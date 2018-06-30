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Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, удачливыми... Получается далеко не у всех. Почему? На этот вопрос в двух словах не ответишь. За многие века люди выработали множество практик и философских учений, направленные на достижение внутренней гармонии. Но единого рецепта не существует, потому что у каждого из нас - свой путь к счастью.

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Что они думают о нас?
30 июня 2018
Мужчины всегда знают, что мы о них думаем. Ведь обсуждать их, а потом при случае сообщать им о результатах своих дискуссий — любимое женское занятие. Но в этот раз нам захотелось выяснить, что думают мужчины о нас. Мы собрали для вас мнения экспертов-мужчин, да и просто мужчин, считающих себя экспертами в женском вопросе. Но начнем, чисто по-женски, все же с суждения психолога-женщины, так сказать, для широты взгляда.

Как нас воспринимают мужчины? Такими, какие мы есть, — без претензий, недовольства и критики? Или, может быть, все как раз наоборот: то, что ни про нас думают, настолько ужасно, что вслух лучше и не произносить? Как бы то ни было, но мы должны знать всю правду! И дело не только в природном женском любопытстве — основные причины, по которым мы стремимся узнать мужскую точку зрения, глубже и серьезнее.

1. Желание стать лучше. Самооценка женщин в среднем ниже, чем у мужчин. И в большей степени зависит от мнения окружающих ее значимых людей. Мы чувствительнее к критике (она для нас является стимулом к развитию) и всегда готовы измениться в лучшую сторону.

2. Стремление найти подходящего партнера. Какие бы изменения ни происходили в мире, в отношениях мужчин и женщин есть ритуалы неизменные. Женщина привлекает к себе внимание, а мужчина за ней ухаживает и становится инициатором серьезных и прочных отношений. И если привлечь внимание на первом этапе достаточно легко, то убедить мужчину в том, что ты и есть та самая — единственная и желанная — можно только, проявив все самые лучшие качества. Вернее, те, которые являются таковыми именно для него.

3. Настрой на долгие отношения. В глубине души мы понимаем (хотя и редко об этом говорим), что успех отношений зависит от поведения обоих людей в паре. Женщины гораздо чаще мужчин обращаются к семейным психологам по вопросам улучшения отношений (80:20) и являются основными читательницами психологических журналов и книг. Мы всегда готовы на компромиссы и уступки ради семьи. Знать бы только — на какие...

Мужская версия

По большому счету, узнать, что они о нас думают, естественным путем — просто поговорив с мужчинами из ближайшего окружения — невозможно вообще. Вот попробуйте задать этот вопрос своему мужу. Так и спросите: "Что ты думаешь о женщинах?" Вероятность того, что получите полный исчерпывающий ответ, равна нулю. Большинство мужчин в таком вопросе видят скрытый и очень опасный смысл — и действуют соответственно. Вот самые распространенные варианты ответов: "Я о них не думаю вообще, когда ты рядом" ("Похоже, она меня подозревает"), "А почему ты об этом спрашиваешь?" ("Она меня с кем-то сравнивает, интересно — с кем?"), "Думаю, ты самая лучшая из женщин!" ("Сейчас начнется — вовремя не пришел, позвонить забыл, носки разбросал, она переживала...").

Тогда попробуйте мужчину вывести из себя. Кого именно — не имеет значения. Прекрасно подходят как собственный муж, так и просто знакомые, коллеги, консультанты магазинов. Предъявляйте претензии, в чем-нибудь обвиняйте, взывайте к совести и долгу, потом внезапно заплачьте, закрыв лицо руками, — в общем, как обычно. В этом случае какие-нибудь характеристики вы точно услышите. Но их, во-первых, будет мало (большинство мужчин передают весь спектр своих ощущений в подобной ситуации одним-двумя словами), во-вторых, они окажутся необъективными (мало кто повторит вам то же самое в спокойной обстановке) и, в-третьих, они коснутся только лично вас. То ли мужчины не склонны к обобщению, то ли и правда считают, что все женщины индивидуальны, — но даже в моменты конфликтов они говорят о конкретном человеке и конкретной проблеме. Нет, справедливости ради надо сказать, что встречаются все же мужчины, готовые вести увлекательные беседы, доброжелательно отвечать на все вопросы, говорить о своих мыслях и чувствах, а также неустанно заботиться о ваших. В общении с ними, конечно, можно многое узнать, но надо торопиться. Через два-три месяца (максимум полгода) такие мужчины исчезают, растворяются, причем вместе с деньгами, машинами и прочими ценностями. Встречаются и другие, которые при том же уровне понимания и готовности всегда все обсудить вдруг просят... поносить ваш пеньюар и поменяться украшениями.



Но все же кое-что мы знаем точно — есть устоявшиеся в сознании большинства мужчин и абсолютно объективные, на мужской, конечно, взгляд, представления о нас. Ими они охотно делятся со специалистами в ходе серьезных научных исследований. И этих данных психологов вполне достаточно для того, чтобы мы, женщины, сделали выводы. И, конечно, обсудили их!

• Мужчины убеждены, что наше мышление очень своеобразно.

