Молодость вопреки годам »

31 мая 2018



Впервые о косметике anti-age, которая замедляет процессы старения, помогает скрыть признаки увядания кожи, заговорили в 2002 году. Год спустя рост продаж в этом сегменте составил 33%. Статистика свидетельствует: ежегодно на покупку таких кремов во всем мире тратится более 50 миллиардов долларов. Главные потребители anti-age средств — женщины в возрасте около 50 лет, а в нашей стране пользоваться ими начинают уже тридцатилетние и сорокалетние. Так кто же в данном случае прав?



Главное, на что надо ориентироваться при выборе антивозрастных кремов, — это состояние вашей кожи, а вовсе не ваш биологический возраст. Присмотритесь к себе. Цвет лица потерял яркость, кожа потускнела, ей не хватает энергии и силы? Она стала менее эластичной, появились противные морщинки? Это первые сигналы того, что коже требуется помощь. И дело не только в возрастных изменениях, нельзя сбрасывать со счетов и наш собственный вклад в ее преждевременное старение. Мы (согласитесь, это так!) не защищаем ее от жгучего солнца, холодного ветра, курим, мало спим, неправильно питаемся, живем в постоянном стрессе... Все это — факторы, приводящие к старению кожи. Не спешите прибегать к услугам пластической хирургии, в арсенале косметологов появились новые уникальные средства, которые действуют не хуже скальпеля.



Этапы большого пути



Возрастным изменениям подвержены все три слоя кожи. Самый верхний — эпидермис, поверхность которого составляют отжившие, ороговевшие клетки. Постоянно отшелушиваясь, они открывают путь молодым и упругим. С возрастом процесс регенерации нарушается. Поверхность кожи становится неровной и грубой. На ней открываются железы, продуцирующие сальный секрет, который защищает кожу от потери влаги и патогенных микроорганизмов. Жирная кожа, как показывают исследования, стареет гораздо медленнее, чем сухая, именно благодаря защите кожного сала. Но, как бы ни была высока активность сальных желез, с возрастом она тоже угасает, и некогда жирная кожа становится сухой и беззащитной.



Под эпидермисом расположена дерма с пронизывающими ее кровеносными сосудами. В этом слое находятся корни волос, потовые и сальные железы и, что особенно важно, особые мышечные волокна (белки), образованные коллагеном и эластином. Это они отвечают за упругость и эластичность кожи. Увы, возраст и тут вносит свою лепту: структура коллагеновых и эластиновых волокон нарушается. А так как синтез новых белков замедляется, кожа теряет тонус.



Подкожная жировая клетчатка (гиподерма) формирует жировую прослойку, защищающую внутренние органы от ударов, участвует в регуляции температуры тела, служит хранилищем энергии, своеобразным каркасом, поддерживающим дерму. Состояние гиподермы подчинено ритму жизни женских половых гормонов — эстрогенов. С возрастом выработка эстрогенов снижается, гиподерма становится более рыхлой и лишенная каркаса кожа выглядит истонченной, безжизненной, вялой.



Кроме того, кожа естественно и бурно реагирует на все процессы, происходящие в организме. В ней накапливаются свободные радикалы. Вмешиваясь в ход биохимических реакций, они провоцируют возникновение дефектов в мышечных волокнах и лишают сосуды столь нужного им тонуса. А самое главное, из-за ухудшения обмена веществ нарушается кровообращение, снижается способность кожи удерживать влагу (вот и морщинки!), кожа болезненно реагирует на внешние воздействия. Предсказать, в каком возрасте кожа каждого конкретного человека перейдет в разряд "возрастной", невозможно. Паспорт — не критерий, но ориентироваться на цифры, указанные в нем, все-таки можно.



Уже в 25 лет начинается биологический процесс старения, замедляется клеточная активность кожи.



К 30 годам верхний слой кожи обновляется вдвое медленнее, чем в 15 лет. Изменяется и структура коллагена, отвечающего за упругость эпидермиса и его способность удерживать влагу, — кожа грубеет, тускнеет, обозначаются столь ненавистные нам первые морщинки.



К 40 годам кожные жировые железы работают втрое слабее, чем в 20—30 лет, при этом темпы обезвоживания не уменьшаются. Лицо выглядит землистым, словно выточено из старой слоновой кости. Свою лепту вносит гормональная перестройка… Падает уровень эстрогенов: эластичные волокна утолщаются, некогда наполненные жизнью кератиновые клетки уплощаются, еще больше утончая кожу.



