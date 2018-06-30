Что они думают о нас? »

30 июня 2018



Как нас воспринимают мужчины? Такими, какие мы есть, — без претензий, недовольства и критики? Или, может быть, все как раз наоборот: то, что ни про нас думают, настолько ужасно, что вслух лучше и не произносить? Как бы то ни было, но мы должны знать всю правду! И дело не только в природном женском любопытстве — основные причины, по которым мы стремимся узнать мужскую точку зрения, глубже и серьезнее.



1. Желание стать лучше. Самооценка женщин в среднем ниже, чем у мужчин. И в большей степени зависит от мнения окружающих ее значимых людей. Мы чувствительнее к критике (она для нас является стимулом к развитию) и всегда готовы измениться в лучшую сторону.



2. Стремление найти подходящего партнера. Какие бы изменения ни происходили в мире, в отношениях мужчин и женщин есть ритуалы неизменные. Женщина привлекает к себе внимание, а мужчина за ней ухаживает и становится инициатором серьезных и прочных отношений. И если привлечь внимание на первом этапе достаточно легко, то убедить мужчину в том, что ты и есть та самая — единственная и желанная — можно только, проявив все самые лучшие качества. Вернее, те, которые являются таковыми именно для него.



3. Настрой на долгие отношения. В глубине души мы понимаем (хотя и редко об этом говорим), что успех отношений зависит от поведения обоих людей в паре. Женщины гораздо чаще мужчин обращаются к семейным психологам по вопросам улучшения отношений (80:20) и являются основными читательницами психологических журналов и книг. Мы всегда готовы на компромиссы и уступки ради семьи. Знать бы только — на какие...



Мужская версия



По большому счету, узнать, что они о нас думают, естественным путем — просто поговорив с мужчинами из ближайшего окружения — невозможно вообще. Вот попробуйте задать этот вопрос своему мужу. Так и спросите: "Что ты думаешь о женщинах?" Вероятность того, что получите полный исчерпывающий ответ, равна нулю. Большинство мужчин в таком вопросе видят скрытый и очень опасный смысл — и действуют соответственно. Вот самые распространенные варианты ответов: "Я о них не думаю вообще, когда ты рядом" ("Похоже, она меня подозревает"), "А почему ты об этом спрашиваешь?" ("Она меня с кем-то сравнивает, интересно — с кем?"), "Думаю, ты самая лучшая из женщин!" ("Сейчас начнется — вовремя не пришел, позвонить забыл, носки разбросал, она переживала...").



Тогда попробуйте мужчину вывести из себя. Кого именно — не имеет значения. Прекрасно подходят как собственный муж, так и просто знакомые, коллеги, консультанты магазинов. Предъявляйте претензии, в чем-нибудь обвиняйте, взывайте к совести и долгу, потом внезапно заплачьте, закрыв лицо руками, — в общем, как обычно. В этом случае какие-нибудь характеристики вы точно услышите. Но их, во-первых, будет мало (большинство мужчин передают весь спектр своих ощущений в подобной ситуации одним-двумя словами), во-вторых, они окажутся необъективными (мало кто повторит вам то же самое в спокойной обстановке) и, в-третьих, они коснутся только лично вас. То ли мужчины не склонны к обобщению, то ли и правда считают, что все женщины индивидуальны, — но даже в моменты конфликтов они говорят о конкретном человеке и конкретной проблеме. Нет, справедливости ради надо сказать, что встречаются все же мужчины, готовые вести увлекательные беседы, доброжелательно отвечать на все вопросы, говорить о своих мыслях и чувствах, а также неустанно заботиться о ваших. В общении с ними, конечно, можно многое узнать, но надо торопиться. Через два-три месяца (максимум полгода) такие мужчины исчезают, растворяются, причем вместе с деньгами, машинами и прочими ценностями. Встречаются и другие, которые при том же уровне понимания и готовности всегда все обсудить вдруг просят... поносить ваш пеньюар и поменяться украшениями.







Но все же кое-что мы знаем точно — есть устоявшиеся в сознании большинства мужчин и абсолютно объективные, на мужской, конечно, взгляд, представления о нас. Ими они охотно делятся со специалистами в ходе серьезных научных исследований. И этих данных психологов вполне достаточно для того, чтобы мы, женщины, сделали выводы. И, конечно, обсудили их!



• Мужчины убеждены, что наше мышление очень своеобразно.



По правде говоря, под выражением "женский ум" обычно подразумевается глупость. Причем, по мнению мужчин, она вполне может сочетаться с высоким интеллектом в самых разных сферах, а проявляется в нашей непоследовательности и несобранности. Полностью одеться, накраситься, причесаться, открыть дверь и, вдруг решив, что оттенок колготок не подходит к заколке, вернуться. И начать все сначала — да, так может только женщина.

