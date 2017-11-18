Как преодолеть послеотпускную депрессию »

18 ноября 2017



И вот ты появилась на работе после отпуска, загоревшая и посвежевшая... Ты отлично отдохнула. Но почему-то не чувствуешь прилива сил а даже совсем наоборот. Ты даже представить не могла, что будет ТАК тяжело! Хочется все бросить и расплакаться. Можно ли справиться с накатившей хандрой?



Симптомы: попала в сплин



Каждый из нас после веселых каникул рискует столкнуться с очень неприятной проблемой. Головная боль, раздражительность, повышенная нервозность или наоборот, полная апатия - вот лишь несколько самых распространенных проявлений послеотпускной депрессии.



По статистике, примерно треть европейцев после возвращения к офисным будням страдает от подавленного настроения и нежелания включаться в работу. Многие даже всерьез заболевают - таким образом организм протестует против изменившихся условий. Так хочется вернуться к прежнему комфортному существованию! А вместо этого приходится принимать на себя груз ответственности, накопившихся дел и обязательств. Несправедливо...



Неприятных последствий можно избежать, если заранее подготовиться к процессу адаптации. Только что вернулась из дальних странствий? Позаботься о себе!



Первая помощь: это проще простого



Вспомни студенческие времена — наверняка даже после относительно коротких зимних каникул тебе не терпелось вновь вернуться к институтской жизни, ты успевала соскучиться и по однокурсникам, и по любимым преподавателям. Последние свободные дни проходили в предвкушении общения с друзьями и коллективного просмотра фотографий, а посещение вводных лекции не казалось чем-то пугающе обременительным. Вряд ли тебе приходилось сдавать экзамены или корпеть над курсовыми работами в начале семестра.



Точно так же и во "взрослой жизни". Ни к чему назначать важные встречи и ответственные мероприятия на день выхода из отпуска. Займись планированием предстоящей недели и плавно войди в курс дела. Подари коллегам сувениры, устрой чаепитие с привезенными гостинцами, поделись впечатлениями от поездки и постепенно настрой себя на деловой лад.



Для души: больше ярких штрихов



Поддержи тех, кто вместе с тобой вернулся из отпускного рая в серую действительность. Устрой с друзьями вечер воспоминаний, вместе продумайте программу развлечений на ближайшее и более отдаленное будущее. Гони грустные мысли. То, что две недели свободы подошли к концу, отнюдь не означает, что жизнь утратила всю прелесть. Постарайся продлить ощущение праздника, полноценно отдыхая в часы досуга. За то время, что тебя не было, на экраны наверняка вышла хотя бы пара стоящих фильмов.



Ради тела: щадящий режим



Подготовиться к трудовым будням психологически - еще не значит полностью обезопасить себя от проявлений коварной депрессии. Не забывай и о чисто физиологическом стрессе, который организм испытывает при переездах, смене часовых поясов и привычного распорядка дня. В идеале стоит вернуться из отпуска за один-два дня до выхода на работу, чтобы успеть прийти в себя. Ты можешь не спеша разобрать вещи, хорошенько выспаться и посвятить оставшиеся свободные часы приятным занятиям: уходу за собой и общению с близкими людьми. Займись спортом, сходи на модную выставку, пригласи в гости друзей и поделись новостями.



Старайся есть побольше фруктов, особенно бананов - в них содержится "гормон радости" серотонин, который отвечает за хорошее настроение. Кстати, шоколад - тоже отличное средство борьбы со сплином. Но только не увлекайся - рискуешь поправиться!



Профилактика: план на будущее



Типичная ситуация: чтобы на отдыхе не переживать о незавершенных делах, многие сотрудники стараются уладить все вопросы перед отъездом. В итоге их рабочие планы заканчиваются к моменту начала отпуска - вернувшись обратно, люди попросту не знают, за что взяться. Как уж тут избежать ностальгических чувств и грустных мыслей обо всем хорошем, что, к сожалению, так быстро кончается.



Совсем другое дело, если ты знаешь заранее, что, вернувшись на работу, займешься решением определенных задач - в таком случае тебя увлечет поток бурной деятельности, не оставив никакого шанса меланхолии. Наметь для себя, что сразу после отпуска начнешь работу над новым проектом, обозначь какие-то идеи, которые тебе было бы интересно развить.



Тогда, вместо того чтобы чувствовать себя потерянной и выпавшей из рабочего ритма, ты со свежими силами примешься воплощать в жизнь свои замыслы.