К 45—50 годам кожа начинает сохнуть очень сильно — количество морщин растет, они становятся глубже.



Увы, с матушкой-природой не поспорить. Недаром говорят, что в 20 лет лицо тебе дано от Бога, после 30 ты за него отвечаешь сама, а в 50 красоту его надо заслужить. Поэтому, заметив первые признаки старения на своем лице, считайте, что получили сигнал: пора приобретать средства с пометкой anti-age. Это должны быть очищающее молочко, дневной крем, ночной крем, маска, крем или гель по уходу за кожей вокруг глаз и сыворотка с активными компонентами.



С утра до вечера



Главная задача любого дневного крема — защищать увядающую кожу от воздействия внешних факторов, поэтому в его состав входят УФ-фильтры (с уровнем защиты не менее 6) и антиоксиданты — вещества, замедляющие старение клеток. В качестве средств, укрепляющих сосуды, идеально подходят экстракты зеленого чая, виноградных косточек, различных лекарственных растений, богатых биофлавоноидами. Обратите внимание на текстуру! Густой крем подойдет сухой коже, а жидкая эмульсия смягчит, но не "перегрузит" жирную.



Ночной крем активизирует процессы обновления клеток. Повышенная концентрация активных компонентов борется со следами усталости, разглаживает морщинки, восстанавливая здоровый цвет лица. Любая сыворотка — это "ударная" доза витаминов, антиоксидантов и увлажняющих компонентов. Специалисты не рекомендуют пользоваться одной сывороткой — только вместе с кремом той же марки. Задача крема — создать своеобразный защитный слой, который убережет сыворотку от испарения, а вас — от ощущения дискомфорта.



Изучайте этикетку



Увы, ни одно косметическое средство не способно стереть с лица морщины. Задача антивозрастной косметики — прежде всего замедлить процессы старения, а насколько близок к идеалу выбранный вами крем, можно судить по аннотации к баночке.



• ПРОБЛЕМА: У вас очень сухая, тонкая, вялая кожа. В последнее время на лице стали появляться небольшие пигментные пятна.

• РЕШЕНИЕ: Обращайте внимание на антивозрастные кремы, обладающие увлажняющими свойствами. При содержании в таких средствах влаги около 60% клетки получают достаточно питательных веществ, в результате кожа становится гладкой и упругой. Удержать влагу внутри и на поверхности кожи помогают натуральные и синтетические увлажнители: аминокислоты, фруктовые кислоты, гиалуроновая кислота, фосфолипиды, глицерин.



• ПРОБЛЕМА: На щеках, вокруг глаз и губ появились заметные морщинки.

• РЕШЕНИЕ: С возрастом естественная выработка жира сокращается, чешуйки грубеют, в защитном барьере появляются бреши. Нижние слои кожи остаются без защиты и повреждаются. Укрепить роговой слой помогают такие вещества, как керамиды, гиалуроновая кислота, эфирные масла и серии. Они обязательно должны быть в выбранном вами креме.



• ПРОБЛЕМА: Кожа стала тусклой, потеряла упругость.

• РЕШЕНИЕ: Обратите внимание на средства, содержащие УФ-фильтры, а также гиалуроновую кислоту, аминокислоты, коэнзим Q10, ретинол. Такие кремы стимулируют синтез коллагена и эластина. Коллагеновые и эластиновые волокна представляют собой своеобразный каркас кожи. С возрастом они разрушаются, у организма не хватает сил их "починить". Наша кожа напоминает собой многослойный бутерброд. Над слоями дермы и эпидермиса расположен роговой слой, состоящий из плоских клеточек белка кератина. Наложенные друг на друга наподобие чешуек и "склеенные" естественными жирами липидами, они не дают испаряться влаге и защищают кожу от разрушающего воздействия окружающей среды: ультрафиолета, ветра, перепада температур и токсичных веществ. И здесь на помощь приходит anti-age косметика.



• ПРОБЛЕМА: В последнее время у вас изменился овал лица (появились так называемые "бульдожьи щечки"), стали все ярче сосудистые "звездочки", морщины углубились, превращаясь в некрасивые складки.

