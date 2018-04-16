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Фитнес-клуб - заочные уроки здоровья и стройности

Бесспорно, интернет - не самое лучшее место для занятий фитнесом или другими физическими упражнениями. Хотя и здесь есть свои методики, например комплекс упражнений для позвоночника не вставая со стула - рекомендуется для тех, кто постоянно за компьютером.

Но зато в интернете можно получить массу теоретической информации, которая подчас не менее важна, чем практические занятия. Итак, доступным языком - теоретические основы и способы похудания, рецепты построения красивой фигуры и оригинальные комплексы упражнений. Изучайте на здоровье, худейте без диет, но не забывайте посещать спортзал!
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Энергия весны
16 апреля 2018
Настоящая весна еще и не наступила, но не успеешь оглянуться — уже пора собираться в летний отпуск! А ведь на пляже надо поразить всех спортивной формой, а не складочками на животе. Поэтому именно весной прибавление в армии поклонников фитнеса особенно заметно: всем хочется встретить лето во всеоружии - подтянутыми, энергичными и просто красивыми.

Хорошо, что сеть фитнес-залов и клубов растет с каждым годом. Но кроме тренировок в тренажерном зале профессионалы напоминают и о других несложных правилах весеннего восстановления формы.

Стоп соль!

На первой же встрече с тренером в фитнес-центре вы должны будете подробнейшим образом вспомнить не только о своих проблемах со здоровьем, чтобы выбранная программа занятий не навредила, а помогла вам, но и честно признаться, что, когда, как много вы едите. Подготовка нашего тела начинается, конечно, с того, что мы в него «закладываем». Любая диета или рацион, которые предложит вам тренер, будут индивидуальны. Но есть и общие рекомендации для тех, кто хочет скинуть по весне пару-тройку «зимних» килограммов.

Во-первых, придется решительно сократить употребление соли и солесодержащих продуктов: икры, солений, маринадов. А во-вторых, конечно, резко сократить употребление углеводов - особенно сахара, кондитерских изделий, конфет, шоколада. Употребляйте углеводы в крупах (но тоже не очень активно!) и, главное, свежевыжатых соках. Особенно полезно выпить стакан такого сока во время тренировки в фитнес-зале -энергии прибавляется, а обмен веществ ускоряется. Очень полезны овощные соки, но и свежие апельсиновый, яблочный, ананасовый соки тоже хороши. Последовательность и терпение дадут хороший результат: не меньше двух-пяти килограммов в минус за один месяц. Просто, но эффективно

фитнес-советы новичкуВдох – выдох

Тренеры фитнес-центров рекомендуют заниматься в зале не меньше двух раз в неделю, и лучше во второй половине дня - такие тренировки эффективнее. Хотя утренний фитнес поднимет вам настроение на целый день, идеальный вариант - если вы часовое занятие фитнесом продолжите заплывом в бассейне на 30-40 минут: тогда напряжение мышц проходит, и результат от тренировки намного лучше. Самые популярные и эффективные занятия в фитнес-центре, конечно, на тренажерах. Аэробика, несомненно, хороша, но результат от нее не такой стремительный. Зато она улучшает ваше депрессивное зимнее настроение и помогает справиться с весенним упадком сил. И все-таки дома тоже не следует забывать хотя бы о нескольких упражнениях, которые подготовят вас к дневным нагрузкам и закрепят успехи тренажерных занятий. Лучше всего в домашних условиях работать над укреплением пресса.

Четкий план

Чтобы занятия в зале с самого первого дня приносили радость и ощутимые результаты, нужно верно организовать тренировочный режим. Предлагаем пять простых правил успеха.

1) Поставьте цель.

Решите, для чего вы идете в зал: сбросить вес, укрепить здоровье, подкорректировать фигуру или просто «за компанию». В каждом случае инструктор порекомендует соответствующий режим занятий. Не стремитесь тренироваться с утра до ночи каждый день - толку от этого не будет. Не пытайтесь быстро сбросить лишний вес - потерянные килограммы обязательно вернутся обратно. Оптимальная «скорость» похудения - 5 кг за 5-6 месяцев.

2) Подберите правильную одежду.

Если вы настроены на интенсивную тренировку, откажитесь от обтягивающих маек и шортиков. Идеальный вариант - свободная футболка плюс удобные спортивные брюки, не сковывающие движений. Спортивная одежда должна быть сшита из эластичного, отводящего влагу от тела материала. Стоит обратить внимание и на обувь. Например, кроссовки для бега имеют приподнятый мыс. Такая конструкция очень удобна для занятий бегом, но совсем не подходит для силовых тренировок - здесь пригодится обувь на прочной и ровной подошве.

3) С чего начать.

Обилие тренажеров в зале, как правило, пугает новичков: непонятно, с чего начать. Подобрать подходящие именно вам снаряды поможет инструктор. Возьмите несколько индивидуальных занятий, а когда почувствуете, что немного освоились, начинайте тренироваться самостоятельно. Кстати, учтите, что любые утренние нагрузки «сжигают» больше подкожного жира, чем вечерние, и вдобавок повышают общий энергетический уровень. Оптимальный режим занятий - 3 раза в неделю по 1,5-2 часа.

4) Как питаться.

Позаботьтесь о рациональном питании и не отказывайтесь от углеводов! Итогом любых диет с содержанием углеводов менее 20% становится почти полное прекращение образования гликогена в мышцах - в этом случае ни о каких красивых формах говорить не приходится. Зато «жиросжигание» усилится, если за 3 часа до аэробной сессии принять углеводы с низким гликемическим индексом (яблоки, апельсины, виноград). Вернуть силы после атлетического тренинга помогают бобовые - фасоль или горох. Эти продукты, а также хлеб и макароны из грубых сортов пшеницы, если есть их сразу после занятий, замечательно восстанавливают растраченный гликоген.

5) Избегайте ошибок.

Основная ошибка новичка – слишком частые, или чересчур продолжительные и утомительные тренировки. В таком режиме очень быстро может наступить перетренированность, и вскоре силы и желание тренироваться покинут вас. Не спешите, на первом этапе ваша цель – набрать физическую форму, поэтому прорабатывайте все группы мышц до появления испарины, и давайте мышцам время на восстановление. Не бойтесь сделать перерыв на несколько дней. Если вы не ставите перед собой цель покорить культуристический Олимп, можете смело варьировать интенсивность и частоту тренировок.
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