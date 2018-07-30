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Странички из истории - факты, вымыслы, размышления о женщинах и для женщин

К истории можно относиться по-разному, поговаривают, что никто так не изменил историю человечества, как сами историки. Вольтер говорил, что история - ложь, с которой все согласны, Дюма - что история подобна гвоздю, но который можно повесить все что угодно.

Так или иначе, но нет других способов судить о будущем, кроме как изучая прошлое, и нет способов избежать своих ошибок, не анализируя ошибки других. История - это мудрость человечества, из нее мы черпаем опыт предыдущих поколений, который можем использовать с пользой для себя и своих близких. И, наконец, история - это просто очень интересно!
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Век гламура
30 июля 2018
Во все времена красота оставалась для женщины наивысшей формой власти. Последние сто лет на ее каноны больше всего влияли массовое искусство, политика и научный прогресс. Как это происходило в первой половине ХХ века.

1910-1920 годы

Первая мировая война, русская революция и начало эры черно-белого кино — три главных фактора, повлиявших на облик женщин того времени, которое принято называть эпохой «романтических картинок».

МАКИЯЖ. Горизонтальная бровь, растушеванные темные тени и много туши на ресницах — все это создает ощущение глубоко посаженных пленительных глаз. Лицо лишь слегка припудрено тальком, на скулах — болезненный румянец.

ПРИЧЕСКИ. Женщины стригутся все чаще, хотя к коротким волосам общество пока относится настороженно.

АРОМАТ. Chypre от Coty: на смену пасторальным цветочным ароматам пришел запах города. Поклонница «шипровых» открыто курила и лихо водила автомобиль.

ИКОНА СТИЛЯ. Вера Холодная.

1920-1930 годы

Женщины рискнули укоротить юбку до колен и надеть брюки. Демонстрировать одежду на публике стало профессией, а в 1928 году был организован первый конкурс красоты — Miss Universe.

МАКИЯЖ. Акцент теперь делается не на тени, а на тушь для ресниц, которую наносят объемно. Брови делают тонкими и дугообразными. Тон лица — темный, полублестящий, румянец отсутствует. На губах — красный цвет.

ПРИЧЕСКИ. После того как в середине 20-х был изобретен аппарат для перманента, короткие стрижки перестали считаться причудой.

АРОМАТ. Женщины безоговорочно выбирают духи Chanel №5, увидевшие свет в 1921 году. Благодаря новым технологиям авторам духов удалось соединить сразу несколько цветочных нот: иланг-иланга, жасмина из Грасса и майской розы.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Лучшие представительницы русской аристократии, бежавшие от октябрского переворота, вышли на парижские подиумы.

мода первой половины 20 века1930 -1940 годы

Умами и сердцами женщин всего мира безраздельно владеют Голливуд и его гламурные красотки. Некоронованным королем макияжа провозглашен русский эмигрант Максим Факторов. Именно он ввел в обиход понятие «макияж» и изобрел специальный грим для кино. Его клиентками были великие Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Вивьен Ли, которые прощали маэстро его отвратительный английский и даже то, что свой роскошный салон он предпочитал именовать лавкой.

МАКИЯЖ. Лицо выравнивают тональным кремом Pan-Cake от MaxFactor, а потом с помощью румян расставляют акценты. Макияж перестает быть маской, он становится скульптурным и изысканным. На модном Олимпе прочно обосновываются синие тени и алая помада. В 1933 году компания Revlon стала делать разноцветные лаки для ногтей. Елена Рубинштейн назвала автора идеи Чарльза Ревлона nail man («человек-ноготь»). Кстати, сама Елена в 1939 году порадовала модниц первой водостойкой тушью для ресниц.

АРОМАТ. Joy от Paty — до сих пор эти духи считаются одними из самых дорогих в мире.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Грета Гарбо, Марлен Дитрих.

1940-1950 годы

Вторая мировая война принесла много горя и лишений. Однако на фоне тотального дефицита в Западной Европе и Америке производство косметики продолжалось. Президент США Рузвельт даже благодарил Елену Рубинштейн за «поднятие боевого духа» женщин во время войны.

МАКИЯЖ. В образах этого периода можно проследить стремление сильнее очертить глаз, добавить больше туши для ресниц. Бровь становится очень тонкой. Губы — темно-красные или натуральные. «Прадедушку» современных автозагаров, первый крем для тела Cyclax Stockingless Cream (1941), женщины наносили на ноги, ведь чулок не было, а ходить без них считалось неприличным.

АРОМАТ. Fracas от Robert Piguet: (1946), духи, сладкие до умопомрачения, помогали женщине, измученной тяготами военного времени, почувствовать себя богиней. Miss Dior (1948) — женственные и романтичные, абсолютно в духе провозглашенного Диором стиля new look.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Мей Уэст и Джоан Кроуфорд.

1950-1960 годы

Военные и послевоенные годы изменили представления женщин о жизни и о себе. Многие пошли работать — и наконец почувствовали свою независимость.

МАКИЯЖ. Главное внимание уделяется проработке глаза. Тени, которые теперь накладывают на все веко, становятся ярче — светло-зеленые, голубые, розовые. Активно используется стрелка и подводка — тонкая, удлиненная, нанесенная на весь контур верхнего, а иногда и нижнего века. Появляются оранжевые и оранжево-красные оттенки губной помады.

ПРИЧЕСКИ. На экране и в жизни безраздельно царствуют блондинки — натуральные и искусственные.

АРОМАТ. Estee Lauder выпустила духи Youth Dew в виде масла для ванной. Отныне женщина, привыкшая получать духи в подарок от мужчины, могла купить их сама, не тратя на это астрономические суммы.

ИКОНЫ СТИЛЯ. Идеальная жена — Грейс Келли, идеальная любовница — Мерилин Монро. А еще — кукла Барби, выпуск которой начался в 1959 году.
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