• РЕШЕНИЕ: Все дело в агрессии свободных радикалов. Это — одна из главных причин старения. Их можно сравнить с "недоделанными" молекулами. Изо всех сил пытаясь придать себе законченный вид, они вступают в различные биохимические реакции и вызывают разрушение клеток. Курение, выхлопные газы, солнечный свет, неправильное питание, другие неблагоприятные факторы стимулируют активность свободных радикалов. Самыми мощными антиоксидантами, входящими в состав косметических средств, считаются витамины А, С и Е, полифенолы и жирные кислоты. Вам необходимы именно такие средства.



Обратите также внимание на антивозрастные маски. Это могут быть гелевые или нетканые аппликаторы, пропитанные своеобразным коктейлем из ценных компонентов, или питательные маски, которые обеспечивают кожу не только влагой, но и витаминами.



Главное – доставка!



Как известно, попасть в глубь кожи полезным веществам не дает барьер эпидермиса. Поэтому эффективные антивозрастные кремы сегодня невозможно представить себе без совершенных "систем доставки". Липосомы, наносомы, гликовекторы и представляют собой крошечные микрокапсулы-"контейнеры", наполненные компонентами, в которых нуждается кожа. Крошечный размер и оболочка, воспринимаемая клетками кожи как своя, позволяют им преодолеть защитный барьер кожи и доставить все нужное точно по назначению. Асами микрокапсулы "работают" в двух направлениях — на поверхности и внутри кожи. Чем совершеннее система доставки, тем действеннее косметический препарат.



И все-таки ботокс



В Европе фавориты среди косметических средств — кремы "с эффектом ботокса". Казалось бы, если ботулинический токсин так хорош, стоит ли изобретать кремы с подобным эффектом? Тем более что по своему действию они вряд ли могут сравниться с инъекциями. Но у производителей подобной косметики свои аргументы. Укол все-таки процедура болезненная. Риск осложнений достаточно высок. А кремом пользоваться так приятно. Он работает на уровне клеток-фибробластов. Находясь в глубине кожи, они представляют собой "мини-фабрики" по производству важных для ее молодости веществ: гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Задача крема — добраться до фибробластов и максимально укрепить их. Волокна останутся целыми, а значит, кожа будет выглядеть моложе.



И все-таки, по мнению большинства косметологов, кремы "с эффектом ботокса" не могут полностью заменить инъекции. Их основная задача — не допустить образования возрастных морщин, в первую очередь на лбу и вокруг глаз. А справиться с более глубокими им не по силам.



В ногу со временем



Популярность косметических средств "против старения" стремительно растет, но и технологии их производства не стоят на месте — так же стремительно совершенствуются. Статистика утверждает: 2/3 научных разработок в области косметологии связаны с попытками найти средства, способные остановить процессы старения. Новинок в последнее время появилось множество. Однако подлинным прорывом можно назвать рождение косметических препаратов, изготовленных с помощью нанотехнологий. Такие средства задействуют естественные, природные механизмы очищения и регенерации кожи и дают мгновенный видимый эффект. Действенность подобной косметики подтверждена научными исследованиями, клиническими испытаниями.



Одно из последних слов в области anti-age ухода — умная косметика. Существуют кремы сразу с несколькими видами микрокапсул, способные сами диагностировать и решать проблемы вашей кожи: увлажнять, защищать и даже избавлять ее от жирного блеска. Как работает такая "умная косметика"? Увлажняющие микросферы с оболочкой из растительных полимеров, естественно, содержат вещества-увлажнители. Их оболочка имеет положительный заряд. А кожа, в которой достаточно влаги, нейтральна. Поэтому с капсулами ничего не происходит. Но стоит наступить обезвоживанию, заряд кожи меняется на отрицательный. Капсулы устремляются в нужное место, раскрываются и отдают целебную влагу. Матирующие микрочастицы "наполнены" глюконатом цинка, подавляющего действие фермента, ответственного за выделение кожного жира. Их оболочка "тает" в тех самых местах, где кожа начинает некрасиво блестеть. И микросферы с защитной функцией раскрываются под воздействием солнечных лучей и высвобождают вещества-фильтры. Такие антивозрастные кремы, как правило, не делятся по типу кожи. Благодаря "умным элементам" они универсальные.



