Не сотвори себе кумира… »

28 октября 2017



У фанатизма нет уровней опасности - он страшен изначально, поскольку основное кредо одержимого фанатической идеей - «кто не со мной, тот против меня». Всех, кто не разделяет его страсть, человек, повернутый на чем-либо, автоматически заносит в список своих врагов. Причем чем глубже он погружается в свое увлечение, тем длиннее становится список воображаемых недоброжелателей. В таком «черно-белом» подходе и состоит главное отличие фанатика от человека со скверным характером: первый не просто нетерпим к чужим взглядам - он воспринимает их как агрессивные, враждебные по отношению к нему и к его идее. Стоит ли говорить о том, какой будет ответная реакция одержимого: в лучшем случае тебя просто обольют презрением, а в худшем... Ну, ты знаешь, что случается до и после ответственных футбольных матчей.







Российские специалисты Короленко и Дмитриева в своей работе «Социодинамнческая психиатрия» говорят о восьми типах фанатизма: религиозном, политическом, фанатизме справедливости (правовом), расовом, фанатизме долга, фанатизме в искусстве, спортивном и фанатизме здоровья. Однако те, кто позволил какой-то одной идее завладеть своим сознанием, совершенно не обязательно носят не снимая шарф любимой команды или выступают на всех без исключения политических митингах. У фанатизма нет ни пола, ни возраста, ни национальности. Но у него есть родители...



Корень зла



Фанатизм не передается по наследству. Это всегда результат воспитания - так считают большинство психологов. Изучая поведение людей, попадавших в различные секты, специалисты пришли к мнению, что сильнее всего подвержены чужому влиянию личности безответственные и неуверенные в себе, а также люди с «прямолинейным» мышлением, то есть не признающие существования различных точек зрения. В каких условиях воспитываются будущие фанатики? Как правило, в авторитарных семьях, в которых детям с младых ногтей вбивается в голову: что бы ни происходило, мнения, отличного от родительского, быть не может. Есть только одна «генеральная линия» - точка зрения отца и матери.



Авторитарные родители подавляют волю своих детей. И, став взрослым, такой человек стремится компенсировать пережитый когда-то стресс и неуверенность в себе. А наиболее легкий способ достичь этого - слиться с толпой, где его недостатки будут не так заметны. А значит, и он почувствует себя сильнее. Другая причина - будущий фанатик в детстве может быть крайне избалованным. Такие люди рано привыкают к тому, что «если что, им ничего не будет». И ответственности за свои слова и поступки не несут - ни в детстве, ни в сознательном возрасте.



Без фанатизма



Но будем откровенны: фанатизм как социальное явление нас не волнует. Он становится обременительным только тогда, когда связан с неудобствами для нас самих - будь то столкновение с буйными футбольными болельщиками после матча или с упертым начальником-работоголиком, вынуждающим всех окружающих следовать его примеру. В повседневной жизни мы постоянно встречаемся с различными проявлениями фанатизма: при спорах о воспитании ребенка, обсуждении стратегии развития проекта, планировании совместного отдыха... То есть в ситуациях, в которых происходит столкновение различных мнений. А ведь одна из главных внутренних задач фанатика - привлечь на свою сторону как можно больше людей.



Психологи отмечают, что навязывание этих идей всегда происходит постепенно. Сначала тебя вынуждают формально согласиться, даже если ты внутренне остаешься при своем мнении. А потом шаг за шагом замещают твою идею фанатической. В особо опасных случаях личную совесть человека как бы заменяют общественной. Ответственность за его поступки ложится на главного носителя идеи - вождя. Благодаря этому у рядового фанатика развязываются руки. На самом деле выстоять при «вербовке» очень трудно - особенно если ее производит опытный человек или психолог от рождения. Так устроено наше сознание: ему легче принимать уже приготовленные и разжеванные кем-то идеи. Поэтому...



• Избегай контактов с такими людьми, пусть даже для этого тебе придется использовать самые нелепые и смешные предлоги или разговаривать в несвойственной тебе жесткой манере. Забудь о вежливости: в данном случае она может навредить, так как фанатик воспринимает ее как твою слабость. Лучшая интонация для общения с такими людьми - спокойная, но твердая. Как правило, если тебе удастся 4-5 раз отбить атаку фанатика,

он оставит тебя в покое.



• Если ты чувствуешь, что тебя прессуют и требуют немедленно ответить, принять решение и т.п., возьми тайм-аут. Лучше всего, если ты при этом не будешь находиться в одном помещении с «вербовщиком». Пока ты размышляешь, твои эмоции улягутся, и ты сможешь взглянуть на ситуацию с разных точек зрения, а не только с той, которую тебе навязывают.



• Если контакт с одержимым идеей явно единичный и кратковременный, вспомни о золотом правиле общения с безумцами: не противоречь им. Соглашаться не обязательно - достаточно просто молча кивать и обещать подумать.



• Не стесняйся обращаться за помощью к психологу в том случае, если чувствуешь, что давлению подвергаешься ты или кто-то из твоих близких. Специалист поможет выработать наиболее правильный и безопасный тип поведения.



