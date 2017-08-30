Приходи на сеновал »

30 августа 2017



Овощной туризм



В летнее время для spa-процедур активно используются смеси из измельченных свежих овощей. К ним также добавляют натуральные масла, мед, сливки, специи и другие активные ингредиенты. Они подбираются в зависимости от типа твоей кожи и принципов удачного сочетания продуктов - чтобы положительные свойства каждого из них проявлялись ярче.



В САЛОНЕ: тебе, скорее всего, предложат обертывание на основе одного или нескольких овощей. Также в процедуру может быть включен легкий пилинг или обработка кожи скрабом из натуральных компонентов.



ДОМА: маска для лица из тонко нарезанных (если это, к примеру, огурцы) или размолотых в кашицу овощей окажет быстрый тонизирующий и освежающий эффект.



• Для питания и увлажнения кожи идеально подойдут маски, пилинги и обертывания на основе огурцов, кабачков и салатных листьев.



• Для тонуса и упругости кожи выбирай томатные spa. Янтарная кислота и ликопен, которыми богаты помидоры, являются мощными антиоксидантами и способствуют более быстрому обновлению клеток.



• Для легкого эффекта загара рекомендуются морковные процедуры. Этот корнеплод богат каротином, который способствует пигментации кожи и придает лицу и телу золотистый оттенок.



Трава у дома



Свежие, только что скошенные высокогорные травы (и даже сено из них) - еще одна популярная основа для летних spa-процедур. Помимо положительного влияния на кожу они оказывают расслабляющий и антистрессовый эффект.



В САЛОНЕ: один из видов травяного spa - «влажное укутывание» (обертывание теплыми полотенцами, пропитанными настоем лечебных растений). А еще с использованием сухих и свежих трав делают горячие обертывания, проводят сеансы ароматерапии и всевозможные банные процедуры.



ДОМА: ванны с отварами из летних трав - замечательное домашнее антистрессовое средство. Особенно хороша освежающая мятная ванна, которая придется как нельзя более кстати в завершение активной рабочей недели. Завари в 1 л кипятка 50 г сухой мяты, дай ей настояться, а потом просто добавь волшебную смесь в ванну.



• Для детоксикации и профилактики целлюлита подойдут обертывания и пилинги с использованием листьев лопуха.



• Для отбеливания кожи и укрепления сосудов хороши тысячелистник и чабрец.



• Для смягчения кожи идеальны маски, обертывания и ванны на основе шалфея.

плоды и ягоды



Плоды и ягоды



Фруктово-ягодные процедуры улучшают тонус кожи, насыщают ее витаминами и придают твоему телу приятный и свежий аромат.



В САЛОНЕ: для косметических процедур фрукты и ягоды часто смешивают со сливками, молоком, солью, травяными отварами или другими натуральными компонентами. Затем на предварительно очищенное посредством пилинга тело наносится фруктовые пюре. Делается все это, как правило, в хаммаме (турецкой бане), когда кожа распарена и наиболее восприимчива к воздействию активных природных компонентов.



ДОМА: все лето ты можешь баловать свое лицо ягодными масками. Например, сок из свежей малины является отличным отбеливающим средством. Просто смочи им тонкую натуральную ткань и положи ее на лицо на 15-20 минут. После снятия маски сотри остатки сухим ватным диском. А если у тебя сухая кожа, перед процедурой нанеси на лицо тонкий слой сметаны.



• Для сохранения молодости кожи лучше всего подходит клюква. Она богата полифенолами, витамином С и ненасыщенными жирными кислотами - именно эти компоненты делают твою кожу гладкой и упругой.



• Для сужения пор и придания матирующего эффекта используй бруснику, чернику, клюкву, вишню, черную смородину.



• Для исправления погрешностей загара (например, в случае слишком сильной пигментации) записывайся на цитрусовые процедуры.



Медовый Спас



Мед - самый биологически активный компонент из всех применяемых для обертываний. Он отлично очищает поры, стимулирует кровеносную систему и улучшает обмен веществ в клетках. А за счет содержащихся в нем витаминов групп B, H, K, C, E, A, энзимов, ферментов, антиоксидантов, минералов, органических и аминокислот, микроэлементов и других полезных веществ кожа получает активное питание и увлажнение. Являясь биологически активным соединением, мед легко и полностью впитывается кожей и проникает в глубокие ткани организма.



В САЛОНЕ: особой популярностью пользуются антецеллюлитные процедуры (массажи, обертывания, пилинги) на основе меда и других активных природных компонентов (например, морской соли, кофе или целебных трав).



ДОМА: душистая медовая маска укрепит твои волосы и сделает их более густыми и сильными. Просто смешай 2 ч. л. меда, 2 желтка и 2 ч. л. репейного масла, вотри душистую смесь в кожу головы, а через 40 минут смой проточной водой.



• Для коррекции фигуры и антицеллюлитного массажа чаще всего используется светлый цветочный мед, как правило, собранный в мае.



• Для питания кожи и лечения волос лучше выбрать темный мед (например, гречишный). Он содержит больше белков, витаминов, минералов и бактерицидных веществ.



