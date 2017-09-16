Климат vs косметология »

16 сентября 2017



Что вам надо? Шоколада?



Герои Корнея Чуковского знали, что шоколад — один из лучших природных антидепрессантов. Один запах способен вызвать всплеск радости, снизить уровень тревоги, повысить стрессоустойчивость. Если вы не страдаете аллергией на шоколад или масло какао и с сосудистой системой все в порядке, то промозглым зимним днем (или вечером) прямая дорога на шоколадное обертывание — процедуру элитную, приятную и эффективную. Или на шоколадный массаж.







Сразу предупредим лакомок: косметический шоколад несъедобен. Зато очень полезен для кожи: она становится нежной, свежей, чуть-чуть шоколадной и сохраняет легкий приятный аромат в течение нескольких дней. Массаж начинается с очищения кожи. Затем наносится теплая масса. Чудесный аромат снимает раздражение и усталость, погружая в мир грез и гармонии. Мягкие прикосновения пальцев массажиста распределяют густую шоколадную массу по всему телу, начиная со ступней, расслабляя, улучшая состояние кожи и мышц. Если вы решили побаловать шоколадом только лицо и область декольте, то массаж будет проводиться по косметическим линиям, тонизируя, освежая, снимая отечность и омолаживая. После душа на кожу наносится крем. Розовая кожа, гладкая и ровная, увлажненная, упругая и красивая — вот основной эффект массажа. А состояние окрыленности, как и ароматный шлейф, еще долго будут сопровождать вас в виде бонуса к процедуре.



Шоколадные обертывания немного отличаются от массажа, хотя состав, наносимый на тело, неизменно содержит высокий процент шоколада. Чтобы кофеин, содержащийся в шоколаде, подействовал на все «проблемные зоны» — «галифе», область талии, животик и ягодицы — перед процедурой нужен качественный пилинг, возможно — с кофесодержащими составами. После чего вас уложат на кушетку, кисточкой нанесут шоколадную массу, запеленают в пленку — и у вас появится возможность примерно на полчаса почувствовать себя настоящей шоколадкой. Обертывания с шоколадом хороши для избавления от жировых «ловушек», растяжек, атонии кожи. И, конечно, для удовольствия!



Лезем в бочку



Все раздражает, начинается простуда и хочется уединения — не лезьте «в бутылку», есть вещи получше. Например, дубовая или кедровая бочка. Вот в нее и полезем. Распаренная, пропитанная эфирными маслами лекарственных трав или настоем рогов пантов — уникального иммуностимулятора, бочка из натуральной толстой древесины щедро поделится с вами целебной силой, окутывая тело ароматным паром. Древесина дуба и кедра богата фитонцидами, которых боятся любые вирусы (в том числе вирус герпеса) и микробы. Нагрузка на сердце и сосуды минимальная, поэтому эту процедуру можно проходить практически всем, даже тем, кому сауна или русская парная противопоказаны. Кожа очищается, раскрываются поры, выводятся с потом токсины.



Известно, что любое обертывание после посещения бочки эффективнее в несколько раз, потому что кожа активно впитывает все вещества, нанесенные на ее поверхность. Поэтому многие косметологи предлагают сочетать «бочкотерапию» и одно из обертываний, в зависимости от целей задач: похудеть, улучшить тонус кожи, уменьшить объемы в определенных местах. Сильному полу бочка помогает сохранять мужскую силу (особенно если насытить пар настоем пантов — рожек дальневосточного оленя), быстро восстанавливать здоровье после работы или чрезмерных возлияний, быть в тонусе и не болеть. Полезна бочка и тем, кто страдает заболеваниями позвоночника и суставов. Одним словом, бочка — царское удовольствие, об этом еще царь Гвидон знал, точнее — Александр Сергеевич Пушкин, написавший о нем сказку.



Продолжая литературную тему, давайте вспомним «хождение Афанасия Никитина за 3 моря». Он был первым из наших соотечественников, опробовавших на себе таинство аюрведического массажа.



Масло масляное



Масло — вот основа массажа по древнеиндийскому учению — Аюрведе, согласно которой, все мы состоим из энергий разного вида. В зависимости от того, какие энергии преобладают в вашем теле, массажист выберет эфирное масло или композицию из нескольких, уложит вас на топчан из таинственного дерева ниим и начнет работу.



Считается, что кожа впитает столько масла, сколько ей необходимо для восстановления и здоровья. Видов аюрведического массажа множество: от базового (панчакармы), в четыре руки и по энергетическим меридианам, когда теплым маслом поливают все тело в целях пробуждения и гармонизации энергии, до такого экзотического, как лечебный васти-массаж, когда из специальной муки делают на теле бортики, ограничивающие «проблемное место», а в образовавшийся «пруд» наливают разогретое масло. Специальный детоксикационный массаж помогает восстановиться после длительных перегрузок или перенесенной болезни, улучшить обмен веществ в организме.