Конечно, у них-то ведь нет ни колготок, ни заколок... На самом деле мы просто воспринимаем гораздо больше деталей, внимательнее к мелочам и чувствительнее к малейшей дисгармонии, чем мужчины, и поэтому очень чутко относимся к тому, чтобы все совпадало. Причем это касается не только одежды: стремление к созданию всеобщей гармонии — неотъемлемая часть женской психологии.



• Мужчины подозревают, что у нас совсем нет чувства юмора.



Подавляющее большинство мужчин от 15 до 70 лет уверены, что женщины в гораздо меньшей степени способны шутить и создавать смешные ситуации.

Ну на такие шутки, какие кажутся смешными им, мы и вправду не способны. Вряд ли найдется женщина, способная налить подруге, страдающей непереносимостью алкоголя, водки в сок, а потом наблюдать за последствиями (и вряд ли найдется подруга, способная искренне над этим посмеяться). Едва ли, увидев в списке жильцов на подъезде фамилию Куянов, женщине придет в голову исправить по-быстренькому первую букву. А мужчине, будьте уверены, придет, причем независимо от его возраста, статуса и социального положения.



• Мужчины утверждают, что мы сами придумали ПМС.



Зачем? Чтобы иметь хоть какое-то оправдание своим неадекватным поступкам. В представлении самой проблемы до сих пор есть существенная разница — в зависимости от пола автора или исследователя. Мужчины склонны преуменьшать различие в самочувствии женщин в разные периоды цикла, а также сокращать продолжительность этого расстройства.

Наверное, мы сами виноваты — неубедительно доказываем. Может, стоит совершать поступки еще более неадекватные, перепады настроения демонстрировать еще более наглядно? Тогда станет понятно, что не зря в уголовных делах, связанных с проявлением женской агрессии, ПМС является смягчающим обстоятельством. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить.



• Мужчины считают, что мы не можем разумно тратить деньги.



Работу продавца в отделе женского белья стоит признать вредной — им каждый день приходится наблюдать мужчин в состоянии крайнего психического возбуждения и гнева. У всех один вопрос: "Как можно тратить на это такие деньги?"

Доказать, что все наши траты разумны, можно двумя путями. Первый: начать покупать что-нибудь прямо противоположное по цене и качеству. Фланель, ситец и дерматин, например. И все это носить! Способ бывает очень убедителен, но главное — не переборщить. Потенция — вещь хрупкая и к внешним условиям, особенно у мужчин старше 35, очень восприимчивая. Второй путь гораздо проще. Не брать мужчину с собой, срывать ярлыки, не доходя до дома, и щадить человека, отвечая на его вопрос: "Сколько стоит?"



• Мужчины пугаются того, что мы всегда все про них знаем.



"Понимаешь, сначала я пошел помочь другу, а потом надо было отвезти его бабушку в больницу, а ближе к утру..." Мог бы и не придумывать — любая женщина по первому слову (и даже без слов) поймет, что врет. Мужчин такая проницательность не радует. Они уверены, что бывают ситуации, когда ложь гораздо лучше правды. И убеждены в том, что избежать таких ситуации нельзя.

Мы сами ни при чем — это природа позаботилась о том, чтобы у нас была отменная интуиция для лучшего ухода за потомством. Мы различаем в десятки раз больше эмоциональных состояний и интонаций голоса, обладаем хорошим периферическим зрением и прекрасным обонянием.



• Мужчины полагают, что мы не умеем по-настоящему дружить.



Настоящие друзья — те, про которых песни слагают, которые от пуль прикроют и последнюю рубашку отдадут, — бывают только мужчинами. Дружба женская вызывает у них иронию, переходящую в сарказм.

Это, пожалуй, так. Представить Олю, прикрывающую кого-нибудь грудью от пуль, сложно. Как и предположить, что она отдаст свою рубашку Prada. С другой стороны, женские потребности в дружеских отношениях отличаются от мужских коренным образом. Главное — общение, возможность получить поддержку и выразить эмоции. С этим мы справляемся прекрасно, а на мелкие недоразумения стараемся не обращать внимания.



• Мужчины думают, что мы слишком многого хотим.



А потому бываем часто недовольны действительностью и слишком много предъявляем претензий окружающим. В этом основная (конечно, по мнению мужчин) причина семейных ссор и конфликтов.