Самая последняя тенденция на рынке красоты — геронтологическая косметика для людей в возрасте 60—70 лет. Ее создание продиктовано двумя социально-экономическими причинами. Первая — объективное старение населения Европы. Вторая — изменение социальной роли пожилых людей: сегодня это довольно обеспеченная группа, активно участвующая в современной жизни и уделяющая особое внимание уходу за собой. Стареть сегодня неприлично. Но время-то неумолимо! Поспорить с ним позволяет антивозрастная косметика – anti-age. Именно она стоит на страже нашей молодости и красоты.Впервые о косметике anti-age, которая замедляет процессы старения, помогает скрыть признаки увядания кожи, заговорили в 2002 году. Год спустя рост продаж в этом сегменте составил 33%. Статистика свидетельствует: ежегодно на покупку таких кремов во всем мире тратится более 50 миллиардов долларов. Главные потребители anti-age средств — женщины в возрасте около 50 лет, а в нашей стране пользоваться ими начинают уже тридцатилетние и сорокалетние. Так кто же в данном случае прав?Главное, на что надо ориентироваться при выборе антивозрастных кремов, — это состояние вашей кожи, а вовсе не ваш биологический возраст. Присмотритесь к себе. Цвет лица потерял яркость, кожа потускнела, ей не хватает энергии и силы? Она стала менее эластичной, появились противные морщинки? Это первые сигналы того, что коже требуется помощь. И дело не только в возрастных изменениях, нельзя сбрасывать со счетов и наш собственный вклад в ее преждевременное старение. Мы (согласитесь, это так!) не защищаем ее от жгучего солнца, холодного ветра, курим, мало спим, неправильно питаемся, живем в постоянном стрессе... Все это — факторы, приводящие к старению кожи. Не спешите прибегать к услугам пластической хирургии, в арсенале косметологов появились новые уникальные средства, которые действуют не хуже скальпеля.Возрастным изменениям подвержены все три слоя кожи. Самый верхний — эпидермис, поверхность которого составляют отжившие, ороговевшие клетки. Постоянно отшелушиваясь, они открывают путь молодым и упругим. С возрастом процесс регенерации нарушается. Поверхность кожи становится неровной и грубой. На ней открываются железы, продуцирующие сальный секрет, который защищает кожу от потери влаги и патогенных микроорганизмов. Жирная кожа, как показывают исследования, стареет гораздо медленнее, чем сухая, именно благодаря защите кожного сала. Но, как бы ни была высока активность сальных желез, с возрастом она тоже угасает, и некогда жирная кожа становится сухой и беззащитной.Под эпидермисом расположена дерма с пронизывающими ее кровеносными сосудами. В этом слое находятся корни волос, потовые и сальные железы и, что особенно важно, особые мышечные волокна (белки), образованные коллагеном и эластином. Это они отвечают за упругость и эластичность кожи. Увы, возраст и тут вносит свою лепту: структура коллагеновых и эластиновых волокон нарушается. А так как синтез новых белков замедляется, кожа теряет тонус.Подкожная жировая клетчатка (гиподерма) формирует жировую прослойку, защищающую внутренние органы от ударов, участвует в регуляции температуры тела, служит хранилищем энергии, своеобразным каркасом, поддерживающим дерму. Состояние гиподермы подчинено ритму жизни женских половых гормонов — эстрогенов. С возрастом выработка эстрогенов снижается, гиподерма становится более рыхлой и лишенная каркаса кожа выглядит истонченной, безжизненной, вялой.Кроме того, кожа естественно и бурно реагирует на все процессы, происходящие в организме. В ней накапливаются свободные радикалы. Вмешиваясь в ход биохимических реакций, они провоцируют возникновение дефектов в мышечных волокнах и лишают сосуды столь нужного им тонуса. А самое главное, из-за ухудшения обмена веществ нарушается кровообращение, снижается способность кожи удерживать влагу (вот и морщинки!), кожа болезненно реагирует на внешние воздействия. Предсказать, в каком возрасте кожа каждого конкретного человека перейдет в разряд "возрастной", невозможно. Паспорт — не критерий, но ориентироваться на цифры, указанные в нем, все-таки можно.Уже в 25 лет начинается биологический процесс старения, замедляется клеточная активность кожи.К 30 годам верхний слой кожи обновляется вдвое медленнее, чем в 15 лет. Изменяется и структура коллагена, отвечающего за упругость эпидермиса и его способность удерживать влагу, — кожа грубеет, тускнеет, обозначаются столь ненавистные нам первые морщинки.