Есть в аюрведическом массаже эффективные антистрессовые техники, а также те, с помощью которых лечат заболевания позвоночника и внутренних органов. В России, как и в Европе, аюрведический массаж адаптирован к условиям жизни и быта. Сухой, побледневшей и усталой коже теплое масло приносит настоящее удовольствие. Сочетание ароматерапии, массажа, воздействия музыки и общей атмосферы — стопроцентное попадание для любителей экзотики и экспериментов. Средств от начинающегося межсезонья с его простудой, депрессией и нездоровым цветом лица, кроме горячего глинтвейна и эмиграции в страну с более устойчивым климатом, Гренландию, например, еще как минимум три.Герои Корнея Чуковского знали, что шоколад — один из лучших природных антидепрессантов. Один запах способен вызвать всплеск радости, снизить уровень тревоги, повысить стрессоустойчивость. Если вы не страдаете аллергией на шоколад или масло какао и с сосудистой системой все в порядке, то промозглым зимним днем (или вечером) прямая дорога на шоколадное обертывание — процедуру элитную, приятную и эффективную. Или на шоколадный массаж.Сразу предупредим лакомок: косметический шоколад несъедобен. Зато очень полезен для кожи: она становится нежной, свежей, чуть-чуть шоколадной и сохраняет легкий приятный аромат в течение нескольких дней. Массаж начинается с очищения кожи. Затем наносится теплая масса. Чудесный аромат снимает раздражение и усталость, погружая в мир грез и гармонии. Мягкие прикосновения пальцев массажиста распределяют густую шоколадную массу по всему телу, начиная со ступней, расслабляя, улучшая состояние кожи и мышц. Если вы решили побаловать шоколадом только лицо и область декольте, то массаж будет проводиться по косметическим линиям, тонизируя, освежая, снимая отечность и омолаживая. После душа на кожу наносится крем. Розовая кожа, гладкая и ровная, увлажненная, упругая и красивая — вот основной эффект массажа. А состояние окрыленности, как и ароматный шлейф, еще долго будут сопровождать вас в виде бонуса к процедуре.Шоколадные обертывания немного отличаются от массажа, хотя состав, наносимый на тело, неизменно содержит высокий процент шоколада. Чтобы кофеин, содержащийся в шоколаде, подействовал на все «проблемные зоны» — «галифе», область талии, животик и ягодицы — перед процедурой нужен качественный пилинг, возможно — с кофесодержащими составами. После чего вас уложат на кушетку, кисточкой нанесут шоколадную массу, запеленают в пленку — и у вас появится возможность примерно на полчаса почувствовать себя настоящей шоколадкой. Обертывания с шоколадом хороши для избавления от жировых «ловушек», растяжек, атонии кожи. И, конечно, для удовольствия!Все раздражает, начинается простуда и хочется уединения — не лезьте «в бутылку», есть вещи получше. Например, дубовая или кедровая бочка. Вот в нее и полезем. Распаренная, пропитанная эфирными маслами лекарственных трав или настоем рогов пантов — уникального иммуностимулятора, бочка из натуральной толстой древесины щедро поделится с вами целебной силой, окутывая тело ароматным паром. Древесина дуба и кедра богата фитонцидами, которых боятся любые вирусы (в том числе вирус герпеса) и микробы. Нагрузка на сердце и сосуды минимальная, поэтому эту процедуру можно проходить практически всем, даже тем, кому сауна или русская парная противопоказаны. Кожа очищается, раскрываются поры, выводятся с потом токсины.Известно, что любое обертывание после посещения бочки эффективнее в несколько раз, потому что кожа активно впитывает все вещества, нанесенные на ее поверхность. Поэтому многие косметологи предлагают сочетать «бочкотерапию» и одно из обертываний, в зависимости от целей задач: похудеть, улучшить тонус кожи, уменьшить объемы в определенных местах. Сильному полу бочка помогает сохранять мужскую силу (особенно если насытить пар настоем пантов — рожек дальневосточного оленя), быстро восстанавливать здоровье после работы или чрезмерных возлияний, быть в тонусе и не болеть. Полезна бочка и тем, кто страдает заболеваниями позвоночника и суставов. Одним словом, бочка — царское удовольствие, об этом еще царь Гвидон знал, точнее — Александр Сергеевич Пушкин, написавший о нем сказку.Продолжая литературную тему, давайте вспомним «хождение Афанасия Никитина за 3 моря». Он был первым из наших соотечественников, опробовавших на себе таинство аюрведического массажа.Масло — вот основа массажа по древнеиндийскому учению — Аюрведе, согласно которой, все мы состоим из энергий разного вида. В зависимости от того, какие энергии преобладают в вашем теле, массажист выберет эфирное масло или композицию из нескольких, уложит вас на топчан из таинственного дерева ниим и начнет работу.Считается, что кожа впитает столько масла, сколько ей необходимо для восстановления и здоровья. Видов аюрведического массажа множество: от базового (панчакармы), в четыре руки и по энергетическим меридианам, когда теплым маслом поливают все тело в целях пробуждения и гармонизации энергии, до такого экзотического, как лечебный васти-массаж, когда из специальной муки делают на теле бортики, ограничивающие «проблемное место», а в образовавшийся «пруд» наливают разогретое масло. Специальный детоксикационный массаж помогает восстановиться после длительных перегрузок или перенесенной болезни, улучшить обмен веществ в организме.Есть в аюрведическом массаже эффективные антистрессовые техники, а также те, с помощью которых лечат заболевания позвоночника и внутренних органов. В России, как и в Европе, аюрведический массаж адаптирован к условиям жизни и быта. Сухой, побледневшей и усталой коже теплое масло приносит настоящее удовольствие. Сочетание ароматерапии, массажа, воздействия музыки и общей атмосферы — стопроцентное попадание для любителей экзотики и экспериментов.

