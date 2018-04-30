Коротко о важном »

30 апреля 2018



Позже я узнаю, что нашим разлучником тогда стал... перетершийся провод плойки. Она (не плойка, разумеется) не могла предстать предо мной с ненакрученной челкой. Какая глупость! Ну разве такое можно понять?! А если я именно в этот день решился-таки сделать ей предложение? Да-да, то самое — руки и сердца. Почему сломанный ноготь становится важнее сломанной, простите за патетику, личной жизни?! И вообще, что для нас, мужчин, важно, а что нет?



Рыба ищет, где глубже, а человек – кто лучше



"На свете много есть такого, друг Горацио, " на что женщины кладут невероятное количество сил и времени, ибо это многое вкупе и каждое из этого многого в отдельности кажется им несказанно важным и многозначительным.



Страшно представить, что дамы могут сделать с джентльменом, который приведет им веские аргументы в пользу того, что инквизиторские муки бразильской биоэпиляции, часы, проведенные у кухонного мартена в стремлении получить сплав кулинарии и волшебства, километры рублей, оставленных в отделе женского белья, — все впустую. Ибо для мужчины не важна ни площадь волосяного покрова женщины, ни ее умение взбивать безе по-базельски, ни тем более фасон и расцветка того, что скрыто под платьем и при интимной встрече стремительно окажется на полу. Все это для нас, мужчин, так же важно, как форма и размер синусно-предсердного или предсердно-желудочкового узла сердца возлюбленной.



Для примера представим себе молодого россиянина, вернувшегося из армии. Не из той нормальной армии, в которой все мы служили, а из той, какую показывают в кино: за обедом — компот, на привале разговоры только о танках и ракетах, после отбоя — в свою койку, причем до утра, и о которой поют в песнях. Помните: "А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино"? Это в увольнении-то! Так вот, возвратившись после двух лет таких увольнений "на гражданку" и неожиданно вспомнив, что он мужик и ему 20 лет, естественно, бывший солдат незамедлительно встречается с барышней. Ну, и что ему в ней важно? Наращенные ногти? Электроэпиляция голени? Мелированные прядки? Или, может быть, то, успела ли она к моменту их романтической встречи в ее подъезде смахнуть дома пыль с книжных полок и отмыть до блеска зеркала?.. Разумеется, ничего из вышеперечисленного для него значения не имеет.



Это, скажете вы, случай радикальный и чуть ли не зоологический. Согласен. Давайте пролистаем вперед года три-четыре из жизни того же молодого человека. Вот он поостыл, поотогрелся после тягот и лишений воинской службы. Стал ли он разборчивее в связях? Неизвестно. Но в частностях уж точно стал разбираться. Прическа, макияж, белизна и строй зубов, гладкость кожи, гармоничность цвета белья и платья, проявления гормональности над верхней губой, на руках и груди, размер и форма последней, мани- и педикюр, блеск туфель, количество умных слов в устной и ошибок в письменной речи, умение накрыть на стол и постелить постель, цвет лака на ногтях и контактных линз в глазах — все, все, все теперь подвергается тщательному сравнительному анализу. Оно и понятно: рыба ищет, где глубже, а человек — кто лучше.



Обладание лучшим и для текущего момента приятно, и на жизненную перспективу повлиять может. Ведь согласно английской поговорке: "Каждый мужчина выглядит настолько хорошо, насколько хорошо выглядит его жена". Стоп! Получается, что я и себе, и всем вокруг доказал, что права-таки была дама моего сердца, не пустив меня на порог, пока не накрутилась. Но с другой стороны, когда она накрутилась, я-то к ней уже не пришел. Испытание чувств, скажете? Ладно, возразить нечего, пример нехарактерный, да и сам я в этой истории предстаю в неприглядном свете, словно с неухоженной линией бикини и ненафабренными усами. Рассмотрим лучше примеры характерные, в смысле — классические.



Что говорят нам властители дум?



Вот его превосходительство Каренин уж насколько был холеный и отшлифованный господин: и ноготок у него к ноготку, и зубик к зубику, и усик к бакенбардику, а что в нем раздражало Анну? Из-за чего все вышло-то? Да из-за ушей! А ведь не то что тогда, до 1913 года, но и сейчас не придумано ежедневных процедур по уходу за конфигурацией ушных раковин. Так что прикажете ему, бедолаге, делать, чтобы нравиться не то что женщинам, а хотя бы собственной венчанной жене? Возразите, что он мужчина, а мы говорим о женских уловках? Ерунда! Все вы, женщины, если верить Библии, сделаны из ребра Адама. Стало быть и чаяния, и претензии к противоположному полу у нас аналогичные.