К 40 годам кожные жировые железы работают втрое слабее, чем в 20—30 лет, при этом темпы обезвоживания не уменьшаются. Лицо выглядит землистым, словно выточено из старой слоновой кости. Свою лепту вносит гормональная перестройка… Падает уровень эстрогенов: эластичные волокна утолщаются, некогда наполненные жизнью кератиновые клетки уплощаются, еще больше утончая кожу.К 45—50 годам кожа начинает сохнуть очень сильно — количество морщин растет, они становятся глубже.Увы, с матушкой-природой не поспорить. Недаром говорят, что в 20 лет лицо тебе дано от Бога, после 30 ты за него отвечаешь сама, а в 50 красоту его надо заслужить. Поэтому, заметив первые признаки старения на своем лице, считайте, что получили сигнал: пора приобретать средства с пометкой anti-age. Это должны быть очищающее молочко, дневной крем, ночной крем, маска, крем или гель по уходу за кожей вокруг глаз и сыворотка с активными компонентами.Главная задача любого дневного крема — защищать увядающую кожу от воздействия внешних факторов, поэтому в его состав входят УФ-фильтры (с уровнем защиты не менее 6) и антиоксиданты — вещества, замедляющие старение клеток. В качестве средств, укрепляющих сосуды, идеально подходят экстракты зеленого чая, виноградных косточек, различных лекарственных растений, богатых биофлавоноидами. Обратите внимание на текстуру! Густой крем подойдет сухой коже, а жидкая эмульсия смягчит, но не "перегрузит" жирную.Ночной крем активизирует процессы обновления клеток. Повышенная концентрация активных компонентов борется со следами усталости, разглаживает морщинки, восстанавливая здоровый цвет лица. Любая сыворотка — это "ударная" доза витаминов, антиоксидантов и увлажняющих компонентов. Специалисты не рекомендуют пользоваться одной сывороткой — только вместе с кремом той же марки. Задача крема — создать своеобразный защитный слой, который убережет сыворотку от испарения, а вас — от ощущения дискомфорта.Увы, ни одно косметическое средство не способно стереть с лица морщины. Задача антивозрастной косметики — прежде всего замедлить процессы старения, а насколько близок к идеалу выбранный вами крем, можно судить по аннотации к баночке.• ПРОБЛЕМА: У вас очень сухая, тонкая, вялая кожа. В последнее время на лице стали появляться небольшие пигментные пятна.• РЕШЕНИЕ: Обращайте внимание на антивозрастные кремы, обладающие увлажняющими свойствами. При содержании в таких средствах влаги около 60% клетки получают достаточно питательных веществ, в результате кожа становится гладкой и упругой. Удержать влагу внутри и на поверхности кожи помогают натуральные и синтетические увлажнители: аминокислоты, фруктовые кислоты, гиалуроновая кислота, фосфолипиды, глицерин.• ПРОБЛЕМА: На щеках, вокруг глаз и губ появились заметные морщинки.• РЕШЕНИЕ: С возрастом естественная выработка жира сокращается, чешуйки грубеют, в защитном барьере появляются бреши. Нижние слои кожи остаются без защиты и повреждаются. Укрепить роговой слой помогают такие вещества, как керамиды, гиалуроновая кислота, эфирные масла и серии. Они обязательно должны быть в выбранном вами креме.• ПРОБЛЕМА: Кожа стала тусклой, потеряла упругость.• РЕШЕНИЕ: Обратите внимание на средства, содержащие УФ-фильтры, а также гиалуроновую кислоту, аминокислоты, коэнзим Q10, ретинол. Такие кремы стимулируют синтез коллагена и эластина. Коллагеновые и эластиновые волокна представляют собой своеобразный каркас кожи. С возрастом они разрушаются, у организма не хватает сил их "починить". Наша кожа напоминает собой многослойный бутерброд. Над слоями дермы и эпидермиса расположен роговой слой, состоящий из плоских клеточек белка кератина. Наложенные друг на друга наподобие чешуек и "склеенные" естественными жирами липидами, они не дают испаряться влаге и защищают кожу от разрушающего воздействия окружающей среды: ультрафиолета, ветра, перепада температур и токсичных веществ. И здесь на помощь приходит anti-age косметика.• ПРОБЛЕМА: В последнее время у вас изменился овал лица (появились так называемые "бульдожьи щечки"), стали все ярче сосудистые "звездочки", морщины углубились, превращаясь в некрасивые складки.