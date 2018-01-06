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Раз в крещенский вечерок
6 января 2018
На семейных праздниках, когда все родственники собирались за большим столом, моя бабушка любила рассказывать истории из своей молодости. Делала она это с особым удовольствием, смакуя каждую деталь. Мой самый любимый рассказ - о том, как они познакомились с дедушкой. Случилось это много лет назад, в крещенские морозы...

Бабушка Нюра родилась и выросла в деревне. Красавицей она не считалась, но девкой была видной: фигура статная, коса густая, ниже пояса, да и характер имела веселый и бойкий. В общем, кавалеров у нее хватало. Родители намекали Нюре, что, мол, пора замуж – подруги-то уже все пристроены, как бы не засидеться. А Нюре хотелось как в сказках: найти именно своего суженого, предназначенного ей судьбой.

гадания на суженого в РождествоКак и все деревенские, она была очень суеверной. Вот однажды в крещенские морозы Нюра уговорила свою незамужнюю подругу пойти ночью в баню и устроить гадания. Слышала она от бабок один верный способ: если все сделаешь правильно, увидишь в зеркале своего суженого. Родители Нюры уехали в гости к сватам в соседнюю деревню, кроме нее, в доме никого. Подруги набрали зеркал, свечей, надели валенки и ближе к полуночи отправились в баню, которую еще с утра натопили. Нюра сделала зеркальный коридор как учили, зажгла свечи, начала читать заговор. Свечи множатся в зеркалах, кругом темно, ветер завывает. Страшно - аж жуть. Послышался девушкам звук колокольчиков и ржание коней. Нюра прислушалась - вроде показалось. Продолжает читать заклинание, а слова в горле застревают. Подруга забилась в угол - ни жива ни мертва, глаза зажмурила, пискнуть боится. И тут Нюра увидела в зеркале лицо мужчины - молодой, безбородый, волосы русые, кудри из-под кепки выглядывают, глаза карие, будто испуганные - домовой! Нюра закричала что было мочи, а подруга еще громче - выбежали девушки из бани, свечи опрокинули, чуть пожар не случился. Нюра еще валенок потеряла: впопыхах отцов надела, вот он с ноги и слетел.

Больше Нюра никогда не гадала. Да и верить перестала в подобные глупости. По весне вышла замуж за шофера из соседнего колхоза, чем очень удивила своих родителей. Вскоре молодые уехали в город, но житье не заладилось. Муж был хороший, ничего не скажешь. Не пил, зарабатывал хорошо, к Нюре прекрасно относился, но не смогла девушка жить с нелюбимым. Да и детей Господь им не давал. Видимо, не всегда бывает «стерпится-слюбится».

Промаялась с нелюбимым мужем Нюра семь лет - в деревню стыдно разведенкой возвращаться было. В конце концов, нашла в себе силы, ушла от нелюбимого. Как ни крути, а жить надо было дальше. Устроилась кружева на заказ плести - руки-то золотые. Вот приходит к ней за кружевным воротничком заказчик, Нюра дверь-то открыла и ахнула: кудри русые, на голове кепка, глаза карие – те самые. Нюра виду не подает, что разволновалась, работу свою показывает. Наверняка жене на Новый год кружевной воротничок подарить решил. Гость кепку снял, представился Николаем. На воротничок не смотрит, все в Нюрины глаза всматривается, как будто старую знакомую узнать не может. Сказал, что не женат, воротничок матери в подарок заказал - давно старушка о таком мечтала. У Нюры от сердца отлегло.

Стал к ней Николай частенько захаживать. То цветы полевые подарит, то платочек кружевной. Влюбилась Нюра как в первый раз. А когда приехали знакомиться с родителями девушки, Николаю показалось, что двор будто бы знаком ему. Говорит, много лет назад был он в похожем месте. Ночь выдалась снежная, Крещение. Он заплутал, лошадь с дороги сбилась. Зашел, хотел дорогу спросить. В доме никого, увидел огонек в окне бани, заглянул. А оттуда с воплями выбежали две девицы. Подумал, что ненормальные, спрашивать ничего не стал, в соседний двор заехал. Одна еще валенок потеряла - прямо как Золушка деревенская. Случай тот из головы у парня не шел: долго снился ему и валенок, и коса густая. Мысли он эти гнал от себя, а жениться так и не женился, пока Нюру не встретил. Признался ей Николай как на духу, а Нюра смеется. Не домовой тогда ей в зеркале привиделся, а Николай заглянул дорогу спросить! Вот так действительно - не обманули бабки: показало ей зеркало суженого. Расписались они с ним, детишек родили четверых, жили душа в душу.

Деда я не застала - он на войне погиб. Знаю его только по бабушкиным рассказам да по трем сохранившимся черно-белым фотографиям. С детства кажется мне, что он на актера Вячеслава Тихонова похож, только еще красивее. Бабушка сберегла о нем добрые воспоминания, которые теперь мы, внуки, будем рассказывать своим детям.

Семья у нас большая, дружная. Всегда собираемся вместе на праздники, хотя и нет уже бабушки, которая была для нас настоящим оплотом. Но она научила нас главному: счастье семейное можно построить только на любви. И, кстати, если вам еще не встретился суженый, погадайте в крещенский вечерок - обязательно увидите его в зеркале.

Татьяна С.
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