Это чистая правда: в списке того, что является главным в жизни, у женщин гораздо больше пунктов. Понимание, теплота, нежность, уверенность в завтрашнем дне, хорошие отношения с детьми — все это (и еще пунктов 10) входит в понятие основных семейных ценностей. Что главное для мужчин? Наличие общих интересов (не важно в чем) и нормальный секс. Так что их счастье гораздо проще. Мужчины всегда знают, что мы о них думаем. Ведь обсуждать их, а потом при случае сообщать им о результатах своих дискуссий — любимое женское занятие. Но в этот раз нам захотелось выяснить, что думают мужчины о нас. Мы собрали для вас мнения экспертов-мужчин, да и просто мужчин, считающих себя экспертами в женском вопросе. Но начнем, чисто по-женски, все же с суждения психолога-женщины, так сказать, для широты взгляда.Как нас воспринимают мужчины? Такими, какие мы есть, — без претензий, недовольства и критики? Или, может быть, все как раз наоборот: то, что ни про нас думают, настолько ужасно, что вслух лучше и не произносить? Как бы то ни было, но мы должны знать всю правду! И дело не только в природном женском любопытстве — основные причины, по которым мы стремимся узнать мужскую точку зрения, глубже и серьезнее.Самооценка женщин в среднем ниже, чем у мужчин. И в большей степени зависит от мнения окружающих ее значимых людей. Мы чувствительнее к критике (она для нас является стимулом к развитию) и всегда готовы измениться в лучшую сторону.Какие бы изменения ни происходили в мире, в отношениях мужчин и женщин есть ритуалы неизменные. Женщина привлекает к себе внимание, а мужчина за ней ухаживает и становится инициатором серьезных и прочных отношений. И если привлечь внимание на первом этапе достаточно легко, то убедить мужчину в том, что ты и есть та самая — единственная и желанная — можно только, проявив все самые лучшие качества. Вернее, те, которые являются таковыми именно для него.В глубине души мы понимаем (хотя и редко об этом говорим), что успех отношений зависит от поведения обоих людей в паре. Женщины гораздо чаще мужчин обращаются к семейным психологам по вопросам улучшения отношений (80:20) и являются основными читательницами психологических журналов и книг. Мы всегда готовы на компромиссы и уступки ради семьи. Знать бы только — на какие...По большому счету, узнать, что они о нас думают, естественным путем — просто поговорив с мужчинами из ближайшего окружения — невозможно вообще. Вот попробуйте задать этот вопрос своему мужу. Так и спросите: "Что ты думаешь о женщинах?" Вероятность того, что получите полный исчерпывающий ответ, равна нулю. Большинство мужчин в таком вопросе видят скрытый и очень опасный смысл — и действуют соответственно. Вот самые распространенные варианты ответов: "Я о них не думаю вообще, когда ты рядом" ("Похоже, она меня подозревает"), "А почему ты об этом спрашиваешь?" ("Она меня с кем-то сравнивает, интересно — с кем?"), "Думаю, ты самая лучшая из женщин!" ("Сейчас начнется — вовремя не пришел, позвонить забыл, носки разбросал, она переживала...").Тогда попробуйте мужчину вывести из себя. Кого именно — не имеет значения. Прекрасно подходят как собственный муж, так и просто знакомые, коллеги, консультанты магазинов. Предъявляйте претензии, в чем-нибудь обвиняйте, взывайте к совести и долгу, потом внезапно заплачьте, закрыв лицо руками, — в общем, как обычно. В этом случае какие-нибудь характеристики вы точно услышите. Но их, во-первых, будет мало (большинство мужчин передают весь спектр своих ощущений в подобной ситуации одним-двумя словами), во-вторых, они окажутся необъективными (мало кто повторит вам то же самое в спокойной обстановке) и, в-третьих, они коснутся только лично вас. То ли мужчины не склонны к обобщению, то ли и правда считают, что все женщины индивидуальны, — но даже в моменты конфликтов они говорят о конкретном человеке и конкретной проблеме. Нет, справедливости ради надо сказать, что встречаются все же мужчины, готовые вести увлекательные беседы, доброжелательно отвечать на все вопросы, говорить о своих мыслях и чувствах, а также неустанно заботиться о ваших. В общении с ними, конечно, можно многое узнать, но надо торопиться. Через два-три месяца (максимум полгода) такие мужчины исчезают, растворяются, причем вместе с деньгами, машинами и прочими ценностями. Встречаются и другие, которые при том же уровне понимания и готовности всегда все обсудить вдруг просят... поносить ваш пеньюар и поменяться украшениями.Но все же кое-что мы знаем точно — есть устоявшиеся в сознании большинства мужчин и абсолютно объективные, на мужской, конечно, взгляд, представления о нас. Ими они охотно делятся со специалистами в ходе серьезных научных исследований. И этих данных психологов вполне достаточно для того, чтобы мы, женщины, сделали выводы. И, конечно, обсудили их!• Мужчины убеждены, что наше мышление очень своеобразно.