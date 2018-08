Век гламура »

30 июля 2018



1910-1920 годы



Первая мировая война, русская революция и начало эры черно-белого кино — три главных фактора, повлиявших на облик женщин того времени, которое принято называть эпохой «романтических картинок».



МАКИЯЖ. Горизонтальная бровь, растушеванные темные тени и много туши на ресницах — все это создает ощущение глубоко посаженных пленительных глаз. Лицо лишь слегка припудрено тальком, на скулах — болезненный румянец.



ПРИЧЕСКИ. Женщины стригутся все чаще, хотя к коротким волосам общество пока относится настороженно.



АРОМАТ. Chypre от Coty: на смену пасторальным цветочным ароматам пришел запах города. Поклонница «шипровых» открыто курила и лихо водила автомобиль.



ИКОНА СТИЛЯ. Вера Холодная.



1920-1930 годы



Женщины рискнули укоротить юбку до колен и надеть брюки. Демонстрировать одежду на публике стало профессией, а в 1928 году был организован первый конкурс красоты — Miss Universe.



МАКИЯЖ. Акцент теперь делается не на тени, а на тушь для ресниц, которую наносят объемно. Брови делают тонкими и дугообразными. Тон лица — темный, полублестящий, румянец отсутствует. На губах — красный цвет.



ПРИЧЕСКИ. После того как в середине 20-х был изобретен аппарат для перманента, короткие стрижки перестали считаться причудой.



АРОМАТ. Женщины безоговорочно выбирают духи Chanel №5, увидевшие свет в 1921 году. Благодаря новым технологиям авторам духов удалось соединить сразу несколько цветочных нот: иланг-иланга, жасмина из Грасса и майской розы.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Лучшие представительницы русской аристократии, бежавшие от октябрского переворота, вышли на парижские подиумы.



1930 -1940 годы



Умами и сердцами женщин всего мира безраздельно владеют Голливуд и его гламурные красотки. Некоронованным королем макияжа провозглашен русский эмигрант Максим Факторов. Именно он ввел в обиход понятие «макияж» и изобрел специальный грим для кино. Его клиентками были великие Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Вивьен Ли, которые прощали маэстро его отвратительный английский и даже то, что свой роскошный салон он предпочитал именовать лавкой.



МАКИЯЖ. Лицо выравнивают тональным кремом Pan-Cake от MaxFactor, а потом с помощью румян расставляют акценты. Макияж перестает быть маской, он становится скульптурным и изысканным. На модном Олимпе прочно обосновываются синие тени и алая помада. В 1933 году компания Revlon стала делать разноцветные лаки для ногтей. Елена Рубинштейн назвала автора идеи Чарльза Ревлона nail man («человек-ноготь»). Кстати, сама Елена в 1939 году порадовала модниц первой водостойкой тушью для ресниц.



АРОМАТ. Joy от Paty — до сих пор эти духи считаются одними из самых дорогих в мире.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Грета Гарбо, Марлен Дитрих.



1940-1950 годы



Вторая мировая война принесла много горя и лишений. Однако на фоне тотального дефицита в Западной Европе и Америке производство косметики продолжалось. Президент США Рузвельт даже благодарил Елену Рубинштейн за «поднятие боевого духа» женщин во время войны.



МАКИЯЖ. В образах этого периода можно проследить стремление сильнее очертить глаз, добавить больше туши для ресниц. Бровь становится очень тонкой. Губы — темно-красные или натуральные. «Прадедушку» современных автозагаров, первый крем для тела Cyclax Stockingless Cream (1941), женщины наносили на ноги, ведь чулок не было, а ходить без них считалось неприличным.



АРОМАТ. Fracas от Robert Piguet: (1946), духи, сладкие до умопомрачения, помогали женщине, измученной тяготами военного времени, почувствовать себя богиней. Miss Dior (1948) — женственные и романтичные, абсолютно в духе провозглашенного Диором стиля new look.



ИКОНЫ СТИЛЯ. Мей Уэст и Джоан Кроуфорд.



1950-1960 годы



Военные и послевоенные годы изменили представления женщин о жизни и о себе. Многие пошли работать — и наконец почувствовали свою независимость.



МАКИЯЖ. Главное внимание уделяется проработке глаза. Тени, которые теперь накладывают на все веко, становятся ярче — светло-зеленые, голубые, розовые. Активно используется стрелка и подводка — тонкая, удлиненная, нанесенная на весь контур верхнего, а иногда и нижнего века. Появляются оранжевые и оранжево-красные оттенки губной помады.



ПРИЧЕСКИ. На экране и в жизни безраздельно царствуют блондинки — натуральные и искусственные.



АРОМАТ. Estee Lauder выпустила духи Youth Dew в виде масла для ванной. Отныне женщина, привыкшая получать духи в подарок от мужчины, могла купить их сама, не тратя на это астрономические суммы.



Идеальная жена — Грейс Келли, идеальная любовница — Мерилин Монро. А еще — кукла Барби, выпуск которой начался в 1959 году.