И помни: отпуск получился незабываемым потому, что с тобой были близкие люди - замечательные друзья, прекрасные дети, лучший в мире мужчина. И они, в отличие от остальных атрибутов отпускной сказки, не исчезнут. Значит, у тебя нет причин расстраиваться по-настоящему. Тем более уже через несколько месяцев можно начать планировать новый отпуск! Еще какую-то пару недель назад ты целыми днями плескалась в теплом море и гуляла, греясь в солнечных лучах. Все заботы и волнения ты оставила дома. И тебе совсем не хотелось забивать голову мыслями о том, что же будет, когда отпущенное для развлечений время подойдет к концу и придется вернуться к привычному жизненному распорядку.И вот ты появилась на работе после отпуска, загоревшая и посвежевшая... Ты отлично отдохнула. Но почему-то не чувствуешь прилива сил а даже совсем наоборот. Ты даже представить не могла, что будет ТАК тяжело! Хочется все бросить и расплакаться. Можно ли справиться с накатившей хандрой?Каждый из нас после веселых каникул рискует столкнуться с очень неприятной проблемой. Головная боль, раздражительность, повышенная нервозность или наоборот, полная апатия - вот лишь несколько самых распространенных проявлений послеотпускной депрессии.По статистике, примерно треть европейцев после возвращения к офисным будням страдает от подавленного настроения и нежелания включаться в работу. Многие даже всерьез заболевают - таким образом организм протестует против изменившихся условий. Так хочется вернуться к прежнему комфортному существованию! А вместо этого приходится принимать на себя груз ответственности, накопившихся дел и обязательств. Несправедливо...Неприятных последствий можно избежать, если заранее подготовиться к процессу адаптации. Только что вернулась из дальних странствий? Позаботься о себе!Вспомни студенческие времена — наверняка даже после относительно коротких зимних каникул тебе не терпелось вновь вернуться к институтской жизни, ты успевала соскучиться и по однокурсникам, и по любимым преподавателям. Последние свободные дни проходили в предвкушении общения с друзьями и коллективного просмотра фотографий, а посещение вводных лекции не казалось чем-то пугающе обременительным. Вряд ли тебе приходилось сдавать экзамены или корпеть над курсовыми работами в начале семестра.Точно так же и во "взрослой жизни". Ни к чему назначать важные встречи и ответственные мероприятия на день выхода из отпуска. Займись планированием предстоящей недели и плавно войди в курс дела. Подари коллегам сувениры, устрой чаепитие с привезенными гостинцами, поделись впечатлениями от поездки и постепенно настрой себя на деловой лад.Поддержи тех, кто вместе с тобой вернулся из отпускного рая в серую действительность. Устрой с друзьями вечер воспоминаний, вместе продумайте программу развлечений на ближайшее и более отдаленное будущее. Гони грустные мысли. То, что две недели свободы подошли к концу, отнюдь не означает, что жизнь утратила всю прелесть. Постарайся продлить ощущение праздника, полноценно отдыхая в часы досуга. За то время, что тебя не было, на экраны наверняка вышла хотя бы пара стоящих фильмов.Подготовиться к трудовым будням психологически - еще не значит полностью обезопасить себя от проявлений коварной депрессии. Не забывай и о чисто физиологическом стрессе, который организм испытывает при переездах, смене часовых поясов и привычного распорядка дня. В идеале стоит вернуться из отпуска за один-два дня до выхода на работу, чтобы успеть прийти в себя. Ты можешь не спеша разобрать вещи, хорошенько выспаться и посвятить оставшиеся свободные часы приятным занятиям: уходу за собой и общению с близкими людьми. Займись спортом, сходи на модную выставку, пригласи в гости друзей и поделись новостями.Старайся есть побольше фруктов, особенно бананов - в них содержится "гормон радости" серотонин, который отвечает за хорошее настроение. Кстати, шоколад - тоже отличное средство борьбы со сплином. Но только не увлекайся - рискуешь поправиться!Типичная ситуация: чтобы на отдыхе не переживать о незавершенных делах, многие сотрудники стараются уладить все вопросы перед отъездом. В итоге их рабочие планы заканчиваются к моменту начала отпуска - вернувшись обратно, люди попросту не знают, за что взяться. Как уж тут избежать ностальгических чувств и грустных мыслей обо всем хорошем, что, к сожалению, так быстро кончается.Совсем другое дело, если ты знаешь заранее, что, вернувшись на работу, займешься решением определенных задач - в таком случае тебя увлечет поток бурной деятельности, не оставив никакого шанса меланхолии. Наметь для себя, что сразу после отпуска начнешь работу над новым проектом, обозначь какие-то идеи, которые тебе было бы интересно развить.Тогда, вместо того чтобы чувствовать себя потерянной и выпавшей из рабочего ритма, ты со свежими силами примешься воплощать в жизнь свои замыслы.И помни: отпуск получился незабываемым потому, что с тобой были близкие люди - замечательные друзья, прекрасные дети, лучший в мире мужчина. И они, в отличие от остальных атрибутов отпускной сказки, не исчезнут. Значит, у тебя нет причин расстраиваться по-настоящему. Тем более уже через несколько месяцев можно начать планировать новый отпуск!