По правде говоря, под выражением "женский ум" обычно подразумевается глупость. Причем, по мнению мужчин, она вполне может сочетаться с высоким интеллектом в самых разных сферах, а проявляется в нашей непоследовательности и несобранности. Полностью одеться, накраситься, причесаться, открыть дверь и, вдруг решив, что оттенок колготок не подходит к заколке, вернуться. И начать все сначала — да, так может только женщина.Конечно, у них-то ведь нет ни колготок, ни заколок... На самом деле мы просто воспринимаем гораздо больше деталей, внимательнее к мелочам и чувствительнее к малейшей дисгармонии, чем мужчины, и поэтому очень чутко относимся к тому, чтобы все совпадало. Причем это касается не только одежды: стремление к созданию всеобщей гармонии — неотъемлемая часть женской психологии.• Мужчины подозревают, что у нас совсем нет чувства юмора.Подавляющее большинство мужчин от 15 до 70 лет уверены, что женщины в гораздо меньшей степени способны шутить и создавать смешные ситуации.Ну на такие шутки, какие кажутся смешными им, мы и вправду не способны. Вряд ли найдется женщина, способная налить подруге, страдающей непереносимостью алкоголя, водки в сок, а потом наблюдать за последствиями (и вряд ли найдется подруга, способная искренне над этим посмеяться). Едва ли, увидев в списке жильцов на подъезде фамилию Куянов, женщине придет в голову исправить по-быстренькому первую букву. А мужчине, будьте уверены, придет, причем независимо от его возраста, статуса и социального положения.• Мужчины утверждают, что мы сами придумали ПМС.Зачем? Чтобы иметь хоть какое-то оправдание своим неадекватным поступкам. В представлении самой проблемы до сих пор есть существенная разница — в зависимости от пола автора или исследователя. Мужчины склонны преуменьшать различие в самочувствии женщин в разные периоды цикла, а также сокращать продолжительность этого расстройства.Наверное, мы сами виноваты — неубедительно доказываем. Может, стоит совершать поступки еще более неадекватные, перепады настроения демонстрировать еще более наглядно? Тогда станет понятно, что не зря в уголовных делах, связанных с проявлением женской агрессии, ПМС является смягчающим обстоятельством. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить.• Мужчины считают, что мы не можем разумно тратить деньги.Работу продавца в отделе женского белья стоит признать вредной — им каждый день приходится наблюдать мужчин в состоянии крайнего психического возбуждения и гнева. У всех один вопрос: "Как можно тратить на это такие деньги?"Доказать, что все наши траты разумны, можно двумя путями. Первый: начать покупать что-нибудь прямо противоположное по цене и качеству. Фланель, ситец и дерматин, например. И все это носить! Способ бывает очень убедителен, но главное — не переборщить. Потенция — вещь хрупкая и к внешним условиям, особенно у мужчин старше 35, очень восприимчивая. Второй путь гораздо проще. Не брать мужчину с собой, срывать ярлыки, не доходя до дома, и щадить человека, отвечая на его вопрос: "Сколько стоит?"• Мужчины пугаются того, что мы всегда все про них знаем."Понимаешь, сначала я пошел помочь другу, а потом надо было отвезти его бабушку в больницу, а ближе к утру..." Мог бы и не придумывать — любая женщина по первому слову (и даже без слов) поймет, что врет. Мужчин такая проницательность не радует. Они уверены, что бывают ситуации, когда ложь гораздо лучше правды. И убеждены в том, что избежать таких ситуации нельзя.Мы сами ни при чем — это природа позаботилась о том, чтобы у нас была отменная интуиция для лучшего ухода за потомством. Мы различаем в десятки раз больше эмоциональных состояний и интонаций голоса, обладаем хорошим периферическим зрением и прекрасным обонянием.• Мужчины полагают, что мы не умеем по-настоящему дружить.Настоящие друзья — те, про которых песни слагают, которые от пуль прикроют и последнюю рубашку отдадут, — бывают только мужчинами. Дружба женская вызывает у них иронию, переходящую в сарказм.Это, пожалуй, так. Представить Олю, прикрывающую кого-нибудь грудью от пуль, сложно. Как и предположить, что она отдаст свою рубашку Prada. С другой стороны, женские потребности в дружеских отношениях отличаются от мужских коренным образом. Главное — общение, возможность получить поддержку и выразить эмоции. С этим мы справляемся прекрасно, а на мелкие недоразумения стараемся не обращать внимания.• Мужчины думают, что мы слишком многого хотим.А потому бываем часто недовольны действительностью и слишком много предъявляем претензий окружающим. В этом основная (конечно, по мнению мужчин) причина семейных ссор и конфликтов.Это чистая правда: в списке того, что является главным в жизни, у женщин гораздо больше пунктов. Понимание, теплота, нежность, уверенность в завтрашнем дне, хорошие отношения с детьми — все это (и еще пунктов 10) входит в понятие основных семейных ценностей. Что главное для мужчин? Наличие общих интересов (не важно в чем) и нормальный секс. Так что их счастье гораздо проще.

