь отвергает ценности отцов — деньги и социальный успех. В моде — наркотики, свободная любовь и стиль хиппи. В середине десятилетия им на смену приходят глэм-рок и музыка диско. Сформировавшийся в конце 70-х стиль панк диктует визуальную несуразность. Основной лозунг панка — шокировать и возмущать.

МАКИЯЖ. Лица — слегка припудренные, с естественным загаром. Румянец — коралловый, бронзовый, светло-оранжевый. Помада тоже оранжевая, но к концу 70-х самый модный цвет — алый. Тогда же, в 70-е, появляется знаменитая помада YSL №19 — фуксия «вырви глаз». Глаза обрамляются перламутровыми жирными тенями голубых, зеленых и сиреневых цветов. Бровь становится, пожалуй, самой тонкой в истории макияжа прошлого века.

ПРИЧЕСКИ. Длинные прямые волосы или геометрические стрижки от Видал Сассун.

АРОМАТ. Charlie от Revlon, Opium от Yves Saint Loran, Magie Noire от Lancome.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Джейн Фонда — активистка борьбы за мир и поклонница аэробики.

1980-1990 годы

Восьмидесятые — эра воинствующего феминизма, женщин-начальниц и героинь американского сериала «Династия». В 80-е зарождаются такие экзотические стили, как гранж и неоготика. Гранж с его аутсайдерской эстетикой пропагандирует неуместное смешение стилей и создает иллюзию неряшливости, неоготика воспевает черный цвет.

МАКИЯЖ. Этот период можно охарактеризовать как самый яркий по цветовым решениям и самый жесткий по линиям. Буйство красок в тенях дополняется цветной тушью и внутренней цветной подводкой глаза. Модные глаза миндалевидной формы обрамлены изящными бровями нормальной толщины. Обязателен четкий контур густо накрашенных больших губ. На хорошо проработанной бледного тона коже жестко прорисован румянец. Интересна техника нанесения румян — так называемый трафаретный способ, когда для создания границы румян используется лист чистой бумаги. Впервые за всю историю макияжа появляется многоцветный румянец. Обилие экзотических оттенков — фуксии, манго, персидской сирени — на скулах и на губах. Натуральная цветовая гамма в макияже 80-х практически отсутствует.

ПРИЧЕСКИ. В основе любой модной прически — химическая завивка. Пресловутая «химия» заставляет косметические фирмы совершенствовать средства для укрепления волос.

АРОМАТ. Poison от Christian Dior, Angel от Thierry Mugler.

ИКОНЫ СТИЛЯ. В 80-е царствуют супермодели. Мир с придыханием произносит имена Клаудиа, Линда, Синди и Наоми.

1990-2000 годы

Бешеный темп жизни и СПИД сделали свое дело. В моде — жизнь на природе, моногамия и семейные ценности.

МАКИЯЖ. Постепенно макияж становится монохромным. Ощущение натуральности не только в цвете, но и в технике нанесения, линии более мягкие и естественные. Медленно отступает на второй план карандаш для губ. Новые технологии диктуют моду: появляются устойчивая губная помада, сверхстойкая тушь для ресниц. Новый тональный крем на вспененной основе позволяет добиваться эффекта отсутствия косметики. Существенно меняется текстура макияжа — он становится легче, прозрачнее.

ПРИЧЕСКИ. В моде длинные прямые волосы и цвет, максимально близкий к натуральному.
АРОМАТ. CK One от Calvin Klein. Вместо флакона — фляжка, вместо туалетного столика — карман джинсов. Настойчивое желание избавиться от ставших ненужными атрибутов пола нашло выражение в этом первом аромате унисекс.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Символами десятилетия стали болезненная худоба Кейт Мосс, а также безупречный вкус и трагический образ леди Дианы.

