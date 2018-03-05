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Предрассудки: почему мы мыслим шаблонами
5 марта 2018
Что такое хорошо и что такое плохо – крошка-сын узнает от отца. Вопрос, откуда все известно почтенному родителю, остается за кадром. В большом мире, в конце концов, давно расставлены нравственные ориентиры. А именно – если называть вещи своими именами – предрассудки, предубеждения и стереотипы.

На деле предрассудки и стереотипы - всего лишь способ обработки информации. Причем дающий четкие и мгновенные результаты. Ценно для тех, кто живет на больших скоростях, не так ли? Да и экономия, чай, большая: предрассудки помогают сберечь не только время, но и душевные силы, избавить от мыслительных потуг и тревожных сомнений, а в некоторых случаях сберечь самооценку. Ну разве что единственный у них недостаток - на выходе нередко дают искаженные результаты.

Впрочем, сначала стоит внести ясность в терминологию. Предрассудки многие путают со стереотипами, предубеждениями и прочими формами упрощенного мышления. Различие вот в чем: если стереотип - это просто некий обобщенный образ, то в предрассудке, помимо обобщенного образа группы людей или явления, заключено еще и отношение к ним. Ну вроде: все блондинки глупы, все американцы - толстяки, все старики - ворчливые зануды... Высказывание, основанное на предрассудке, задевает не только конкретного человека, но и всю ту группу (блондинок, американцев, стариков), к которой он принадлежит. В этом и есть предназначение предрассудка - быстренько и по-простому охарактеризовать всю группу.

В начале были факты

Строго говоря, предрассудки - это побочный продукт человеческого мышления. Они строятся на такой базовой логической операции, как категоризация. Не пугайтесь, это только звучит страшно. А если по-человечески, то для того, чтобы ориентироваться в мире (делать выводы и, исходя из них, совершать поступки), каждому из нас необходимо категоризировать - разбивать знакомые предметы, явления, группы людей на относительно однородные группы. С помощью тех же категорий мы описываем себя (себе же и окружающим): бухгалтер, мать троих детей, поклонница Сергея Безрукова, роковая женщина и просто красавица.



Но и сам человек одновременно принадлежит к разным группам его каталога реальности. И мы подсознательно объединяем и идентифицируем себя с другими членами нашей группы - многодетными матерями, бухгалтерами или теми, кого считаем красавицами. Считается, что общее чувство «мы» увеличивает ценность группы, вызывает чувство сопричастности, придает нам силы.

А там, где появляется «мы», немедленно возникают «они» - те, кто в нашу группу не входят. И с этого момента появляются предрассудки: краткие, предельно обобщенные характеристики других. Чужих то есть.

Самое забавное в том, что объединяться в группы на почве чего бы то ни было - настолько естественное для людей занятие, что они готовы группироваться по совершенно отвлеченным признакам. Любопытный эксперимент был проведен британскими психологами Таджфелом и Биллингом. Они предложили британским подросткам оценить, картины каких мастеров абстрактной живописи им ближе - Кандинского или Пауля Клее. Стоит ли говорить, что подростки видели подобные картины, вероятно, впервые в жизни, а словосочетание «абстрактная живопись» явно не входило в их лексикон? После мирного изучения картин респонденты разделились на любителей Клее и сторонников Кандинского. Затем психологи предложили каждому из подростков в приватной обстановке поделить некую денежную сумму между двумя образовавшимися группами. В итоге каждый участник эксперимента отписывал «своим» большую сумму, нежели поклонникам «конкурирующего» художника. По мнению психологов, такое поведение свидетельствовало не о подростковой жадности, а попросту об их предрасположенности в пользу своей группы.

Чужие: инструкция по применению

От предрассудков не свободен никто, ибо никто не способен творчески и самостоятельно реагировать на все возникающие жизненные ситуации. А потому человек пользуется готовыми кирпичиками для постройки своей картины мира.

С одной стороны, у предрассудков есть полезная функция: они сообщают, чего стоит ждать от представителей «чужих» - жадных французов или вечно капризных детей - и заранее под это подстроиться. Некоторые предрассудки помогают оправдать собственное поведение. Так, например, изречение «место женщины на кухне» для многих жен является дополнительным свидетельством в пользу того, что они сделали верный жизненный выбор. И, наконец, последнее: предрассудки способны сохранить позитивное самовосприятие человека, чей статус значительно упал. Этой стратегии придерживаются многие безработные, пытающиеся найти оправдание собственной праздности: «А чего вы хотите! Все начальники - такие самодуры!»

