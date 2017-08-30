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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Приходи на сеновал
30 августа 2017
Грунтовые помидоры, мед в сотах, лесные ягоды и душистая мята станут украшением стола на дачной веранде. Но не менее удачно они впишутся в интерьер spa-салона. В сезон сбора урожая процедуры красоты со свежими дарами лета как никогда актуальны.

Овощной туризм

В летнее время для spa-процедур активно используются смеси из измельченных свежих овощей. К ним также добавляют натуральные масла, мед, сливки, специи и другие активные ингредиенты. Они подбираются в зависимости от типа твоей кожи и принципов удачного сочетания продуктов - чтобы положительные свойства каждого из них проявлялись ярче.

В САЛОНЕ: тебе, скорее всего, предложат обертывание на основе одного или нескольких овощей. Также в процедуру может быть включен легкий пилинг или обработка кожи скрабом из натуральных компонентов.

ДОМА: маска для лица из тонко нарезанных (если это, к примеру, огурцы) или размолотых в кашицу овощей окажет быстрый тонизирующий и освежающий эффект.

• Для питания и увлажнения кожи идеально подойдут маски, пилинги и обертывания на основе огурцов, кабачков и салатных листьев.

• Для тонуса и упругости кожи выбирай томатные spa. Янтарная кислота и ликопен, которыми богаты помидоры, являются мощными антиоксидантами и способствуют более быстрому обновлению клеток.

• Для легкого эффекта загара рекомендуются морковные процедуры. Этот корнеплод богат каротином, который способствует пигментации кожи и придает лицу и телу золотистый оттенок.

спа процедуры с травами, плодами и фруктамиТрава у дома

Свежие, только что скошенные высокогорные травы (и даже сено из них) - еще одна популярная основа для летних spa-процедур. Помимо положительного влияния на кожу они оказывают расслабляющий и антистрессовый эффект.

В САЛОНЕ: один из видов травяного spa - «влажное укутывание» (обертывание теплыми полотенцами, пропитанными настоем лечебных растений). А еще с использованием сухих и свежих трав делают горячие обертывания, проводят сеансы ароматерапии и всевозможные банные процедуры.

ДОМА: ванны с отварами из летних трав - замечательное домашнее антистрессовое средство. Особенно хороша освежающая мятная ванна, которая придется как нельзя более кстати в завершение активной рабочей недели. Завари в 1 л кипятка 50 г сухой мяты, дай ей настояться, а потом просто добавь волшебную смесь в ванну.

• Для детоксикации и профилактики целлюлита подойдут обертывания и пилинги с использованием листьев лопуха.

• Для отбеливания кожи и укрепления сосудов хороши тысячелистник и чабрец.

• Для смягчения кожи идеальны маски, обертывания и ванны на основе шалфея.
плоды и ягоды

Плоды и ягоды

Фруктово-ягодные процедуры улучшают тонус кожи, насыщают ее витаминами и придают твоему телу приятный и свежий аромат.

В САЛОНЕ: для косметических процедур фрукты и ягоды часто смешивают со сливками, молоком, солью, травяными отварами или другими натуральными компонентами. Затем на предварительно очищенное посредством пилинга тело наносится фруктовые пюре. Делается все это, как правило, в хаммаме (турецкой бане), когда кожа распарена и наиболее восприимчива к воздействию активных природных компонентов.

ДОМА: все лето ты можешь баловать свое лицо ягодными масками. Например, сок из свежей малины является отличным отбеливающим средством. Просто смочи им тонкую натуральную ткань и положи ее на лицо на 15-20 минут. После снятия маски сотри остатки сухим ватным диском. А если у тебя сухая кожа, перед процедурой нанеси на лицо тонкий слой сметаны.

• Для сохранения молодости кожи лучше всего подходит клюква. Она богата полифенолами, витамином С и ненасыщенными жирными кислотами - именно эти компоненты делают твою кожу гладкой и упругой.

• Для сужения пор и придания матирующего эффекта используй бруснику, чернику, клюкву, вишню, черную смородину.

• Для исправления погрешностей загара (например, в случае слишком сильной пигментации) записывайся на цитрусовые процедуры.

Медовый Спас

Мед - самый биологически активный компонент из всех применяемых для обертываний. Он отлично очищает поры, стимулирует кровеносную систему и улучшает обмен веществ в клетках. А за счет содержащихся в нем витаминов групп B, H, K, C, E, A, энзимов, ферментов, антиоксидантов, минералов, органических и аминокислот, микроэлементов и других полезных веществ кожа получает активное питание и увлажнение. Являясь биологически активным соединением, мед легко и полностью впитывается кожей и проникает в глубокие ткани организма.

В САЛОНЕ: особой популярностью пользуются антецеллюлитные процедуры (массажи, обертывания, пилинги) на основе меда и других активных природных компонентов (например, морской соли, кофе или целебных трав).

ДОМА: душистая медовая маска укрепит твои волосы и сделает их более густыми и сильными. Просто смешай 2 ч. л. меда, 2 желтка и 2 ч. л. репейного масла, вотри душистую смесь в кожу головы, а через 40 минут смой проточной водой.

• Для коррекции фигуры и антицеллюлитного массажа чаще всего используется светлый цветочный мед, как правило, собранный в мае.

• Для питания кожи и лечения волос лучше выбрать темный мед (например, гречишный). Он содержит больше белков, витаминов, минералов и бактерицидных веществ.

Техника безопасности

С масками, ваннами, обертываниями и другими процедурами красоты на основе даров лета лучше повременить, если:

• ты приболела (особенно если у тебя поднялась температура, пусть даже невысокая);

• у тебя есть повреждения кожи (царапины, болезненные укусы насекомых и пр.), а также если ты только что вернулась с сеанса эпиляции, с пляжа или из солярия;

• у тебя «критические» дни;

• ты склонна к аллергии (в этом случае надо предупредить специалистов салона о возможных последствиях и попросить их подобрать для тебя гипоаллергенные процедуры, либо заранее протестировать на коже смесь для маски или состав для обертывания).
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