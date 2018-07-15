Положительная реакция »

15 июля 2018



Не болтайте



Вы зашли по делу в кабинет шефа и неожиданно стали свидетелем неформальной сцены между ним и одной из сотрудниц. Реагируйте максимально нейтрально: не вскрикивайте, не краснейте, не бледнейте, а спокойно закройте дверь и, конечно, ни в коем случае не делайте увиденное достоянием коллектива. Подчиненные, умеющие держать язык за зубами, пользуются особенной симпатией начальства. Не подлежат огласке подробности личной жизни шефа, информация о грядущих кадровых изменениях, о финансовой ситуации, новых проектах и т. п. Одним словом, лучше перестраховаться и считать конфиденциальной любую информацию, полученную при личном контакте с шефом.



Не суетитесь



Вы встретили начальника в коридоре, в буфете или у двери туалета. Не кидайтесь к нему с обсуждением текущих дел. Если поздороваться и пройти дальше невозможно, а затянувшееся молчание становится мучительным (например, вы вместе поднимаетесь в лифте на двадцатый этаж), то можно, к примеру, обменяться мнениями о погоде или автомобильных пробках.



Не стесняйтесь



Вы приболели, но решили не брать больничный, рассчитывая за день отлежаться и выйти на работу. Отпроситесь у начальника, не посвящая его в подробности своего плохого самочувствия. Сообщите лишь то, что не сможете выполнить задание шефа сегодня, но твердо уверены, что выполните весь запланированный объем работы завтра.



Не настаивайте



Шеф пригласил вас на ланч, а вы не знаете, кто должен будет заплатить за еду. По правилам этикета платит тот, кто приглашает, в вашем случае - начальник. Но если все уже съедено, и официант вопросительно поглядывает на вас, попросите счет и оплатите его сами. В ситуации, когда платит шеф, вы можете предложить оплатить свою часть заказа. Если шеф будет против, то не настаивайте.



Не опаздывайте



По дороге на важную встречу вы застряли в пробке и чувствуете, что скорее всего опоздаете. Немедленно свяжитесь по мобильнику с человеком, который ждет вас, или с его секретарем и предупредите об опоздании, не вдаваясь в обсуждение недостатков организации дорожного движения в городе. В безнадежной ситуации - оставьте машину и добирайтесь на метро. В любом случае старайтесь не опаздывать больше, чем на 15 минут.



Не тушуйтесь



Внезапно оказалось, что вам надо присутствовать на важном мероприятии, а вы оказались одеты не по протоколу (в джинсах, например). Попробуйте найти себе замену. Но если вы чувствуете себя достаточно уверенно для того чтобы пренебречь протоколом, отправляйтесь на мероприятие как есть, в джинсах.



Не увлекайтесь



Вам необходимо (или очень хочется) взять отпуск за свой счет. Вы имеете право отдыхать таким образом от одной до трех недель - по согласованию с руководством, которое, как показывает опыт, чаще отказывает, чем разрешает, уверяя, что вы выбрали для отпуска самое неподходящее время. Что ж, оно имеет на это право. Выясните, как скоро вы все же сможете отдохнуть, и имейте в виду, что если ваш отдых продлится более 3-х месяцев, начальство вправе уволить вас без предупреждения.



Не скандальте



Вы повздорили с шефом, и он пригрозил уволить вас по статье. Сделайте все возможное, чтобы отложить разговор на потом, когда страсти утихнут, а шеф выяснит, что уволить работника он может лишь в трех случаях: если удастся доказать, что подчиненный профессионально непригоден, что он пьет на работе или систематически прогуливает, за что уже получал документально оформленные взыскания. Даже самые достойные попадают на работе в сложные ситуации. И тогда оказывается, что ваша карьера зависит не от личных профессиональных качеств, а от того, насколько верно вы на эту ситуацию отреагировали.Вы зашли по делу в кабинет шефа и неожиданно стали свидетелем неформальной сцены между ним и одной из сотрудниц. Реагируйте максимально нейтрально: не вскрикивайте, не краснейте, не бледнейте, а спокойно закройте дверь и, конечно, ни в коем случае не делайте увиденное достоянием коллектива. Подчиненные, умеющие держать язык за зубами, пользуются особенной симпатией начальства. Не подлежат огласке подробности личной жизни шефа, информация о грядущих кадровых изменениях, о финансовой ситуации, новых проектах и т. п. Одним словом, лучше перестраховаться и считать конфиденциальной любую информацию, полученную при личном контакте с шефом.Вы встретили начальника в коридоре, в буфете или у двери туалета. Не кидайтесь к нему с обсуждением текущих дел. Если поздороваться и пройти дальше невозможно, а затянувшееся молчание становится мучительным (например, вы вместе поднимаетесь в лифте на двадцатый этаж), то можно, к примеру, обменяться мнениями о погоде или автомобильных пробках.Вы приболели, но решили не брать больничный, рассчитывая за день отлежаться и выйти на работу. Отпроситесь у начальника, не посвящая его в подробности своего плохого самочувствия. Сообщите лишь то, что не сможете выполнить задание шефа сегодня, но твердо уверены, что выполните весь запланированный объем работы завтра.Шеф пригласил вас на ланч, а вы не знаете, кто должен будет заплатить за еду. По правилам этикета платит тот, кто приглашает, в вашем случае - начальник. Но если все уже съедено, и официант вопросительно поглядывает на вас, попросите счет и оплатите его сами. В ситуации, когда платит шеф, вы можете предложить оплатить свою часть заказа. Если шеф будет против, то не настаивайте.По дороге на важную встречу вы застряли в пробке и чувствуете, что скорее всего опоздаете. Немедленно свяжитесь по мобильнику с человеком, который ждет вас, или с его секретарем и предупредите об опоздании, не вдаваясь в обсуждение недостатков организации дорожного движения в городе. В безнадежной ситуации - оставьте машину и добирайтесь на метро. В любом случае старайтесь не опаздывать больше, чем на 15 минут.Внезапно оказалось, что вам надо присутствовать на важном мероприятии, а вы оказались одеты не по протоколу (в джинсах, например). Попробуйте найти себе замену. Но если вы чувствуете себя достаточно уверенно для того чтобы пренебречь протоколом, отправляйтесь на мероприятие как есть, в джинсах.Вам необходимо (или очень хочется) взять отпуск за свой счет. Вы имеете право отдыхать таким образом от одной до трех недель - по согласованию с руководством, которое, как показывает опыт, чаще отказывает, чем разрешает, уверяя, что вы выбрали для отпуска самое неподходящее время. Что ж, оно имеет на это право. Выясните, как скоро вы все же сможете отдохнуть, и имейте в виду, что если ваш отдых продлится более 3-х месяцев, начальство вправе уволить вас без предупреждения.Вы повздорили с шефом, и он пригрозил уволить вас по статье. Сделайте все возможное, чтобы отложить разговор на потом, когда страсти утихнут, а шеф выяснит, что уволить работника он может лишь в трех случаях: если удастся доказать, что подчиненный профессионально непригоден, что он пьет на работе или систематически прогуливает, за что уже получал документально оформленные взыскания.