Все бы хорошо, если бы и свои, и чужие не представали в наших глазах в несколько искаженном виде. Хотите эксперимент? Быстро представьте себе пять яблок, три обогревателя и шесть стульев. А теперь обратите внимание: все нарисованные мысленным взором яблоки получились одного цвета, все обогреватели и стулья - одной модели. Точно так же мышление работает в отношении групп «чужих»: если мы выделяем какую-то категорию - сталевары, инвалиды, блондинки, - то наделяем всех членов этой группы сходными чертами. Индивидуальность каждого из них расплывается, на первый план выходит то, что они - члены «чужой» группы.

Впрочем, «свои» тоже хороши, зачастую - гораздо лучше, чем на самом деле. Ведь для положительной самооценки нам необходимо принадлежать к «хорошей» группе. А чтобы это ощущение крепло, нужно постоянно усиливать ее значимость. Как это сделать? Самый простой способ описан в анекдоте. В купе едут армянин и грузин. Армянин ни с того ни с сего заявляет: «Армяне лучше, чем грузины». Грузин молчит. Армянин повторяет то же самое еще несколько раз. У грузина наконец кончается терпение: «Ну скажи, чем, чем они лучше?» - «Как чем? Чем грузины». Позиция «мы лучше, потому что они плохие» - уже серьезная заявка на рождение предрассудка.

Здесь живут предрассудки

Ряд исследований показал, что в обществе для появления предрассудков существует благодатная почва. Основными факторами, как выяснилось, выступают две, казалось бы, несовместимые вещи: экономика и человеческие эмоции. А именно:

• Конкуренция

В природе максимальная конкуренция, как утверждают биологи, существует между видами, имеющими одинаковые потребности. Предрассудки множатся, когда две группы соревнуются за блага, необходимые для обеспечения жизненных потребностей, - рабочие места, жилье. Причем заранее известно, что ресурсов на всех не хватит. И вот сторонники противоборствующих лагерей костерят друг друга на чем свет стоит, стремясь доказать, что «чужие» - люди второго сорта... Пока существует конкуренция - цветут предрассудки.

• Социальное неравенство

Оно является прекрасным катализатором предрассудков. С точки зрения богатых, бедные ленивы, неработоспособны и ни к чему не стремятся. С точки зрения бедных, богатые - ворюги или дети из номенклатурных семейств, сплошь поедающие свой хлеб с маслом на незаконных основаниях.

• Недостаток информации

Чем меньше известно о «них», тем больше домыслов. Группой психологов был проведен эксперимент, когда в одной части общежития поселили группу французов, а в другой - группу китайцев. Через две недели студентов из обеих групп попросили написать, что они думают о жильцах из другой части корпуса. И те и другие чаще характеризовали соседей как замкнутых, черствых, неотзывчивых, странных, неприятных людей. Через некоторое время китайцев и французов переселили - теперь они жили на одном этаже, причем их комнаты чередовались. Через некоторое время исследователи вновь попросили студентов описать соседей другой национальности. Что ж... Теперь они оказались дружелюбными, готовыми прийти на помощь и вообще симпатичными людьми! Чтобы изменить мнение, стоило лишь чуть плотнее пообщаться.

• Теория «козла отпущения»

Предрассудки и нетерпимость возникают, когда человек может излить агрессию только на «чужих». Так начинается своего рода охота на ведьм. Например, задолго до прихода Гитлера к власти один из немецких политиков писал: «Евреи - огромное удобство. Если бы не было евреев, нам пришлось бы выдумать их».

Борьба возможна?

Мы можем приобретать предрассудки самостоятельно, а можем получать в наследство от старших. Зачастую они держатся благодаря конформизму общества, ведь большинство предпочитает пойти по пути наименьшего сопротивления и не возражать (или высказывать те же взгляды), чтобы сохранить хорошее к себе отношение окружающих. О том, какие последствия для общества способны повлечь предрассудки, можно вести долгий и печальный рассказ. В нем будут фигурировать и гражданские войны, и геноцид, и половая дискриминация... Определенный вред предрассудки могут нанести даже в частной жизни - ведь если окружающие не ждут от человека добра, то он волей-неволей будет подтверждать их подозрения.

Увы, психологи, проделавшие кучу работы по объяснению механизма работы предрассудков, скромно обошли вниманием пути избавления от них. Как мы видим, шансы предрассудков на существование уменьшаются в тех обществах, где стабильная экономика, где ресурсов хватает на всех и где у людей наблюдается высокий уровень образованности и знаний об окружающем мире, а также есть время на обдумывание входящей информации. А пока райские кущи прекрасного нового мира не распахнули нам своих дверей, остается возделывать свой внутренний сад. Бороться с предрассудками в собственном сознании, безусловно, можно - и, поверьте, очень скоро действительность станет куда более яркой и увлекательной, чем на текущий момент. Но для этого придется все время быть начеку, отказаться от сладостной веры в то, что все блондинки глупы, а все американцы тучны, и почаще задавать себе вопрос «а так ли все, как мне кажется?».

Подобное поведение еще называется осознанностью. Этому можно научиться... Вопрос - есть ли желание.
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