Ладно, не авторитет для вас патриархальный Лев Толстой, но Андрея Макаревича-то с Максимом Леонидовым любят и ценят многие. А о чем повествуют эти властители дум? "Тонкий шрам на любимой попе — рваная рана в моей душе". То есть барышня и помнить не помнит, как в детстве села на рубероидную кнопку — были такие, размером с советский никелевый рубль. Так вот, села она, вскрикнула, одноклассники посмеялись, школьная медсестра шовчик наложила — и все. Забыто. Она же не видит, что у нее после этого красуется, как бы помягче выразиться, ну, скажем так, под поясницей. Естественно, что все ее помыслы устремлены на отражение своего лица в зеркале: тушь для ресниц, помада для губ, пудра для носа, лак для волос, щипчики для бровей, маска от мимических морщин, а для попы в лучшем случае — скраб. Ну что скраб супротив шрама?! Все едино что плотник супротив столяра. А господа Макаревич с Леонидовым стоят тем временем рядком сзади с опущенными долу взорами и плевать им на все, кроме тонкого шрама на ягодичной мышце, который прямо-таки физически ранит мужчине сердечную мышцу. Ну что тут можно поделать?



Есть пример прямо противоположный этой седалищной поэтике. Песня состоит из аргументов, которые друзья лирического героя приводят ему против дамы его сердца, а он выдвигает им свой один, но весомый контраргумент:



— И глаз кривой, и ноги разные,

Всегда одета, как уборщица.

— А мне плевать, мне очень хочется.



К чему я все это? Да к тому, что я готов авторитетно ответить на вопрос: "Что для мужчины в женщине важно, а что не важно?" Важно, что и кривой глаз, и метровые ресницы, что и разные ноги, и ноги, эпилированные до состояния мрамора в Лувре, что и наряд уборщицы, и пелерина от Prada, и шрам на попе, и оттопыренные уши — все это для него, любимого. А что действительно не важно для мужчин и всех к ним примкнувших, так это то, каких сил и трудов вам, дорогие дамы, стоят ваши милые ухищрения.