Техника безопасности



С масками, ваннами, обертываниями и другими процедурами красоты на основе даров лета лучше повременить, если:



• ты приболела (особенно если у тебя поднялась температура, пусть даже невысокая);



• у тебя есть повреждения кожи (царапины, болезненные укусы насекомых и пр.), а также если ты только что вернулась с сеанса эпиляции, с пляжа или из солярия;



• у тебя «критические» дни;



• ты склонна к аллергии (в этом случае надо предупредить специалистов салона о возможных последствиях и попросить их подобрать для тебя гипоаллергенные процедуры, либо заранее протестировать на коже смесь для маски или состав для обертывания). Грунтовые помидоры, мед в сотах, лесные ягоды и душистая мята станут украшением стола на дачной веранде. Но не менее удачно они впишутся в интерьер spa-салона. В сезон сбора урожая процедуры красоты со свежими дарами лета как никогда актуальны.В летнее время для spa-процедур активно используются смеси из измельченных свежих овощей. К ним также добавляют натуральные масла, мед, сливки, специи и другие активные ингредиенты. Они подбираются в зависимости от типа твоей кожи и принципов удачного сочетания продуктов - чтобы положительные свойства каждого из них проявлялись ярче.В САЛОНЕ: тебе, скорее всего, предложат обертывание на основе одного или нескольких овощей. Также в процедуру может быть включен легкий пилинг или обработка кожи скрабом из натуральных компонентов.ДОМА: маска для лица из тонко нарезанных (если это, к примеру, огурцы) или размолотых в кашицу овощей окажет быстрый тонизирующий и освежающий эффект.• Для питания и увлажнения кожи идеально подойдут маски, пилинги и обертывания на основе огурцов, кабачков и салатных листьев.• Для тонуса и упругости кожи выбирай томатные spa. Янтарная кислота и ликопен, которыми богаты помидоры, являются мощными антиоксидантами и способствуют более быстрому обновлению клеток.• Для легкого эффекта загара рекомендуются морковные процедуры. Этот корнеплод богат каротином, который способствует пигментации кожи и придает лицу и телу золотистый оттенок.Свежие, только что скошенные высокогорные травы (и даже сено из них) - еще одна популярная основа для летних spa-процедур. Помимо положительного влияния на кожу они оказывают расслабляющий и антистрессовый эффект.В САЛОНЕ: один из видов травяного spa - «влажное укутывание» (обертывание теплыми полотенцами, пропитанными настоем лечебных растений). А еще с использованием сухих и свежих трав делают горячие обертывания, проводят сеансы ароматерапии и всевозможные банные процедуры.ДОМА: ванны с отварами из летних трав - замечательное домашнее антистрессовое средство. Особенно хороша освежающая мятная ванна, которая придется как нельзя более кстати в завершение активной рабочей недели. Завари в 1 л кипятка 50 г сухой мяты, дай ей настояться, а потом просто добавь волшебную смесь в ванну.• Для детоксикации и профилактики целлюлита подойдут обертывания и пилинги с использованием листьев лопуха.• Для отбеливания кожи и укрепления сосудов хороши тысячелистник и чабрец.• Для смягчения кожи идеальны маски, обертывания и ванны на основе шалфея.плоды и ягодыФруктово-ягодные процедуры улучшают тонус кожи, насыщают ее витаминами и придают твоему телу приятный и свежий аромат.В САЛОНЕ: для косметических процедур фрукты и ягоды часто смешивают со сливками, молоком, солью, травяными отварами или другими натуральными компонентами. Затем на предварительно очищенное посредством пилинга тело наносится фруктовые пюре. Делается все это, как правило, в хаммаме (турецкой бане), когда кожа распарена и наиболее восприимчива к воздействию активных природных компонентов.ДОМА: все лето ты можешь баловать свое лицо ягодными масками. Например, сок из свежей малины является отличным отбеливающим средством. Просто смочи им тонкую натуральную ткань и положи ее на лицо на 15-20 минут. После снятия маски сотри остатки сухим ватным диском. А если у тебя сухая кожа, перед процедурой нанеси на лицо тонкий слой сметаны.• Для сохранения молодости кожи лучше всего подходит клюква. Она богата полифенолами, витамином С и ненасыщенными жирными кислотами - именно эти компоненты делают твою кожу гладкой и упругой.• Для сужения пор и придания матирующего эффекта используй бруснику, чернику, клюкву, вишню, черную смородину.• Для исправления погрешностей загара (например, в случае слишком сильной пигментации) записывайся на цитрусовые процедуры.Мед - самый биологически активный компонент из всех применяемых для обертываний. Он отлично очищает поры, стимулирует кровеносную систему и улучшает обмен веществ в клетках. А за счет содержащихся в нем витаминов групп B, H, K, C, E, A, энзимов, ферментов, антиоксидантов, минералов, органических и аминокислот, микроэлементов и других полезных веществ кожа получает активное питание и увлажнение. Являясь биологически активным соединением, мед легко и полностью впитывается кожей и проникает в глубокие ткани организма.В САЛОНЕ: особой популярностью пользуются антецеллюлитные процедуры (массажи, обертывания, пилинги) на основе меда и других активных природных компонентов (например, морской соли, кофе или целебных трав).ДОМА: душистая медовая маска укрепит твои волосы и сделает их более густыми и сильными. Просто смешай 2 ч. л. меда, 2 желтка и 2 ч. л. репейного масла, вотри душистую смесь в кожу головы, а через 40 минут смой проточной водой.• Для коррекции фигуры и антицеллюлитного массажа чаще всего используется светлый цветочный мед, как правило, собранный в мае.• Для питания кожи и лечения волос лучше выбрать темный мед (например, гречишный). Он содержит больше белков, витаминов, минералов и бактерицидных веществ.С масками, ваннами, обертываниями и другими процедурами красоты на основе даров лета лучше повременить, если:• ты приболела (особенно если у тебя поднялась температура, пусть даже невысокая);• у тебя есть повреждения кожи (царапины, болезненные укусы насекомых и пр.), а также если ты только что вернулась с сеанса эпиляции, с пляжа или из солярия;• у тебя «критические» дни;• ты склонна к аллергии (в этом случае надо предупредить специалистов салона о возможных последствиях и попросить их подобрать для тебя гипоаллергенные процедуры, либо заранее протестировать на коже смесь для маски или состав для обертывания).