• РЕШЕНИЕ: Все дело в агрессии свободных радикалов. Это — одна из главных причин старения. Их можно сравнить с "недоделанными" молекулами. Изо всех сил пытаясь придать себе законченный вид, они вступают в различные биохимические реакции и вызывают разрушение клеток. Курение, выхлопные газы, солнечный свет, неправильное питание, другие неблагоприятные факторы стимулируют активность свободных радикалов. Самыми мощными антиоксидантами, входящими в состав косметических средств, считаются витамины А, С и Е, полифенолы и жирные кислоты. Вам необходимы именно такие средства.Обратите также внимание на антивозрастные маски. Это могут быть гелевые или нетканые аппликаторы, пропитанные своеобразным коктейлем из ценных компонентов, или питательные маски, которые обеспечивают кожу не только влагой, но и витаминами.Как известно, попасть в глубь кожи полезным веществам не дает барьер эпидермиса. Поэтому эффективные антивозрастные кремы сегодня невозможно представить себе без совершенных "систем доставки". Липосомы, наносомы, гликовекторы и представляют собой крошечные микрокапсулы-"контейнеры", наполненные компонентами, в которых нуждается кожа. Крошечный размер и оболочка, воспринимаемая клетками кожи как своя, позволяют им преодолеть защитный барьер кожи и доставить все нужное точно по назначению. Асами микрокапсулы "работают" в двух направлениях — на поверхности и внутри кожи. Чем совершеннее система доставки, тем действеннее косметический препарат.В Европе фавориты среди косметических средств — кремы "с эффектом ботокса". Казалось бы, если ботулинический токсин так хорош, стоит ли изобретать кремы с подобным эффектом? Тем более что по своему действию они вряд ли могут сравниться с инъекциями. Но у производителей подобной косметики свои аргументы. Укол все-таки процедура болезненная. Риск осложнений достаточно высок. А кремом пользоваться так приятно. Он работает на уровне клеток-фибробластов. Находясь в глубине кожи, они представляют собой "мини-фабрики" по производству важных для ее молодости веществ: гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Задача крема — добраться до фибробластов и максимально укрепить их. Волокна останутся целыми, а значит, кожа будет выглядеть моложе.И все-таки, по мнению большинства косметологов, кремы "с эффектом ботокса" не могут полностью заменить инъекции. Их основная задача — не допустить образования возрастных морщин, в первую очередь на лбу и вокруг глаз. А справиться с более глубокими им не по силам.Популярность косметических средств "против старения" стремительно растет, но и технологии их производства не стоят на месте — так же стремительно совершенствуются. Статистика утверждает: 2/3 научных разработок в области косметологии связаны с попытками найти средства, способные остановить процессы старения. Новинок в последнее время появилось множество. Однако подлинным прорывом можно назвать рождение косметических препаратов, изготовленных с помощью нанотехнологий. Такие средства задействуют естественные, природные механизмы очищения и регенерации кожи и дают мгновенный видимый эффект. Действенность подобной косметики подтверждена научными исследованиями, клиническими испытаниями.Одно из последних слов в области anti-age ухода — умная косметика. Существуют кремы сразу с несколькими видами микрокапсул, способные сами диагностировать и решать проблемы вашей кожи: увлажнять, защищать и даже избавлять ее от жирного блеска. Как работает такая "умная косметика"? Увлажняющие микросферы с оболочкой из растительных полимеров, естественно, содержат вещества-увлажнители. Их оболочка имеет положительный заряд. А кожа, в которой достаточно влаги, нейтральна. Поэтому с капсулами ничего не происходит. Но стоит наступить обезвоживанию, заряд кожи меняется на отрицательный. Капсулы устремляются в нужное место, раскрываются и отдают целебную влагу. Матирующие микрочастицы "наполнены" глюконатом цинка, подавляющего действие фермента, ответственного за выделение кожного жира. Их оболочка "тает" в тех самых местах, где кожа начинает некрасиво блестеть. И микросферы с защитной функцией раскрываются под воздействием солнечных лучей и высвобождают вещества-фильтры. Такие антивозрастные кремы, как правило, не делятся по типу кожи. Благодаря "умным элементам" они универсальные.Самая последняя тенденция на рынке красоты — геронтологическая косметика для людей в возрасте 60—70 лет. Ее создание продиктовано двумя социально-экономическими причинами. Первая — объективное старение населения Европы. Вторая — изменение социальной роли пожилых людей: сегодня это довольно обеспеченная группа, активно участвующая в современной жизни и уделяющая особое внимание уходу за собой.