2000-2020 годы

В начале XXI века история макияжа вышла на качественно новый виток. Сейчас в умах дизайнеров и стилистов господствует идея о том, что женщина должна осознать себя как личность. Следствие этого — эксперименты по сочетанию сразу нескольких тенденций в одежде и макияже. Последние пять лет в макияже, как в гигантском калейдоскопе, цитировали 20, 30, 50, 70, 80-е, и казалось, этому не будет конца. Очевидно, что современная мода предлагает женщине выбирать и совмещать множество стилей, наиболее близких ей по мироощущению и эстетическому восприятию. И абсолютно неважно, адептом какого стиля она станет. Главное — чувствовать себя органично внутри выбранного образа. И, разумеется, этот образ должен совпадать с модными тенденциями сезона.

Cегодня в искусстве макияжа существуют три главных источника идей. Во-первых, мир профессиональной моды: идея формируется в недрах модного дома, апробируется на подиуме и затем появляется на страницах глянцевых изданий. Во-вторых, множество новых идей подсказывают визажистам шоу-бизнес, кино, театр и телевидение. И, наконец, на появление новых тенденций в макияже влияет уличная мода. Трудолюбивые муравьи моды — модельеры, визажисты, парикмахеры, стилисты — постоянно черпают идеи в настоящем и прошлом. Кто-то пытается следовать старым канонам, а кто-то просто повторяет или копирует очевидное. Но главное на нынешнем этапе развития моды — максимально трепетное отношение к личности женщины и, конечно же, стремление сделать ее неповторимой.
Все статьи раздела
Век гламура »
Век гламура »
Святой Валентин: Герой любовников »
Свет невечерний »
Искусство офисных маневров »
Дресс-код на все времена »
История Нового года в России »
Летите, голуби »
Женщины-богомилы »
Новогодняя королева »
Искусство ветра и воды »
Кто на свете всех милее »
Великий тибетский врачеватель Бадмаев »
История делового стиля в мужской одежде »
Что мы знаем о перчатках »
Искусство макияжа »
Одежда эпохи Ренессанс »
Разнообразие пальто »
Сильная Брунгильда и смелая Калипатера »
История губной помады »
Персональный гороскоп – верить или нет? »
Экотрениг На вольных хлебах
Советуем прочитать
Стриптиз – танец страсти и чувственности
Никакой другой танец не позволяет женщине эмоционально раскрыться и раскрепоститься так, как стрип.

Медовый торт "Нежность"
Вкусовая гамма этого очень нежного торта построена на контрасте сладкого меда и кислой клюквы.

Стресс и панические атаки
Каждый из нас в своей жизни хотя бы раз испытывал неприятное состояние, вызванное внезапным испугом - чувство страха.

Комплекс упражнений для позвоночника
Развитие технологий и повсеместное внедрение компьютера вынуждает человека двигается все меньше.

Время собирать лекарственные травы
Ароматические лечебные ванны - одна из процедур, доставшаяся нам в наследство от предков практически в первозданном виде.


Copyright © 2006. Женский журнал Ресничка. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Главная страница | Контакты
Главная страница | Сделать стартовой | Добавить в избранное | ФОРУМ

Рецепты красоты

Рецепты красоты
Простые, но
по-настоящему действенные способы выглядеть на все сто!

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб
Диеты, упражнения, шейпинг, йога...
Все о здоровом образе жизни.

Гороскопы на сегодня

ежедневный »
любовный »
бизнес »
здоровья »
эротический »

Психологическая помощь

Заметки психолога
Небольшие, но весьма поучительные уроки для тех, кто хочет разобраться в себе.

Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты с фотографиями
Вкусные рецепты с фотографиями от нашего шеф-повара

Идем в магазин

Идем в магазин
Школа покупателя. Как выбирать и что покупать - советы наших экспертов.

О любви и не только

Ваши истории
Невыдуманные истории наших читателей. Присоединяйтесь!

Странички из истории

Страницы истории
Исторические мифы и правдивые факты, великие изобретения, тайны и загадки.