Антон Р. "Я неважно сегодня выгляжу, давай в другой раз" — это говорится тоном, не терпящим возражений. Причем я-то наверняка знаю, что это не связано ни с месячным циклом, ни с каким-то другим недугом, но настоять на своем и добиться "аудиенции" так и не могу. А ведь встретиться с ней, и встретиться именно в этот день, для меня было крайне важно!Позже я узнаю, что нашим разлучником тогда стал... перетершийся провод плойки. Она (не плойка, разумеется) не могла предстать предо мной с ненакрученной челкой. Какая глупость! Ну разве такое можно понять?! А если я именно в этот день решился-таки сделать ей предложение? Да-да, то самое — руки и сердца. Почему сломанный ноготь становится важнее сломанной, простите за патетику, личной жизни?! И вообще, что для нас, мужчин, важно, а что нет?"На свете много есть такого, друг Горацио, " на что женщины кладут невероятное количество сил и времени, ибо это многое вкупе и каждое из этого многого в отдельности кажется им несказанно важным и многозначительным.Страшно представить, что дамы могут сделать с джентльменом, который приведет им веские аргументы в пользу того, что инквизиторские муки бразильской биоэпиляции, часы, проведенные у кухонного мартена в стремлении получить сплав кулинарии и волшебства, километры рублей, оставленных в отделе женского белья, — все впустую. Ибо для мужчины не важна ни площадь волосяного покрова женщины, ни ее умение взбивать безе по-базельски, ни тем более фасон и расцветка того, что скрыто под платьем и при интимной встрече стремительно окажется на полу. Все это для нас, мужчин, так же важно, как форма и размер синусно-предсердного или предсердно-желудочкового узла сердца возлюбленной.Для примера представим себе молодого россиянина, вернувшегося из армии. Не из той нормальной армии, в которой все мы служили, а из той, какую показывают в кино: за обедом — компот, на привале разговоры только о танках и ракетах, после отбоя — в свою койку, причем до утра, и о которой поют в песнях. Помните: "А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино"? Это в увольнении-то! Так вот, возвратившись после двух лет таких увольнений "на гражданку" и неожиданно вспомнив, что он мужик и ему 20 лет, естественно, бывший солдат незамедлительно встречается с барышней. Ну, и что ему в ней важно? Наращенные ногти? Электроэпиляция голени? Мелированные прядки? Или, может быть, то, успела ли она к моменту их романтической встречи в ее подъезде смахнуть дома пыль с книжных полок и отмыть до блеска зеркала?.. Разумеется, ничего из вышеперечисленного для него значения не имеет.Это, скажете вы, случай радикальный и чуть ли не зоологический. Согласен. Давайте пролистаем вперед года три-четыре из жизни того же молодого человека. Вот он поостыл, поотогрелся после тягот и лишений воинской службы. Стал ли он разборчивее в связях? Неизвестно. Но в частностях уж точно стал разбираться. Прическа, макияж, белизна и строй зубов, гладкость кожи, гармоничность цвета белья и платья, проявления гормональности над верхней губой, на руках и груди, размер и форма последней, мани- и педикюр, блеск туфель, количество умных слов в устной и ошибок в письменной речи, умение накрыть на стол и постелить постель, цвет лака на ногтях и контактных линз в глазах — все, все, все теперь подвергается тщательному сравнительному анализу. Оно и понятно: рыба ищет, где глубже, а человек — кто лучше.Обладание лучшим и для текущего момента приятно, и на жизненную перспективу повлиять может. Ведь согласно английской поговорке: "Каждый мужчина выглядит настолько хорошо, насколько хорошо выглядит его жена". Стоп! Получается, что я и себе, и всем вокруг доказал, что права-таки была дама моего сердца, не пустив меня на порог, пока не накрутилась. Но с другой стороны, когда она накрутилась, я-то к ней уже не пришел. Испытание чувств, скажете? Ладно, возразить нечего, пример нехарактерный, да и сам я в этой истории предстаю в неприглядном свете, словно с неухоженной линией бикини и ненафабренными усами. Рассмотрим лучше примеры характерные, в смысле — классические.Вот его превосходительство Каренин уж насколько был холеный и отшлифованный господин: и ноготок у него к ноготку, и зубик к зубику, и усик к бакенбардику, а что в нем раздражало Анну? Из-за чего все вышло-то? Да из-за ушей! А ведь не то что тогда, до 1913 года, но и сейчас не придумано ежедневных процедур по уходу за конфигурацией ушных раковин. Так что прикажете ему, бедолаге, делать, чтобы нравиться не то что женщинам, а хотя бы собственной венчанной жене? Возразите, что он мужчина, а мы говорим о женских уловках? Ерунда! Все вы, женщины, если верить Библии, сделаны из ребра Адама. Стало быть и чаяния, и претензии к противоположному полу у нас аналогичные.Ладно, не авторитет для вас патриархальный Лев Толстой, но Андрея Макаревича-то с Максимом Леонидовым любят и ценят многие. А о чем повествуют эти властители дум? "Тонкий шрам на любимой попе — рваная рана в моей душе". То есть барышня и помнить не помнит, как в детстве села на рубероидную кнопку — были такие, размером с советский никелевый рубль. Так вот, села она, вскрикнула, одноклассники посмеялись, школьная медсестра шовчик наложила — и все. Забыто. Она же не видит, что у нее после этого красуется, как бы помягче выразиться, ну, скажем так, под поясницей. Естественно, что все ее помыслы устремлены на отражение своего лица в зеркале: тушь для ресниц, помада для губ, пудра для носа, лак для волос, щипчики для бровей, маска от мимических морщин, а для попы в лучшем случае — скраб. Ну что скраб супротив шрама?! Все едино что плотник супротив столяра. А господа Макаревич с Леонидовым стоят тем временем рядком сзади с опущенными долу взорами и плевать им на все, кроме тонкого шрама на ягодичной мышце, который прямо-таки физически ранит мужчине сердечную мышцу. Ну что тут можно поделать?Есть пример прямо противоположный этой седалищной поэтике. Песня состоит из аргументов, которые друзья лирического героя приводят ему против дамы его сердца, а он выдвигает им свой один, но весомый контраргумент:— И глаз кривой, и ноги разные,Всегда одета, как уборщица.— А мне плевать, мне очень хочется.К чему я все это? Да к тому, что я готов авторитетно ответить на вопрос: "Что для мужчины в женщине важно, а что не важно?" Важно, что и кривой глаз, и метровые ресницы, что и разные ноги, и ноги, эпилированные до состояния мрамора в Лувре, что и наряд уборщицы, и пелерина от Prada, и шрам на попе, и оттопыренные уши — все это для него, любимого. А что действительно не важно для мужчин и всех к ним примкнувших, так это то, каких сил и трудов вам, дорогие дамы, стоят ваши милые ухищрения.Антон Р.