По правде говоря, под выражением "женский ум" обычно подразумевается глупость. Причем, по мнению мужчин, она вполне может сочетаться с высоким интеллектом в самых разных сферах, а проявляется в нашей непоследовательности и несобранности. Полностью одеться, накраситься, причесаться, открыть дверь и, вдруг решив, что оттенок колготок не подходит к заколке, вернуться. И начать все сначала — да, так может только женщина.
Конечно, у них-то ведь нет ни колготок, ни заколок... На самом деле мы просто воспринимаем гораздо больше деталей, внимательнее к мелочам и чувствительнее к малейшей дисгармонии, чем мужчины, и поэтому очень чутко относимся к тому, чтобы все совпадало. Причем это касается не только одежды: стремление к созданию всеобщей гармонии — неотъемлемая часть женской психологии.

• Мужчины подозревают, что у нас совсем нет чувства юмора.

Подавляющее большинство мужчин от 15 до 70 лет уверены, что женщины в гораздо меньшей степени способны шутить и создавать смешные ситуации.
Ну на такие шутки, какие кажутся смешными им, мы и вправду не способны. Вряд ли найдется женщина, способная налить подруге, страдающей непереносимостью алкоголя, водки в сок, а потом наблюдать за последствиями (и вряд ли найдется подруга, способная искренне над этим посмеяться). Едва ли, увидев в списке жильцов на подъезде фамилию Куянов, женщине придет в голову исправить по-быстренькому первую букву. А мужчине, будьте уверены, придет, причем независимо от его возраста, статуса и социального положения.

• Мужчины утверждают, что мы сами придумали ПМС.

Зачем? Чтобы иметь хоть какое-то оправдание своим неадекватным поступкам. В представлении самой проблемы до сих пор есть существенная разница — в зависимости от пола автора или исследователя. Мужчины склонны преуменьшать различие в самочувствии женщин в разные периоды цикла, а также сокращать продолжительность этого расстройства.
Наверное, мы сами виноваты — неубедительно доказываем. Может, стоит совершать поступки еще более неадекватные, перепады настроения демонстрировать еще более наглядно? Тогда станет понятно, что не зря в уголовных делах, связанных с проявлением женской агрессии, ПМС является смягчающим обстоятельством. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить.

• Мужчины считают, что мы не можем разумно тратить деньги.

Работу продавца в отделе женского белья стоит признать вредной — им каждый день приходится наблюдать мужчин в состоянии крайнего психического возбуждения и гнева. У всех один вопрос: "Как можно тратить на это такие деньги?"
Доказать, что все наши траты разумны, можно двумя путями. Первый: начать покупать что-нибудь прямо противоположное по цене и качеству. Фланель, ситец и дерматин, например. И все это носить! Способ бывает очень убедителен, но главное — не переборщить. Потенция — вещь хрупкая и к внешним условиям, особенно у мужчин старше 35, очень восприимчивая. Второй путь гораздо проще. Не брать мужчину с собой, срывать ярлыки, не доходя до дома, и щадить человека, отвечая на его вопрос: "Сколько стоит?"

• Мужчины пугаются того, что мы всегда все про них знаем.

"Понимаешь, сначала я пошел помочь другу, а потом надо было отвезти его бабушку в больницу, а ближе к утру..." Мог бы и не придумывать — любая женщина по первому слову (и даже без слов) поймет, что врет. Мужчин такая проницательность не радует. Они уверены, что бывают ситуации, когда ложь гораздо лучше правды. И убеждены в том, что избежать таких ситуации нельзя.
Мы сами ни при чем — это природа позаботилась о том, чтобы у нас была отменная интуиция для лучшего ухода за потомством. Мы различаем в десятки раз больше эмоциональных состояний и интонаций голоса, обладаем хорошим периферическим зрением и прекрасным обонянием.

• Мужчины полагают, что мы не умеем по-настоящему дружить.

Настоящие друзья — те, про которых песни слагают, которые от пуль прикроют и последнюю рубашку отдадут, — бывают только мужчинами. Дружба женская вызывает у них иронию, переходящую в сарказм.
Это, пожалуй, так. Представить Олю, прикрывающую кого-нибудь грудью от пуль, сложно. Как и предположить, что она отдаст свою рубашку Prada. С другой стороны, женские потребности в дружеских отношениях отличаются от мужских коренным образом. Главное — общение, возможность получить поддержку и выразить эмоции. С этим мы справляемся прекрасно, а на мелкие недоразумения стараемся не обращать внимания.

• Мужчины думают, что мы слишком многого хотим.

А потому бываем часто недовольны действительностью и слишком много предъявляем претензий окружающим. В этом основная (конечно, по мнению мужчин) причина семейных ссор и конфликтов.
Это чистая правда: в списке того, что является главным в жизни, у женщин гораздо больше пунктов. Понимание, теплота, нежность, уверенность в завтрашнем дне, хорошие отношения с детьми — все это (и еще пунктов 10) входит в понятие основных семейных ценностей. Что главное для мужчин? Наличие общих интересов (не важно в чем) и нормальный секс. Так что их счастье гораздо проще.
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