Кстати говоря…



Футбольные фанаты - одна из самых активных и агрессивных группировок. Эти объединения стали создаваться в Италии в 60-е годы вокруг футбольных клубов. Первые организованные группировки назывались «ультрас». В послевоенные годы страна переживала непростые времена и такие объединения привлекали многих - в том числе людей, далеких от футбола, но переполненных политическими и социальными идеями. Таким образом футбольный фанатизм получил дополнительный энергетический стимул. А сегодня, когда этот вид спорта связан с очень большими деньгами, деятельность фанатов негласно поддерживается спортивными боссами, так как привлекает повышенное внимание к клубу Фанатик похож на квартиру, во всех комнатах которой горит свет, на полную громкость включены телевизор и радио, из кранов хлещет вода, а хозяева меж тем куда-то вышли...У фанатизма нет уровней опасности - он страшен изначально, поскольку основное кредо одержимого фанатической идеей - «кто не со мной, тот против меня». Всех, кто не разделяет его страсть, человек, повернутый на чем-либо, автоматически заносит в список своих врагов. Причем чем глубже он погружается в свое увлечение, тем длиннее становится список воображаемых недоброжелателей. В таком «черно-белом» подходе и состоит главное отличие фанатика от человека со скверным характером: первый не просто нетерпим к чужим взглядам - он воспринимает их как агрессивные, враждебные по отношению к нему и к его идее. Стоит ли говорить о том, какой будет ответная реакция одержимого: в лучшем случае тебя просто обольют презрением, а в худшем... Ну, ты знаешь, что случается до и после ответственных футбольных матчей.Российские специалисты Короленко и Дмитриева в своей работе «Социодинамнческая психиатрия» говорят о восьми типах фанатизма: религиозном, политическом, фанатизме справедливости (правовом), расовом, фанатизме долга, фанатизме в искусстве, спортивном и фанатизме здоровья. Однако те, кто позволил какой-то одной идее завладеть своим сознанием, совершенно не обязательно носят не снимая шарф любимой команды или выступают на всех без исключения политических митингах. У фанатизма нет ни пола, ни возраста, ни национальности. Но у него есть родители...Фанатизм не передается по наследству. Это всегда результат воспитания - так считают большинство психологов. Изучая поведение людей, попадавших в различные секты, специалисты пришли к мнению, что сильнее всего подвержены чужому влиянию личности безответственные и неуверенные в себе, а также люди с «прямолинейным» мышлением, то есть не признающие существования различных точек зрения. В каких условиях воспитываются будущие фанатики? Как правило, в авторитарных семьях, в которых детям с младых ногтей вбивается в голову: что бы ни происходило, мнения, отличного от родительского, быть не может. Есть только одна «генеральная линия» - точка зрения отца и матери.Авторитарные родители подавляют волю своих детей. И, став взрослым, такой человек стремится компенсировать пережитый когда-то стресс и неуверенность в себе. А наиболее легкий способ достичь этого - слиться с толпой, где его недостатки будут не так заметны. А значит, и он почувствует себя сильнее. Другая причина - будущий фанатик в детстве может быть крайне избалованным. Такие люди рано привыкают к тому, что «если что, им ничего не будет». И ответственности за свои слова и поступки не несут - ни в детстве, ни в сознательном возрасте.Но будем откровенны: фанатизм как социальное явление нас не волнует. Он становится обременительным только тогда, когда связан с неудобствами для нас самих - будь то столкновение с буйными футбольными болельщиками после матча или с упертым начальником-работоголиком, вынуждающим всех окружающих следовать его примеру. В повседневной жизни мы постоянно встречаемся с различными проявлениями фанатизма: при спорах о воспитании ребенка, обсуждении стратегии развития проекта, планировании совместного отдыха... То есть в ситуациях, в которых происходит столкновение различных мнений. А ведь одна из главных внутренних задач фанатика - привлечь на свою сторону как можно больше людей.Психологи отмечают, что навязывание этих идей всегда происходит постепенно. Сначала тебя вынуждают формально согласиться, даже если ты внутренне остаешься при своем мнении. А потом шаг за шагом замещают твою идею фанатической. В особо опасных случаях личную совесть человека как бы заменяют общественной. Ответственность за его поступки ложится на главного носителя идеи - вождя. Благодаря этому у рядового фанатика развязываются руки. На самом деле выстоять при «вербовке» очень трудно - особенно если ее производит опытный человек или психолог от рождения. Так устроено наше сознание: ему легче принимать уже приготовленные и разжеванные кем-то идеи. Поэтому...• Избегай контактов с такими людьми, пусть даже для этого тебе придется использовать самые нелепые и смешные предлоги или разговаривать в несвойственной тебе жесткой манере. Забудь о вежливости: в данном случае она может навредить, так как фанатик воспринимает ее как твою слабость. Лучшая интонация для общения с такими людьми - спокойная, но твердая. Как правило, если тебе удастся 4-5 раз отбить атаку фанатика,он оставит тебя в покое.• Если ты чувствуешь, что тебя прессуют и требуют немедленно ответить, принять решение и т.п., возьми тайм-аут. Лучше всего, если ты при этом не будешь находиться в одном помещении с «вербовщиком». Пока ты размышляешь, твои эмоции улягутся, и ты сможешь взглянуть на ситуацию с разных точек зрения, а не только с той, которую тебе навязывают.• Если контакт с одержимым идеей явно единичный и кратковременный, вспомни о золотом правиле общения с безумцами: не противоречь им. Соглашаться не обязательно - достаточно просто молча кивать и обещать подумать.• Не стесняйся обращаться за помощью к психологу в том случае, если чувствуешь, что давлению подвергаешься ты или кто-то из твоих близких. Специалист поможет выработать наиболее правильный и безопасный тип поведения.Футбольные фанаты - одна из самых активных и агрессивных группировок. Эти объединения стали создаваться в Италии в 60-е годы вокруг футбольных клубов. Первые организованные группировки назывались «ультрас». В послевоенные годы страна переживала непростые времена и такие объединения привлекали многих - в том числе людей, далеких от футбола, но переполненных политическими и социальными идеями. Таким образом футбольный фанатизм получил дополнительный энергетический стимул. А сегодня, когда этот вид спорта связан с очень большими деньгами, деятельность фанатов негласно поддерживается спортивными боссами, так как привлекает повышенное внимание к клубу

